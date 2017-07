رویداد امسال D23 شرکت دیزنی، پر از جنگ ستارگان است. از پارک گرفته تا بازی‌های ویدیویی، همه چیز جنگ ستارگان در D23 2017 پیدا می‌شود؛ فیلم‌های این مجموعه که دیگر به جای خود. «رایان جانسون»، کارگردان قسمت هشتم جنگ ستارگان، به مناسبت رویداد امسال دیزنی، ویدیویی از پشت صحنه‌ی فیلم «آخرین جدای» (The Last Jedi) منتشر کرده است.

Star Wars: The Last Jedi در روز ۱۵ دسامبر سال جاری اکران خواهد شد.

این ویدیوی پشت صحنه، شامل بازیگران بزرگ این فیلم «مارک همیل»، «دیزی ریدلی» یا «اسکار آیزاک» است. کارگردان فیلم Star Wars: The Last Jedi در این ویدیوی پشت صحنه، می‌گوید که فیلم ممکن است مخاطب را کاملا شوکه کند.

ظاهرا دیزنی روند مارکتینگ دو فیلم اخیر جنگ ستارگان را برای The Last Jedi هم ادامه خواهد داد. دو فیلم The Force Awakens و Rogue One هم پس از انتشار اولین تریلر خود، یک ویدیوی پشت صحنه داشتند که روند ساخت فیلم را نشان می‌دهد.

مثل قسمت هفتم جنگ ستارگان یا همان Star Wars: The Force Awakens، شرکت دیزنی درباره‌ی داستان فیلم The Last Jedi هم هیچ حرفی نزده است. ویدیوی پشت صحنه‌ی این فیلم هم قرار نیست چیزی از داستان را در خودش جای داده باشد. با این حال،‌ مطمئن هستیم که در چند ماه آینده، تریلر جدیدی از فیلم The Last Jedi منتشر خواهد شد.

می‌توانید در ادامه، ویدیوی پشت صحنه‌ی Star Wars: The Last Jedi را ببینید. این فیلم در روز ۱۵ دسامبر سال جاری اکران خواهد شد.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala