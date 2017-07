احتمالا شما هم مثل خیلی از افراد دور و اطراف ما، برای دیدن فصل جدید «بازی تاج و تخت» یا همان Game of Thrones بسیار ذوق زده هستید. بدون شک خودتان را آماده کرده‌اید که همین امروز و فردا فصل جدید Game of Thrones را ببینید. برای اینکه یادتان بیاید چقدر کیفیت‌های ساخت این مجموعه‌ی تلویزیونی بالاست، ویدیویی برای‌تان پیدا کرده‌ایم.

کانال یوتیوبی The Solomon Society ویدیویی پنج دقیقه‌ای از صحنه‌های زیبایی مجموعه‌ی تلویزیونی Game of Thrones تهیه کرده است. این ویدیو با استفاده از صحنه‌های شش فصل اول سریال ساخته شده است.

با اینکه Game of Thrones اصولا نمی‌تواند در جوایز Emmy سال جاری میلادی حضور داشته باشد، اما این مجموعه تا به امروز تمام جوایز بخش‌های مختلف فنی و هنری را برده است. از «کارگردانی هنری» گرفته تا «طراحی لباس»، «گریم» یا «جلوه‌های ویژه»، مجموعه‌ی Game of Thrones هر جایزه‌ای که فکر کنید در کارنامه‌ی خود دارد.

انجمن فیلم‌برداران امریکا حتی سال گذشته قسمت The Battle of the Bastards فصل ششم را حسابی تحویل گرفت و جوایز زیادی به آن داد.

جالب است که Game of Thrones حتی بدون داستان و شخصیت‌های‌اش و حتی فقط با دیدن صحنه‌های آن هم لذت بخش است. برای اینکه این موضوع را متوجه شوید، حتما ویدیوی زیر را ببینید.

