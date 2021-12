۱۴ فیلم سم ریمی از بدترین تا بهترین

سم ریمی کارگردانی خوش‌ذوق و بااستعداد است که تمام فیلم‌هایش را با عشق و علاقه‌ای مثال‌زدنی می‌سازد. به شکل عجیبی در تمام ژانرها مهارت دارد و روی هر قصه‌ای دست می‌گذارد،‌ آن را جذاب و درگیرکننده روایت می‌کند تا تماشاگران زیادی را تحت تأثیر قرار دهد.

۱۴. اُز بزرگ و قدرتمند (Oz the Great and Powerful)

محصول: ۲۰۱۳

بازیگران: جیمز فرانکو، میلا کونیس، میشل ویلیامز،‌ریچل وایز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۷%

وقتی سال ۲۰۱۰ دیزنی تصمیم گرفت دنباله‌ی انیمیشن محبوب «آلیس در سرزمین عجایب» (Alice In Wonderland) را به شکل یک فیلم لایو اکشن بسازد، خیلی‌ها تعجب کردند، چون حتی عنوان آن را هم تغییر ندادند تا اشاره‌ای باشد به دنباله بودنش. اما هنگامی که تیم برتون را برای کارگردانی فیلم انتخاب کردند، خیال همه راحت شد چون می‌دانستند این کارگردان قرار است فیلم تماشایی و دلچسبی بسازد. فیلم آلیس در سرزمین عجایب بازخوردهای متناقضی گرفت و بیشتر منتقدها دوستش نداشتند، اما موفق شد به فروش ۱ میلیارد دلاری در گیشه‌های جهانی برسد.

این اتفاق اعتماد به نفس دیزنی را بالاتر برد و استودیو تصمیم گرفت همین روند را برای یکی دیگر از عناوین محبوب گذشته‌اش به کار بگیرد و این بار پیش‌درآمدی بسازد برای «جادوگر شهر اُز» (The Wizard of Oz). مثل آلیس، برای ساخت اُز بزرگ و قدرتمند هم سراغ گزینه‌ی غیرمتعارفی رفتند و از سم ریمی خواستند تا کارگردانی آن را بر عهده بگیرد.

اما سم ریمی موفق نشد با قواعد دست‌وپاگیر دیزنی کنار بیاید و فیلم خودش را بسازد. برای همین نتیجه‌اش چیزی شد که با وجود جلوه‌های ویژه‌ی چشم‌نواز و خیره‌کننده، داستانی بی‌روح دارد و مخاطب را از نظر حسی درگیر نمی‌کند. اُز بزرگ و قدرتمند یک فیلم ۱۳۰ دقیقه‌ای بلاتکلیف است که در آن ۲۱۵ میلیون دلار بودجه هدر رفته است و نتوانسته از استعداد چهره‌هایی مثل میشل ویلیامز، ریچل وایز، میلا کونیس و جیمز فرانکو بهره‌ی کافی را ببرد.

۱۳. موج جنایت (Crimewave)

محصول: ۱۹۸۵

بازیگران: برایون جیمز، بروس کمپبل، پل ال. اسمیت

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۵.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۰%

سم ریمی بعد از موفقیت‌های بزرگ فیلم مُرده‌ی شرور که اثر کم‌خرج و جمع‌وجوری بود، با یکی از استودیوهای بزرگ هالیوود یعنی کلمبیا قرارداد بست تا فیلم بعدی خودش را بسازد. این بار چندین میلیون دلار بودجه دم دستش بود، و فیلم‌نامه‌اش را هم با جوئل و ایتان کوئن نوشت. برادران کوئن در آن مقطع هنوز به چهره‌های معروفی که الان می‌شناسیم تبدیل نشده بودند.

با وجود چنین استعدادهایی که پشت فیلم حضور داشتند، انتظار می‌رفت موج جنایت اثر قابل تحسین و ماندگاری شود. اما اولین تجربه‌ی سم ریمی در ساخت فیلم استودیویی با کمپانی‌های معروف، نتیجه‌ی خیلی خوبی نداشت. تا جایی که خود سم ریمی هم از نتیجه‌ی کار راضی نبود و وقتی که هنوز در پس از تولید بود، اعلام کرد که این فیلم او نیست. اگر نسخه‌ی اکران‌شده‌ی موج جنایت را دیده باشید، برایتان عجیب نخواهد بود که چرا چنین اتفاق‌هایی افتاد.

بله، این فیلم اثر شلوغی است و تکلیفش هم با خودش روشن نیست. اما اگر از کسانی هستید که موج جنایت را در تلویزیون یا روی نوار ویدئو دیده‌اند، می‌دانید که این شلوغی و بلاتکلیفی‌اش در یک جاهایی به نفع فیلم تمام شده و از آن اثری دیوانه‌وار و پرانرژی ساخته. در آن می‌توانید نشانه‌هایی از جنون و دیوانگی همیشگی سم ریمی را ببینید، و تعدادی از ایده‌های بامزه‌ی برادران کوئن که بعدها تبدیل به امضایشان شد. با اینکه خود سم ریمی ترجیح می‌دهد این فیلم را فراموش کند، اما طی سال‌هایی که از زمان ساختش گذشت، هوادارانی مخصوص خودش پیدا کرد و یک فیلم کالت شد.

۱۲. مرد عنکبوتی ۳ (Spider-Man 3)

محصول: ۲۰۰۷

بازیگران: توبی مگ‌وایر، کریستن دانست، جیمز فرانکو

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۳%

سم ریمی بعد از مشکلات فیلم موج جنایت،‌ مدتی از فیلم‌های استودیویی فاصله گرفت و به ریشه‌های خودش برگشت تا تعدادی فیلم ترسناک کم‌خرج ولی واقعا تماشایی بسازد و روی غلتک بیفتد. ریمی حدود یک دهه‌ی بعد را صرف ساخت فیلم‌های کم‌سر و صدا کرد و در این میان گاه‌گداری شانسش را هم در فیلم‌های استودیویی امتحان می‌کرد، تا اینکه سال ۲۰۰۰ رسید.

سونی که تصمیم گرفته بود نسخه‌ای سینمایی از مرد عنکبوتی بسازد، سم ریمی را استخدام کرد. این پروژه پرخرج‌ترین فیلم سم ریمی تا آن زمان بود و او به بهترین شکل ممکن از پسش بر آمد. سال ۲۰۰۴ وقتی قسمت دوم مرد عنکبوتی را ساخت، همه فهمیدند که او بهترین گزینه‌ی ممکن برای این فیلم‌‌ها بوده چون یکی از موفق‌ترین و زیباترین فیلم‌های ابرقهرمانی سینما را ساخت که هنوز هم به قوت خودش باقی است. سم ریمی که می‌خواست سه‌گانه‌اش را تکمیل کند، سراغ مرد عنکبوتی ۳ رفت و همه گمان می‌کردند این بار هم قرار است یک فیلم بی‌نقص و تماشایی ببینند، اما این‌طور نبود.

از همان زمان تولید، همه می‌دانستند که این بار همه چیز بزرگ‌تر و پرخرج‌تر است. صحنه‌‌های اکشن فیلم عظیم‌تر و پر سر و صداتر بود و ۳ دشمن و شخصیت شرور متفاوت آورده بودند تا با مرد عنکبوتی در بیفتند. اما وقتی فیلم سرانجام اکران شد، همه فهمیدیم که هر چیزی بزرگ‌تر و پرخرج‌تر باشد، لزوما بهتر و موفق‌تر هم نیست. با اینکه طی سال‌های اخیر نظر مردم نسبت به مرد عنکبوتی ۳ ملایم‌تر شده و توبی مگ‌وایر همیشه به‌عنوان محبوب‌ترین مرد عنکبوتی شناخته می‌شود، اما قسمت سوم آن مشکلاتی دارد که فراموش‌شدنی نیست.

۱۱. به عشق مسابقه (For Love of the Game)

محصول: ۱۹۹۹

بازیگران: کوین کاستنر، کلی پرستون، جنا مالون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۴۶%

سم ریمی اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی نامی برای خودش دست‌وپا کرده بود و همه او را به‌عنوان یک کارگردان کاربلد ژانر می‌شناختند، خودش هم بیشتر سال‌های دهه‌ی ۹۰ همین مسیر را ادامه داد. اما وقتی به سال‌های پایانی این دهه رسیدیم، او سراغ پروژه‌هایی رفت که خلاف مسیر همیشگی خودش بود و چیزهای جدیدی را امتحان می‌کرد. به عشق مسابقه یکی از همین فیلم‌هایش بود که در تمامی موارد موفق عمل نکرد.

البته این فیلم با بازی کوین کاستنر جذابیت‌ها و نکات مثبتی دارد. ریمی به شکل غافلگیرکننده‌ای موفق شد تنش و درام جاری در بازی‌های بیسبال را به نمایش بکشد. اما مشکل فیلم او جایی خودش را نشان می‌دهد که سراغ داستان عاشقانه‌ می‌رود و کوین کاستنر را می‌بینیم که حین مسابقه‌ی بیسبال، یاد عشق گذشته‌اش می‌افتد.

این خط داستانی، هم کلیشه بود و هم حس جالبی نمی‌داد. همچنین مانع از این می‌شد تا تماشاگر تمام‌وکمال درگیر مسابقه و بیسبال شود و مدام توجه او را به هم می‌زد. سم ریمی نتوانسته بود داستان عاشقانه‌ی فیلم را به خوبی در بیاورد و در این میان رابطه‌ی کوین کاستنر و کلی پرستون هم فاقد هر نوع صمیمیت و جذابیت بود و مخاطب عشق آن‌ها را باور نمی‌کرد. نتیجه‌ی این ماجراها،‌ فیلمی دوپاره شده که یک بخشش مسابقه‌ای نفس‌گیر و هیجانی قرار دارد و بخش دیگرش داستانی عاشقانه و کم‌فروغ که دیدنش جذابیتی ندارد.

۱۰. سریع و مُرده (The Quick and the Dead)

محصول: ۱۹۹۵

بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، شارون استون، راسل کرو

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۸%

سم ریمی بار دیگر همه را غافلگیر کرد و سراغ ژانری رفت که کسی فکرش را نمی‌کرد؛ وسترن. داستان فیلم سریع و مُرده در شهری خیالی و سال ۱۸۸۱ می‌گذرد. زنی هفت‌تیرکش به نام لیدی (شارون استون) درگیر یک بازی مرگ و زندگی می‌شود که متصدی آن یک یاغی بی‌رحم با بازی جین هکمن است. فیلمی که سم ریمی ساخته، تا حدودی یک وسترن اسپاگتی زنانه است که هیچ‌کس انتظارش را نداشت ببیند.

ترکیب بازیگران این فیلم حسابی وسوسه‌برانگیز است، از دی‌کاپریو و شارون استون گرفته تا راسل کرو و جین هکمن. موقعیت‌های جذابی هم دارد که با خشونت و کمدی و تعلیق و هیجان تلفیق شده. اما متأسفانه در یک سوم پایانی‌اش قدری زیاده‌روی می‌کند و فیلم نمی‌تواند به سرانجام دلچسبی که انتظارش را داشتیم برسد. اما با این حال هنوز هم اثری تماشایی است که سزاوار توجه دوباره است و می‌تواند ساعتی همه‌ی ما را سرگرم کند.

۹. مرد عنکبوتی

محصول: ۲۰۰۲

بازیگران: توبی مگ‌وایر، ویلم دفو، کریستن دانست

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

فیلم‌های ابرقهرمانی امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از صنعت سینما شده‌اند و هر سال نقشی مهم در گیشه‌های جهانی ایفا می‌کنند و حتی حالا خیلی از بازیگرها و کارگردان‌های مطرح هم سراغشان می‌آیند. اما اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ شرایط کاملا فرق می‌کرد، و ساخت فیلم سینمایی بر اساس شخصیت‌های معروف کمیک بوکی ریسک زیادی داشت و کسی نمی‌توانست موفقیت آن را در گیشه تضمین کند.

با این حال، سونی دست به کار بزرگی زد و تصمیم گرفت بر اساس یکی از محبوب‌ترین ابرقهرمان‌های مارول یعنی مرد عنکبوتی، یک فیلم سینمایی بسازد و برای کارگردانی آن هم سم ریمی را انتخاب کرد. ساخت مرد عنکبوتی از هر نظر ریسک بزرگی بود و انتخاب سم ریمی هم نشان می‌داد که سونی حاضر است تصمیم‌های جاه‌طلبانه‌ای بگیرد.

خوشبختانه سم ریمی به خوبی توانست از پس کار بر بیاید و فیلمی ابرقهرمانی ساخت که همه را غافلگیر و هیجان‌زده کرد. مرد عنکبوتی سم ریمی هم به مؤلفه‌های مارول وفادار بود، و هم ویژ‌گی‌های همیشگی آثار خودش را داشت. ریمی تعدادی از بازیگرهای جوان و تازه‌نفس نظیر توبی مگ‌وایر، کریستن دانست و جیمز فرانکو را در کنار کهنه‌کارهایی مثل جی کی سیمونز، رزماری هریس و ویلم دفو آورد و به این طریق ترکیب بازیگری فیلمش را متنوع و جذاب کرد.

اولین مرد عنکبوتی سم ریمی با فیلم‌نامه‌ای درگیرکننده از دیوید کوئپ، صحنه‌های اکشن به‌یادماندنی و شخصیت‌های تأثیرگذارش خیلی زود به‌عنوان یک فیلم ابرقهرمانی درست‌وحسابی شناخته شد که همه باید جدی‌اش می‌گرفتند. این فیلم باعث شد تا فیلم‌های ابرقهرمانی از جایگاه قبلی‌شان فاصله بگیرند و مقدمات ساخته شدن آثار بزرگ‌تر و ماندگارتر را فراهم کرد، و سال‌ها بعد منجر به شکل‌گیری جهان سینمایی مارول شد.

۸. مرد تاریکی (Dark Man)

محصول: ۱۹۹۰

بازیگران: لیام نیسون،‌ فرانسیس مک‌دورمند، لری دریک

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳%

مرد عنکبوتی اولین تجربه‌ی سم ریمی در فیلم‌های ابرقهرمانی نبود، در واقع او بیش از یک دهه قبل از آن سراغ این ژانر رفته بود، منتهی به جای اینکه اقتباس سینمایی از یک شخصیت شناخته‌شده و معروف را بسازد، سعی کرد ابرقهرمانی مخصوص خودش خلق کند.

مرد تاریکی بر اساس داستان کوتاهی نوشته‌ی خود سم ریمی ساخته شد و به خاطر سبک بصری ویژه و خشونت‌های جاری در صحنه‌های فیلم، بیشترین مؤلفه‌های مربوط به سبک ریمی را در خودش جای داده. مرد تاریکی یک فیلم سرگرم‌کننده و تماشایی است که از ابتدا تا انتها بیننده‌اش را هیجان‌زده می‌کند و هنوز و بعد از گذشت دهه‌ها از زمان ساختش، هواداران سرسختی دارد که معتقد هستند بهترین فیلم سم ریمی است. همچنین در این فیلم لیام نیسون پیش از آنکه به جایگاه فعلی‌اش برسد بازی کرده و نقش‌آفرینی قابل تحسینی هم به نمایش گذاشته.

۷. مرده شریر (The Evil Dead)

محصول: ۱۹۸۱

بازیگران: بروس کمپبل، الن سندوایس، بتسی بیکر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵%

بعضی فیلم‌سازها سال‌ها فیلم‌های گوناگون می‌سازند و وقت صرف می‌کنند تا سرانجام به زبان بصری مشخص و سبک خودشان برسند. بعضی‌ها هم هستند که با همان فیلم اولشان همه را متعجب می‌کنند و مثل یک کارگردان کاربلد کارکشته فیلمی پخته می‌سازند که سبک و مدل کارشان را از همان ابتدا تثبیت می‌کند. سم ریمی در دسته‌ی دوم قرار می‌گیرد که با اولین فیلم بلندش یعنی مرده‌ی شریر به همه نشان داد آمده است که بماند.

قسمت اول مرده‌ی شریر یکی از مطرح‌ترین و موفق‌ترین فیلم‌های ترسناک مستقل و کم‌بودجه است که داستان تازه‌ای روایت می‌کند. سم ریمی به همراه برادرانش ایوان و تد و جمعی از دوستانشان، این فیلم را ساختند و خیلی‌ها را شگفت‌زده کردند. گفته شده بودجه‌ی فیلم ۳۵۰ هزار دلار بود و چندین ماه فیلم‌برداری شد (در این میان بارها برای کسب سرمایه تلاش کردند و به خاطرش فیلم‌برداری متوقف شد). مرده‌ی شریر سال ۱۹۸۱ اکران شد و تماشاگران را غافلگیر کرد، تبدیل به فیلم کالت کلاسیکی شد که هواداران زیادی داشت و حتی در جشنواره‌ی کن به نمایش در آمد و استیفن کینگ هم حسابی از آن تعریف کرد.

هنوز هم باعث شگفتی است که سم ریمی چگونه توانسته با بودجه‌ای به شدت محدود، چنین فیلمی بسازد و اینگونه ژانر وحشت را متحول کند. اگر از هواداران ژانر ترسناک هستید و هنوز این فیلم را ندیده‌اید، بدانید که با تمام فیلم‌های ترسناک فرق می‌کند و هرچقدر هم فیلم دیده باشید و هر چقدر هم با کلیشه‌های ژانر وحشت آشنا باشید، باز هم برای دیدن این فیلم آماده نخواهید بود.

۶. ارتش تاریکی (Army of Darkness)

محصول: ۱۹۹۲

بازیگران: بروس کمپبل، امبث داویتز، مارکوس گیلبرت

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳%

اگر مرده‌ی شریر سم ریمی را دیده باشید، به احتمال زیاد دنباله‌های آن را هم دیده‌اید، و اگر قسمت سوم یعنی ارتش تاریکی را دیده باشید، نیازی نیست به شما بگوییم که این فیلم چقدر دیوانه‌وار و جنون‌آمیز است.

ارتش تاریکی عمدا جوری ساخته شده که نتوانیم دسته‌بندی‌اش کنیم. داستان فیلم بلافاصله بعد از قسمت دوم مرده‌ی شریر آغاز می‌شود و در اینجا قهرمان فیلم اَش (بروس کمپبل) را می‌بینیم که به سال‌ ۱۳۰۰ و خرده‌ای میلادی پرتاب شده و حالا قرار است اهالی یک روستا را در مبارزه با ارتشی از موجودات پلید، رهبری کند و هم‌زمان راهی برای بازگشت به خانه و زمان خودش بیابد.

چیزی که فیلم را به چنین اثر عجیب‌وغریبی تبدیل کرد،‌ موقعیت‌های کمدی آن است. در گیر و دار مشکلات و درگیری‌های اَش برای مقابله با این ارتش مردگان متحرک، تعدادی از خنده‌دارترین موقعیت‌های کمدی خلق می‌شود که نمی‌دانیم در این فیلم ترسناک چه می‌کنند. ارتش تاریکی هم مجموعه‌فیلم مرده‌ی شریر را دچار تغییر و تحول اساسی کرد، و هم پیشنهادهای تازه و هیجان‌انگیزی برای ساخت فیلم‌های کمدی ترسناک می‌داد.

۵. مرد عنکبوتی ۲

محصول: ۲۰۰۴

بازیگران: توبی مگ‌وایر، آلفرد مولینا، کریستن دانست

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳%

بیش از یک دهه بعد از اینکه ارتش تاریکی مجموعه‌فیلم مرده‌ی شریر را دچار تغییر و تحولات اساسی کرد، سم ریمی فیلم دوم مرد عنکبوتی را ساخت و به شهرتی بیشتر از قبل رسید. این فیلم مرد عنکبوتی به دلایل زیادی یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی تاریخ سینما به حساب می‌آید و بدون شک بهترین مرد عنکبوتی زوج سم ریمی-توبی مگ‌وایر است.

اول از همه اینکه، مرد عنکبوتی ۲ هم از نظر داستانی و ایده‌های جسورانه و هم از نظر ابعاد و کیفیت صحنه‌های اکشن، چندین پله بالاتر از قسمت اول می‌ایستاد. سم ریمی در این قسمت روی جنبه‌های انسانی پیتر پارکر مانور می‌داد و این پرسش را مطرح می‌کرد که قهرمان بودن برای یک پسر جوان به چه معناست، و او چطور می‌تواند بین زندگی شخصی و ابرقهرمانی‌اش تعادل برقرار کند. مثل تمام دنباله‌های فیلم‌های ابرقهرمانی، قسمت دوم مرد عنکبوتی هم حالا دیگر دست بازتری داشت و در قید و بند روایت داستان اصلی و خاستگاه شخصیت نبود. حالا که در قسمت اول با نحوه‌ی تبدیل پیتر پارکر به مرد عنکبوتی آشنا شده‌ایم، قسمت دوم وقت بیشتری برای واکاوی ابعاد بیشتر داستان دارد.

انسانیت جاری در فیلم مرد عنکبوتی ۲ به لطف نقش‌آفرینی واقعا تأثیرگذار توبی مگ‌وایر باعث شده تا تماشاگران بسیاری با این فیلم ارتباط برقرار کنند. داستان عاشقانه‌ای هم که بین پیتر و مری جین در جریان است جذابیت صمیمانه‌ای به کل ماجرا بخشیده و ما به همراه پیتر تمام دلشکستگی‌ها و حسرت‌هایش را درک می‌کنیم. اما در کنار تمام این موارد، چیزی که مرد عنکبوتی ۲ را به فیلم تأثیرگذار و ماندگاری تبدیل کرده، شخصیت شرور تراژیک و همدلی‌برانگیز آن دکتر اختاپوس با بازی آلفرد مولینا است. مولینا واقعا خوب و درجه‌یک در نقش این شخصیت شرور ظاهر شد و دکتر اختاپوس با بازی او هنوز هم یکی از محبوب‌ترین دشمن‌های مرد عنکبوتی به حساب می‌آید.

۴. مرا به دوزخ بکشان (Drag Me to Hell)

محصول: ۲۰۰۹

بازیگران: آلیسون لومن، جاستین لانگ، لورنا ریور

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲%

سم ریمی همیشه بعد از فیلم‌های بلاک باستر و پرخرج و پر سر و صدا، به ریشه‌هایش بازمی‌گردد و یک فیلم ترسناک می‌سازد تا سرحال بیاید. او در همین حین که مرد عنکبوتی و بازسازی‌های دیزنی را می‌ساخت، تعدادی از بهترین فیلم‌های ترسناکش را هم کارگردانی کرد که مرا به دوزخ بکشان یکی از همان‌هاست.

در ابتدا قرار بود خود سم ریمی کارگردان این فیلم نباشد، در واقع او اول به یکی دیگر از کارگردان‌های کاربلد سینما یعنی ادگار رایت پیشنهاد داده بود تا روی صندلی کارگردانی بنشیند. اما طبق گفته‌های خود ادگار رایت، مرا به دوزخ بکشان تمام‌وکمال یک فیلم مدل سم ریمی بود و برای همین رایت حیفش می‌آمد کس دیگری آن را بسازد، پس ریمی را متقاعد کرد تا خودش کارگردانی آن را بر عهده بگیرد. سم ریمی هم در نهایت پذیرفت و یکی از بهترین فیلم‌های ترسناکش را ساخت و تحویل سینمادوستان داد.

مرا به دوزخ بکشان با وجود داستان فانتزی و ترسناکش، نگاهی هم می‌انداخت به وضعیت اقتصادی آن دوره و زمانه و اینکه چطور آدم‌های مستأصل تحت شرایط سخت دست به کارهای فجیعی می‌زنند. این فیلم با موقعیت‌های ترسناک ناگهانی، فیلم‌نامه‌ای که اندازه نگه می‌دارد و می‌داند چه زمان‌هایی با خودش شوخی کند، و همچنین خشونتی دیوانه‌وار و جنون‌آمیز، دقیقا از همان جنس فیلم‌هایی است که سم ریمی برای ساختنشان به دنیا آمده.

۳. موهبت (The Gift)

محصول: ۲۰۰۰

بازیگران: کیت بلانشت، کیانو ریوز، هیلاری سوانک

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۷%

موهبت یکی از همان فیلم‌های جمع‌وجور و نسبتا کم‌خرجی است که سم ریمی بین بلاک‌ باسترهایش ساخت. فیلم‌نامه‌ی این تریلر گوتیک را بیلی باب تورنتون نوشته و برای نگارش آن از زندگی مادرش الهام گرفته، مادری که گویا ادعا می‌کرده قدرت‌های ماورایی دارد.

البته داستان فیلم مشخصا الهام‌گرفته از یک ماجرای واقعی نیست. در این فیلم ماجرای زنی به نام انی ویلسون (کیت بلانشت) را دنبال می‌کنیم که درگیر یک فاجعه‌ی دلخراش می‌شود. زنی گمشده و حالا سراغ انی آمده‌اند تا از قدرت‌هایش کمک بگیرند و این زن را پیدا کنند. چیزی نمی‌گذرد که انی تصاویر هولناک و تکان‌دهنده‌ای از این زن مفقود می‌بیند و زندگی خودش هم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. در ادامه با معمایی هیجان‌انگیز طرف هستیم که در هر لحظه‌اش غافلگیری‌های جذابی خوابیده و مدام ذهن بیننده را به بازی می‌گیرد.

رویکرد سم ریمی نسبت به معماها و غافلگیری‌های فیلم واقعا جالب است و حتی اگر خیلی زود حدس بزنید که افشاگری نهایی داستان چیست، نحوه‌ی این افشاگری است که شما را تکان می‌دهد. اصلا وقتی کارگردانی مثل سم ریمی فیلمی مثل موهبت می‌سازد، غافلگیری‌ها اهمیت چندانی ندارد چون شیوه و نحوه‌ی رمزگشایی نقاط داستانی است که فیلم را سرپا نگه می‌دارد.

۲. یک نقشه‌ی ساده (A Simple Plan)

محصول: ۱۹۹۸

بازیگران: بیلی باب تورنتون، بیل پکستون، بریجت فوندا

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

سم ریمی در فیلم موهبت خویشتن‌داری کرده بود و مثل همیشه مؤلفه‌های آشکار و افراطی فیلم‌های ترسناکش را به نمایش نمی‌گذاشت، اما با این حال هنوز هم می‌توانستیم امضای او را تشخیص دهیم و حضورش را پشت دوربین حس کنیم. اما قضیه‌ی این درام جنایی که تنها دو سال قبل از موهبت ساخته شد، کاملا فرق می‌کند. سم ریمی در فیلم یک نقشه‌ی ساده عمدا از کلیشه‌ها و مؤلفه‌های همیشگی این دست فیلم‌ها فاصله گرفت و بیشتر روی اتمسفر و حس‌وحال داستان و شخصیت‌هایش تمرکز کرد.

یک نقشه‌ی ساده هم درامی خانوادگی است و هم فیلمی جنایی و دلهره‌آور. داستان درباره‌ی سه مرد با بازی بیلی باب تورنتون، بیل پکستون و برنت بریسکور است که به شکلی اتفاقی به یک هواپیمای سقوط‌کرده بر می‌خورند و نزدیک ۴ میلیون دلار پول نقد پیدا می‌کنند. نقشه‌ای می‌کشند تا این پول را بین خودشان تقسیم کنند، اما موانعی غیرمنتظره، دشمن‌هایی خطرناک سر راهشان سبز می‌شود و آن‌ها را (که از اول هم اعتماد چندانی به یکدیگر نداشتند) وارد بازی پیچیده و ناتمامی می‌کند. در همین حین، فیلم وارد ورطه‌ی تاریک شرارت‌های بشر می‌شود و هر بار که غافلگیری جدیدی از داستان می‌بینیم، شخصیت‌هایمان بیشتر و بیشتر به دل تاریکی سقوط می‌کنند.

یک نقشه‌ی ساده بیشتر شبیه فیلم‌های برادران کوئن است تا سم ریمی و با دیدنش به یاد آثاری چون «فارگو» (Fargo) یا «جایی برای پیرمردها نیست» (No Country for Old) می‌افتید. اما در هر صورت یک فیلم دیدنی و قابل تحسین است که مهارت و استعداد سم ریمی را در بهترین حالت خودش نشان می‌دهد.

۱. مرده‌ی شریر ۲

محصول: ۱۹۸۷

بازیگران: بروس کمپبل، تاد ریمی، رابرت تاپرت

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵%

معمولا وقتی صحبت از سم ریمی به میان می‌آید، اولین چیزی که به ذهن همه می‌رسد همین فیلم مرده‌ی شریر ۲ است. سم ریمی بعد از شکست‌ فیلم موج جنایت، تصمیم گرفت دوباره به ریشه‌های خودش بازگردد و به این ترتیب یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک سینما را ساخت و هواداران مرده‌ی شریر را حسابی ذوق‌زده کرد.

داستان مرده‌ی شریر ۲ تقریبا هیچ فرقی با قسمت اول ندارد، در واقع سم ریمی همان خط داستانی را با تغییراتی اندک دوباره استفاده کرد و بروس کمپبل را به کلبه‌ی وحشت مرگبار فرستاد تا بار دیگر به جان موجودات پلید و مرده‌های متحرک بیفتد. اما این بار موقعیت‌های ترسناک فیلم تأثیر بیشتری می‌گذاشت، و انرژی دیوانه‌وار و تهدید‌آمیزی در تک‌تک دقایق فیلم جاری بود. مرده‌ی شریر ۲ همچنین به شکل عجیبی بامزه است و بروس کمپبل موقعیت‌های کمدی خنده‌داری خلق می‌کند. هر چیزی که در قسمت اول دیدیم و دوست داشتیم، اینجا با شدتی چندبرابر به اجرا در آمده و به خاطر همین هم چند برابر دوست‌داشتنی‌تر و محبوب‌تر شده.

