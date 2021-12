۲۵ فیلم درخشان تاریخ سینما که در باکس آفیس شکست خوردند

پیش‌بینی اینکه که کدام فیلم‌ها گیشه را به آتش می‌کشند و موفق عمل می‎کنند آسان است، اما هرازگاهی، اتفاقی رخ می‎دهد که تمام معادلات ما را در پیش‌بینی به هم می‌زند. در طول سال‌ها، تعداد شگفت‌انگیزی از فیلم‌ها برای جبران بودجه‌شان تلاش کرده‌اند، اما در واقع شکست خوردند و به‌طور ناعادلانه برچسب «شکست باکس آفیس» بر پیشانی‌شان نقش بست.

چرا فیلم پرهزینه‌ی دنیای آب در گیشه شکست خورد؟

به سختی می‌توان دقیقا مشخص کرد که چرا چنین فیلم‌هایی در ابتدا برای جذب تماشاگر با مشکل مواجه می‌شوند. اما، اکثر مواقع، کیفیتشان به روشنی ظاهر می‌شود و فیلم در نهایت طرفدارانی فراتر از اکران سینمایی خود پیدا می‌کند.

به لطف ظهور خدمات استریم، اتکا به ارقام باکس آفیس در طول سال‌ها تا حدودی کاهش یافته است. این همچنین به این معنی است که فیلم‌هایی که پس از اکران برای جذب مخاطب تلاش می‌کنند، ممکن است سال‌ها بعد پس از اضافه شدن به نتفلیکس، آمازون پرایم ویدیو یا سرویس‌های دیگر، محبوبیت پیدا کنند.

۱. قتل جسی جیمز به دست رابرت ردفورد بزدل (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)

کارگردان: اندرو دامینیک

بازیگران: برد پیت، سام شپارد، کیسی افلک

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

وسترن مورد احترام اندرو دومینیک زمانی که در سال ۲۰۰۷ در سینماها اکران شد، تنها نیمی از بودجه ۳۰ میلیون دلاری خود را پس گرفت. با این حال، خوشبختانه پس از انتشار روی دی‌وی‌دی و بلوری، مورد توجه قرار گرفت، که بدون شک به گنجاندن آن در لیست «بهترین» فیلم‌های سال کمک کرد.

۲. بلک‌هت (Blackhat)

کارگردان: مایکل مان

بازیگران: کریس همسورث، ویولا دیویس، هولت مک‌کالانی

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۵۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۴ از ۱۰

تریلر سایبری دست کم گرفته شده‌ی مایکل مان با شکست سنگینی در باکس آفیس مواجه شد و تنها ۱۹.۷ میلیون دلار (۱۵ میلیون پوند) در گیشه در مقابل بودجه ۷۰ میلیون دلاری (۵۲.۵ میلیون پوند) به دست آورد و بررسی‌های به شدت انتقادی و غیرمنصفانه به ضررش تمام شد.

۳. بلید رانر (Blade Runner)

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: هریسون فورد، روتخر هاور، شان یانگ

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

تصور اینکه فیلم مهمی مانند «بلید رانر» در زمان اکران خود شکست بخورد، سخت است، اما این دقیقا همان اتفاقی بود که برای فیلم علمی-تخیلی ریدلی اسکات افتاد. پس از یک اکران ضعیف در آمریکا، این فیلم ثابت کرد که به لطف تماشاگران سراسر جهان قدرت خود را حفظ کرده و در این روند تبدیل به یک موفقیت شفاهی شده است. با این حال، تنها ۱۰.۵ میلیون دلار (۸ میلیون پوند) بیشتر از بودجه ۳۰ میلیون دلاری خود (۲۲.۵ میلیون پوند) به دست آورد.

۴. فرزندان انسان (Children of Men)

کارگردان: آلفونسو کوارون

بازیگران: کلایو اوون، جولیان مور، مایکل کین

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

در حالی که «فرزندان انسان» اکنون به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های قرن بیست و یکم در نظر گرفته می‌شود، تریلر دیستوپیایی آلفونسو کوارون با بازی کلایو اوون در زمان اکران خود در سال ۲۰۰۶ نتوانست پول خود را از باکس آفیس بازپس بگیرد.

۵. همشهری کین (Citizen Kane)

کارگردان: اورسن ولز

بازیگران: اورسن ولز، جوزف کاتن، دوروتی کامینگور

محصول: ۱۹۴۱

امتیاز متاکریتیک: ۱۰۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

ممکن است فیلم اورسون ولز اکنون یک فیلم کلاسیک دوست‌داشتنی باشد، اما در اوایل دهه ۴۰ سرنوشت متفاوتی داشت و نتوانست هزینه‌های خود را در گیشه جبران کند و جایزه‌ی اسکار را به فیلم «چه سرسبز بود دره‌ی من» (How Green Was My Valley) باخت.

۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما به انتخاب اورسن ولز؛ از دلیجان تا روشنایی‌های شهر

۶. کلاکرز (Clockers)

کارگردان: اسپایک لی

بازیگران: اسپایک لی، دلروی لیندو، مکی فیفر

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

فیلم «کلاکرز» اسپایک لی یکی از ناامیدکننده‌ترین آثار این کارگردان در باکس آفیس تا به امروز است که از بودجه ۲۵ میلیون دلاری (۱۸.۷ میلیون پوند) فقط ۱۳ میلیون دلار (۱۰ میلیون پوند) کسب کرده است.

۷. دیپ واتر هورایزن (Deepwater Horizon)

کارگردان: پیتر برگ

بازیگران: مارک والبرگ، کرت راسل، جان مالکوویچ

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

درام بر اساس واقعیت پیتر برگ بیش از ۳۰ میلیون دلار (۲۲.۶ میلیون پوند) از بودجه ۱۵۶ میلیون دلاری خود (۱۱۷ میلیون پوند) دریافت نکرد، که برای خالق فیلم‌های تحسین شده‌ی «چراغ‌های جمعه شب» (Friday Night Lights)، «کشتی جنگی» (Battleship) و «۲۲ مایل» (Mile 22) شرم‌آور است.

۸. دانی دارکو (Donnie Darko)

کارگردان: ریچارد کلی

بازیگران: جیک جیلنهال، جنا ملون، درو بریمور

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

دانی دارکو با بودجه ۴.۵ میلیون دلاری (۳.۳ میلیون پوند) در سراسر جهان کمی بیش از ۷.۵ میلیون دلار (۵.۶ میلیون پوند) به دست آورد. دلیل قابل توجه شکست آن احتمالا به این دلیل بود که کمپین بازاریابی آن بر صحنه سقوط موتور هواپیما چند هفته قبل از ۱۱ سپتامبر متمرکز بود. خوشبختانه، این فیلم پس از انتشار روی دی‌وی‌دی طرفداران زیادی پیدا کرد و اکنون یکی از مشهورترین فیلم‌های دهه ۲۰۰۰ است.

۹. افق رویداد (Event Horizon)

کارگردان: پل دبلیو اس اندرسون

بازیگران: لارنس فیشربن، سام نیل، کاتلیم کویینلان

محصول: ۱۹۹۷

امتیاز متاکریتیک: ۳۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

«افق رویداد» با لحظات ترسناک سبک B-movie و پیچش‌های مضحک خود، تمام عوامل لازم را برای تبدیل شدن به فیلم شکست خورده‌ای که بعدها محبوبیت بدست می‌آورد داشت. این یک شکست تجاری و بحرانی بود و با بودجه تولید ۶۰ میلیون دلاری (۴۵ میلیون پوند) تنها ۲۶.۷ میلیون دلار (۲۰ میلیون پوند) به دست آورد.

۱۰. دروازه‌ی بهشت (Heaven’s Gate)

کارگردان: مایکل چیمینو

بازیگران: کریس کریستوفرسون، نیکلاس وودسان، جودی ترات

محصول: ۱۹۸۰

امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

حماسه‌ی جاه‌طلبانه‌ی مایکل چیمینو به دلیل اینکه یکی از بزرگترین شکست‌های باکس آفیس زمان خود بود، قابل توجه است، استودیوی یونایتد آرتیست حدود ۳۷ میلیون دلار (۲۷.۷ میلیون پوند) از دست داد، که با تعدیل تورم، بیش از ۱۱۴ میلیون دلار (۸۵.۵ میلیون پوند) است. این فیلم که در آن زمان مورد انتقاد منتقدان قرار گرفت، در سال‌های اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است و بهترین فیلم به عنوان یکی از آخرین فیلم‌های کارگردان‌محور در آن دوران هالیوود است.

۱۰ بازیگر که همیشه در نقش‌های مکمل می‌درخشند

۱۱. هوگو (Hugo)

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران: بن کینگزلی، ساشا بارون کوهن، کلویی مورتز

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

فیلم خانوادگی جذاب مارتین اسکورسیزی با یک شکست تجاری مواجه شد و تنها ۱۸۵ میلیون دلار (۱۳۸.۶ میلیون پوند) در مقابل بودجه ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلاری (۱۱۲ تا ۱۲۷ میلیون پوند) فروخت. پنج سال بعد، او یک شکست دیگر با «سکوت» (Silence) داشت که در نتیجه استودیوها را نسبت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آینده کارگردان محتاط کرد. اسکورسیزی وارد جریان استریمینگ شد و مرد ایرلندی را در نتفلیکس در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. او دو فیلم بعدی خود، از جمله «قاتلان ماه کامل» (The Killers of the Flower Moon) در سال ۲۰۲۲ را در Apple TV+ منتشر خواهد کرد.

۱۲. نفوذی (The Insider)

کارگردان: مایکل مان

بازیگران: آل پاچینو، راسل کرو، کریستوفر پلامر

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

درام مایکل مان، با بازی آل پاچینو و راسل کرو در حالی که مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود، هرگز بودجه ۶۸ میلیون دلاری (۵۱ میلیون پوندی) خود را پس نگرفت.

۱۳. غول آهنی (The Iron Giant)

کارگردان: برد برد

صداپیشه‌ها: الی مارینتهال، جنیفر آنیستن، هری کانینک جونیور

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«غول آهنی» علیرغم اینکه یکی از بهترین انیمیشن‌های تمام دوران است، به دلیل شکست قبلی کمپانی برادران وارنر با انیمیشن «جستجو برای کملوت» (Quest for Camelot) قربانی شک و تردید کمپانی نسبت به این ژانر شد. فیلم برد برد کارگردان آینده پیکسار ۳۱.۳ میلیون دلار (۲۳.۴ میلیون پوند) در سراسر جهان در مقابل بودجه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلاری (۵۲ تا ۶۰ میلیون پوند) درآمد داشت.

۱۴. چه زندگی شگفت‌انگیزی (It’s a Wonderful Life)

کارگردان: فرانک کاپرا

بازیگران: جیمز استوارت، دانا رید، فرانک کاپرا

محصول: ۱۹۴۷

امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

اگرچه «چه زندگی شگفت‌انگیزی» با شکست بزرگی همراه نبود، اما این کلاسیک در باکس آفیس کریسمس به دلیل رقابت شدید با سایر فیلم‌های بزرگ منتشر شده در آن زمان، از جمله «بهترین سال‌های زندگی ما» (The Best Years of Our Lives) اثر ویلیام وایلر و «مساله‌ی مرگ و زندگی» (A Matter of Life and Death) اثر پاول و پرسبرگر، عملکرد ضعیفی داشت.

۱۵. سلطان کمدی (The King of Comedy)

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران: رابرت دنیرو، جری لوییس، ساندرا برنارد

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

اگرچه درام مارتین اسکورسیزی با استقبال خوبی از سوی منتقدان مواجه شد، اما در باکس آفیس شکست خورد. رابرت دنیرو، ستاره اصلی فیلم، با تامل در این مورد گفت که این فیلم «شاید به این دلیل چندان مورد استقبال قرار نگرفت که هاله‌ای از چیزی را که مردم نمی‌خواستند ببینند یا بدانند، منتشر کرد».

