ماشین مرا بران بهترین فیلم جوایز انجمن منتقدان لس‌ آنجلس ۲۰۲۱ شد

منتقدان این انجمن که سال ۱۹۷۵ تاسیس شده و عموما بابت انتخاب‌های روشنفکرانه‎‌ و متفاوت‌ترش شناخته می‌شود طی ماه میلادی دسامبر هر سال درباره بهترین آثار آن سال میلادی رای‌گیری می‌کنند. در هر بخش علاوه بر رتبه اول، رتبه دوم هم انتخاب می‌شود.

امسال در حالی که فیلم ماشین مرا بران به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد، فیلم سینمایی «قدرت سگ» (The Power of the Dog) اثر جین کمپیون در جایگاه دوم قرار گرفت.

انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس در بخش بهترین کارگردانی جوایز بخش بهترین فیلم را برعکس اهدا کردند؛ آن‌ها جین کمپیون را به عنوان بهترین کارگردان برگزیدند در حالی که جایگاه دوم در این بخش به ریوسوکی هاماگوچی اختصاص یافت.

با انتخاب فیلم ماشین مرا بران به عنوان بهترین فیلم سال توسط این حلقه منتقدان، این اثر سینمایی چهاردهمین فیلمی در نظر گرفته می‌شود که هم توسط انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس و هم توسط حلقه منتقدان فیلم نیویورک به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شده است. منتقدان این دو انجمن مشهور پیش از این چنین توافقی را درباره فیلم سینمایی «روما» (Roma) نشان دادند. اما بررسی روند انتخاب فیلم‌ها در سال‌های قبل نشان می‌دهد نیویورکی‌ها بیشتر به سوی آثار سینمای بدنه اصلی یا دست کم فیلم‌های کارگردان‌های انگلیسی‌زبان تمایل دارند و همانطور که اشاره شد منتقدان لس‌ آنجلس بعضا گرایش‌های جسورانه‌تری نشان می‌دهند.

از جمله سایر برندگان مهم امسال انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس سایمون رکس بود که برای فیلم «موشک قرمز» (Red Rocket) به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد.

پنه‌لوپه کروز جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم «مادران موازی» (Parallel Mothers) تصاحب کرد. جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد مشترکا به کدی اسمیت-مک‌فی و ونسان لندون به ترتیب برای دو فیلم قدرت سگ و «تیتان» (Titane) رسید در حالی که آریانا دبوز برای فیلم داستان وست ساید (West Side Story) جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به دست آورد.

همانطور که پیش از این اعلام شده بود جایزه دستاورد حرفه‌ای به مل بروکس رسید. از برندگان امسال در کنار بروکس طی مراسمی که سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود تقدیر به عمل خواهد آمد.

انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس سال گذشته مجموعه فیلم چند قسمتی «تبر کوچک»‌ (Small Axe) ساخته استیو مک‌کویین را به عنوان بهترین اثر سال برگزیدند. آن‌ها کلویی ژائو کارگردان فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» (Nomadland) را به عنوان بهترین کارگردان سال ۲۰۲۰ انتخاب کردند. سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها مدتی بعد در مراسم اسکار جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را به دست آورد. جوایز بهترین بازیگران مرد و زن سال گذشته هم به چادویک بوزمن برای «ریشه سیاه مارینی» (Ma Rainey’s Black Bottom) و کری مولیگان برای «زن جوان آتیه‌دار» (Promising Young Woman) رسید.

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ از نگاه انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس

چند هفته قبل حلقه منتقدان فیلم نیویورک جوایز بهترین بازیگری سال میلادی ۲۰۲۱ را به لیدی گاگا برای فیلم «خانه گوچی» (House of Gucci) و بندیکت کامبربچ برای فیلم قدرت سگ دادند. البته همانطور که پیشتر اشاره شد انتخاب آن‌ها در بخش بهترین فیلم با لس‌ آنجلسی‌ها یکسان بود؛ جایزه بهترین فیلم حلقه منتقدان فیلم نیویورک به ماشین مرا بران و جایزه بهترین کارگردانی هم به جین کمپیون کارگردان فیلم قدرت سگ رسید. با این اوصاف به نظر می‌رسد شانس این دو اثر سینمایی در مراسم اسکار بالا باشد.

نهایتا جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس به «مامان کوچک» (Petite Maman) ساخته سلین سیاما اختصاص یافت در حالی که «کجا می‌روی آیدا؟» (Quo Vadis, Aida?) به کارگردانی یاسمیلا ژبانیچ در این بخش در رتبه دوم قرار گرفت. حلقه منتقدان فیلم نیویورک پیشتر فیلم «بدترین فرد در جهان» (The Worst Person in the World) به کارگردانی یواخیم تری‌یر را به عنوان بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان انتخاب کرده بود.

«ماشین مرا بران» بهترین فیلم سال از سوی حلقه منتقدان فیلم نیویورک شد

فهرست بهترین‌‌های انجمن منتقدان لس‌ آنجلس طی سال ۲۰۲۱ به این شرح است:

بهترین فیلم

ماشین مرا بران

رتبه‌ی دوم: قدرت سگ

بهترین کارگردان

جین کمپیون برای قدرت سگ

رتبه‌ی دوم: ریوسوکی هاماگوچی برای ماشین مرا بران

بهترین بازیگر نقش اول زن

پنه‌لوپه کروز برای مادران موازی

رتبه دوم: رناته رینسو برای بدترین فرد در جهان

بهترین بازیگر نقش اول مرد

سایمون رکس برای موشک قرمز

رتبه‌ی دوم: بندیکت کامبربچ برای قدرت سگ

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ونسان لندون برای قدرت سگ و کدی اسمیت-مک‌فی برای تیتان

رتبه‌ی دوم: –

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

آریانا دبوز برای داستان وست‌ساید

رتبه‌ی دوم: آنجانو الیس برای شاه ریچارد

بهترین فیلم انیمیشن

فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن

رتبه‌ی دوم: بل ساخته مامورو هوسودا

بهترین مستند

سامر آو سول

رتبه‌ی دوم:‌ Procession

بهترین فیلم خارجی زبان

مامان کوچک ساخته سلین سیاما

رتبه‌ی دوم: کجا می‌روی آیدا؟ ساخته یاسمیلا ژبانیچ

بهترین فیلمنامه

ماشین مرا بران نوشته ریوسوکه هاماگوچی و تاکاماسا اوئه

رتبه‌ی دوم: لیکریش پیتزا نوشته پل توماس اندرسن

بهترین فیلمبرداری

اری ونگر برای فیلم قدرت سگ

رتبه‌ی دوم: گرگ فریزر برای فیلم تل‌ماسه

بهترین موسیقی

آلبرتو ایگلسیاس برای مادران موازی

رتبه‌ی دوم: جانی گرینوود برای فیلم‌های قدرت سگ و اسپنسر

