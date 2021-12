از هری پاتر تا ماتریکس؛ ۷ فیلم و سریال خارجی که دی ۱۴۰۰ باید ببینید

فیلم‌های جذاب و پرهزینه‌ای طی ماه‌های دسامبر و ژانویه روی پرده می‌روند و به همین خاطر این روزها با هرسلیقه‌ای می‌توانید چند فیلم خوب برای تماشا پیدا کنید. چند روز قبل بالاخره «رستاخیزهای ماتریکس» (The Matrix Resurrections) روی پرده رفت تا شاهد چهارمین قسمت از سری فیلم‌های «ماتریکس» و ماجراجویی‌های جدید نئو و ترینیتی باشیم. از آن‌سو در گردهمایی بازیگران هری پاتر به مناسبت بیست‌سالگی این مجموعه باری دیگر فرصت این را خواهیم داشت تا از قاب تلویزیون سری به دنیای هاگوارتز بزنیم.

رستاخیزهای ماتریکس؛ نکته‌های مخفی و ارجاعات جذاب

در اواخر دی ماه بالاخره سریال «حمله به تایتان» (Attack on Titan) به ایستگاه پایانی خود می‌رسد تا یکی از محبوب‌ترین انیمه‌های سریالی در سراسر جهان خاتمه پیدا کند. آغاز پخش فصل نخست «آشنایی با پدر» (How I Met Your Father) یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات دنیای سینما و تلویزیون در این ماه است؛ آشنایی با پدر دنباله‌ای برای مموعه‌ی کمدی موقعیت بسیار محبوب «آشنایی با مادر» به‌شمار می‌رود.

مهم‌ترین فیلم‌های دی ۱۴۰۰

از این پس در بخش هنر و سینما دیجی‌کالا مگ قصد داریم نگاهی به بهترین فیلم‌ها و سریال‌های هر ماه بیندازیم و ببینیم چه اثر جالب توجه و مهمی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است علاوه‌ بر فیلم‌ها و سریال‌های مهم بین‌المللی، در مطلبی جداگانه به بارزترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی هم خواهیم پرداخت.

رستاخیزهای ماتریکس (The Matrix Resurrections)

کارگردان: لانا واچوفسکی

نویسندگان: لانا واچوفسکی، دیوید میچل و الکساندر همن

بازیگران: کیانو ریوز، کری-ان ماس، یحیی عبدالمتین دوم، جسیکا هنویک، جاناتان گروف و نیل پاتریک هریس

تاریخ اکران: ۱ دی (۲۲ دسامبر)

تاریخ اکران آنلاین یا انتشار نسخه‌ی بلوری: هم‌اکنون در دسترس است

امتیاز راتن‌تومیتوز: ۶۵ از ۱۰۰

فیلم رستاخیزهای ماتریکس هم‌اکنون از طریق سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس در سراسر جهان در دسترس است. این فیلم تاحدودی طرفداران سرسخت مجموعه‌ی ماتریکس را ناامید کرد و در گیشه هم به فروش چندان قابل توجه‌ای دست پیدا نکرد، با تمام این تفاسیر یکی از مهم‌ترین فیلم‌های دی ماه ۱۴۰۰ محسوب می‌شود و اگر از طرفداران سه‌گانه اصلی هستید، تماشای آن را به شما توصیه می‌کنیم.

خواهران واچوفسکی در آخرین سال دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی با فیلم «ماتریکس» انقلابی در سبک علمی تخیلی و اکشن ایجاد کردند. ماتریکس با بازی کیانو ریوز به یکی از موفق‌ترین و مشهورترین فیلم‌های علمی تخیلی تبدیل شد و به همین خاطر کمپانی برادران وارنر ساخت دو دنباله برای آن را در دستور کار قرار داد. فیلم‌های «ماتریکس: بارگذاری مجدد» و انقلاب‌های ماتریکس در سال ۲۰۰۳ به نمایش درآمدند، اما هیچ‌کدام به موفقیت‌های فیلم نخست نرسیدند ولی با این وجود داستان شخصیت‌های نئو و ترینیتی را به سرانجام قابل قبولی رساندند. این دو شخصیت در پایان نسخه‌ی سوم ماتریکس کشته می‌شوند، اما آن‌ها در رستاخیزهای ماتریکس دوباره به زندگی بازگشته‌اند و به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان بی‌صبرانه منتظر تماشای چگونگی بازگشت نئو و ترینیتی هستند.

تا به این ساعت برای این فیلم در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب بر اساس ۵۴ و ۲۳۰ بررسی امتیاز ۶۴ از ۱۰۰ و ۶۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. جان دفور منتقد هالیوود ریپورتر در بخشی از یادداشت خود برای رستاخیزهای ماتریکس نوشته: «اگر شما عاشق قسمت اول ماتریکس بودید و از دو قسمت دیگر آن نفرت داشتید یا شاید دو قسمت قبلی نتوانسته بود رضایت خاطر شما را جلب کند، بهتر است این فیلم را ببینید و از آن لذت ببرید. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که باور دارند دو قسمت قبلی نمونه‌هایی از اسطوره‌سازی ذهنی هستند که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، شاید رستاخیز‌های ماتریکس قلب شما را بشکند. در حالی که این فیلم وانمود نمی‌کند که آن اتفاقات عظیم در قسمت‌های قبلی رخ نداده‌اند، اما نیازی هم نمی‌بیند تا ذهن بینندگان را با ایده‌های جدید و نوآوری‌های تکنیکی منفجر کند. این فیلم بیشتر از جنس فیلم‌هایی است که هالیوود طالب آن‌هاست؛ فیلم‌هایی که نیاز صنعت سینما به بازگشت مداوم به داستان‌‌های آشنای ما را اغنا می‌کنند.»

آواز ۲ (Sing 2)

کارگردان: گارت جنینگز

نویسندگان: گارت جنینگز

صداپیشگان: متیو مک‌کانهی، ریس ویترسپون، ست مک‌فارلن، اسکارلت جوهانسون، نیک کرول، تارون اجرتون و توری کلی

تاریخ اکران: ۱ دی (۲۲ دسامبر)

تاریخ اکران آنلاین یا انتشار نسخه‌ی بلوری: مشخص نیست

امتیاز راتن‌تومیتوز: ۶۸ از ۱۰۰

انیمیشن «آواز ۲» به زندگی و چالش‌های پیش پای شخصیت‌های انیمیشن آواز کمی پس از پایان فیلم قبلی می‌پردازد. تمام صداپیشگان و شخصیت‌های اصلی انیمیشن نخست در این نسخه نیز حضور دارند و یک شخصیت جالب توجه به نام کلی کالووی با صداپیشگی پاول دیوید هیوسن معروف به بونو وکس نیز به جمع آن‌ها اضافه شده است. این‌طور که پیداست کلی یک ستاره‌ی محبوب موسیقی راک است که پس از مرگ همسرش از دنیای موسیقی کناره‌گیری کرده، اما باستر مون و گروه همراه‌اش تلاش می‌کنند تا دوباره او را روی سن بیاورند. آواز ۲ قرار است اهمیت تلاش و پشتکار در راه رسیدن به موفقیت را به مخاطبان‌اش یادآوری کند. باستر مون و استعدادهای تحت نظر او رویای اجرا در مرکز سرگرمی جهان، یعنی تئاتر برج کریستال (The Crystal Tower Theater) را در سر دارند، اما رسیدن به این مهم چندان ساده نیست و آن‌ها یاد می‌گیرند برای دست‌یابی به هر موفقیتی می‌بایست سختی‌های بسیاری را به جان خرید.

متیو مک‌کانهی، ریس ویترسپون، ست مک‌فارلن، اسکارلت جوهانسون، نیک کرول، تارون اجرتون و توری کلی صداپیشه‌های اصلی انیمیشن آواز ۲ هستند و وظیفه‌ی نویسندگی و کارگردانی آن نیز برعهده‌ی گارت جنینگز بوده است که او را بیشتر به خاطر فیلم‌های «پلیس خفن» و «راهنمای مسافران مجانی کهکشان» می‌شناسیم. تا به این ساعت برای این انیمیشن در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب بر اساس ۲۱ و ۹۲ بررسی امتیاز ۴۹ از ۱۰۰ و ۶۸ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد در نظر منتقدان آواز ۲ در قیاس با نسخه‌ی نخست، انیمیشن ضعیف‌تری است.

کینگزمن (The King’s Man)

کارگردان: متیو وان

نویسنده: متیو وان

بازیگران: دانیل برول، چارلز دنس، ریس ایفانز، متیو گود، آرون تایلر-جانسون و جما آرترتون

تاریخ اکران: ۱ دی (۲۲ دسامبر)

تاریخ اکران آنلاین یا انتشار نسخه‌ی بلوری: مشخص نیست

امتیاز راتن‌تومیتوز: ۴۳ از ۱۰۰

فیلم «مرد شاه» یا «کینگزمن» (The King’s Man) با بازی دانیل برول، چارلز دنس، ریس ایفانز، متیو گود، آرون تایلر-جانسون و جما آرترتون و به کارگردانی متیو وان پیش‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «کینگزمن» و سومین فیلم از این سری به‌شمار می‌رود.

در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، مردی باید در مقابل گروهی از افراد ظالم و مغزهای سیاه بایستد؛ چون آن‌ها قصد دارند با طراحی یک جنگ فراگیر میلیون‌ها نفر را از بین ببرند. برای این فیلم در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب بر اساس ۳۷ و ۱۲۲ بررسی امتیاز ۴۴ از ۱۰۰ و ۴۳ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد عموم منتقدان از تماشای مرد شاه راضی نبوده‌اند.

بالا رو نگاه نکن (Don’t Look Up)

کارگردان: آدام مک‌کی

نویسنده: آدام مک‌کی

بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، جنیفر لارنس، راب مورگان، جونا هیل، مارک رایلنس و تیموتی شالامی

تاریخ پخش از نتفلیکس: ۳ دی (۲۴ دسامبر)

تاریخ اکران آنلاین یا انتشار نسخه‌ی بلوری: هم‌اکنون در دسترس است

امتیاز راتن‌تومیتوز: ۵۵ از ۱۰۰

طی سال‌های اخیر نتفلیکس با فیلم‌های اختصاصی‌اش توانسته به موفقیت‌های بسیار زیادی دست پیدا کند. فیلم‌هایی همانند «رُما» به کارگردانی آلفونسو کوارون و «مرد ایرلندی» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی سبب شدند این سرویس آنلاین در جشنواره‌های سینمایی خوش بدرخشد و فیلم‌های عام‌پسندتری مانند «راز جنایت» و «استخراج» نیز در گسترش جامعه‌ی مخاطبان‌اش بسیار تاثیرگذار بودند. حالا نتفلیکس قصد دارد با «بالا رو نگاه نکن» هم در فصل جوایز موفق ظاهر شود و هم رضایت منتقدان و سینمادوستان حرفه‌ای را به دست آورد.

منتقدان به‌طور کلی فیلم کمدی جدید لئوناردو دی‌کاپریو را ستایش می‌کنند. کورتنی هاوارد منتقد ورایتی در بخشی از یادداشت خود برای بالا رو نگاه نکن، آورده است: «بالا رو نگاه نکنِ آدام مک‌کی کمدی هجوآمیز بسیار خنده‌داری است. لئوناردو دی‌کاپریو، جنیفر لارنس و مریل استریپ، فوق‌العاده ظاهر شده‌اند و عملکرد تیموتی شالامی نیز واقعاً چشم‌گیر است. موسیقی نیکلاس بریتل گوش شما را نوازش می‌دهد و تدوینگر فیلم، هنک کوروین در برش صحنه‌ها و برجسته کردن بار کمدی اثر، استادانه کار کرده است.»

از بالا رو نگاه نکن همواره به عنوان پرستاره‌ترین فیلم سال ۲۰۲۱ یاد می‌شود؛ لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس برای بازی در این فیلم به ترتیب ۳۰ و ۲۵ میلیون دلار دستمزد دریافت کرده‌اند. بالا رو نگاه نکن داستان دو ستاره‌شناس را به تصویر می‌کشد که سعی دارند بشریت را از یک خطر قریب‌الوقوع آگاه کنند. دکتر رندال مندی و کیت دیبیاسکی اعتقاد دارند به‌زودی یک شهاب سنگ عظیم با زمین برخورد خواهد کرد، اما کسی حرف آن‌ها را جدی نمی‌گیرد.

بیستمین سالگرد هری پاتر: بازگشت به هاگوارتز (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)

کارگردانان: اِرِن کریوی، جورجیو تستی و جو پرلمن

نویسندگان: –

بازیگران: دنیل ردکلیف، اما واتسون، روپرت گرینت، تام فلتون، گری اولدمن، ریف فاینز و هلنا بونهام کارتر

تاریخ پخش: ۱۱ دی (۱ ژانویه ۲۰۲۲)

امتیاز راتن‌تومیتوز: – از ۱۰۰

این‌طور که پیداست مسئولان اچ‌بی‌او مکس از از بازخوردهای «فرندز: تجدید دیدار» راضی بوده‌اند و به همین خاطر قصد دارند برای سایر مجموعه‌ها و سریال‌های محبوب خود چنین برنامه‌هایی تولید کنند و در قدم نخست سراغ «هری پاتر» رفته‌اند. «بیستمین سالگرد هری پاتر: بازگشت به هاگوارتز» یک برنامه‌ی گفت‌وگو محور است که به مناسبت بیستمین سالگرد اکران «هری پاتر و سنگ جادو» تهیه شده است و در آن شاهد گردهمایی بازیگران و سازندگان این مجموعه هستیم.

در «بیستمین سالگرد هری پاتر: بازگشت به هاگوارتز» اغلب بازیگران اصلی و مشهور مجموعه هری پاتر از جمله دنیل ردکلیف، اما واتسون، روپرت گرینت، تام فلتون، گری اولدمن، ریف فاینز و هلنا بونهام کارتر حضور دارند و به گفت‌وگو درباره‌ی اتفاقات جالب ساخته شدن این سری، خاطرات تلخ و شیرین‌شان از زمان ساخت فیلم‌های هری پاتر و مواردی از این دست می‌پردازند. شایان ذکر است در این برنامه شاهد حضور جی. کی. رولینگ، خالق مجموعه هری پاتر نخواهیم بود.

مهم‌ترین سریال‌های آذر ۱۴۰۰

برخلاف سینما طی روزهای پیش رو بازار سریال‌های تلویزیونی چندان گرم نیست و در ادامه به دو مجموعه‌ی جدیدی می‌پردازیم که تماشای آن‌ها طی دی ماه خالی از لطف نیست.

حمله به تایتان (Attack on Titan)

سبک: اکشن، خیال‌پردازی تاریک، پسارستاخیزی

کارگردانان: تتسورو آراکی، ماساشی کویزوکا، یوچیرو هایاشی و جون شیشیودو

صداپیشگان: یوئی ایشیکاوا، مارینا اینوئه، یوکی کاجی و هیروشی کامیا

تاریخ پخش: ۱۹ دی (۹ ژانویه ۲۰۲۲)

امتیاز راتن‌تومیتوز: – از ۱۰۰

فصل نخست سریال حمله به تایتان در سال ۲۰۱۳ روی آنتن رفت و با موفقیت‌هایی فراتر انتظارات مواجه شد. سریال واقعا یک حماسه‌ی باشکوه در وصف فداکاری، تلاش و مقاومت است. این اثر در زیرلایه‌های خود نیم‌نگاهی به مضامین فلسفی و مهمی همچون مرگ، غریزه وحشی‌گری انسان و جایگاه بشر در جهان هستی دارد. هرچه سریال جلوتر رفت، قدرت زیرمتن‌ها در فیلم‌نامه بیشتر شد و از سویی دیگر سازندگان از توجه به شخصیت‌پردازی و روایت داستان به شکلی شوکه‌کننده و جذاب نیز غافل نشدند و این عوامل در کنار یکدیگر حمله به تایتان را به یکی از قابل توجه‌ترین انیمه‌های چند سال اخیر تبدیل کردند. حالا نوبت به پخش نیمه دوم فصل چهارم و پایانی این انیمه رسیده است.

سریال انیمه‌ای حمله به تایتان با اقتباس از مانگایی به همین نام اثر هاجیمه ایسایاما ساخته شده است که اولین نسخه آن در سال ۲۰۰۹ منتشر شد و تا به امروز بیش از ۷۶ میلیون نسخه از این مانگا در سراسر جهان به فروش رفته است.

آشنایی با پدر (How I Met Your Father)

سبک: کمدی موقعیت

سازندگان: ایساک آپتاکر و الیزابت برگر

بازیگران: آلوارو مورته، اورسولا کوربیرو، ایتسیار ایتانیو، پدرو آلنسو، پاکو توس، آلبا فلورس، میگل هران و هایمه لورنته

تاریخ پخش: ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

امتیاز راتن‌تومیتوز: – از ۱۰۰

از مدت‌ها قبل شبکه‌ی CBS به دنبال ساخت دنباله‌ای برای سیت‌کام محبوب خود یعنی آشنایی با مادر بود. در سال ۲۰۱۴ کارتر بیز و کریگ توماس به همراه امیلی اسپیوی فیلم‌نامه‌ای برای سریالی تحت نام «آشنایی با بابا» (How I Met Your Dad) نوشتند که گرتا گرویگ و درو تارور ستارگان اصلی آن بودند، اما این مجموعه هرگز ساخته نشد. دو سال بعد بیز و توماس پیشنویس جدیدی از داستان دنباله‌ی آشنایی با مادر تهیه کردند، اما پس از پیوستن این دو سریال‌ساز به مجموعه‌ی «این ما هستیم» (This Is Us) از شبکه‌ی NBC به‌عنوان شورانر، رفته‌رفته تمرکز آن‌ها از روی داستان آشنایی با پدر برداشته شد. ولی بالاخره CBS دستور ساخت سریال آشنایی با پدر را به‌عنوان اسپین‌آف آشنایی با مادر صادر کرده است.

کارتر بیز و و کریگ تامس نویسندگان و تهیه‌کنندگان اجرایی این سریال خواهند بود و هیلاری داف هم علاوه‌ بر بازی در نقش اصلی، به‌عنوان تهیه‌کننده در پشت صحنه ایفای نقش خواهد کرد. فصل نخست آشنایی با پدر ۱۰ قسمت دارد و از ساختاری مشابه سریال اصلی بهره می‌برد. بر اساس اطلاعات منتشر شده سوفی در آینده‌ای نه چندان دور داستان آشنایی با همسرش را برای پسرشان تعریف می‌کند. وقایع سریال در شهر نیویورک و سال ۲۰۲۱ رخ می‌دهند و سوفی و دوستانش، علاوه ‌بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات همیشگی یک جوان امروزی می‌بایست به خودشناسی برسند و ماجراجویی‌های عاشقانه‌یشان را هم سر و سامان بدهند.

نظر شما درباره‌ی فهرست بهترین فیلم و سریال‌های دی ۱۴۰۰ چیست و بیشتر منتظر تماشای کدام یک از این آثار هستید؟

