در اوایل سال ۲۰۲۱، CBS به پارامونت پلاس تغییر نام داد و بلافاصله پس‌ از آن، فصل چهارم پیشتازان فضا: دیسکاوری در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ پخش شد.

ممکن است پارامونت پلاس، سرویس استریمی در سطح دیزنی پلاس یا نتفلیکس نباشد، اما این سرویس استریم توانسته به‌ واسطه پخش سریال پیشتازان فضا: دیسکاوری، اسم‌ورسمی برای خود دست‌وپا کند. این سریال که همزمان با اسپین‌آف The Good Wife ،The Good Fight و چرا زنان می‌کشند (Why Women Kill) که به‌ تازگی فصل سومش نیز تولید شده، پخش می‌شود توانسته سطح این شبکه را به‌ شدت بالا ببرد. علاوه‌ بر این، این شبکه در حال پخش برنامه‌هایی مانند آی کارلی (iCarly) و کمپ کورال: سال‌های کودکی باب اسفنجی (Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years) و ۱۸۸۳ است و قرار است سریال موفق یلو استون را نیز از ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ برای مخاطبینش به نمایش بگذارد.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد که پیشتازان فضا: دیسکاوری همچنان جزو مهم‌ترین سریال‌های این سرویس استریم به‌ حساب می‌آید. درواقع برطبق گزارشات به‌ دست‌ آمده، سریال پیشتازان فضا: دیسکاوری پربیننده‌ترین سریال این سرویس بود و بعد از آن آی کارلی در رتبه دوم قرار گرفت. البته پارامونت پلاس هیچ اطلاعاتی را در رابطه با تعداد بینندگان سریال ارائه نداده است.

موفقیت پیشتازان فضا: دیسکاوری می‌تواند به دلایل متعددی باشد. به‌ عنوان‌ مثال این سریال در طول همه‌گیری کووید-۱۹ توانسته بینندگان بیشتری را به سمت خود جذب کند زیرا افراد بیشتری فرصت داشتند تا به تماشای برنامه‌های تلویزیون بنشینند، بنابراین CBS تلاش کرد تا هر طور که شده در پاییز ۲۰۲۰، فصل ۱ پیشتازان فضا: دیسکاوری را در میان برنامه‌های خود جای دهد تا بتواند لاین پخش برنامه‌هایش را پر کند.

پارامونت پلاس سرمایه‌گذاری هنگفتی روی سریال پیشتازان فضا انجام داده و حتی مجموعه انیمیشنی کودکانه پیشتازان فضا: شگفتی نیز از این شبکه پخش‌شده که البته در حال حاضر پخش آن تا ژانویه متوقف‌شده است. فصل‌های جدید پیشتازان فضا: خدمه پشتی و پیشتازان فضا: پیکارد نیز در حال تولید هستند. پیشتازان فضا: سیارات جدید هم که یک مجموعه اسپین‌آف برای دیسکاوری است و بر روی کاراکتر کریستوفر پایک (آنسون ماونت) و اسپایک (اتان پک) تمرکز نموده قرار بود در سال ۲۰۲۲ به نمایش درآید اما با موفقیت چشمگیری که دیسکاوری داشته قطعا به‌ زودی از این شبکه پخش خواهد شد و ما نیز شاهد افزایش بینندگان کنجکاوی خواهیم بود که می‌خواهند به تحلیل این اسپین‌آف بپردازند.

تصمیم پارامونت پلاس مبنی بر سرمایه‌گذاری هنگفت بر روی پیشتازان فضا برای آن‌ها سود زیادی را به همراه داشته و به نظر می‌رسد سریال پیشتازان فضا: دیسکاوری، حالا حالاها از این شبکه پخش شود.

