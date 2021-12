برادران کوئن آثار محبوبی در چندین ژانر دارند، اگرچه آن‌ها معمولا این ژانرها را وارونه به تصویر می‌کشند. آثار آن‌ها تاکنون ۱۳ نامزدی جایزه اسکار را به همراه داشته است. تحسین‌شده‌ترین آثار برادران کوئن عبارتند از: «بزرگ کردن آریزونا» (Raising Arizona)، «جایی برای پیرمردها نیست» (No Country for Old Men)، «فارگو» (Fargo)، «لبوفسکی بزرگ» (The Big Lebowski)، «شهامت واقعی» (True Grit). آن‌ها همچنین چندین فیلم نوشته‌اند که کارگردانی نکرده‌اند، از جمله «پل جاسوس‌ها» (Bridge of Spies) در سال ۲۰۱۵ که توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی شد.

برادران کوئن با هم برنده چند جایزه اسکار شدند. آن‌ها طلای اسکار بهترین فیلمنامه اصلی را برای «فارگو» به خانه بردند. همچنین برنده بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم «جایی برای پیرمردها نیست» شدند. با این حال، «تراژدی مکبث» شایعه‌ی جوایز زیادی به همراه دارد که می‌تواند نقطه عطفی دیگر برای جوئل باشد.

روزنامه‌ی گاردین در مورد «تراژدی مکبث» با جوئل مصاحبه کرد. او برخی از تصمیمات خلاقانه‌ای که در اقتباس از آثار شکسپیر گرفت را توضیح داد. جوئل همچنین از تجربه کار بر روی «تراژدی مکبث» بدون مشارکت برادرش در فیلمسازی صحبت کرد.

جوئل گفت: «خیلی عجیب است. دلم برایش تنگ شده است. این مخلص کلامم است. دلم برایش تنگ شده است. من بیش از ۳۵ سال با او کار کرده‌ام و اگر در صحنه فیلمبرداری مشکلی پیش می‌آمد ما ابتدا به یکدیگر نگاه می‌کردیم. اما این فیلمی نیست که او به ساختش علاقه‌ای داشته باشد. من علاقه شخصی به این نمایشنامه داشتم، اما ایتن نه.»

آیا این جدایی دائمی است یا احتمال همکاری مجدد شما در آینده وجود دارد؟

« موضوع این است، زمانی که ما با هم شروع به کار کردیم، هرگز از خود نپرسیدیم که آیا این کار دائمی است یا خیر، و هنوز هم به این شکل فکر نمی‌کنیم. ما فقط فکر کردیم که برای مدتی باید کارهای متفاوتی انجام دهیم. اما ممکن است من فردا با اتوبوس تصادف کنم. من در اواخر دهه ششم زندگی‌ام هستم و هر اتفاقی ممکن است بیافتد. امیدوارم بتوانم این کار را برای مدتی انجام دهم، اما کسی چه می‌داند؟»

زمزمه‌هایی از دریافت جوایز متعدد برای تراژدی مکبث به گوش می‌رسد و عملکرد دنزل واشنگتن از سوی منتقدان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اکران «تراژدی مکبث» محصولی از کمپانی A24 از تاریخ ۲۴ دسامبر (۳ دی) آغاز، و در ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) از اپل تی‌وی پلاس پخش خواهد شد.