۱۳ فیلم کمدی بسیار خنده‌دار تاریخ سینما که کمتر کسی دیده است!

۱۶. شاه ریچارد (King Richard)

کارگردان: رینالدو مارکوس گرین

بازیگران: ویل اسمیت، جان برنتال، دمی سینگلتون

محصول: ۲۰۲۱

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

ویل اسمیت علیرغم انتشار خاطرات و سرفصل‌های چشم‌نواز متعدد فیلم هفته‌ها قبل از اکران «شاه ریچارد»، نتوانست مردم را به دیدن فیلم جدیدش ترغیب کند. ترسیم زندگی پدر مربی تنیس ونوس و سرنا ویلیامز، «شاه ریچارد»، طعمه خالص اسکار است و اگرچه ممکن است از نظر فنی «درخشان» نباشد، فیلم بسیار جذابی است. خیلی‌ها نمی‎دانند با بودجه ۵۰ میلیون دلاری (۳۷ میلیون پوند)، درآمد فعلی آن پس از دو هفته اکران تنها به ۱۶.۴ میلیون دلار (۱۲.۲ میلیون پوند) رسیده است.

۱۷. مرد روی ماه (Man on the Moon)

کارگردان: میلوش فورمن

بازیگران: جیم کری، دنی دویتو، کورتنی لاو

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

این فیلم جیم کری ساخته میلوش فورمن پس از اینکه یونیورسال نتوانست بودجه ۵۲ تا ۸۲ میلیون دلاری (۳۹ تا ۶۱.۴ میلیون پوندی) خود را جبران کند، هزینه زیادی را به همراه داشت. در سال ۲۰۱۷، تصاویری از ساخت این فیلم به یک مستند «جیم و اندی؛ بهشت برین» (The Great Beyond) تبدیل شد که تبدیل کری به کمدین اندی کافمن را به صورت مستند به تصویر کشید.

۱۸. مادر (mother!)

کارگردان: دارن آرونوفسکی

بازیگران: جنیفر لارنس، خاویر باردم، اد هریس

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

ما فیلم ترسناک روانشناختی دارن آرنوفسکی را به عنوان یک فیلم «بزرگ» طبقه‌بندی می‌کنیم. اما پس از فروش تنها ۱۴ میلیون دلار (۱۰.۵ میلیون پوند) در گیشه، یک اثر شکست خورده محسوب می‌شود.

۱۹. جاده‌ی مالهالند (Mulholland Drive)

کارگردان: دیوید لینچ

بازیگران: نائومی واتس، لورا هرینگ، جاستین ثرو

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

فیلم گیج کننده‌ی دیوید لینچ یکی از بهترین فیلم‌های تمام دوران در نظر گرفته می‌شود، اما بازاریابی آن چنان سخت بود که نتوانست بودجه ۲۰ میلیون دلاری (۱۵ میلیون پوندی) خود را جبران کند.

۲۰. اسکات پیلگریم در برابر دنیا (Scott Pilgrim vs the World)

کارگردان: ادگار رایت

بازیگران: مایکل سرا، مری الیزابت وینستد، کیرن کالکین

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

آخرین فیلم ادگار رایت، «دیشب در سوهو» (Last Night in Soho)، در گیشه شکست خورد. اما این اولین تجربه‌ی طعم تلخ ناامیدی برای این کارگردان نبود. در سال ۲۰۱۰، «اسکات پیلگریم» یک شکست بزرگ در باکس آفیس خورد و ۴۷.۷ میلیون دلار (۳۵.۸ میلیون پوند) در مقابل بودجه تولید ۸۵ تا ۹۰ میلیون دلاری (۶۳.۷ میلیون پوند تا ۶۷.۵ میلیون پوند) به دست آورد. با این حال، فیلم ۱۱ سال بعد بسیار محبوب شد و کارگردان به طور مرتب هر زمان که از تلویزیون پخش می‌شود توییت می‌کند.

بهترین فیلم‌های ادگار رایت؛ از بیبی راننده تا شان مردگان

۲۱. رستگاری در شاوشنک (The Shawshank Redemption)

کارگردان: فرانک دارابونت

بازیگران: تیم رابینز، مورگان فریمن، باب گانتون

محصول: ۱۹۹۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۹.۳ از ۱۰

این اقتباس از استفان کینگ ممکن است در صدر فهرست «۲۵۰ فیلم برتر» IMDb قرار گیرد، اما در زمان اکران و باکس آفیس ناامیدکننده بود و در طول اولین نمایش خود تنها ۱۶ میلیون دلار (۱۲ میلیون پوند) به دست آورد. بعدا دوباره منتشر شد و ۵۸.۳ میلیون دلار (۴۳.۷ میلیون پوند) به دست ‌آورد که نوعی تقلب است، اما ما چشم‌پوشی می‌کنیم.

۲۲. یک نقشه‌ی ساده (A Simple Plan)

کارگردان: سام ریمی

بازیگران: بیل پاکستون، بیلی باب تورنتون، بریجیت فوندا

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

این نوآر به سبک برادران کوئن و به کارگردانی سم ریمی که نامزد جایزه اسکار شد و در حال حاضر در آی پلیر بی بی سی پخش می‌شود، ۱۷ میلیون دلار (۱۲.۷ میلیون پوند) در باکس آفیس به دست آورد. این شاید سرنوشت آن را برای تبدیل شدن به یکی از ناخوانده‌ترین فیلم‌های دهه ۱۹۹۰ تثبیت کرد.

۲۳. این اسپینال تپ است (This Is Spinal Tap)

کارگردان: راب رینر

بازیگران: راب رینر، مایکل مک‌کین، کریستوفر گست

محصول: ۱۹۸۴

امتیاز متاکریتیک: ۹۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

فیلم شبه مستند راب رینر «این اسپینال تپ است» که ظهور یک گروه ساختگی را مستند می‌کند، با شکست در باکس آفیس و از دید منتقدان، به امروز به یک کلاسیک محبوب تبدیل شده است.

۲۴. ویلی وانکا و کارخانه‌ی شکلات‌سازی (Willy Wonka and the Chocolate Factory)

کارگردان: مل استوارت

بازیگران: جین وایلدر، جک آلبرتسون، پیتر اوستروم

محصول: ۱۹۷۱

امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

ممکن است این یک اقتباس برتر از رولد دال باشد، اما فیلم جین وایلدر پس از اکران اولیه خود در سال ۱۹۷۱، یک میلیون دلار (۷۴۹ پوند) سود ناچیز به دست آورد. این فیلم جایگاه خود را به عنوان یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های خانوادگی تمام دوران تثبیت کرد و جزو ثابت برنامه‌های تلویزیونی کریسمس شد.

۲۵. باشگاه مبارزه (Fight Club)

کارگردان: دیوید فینچر

بازیگران: برد پیت، ادوارد نورتون، هلنا بونهام کارتر

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۸ از ۱۰

در زمان انتشار، به دلیل شایعاتی مبنی بر اینکه مدیران استودیو محصول نهایی را دوست ندارند، بحث‌هایی در مورد «باشگاه مبارزه» دیوید فینچر وجود داشت. به همین دلیل بود که روسا به شکل برنامه‌ریزی شده‌ای کمپین بازاریابی را کاهش دادند تا به هدفشان که فروش اندک بلیت بود برسند. پس جای تعجب نیست که چرا فیلم در باکس آفیس شکست خورد.

بهترین شخصیت هر کدام از ۱۰ فیلم برتر دیوید فینچر بر اساس IMDb

منبع: independent

نوشته ۲۵ فیلم درخشان تاریخ سینما که در باکس آفیس شکست خوردند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala