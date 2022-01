در حالی‌ که بسیاری از انسان‌ها در حال انجام برنامه‌ریزی‌های لازم هستند تا بتوانند یک مستعمره انسانی را در ماه بنا کنند، فیلم سقوط ماه، انسان را به فکر فرو می‌برد و سبب می‌شود تا به این امر بیندیشد که آیا آن‌چه در رابطه با ماه می‌داند اصلا صحت دارد یا خیر.

تام هاردی و چنینگ تیتوم در فیلمی درباره‌ی تخلیه‌ی افغانستان بازی می‌کنند

۱۲ فیلم که در سال ۲۰۲۲ شکستی سنگین خواهند خورد

تلفن سیاه؛ هر آنچه از فیلم ترسناک جدید اسکات دریکسون می‌دانیم

این فیلم اکشن علمی-تخیلی که در زمان آینده جریان دارد، فاجعه احتمالی‌ای را پیش‌بینی می‌کند که به‌ واسطه نابودی ماه برای زمین رقم می‌خورد. این فیلم، داستان زندگی یک مدیر ناسا، یک فضانورد کهنه‌کار و یک نظریه‌پرداز عرصه تئوری توطئه را دنبال می‌کند که عازم ماموریتی می‌شوند تا از برخورد ماه با زمین جلوگیری نمایند.

این فیلم مهیج که در ژانر اکشن ساخته‌وپرداخته شده نتیجه تخیلات رولاند امریش، فیلم‌سازی است که به خاطر فیلم‌های معروفی نظیر روز استقلال و روز استقلال: بازخیز، ۲۰۱۲ و روز بعد از فردا توانسته به شهرت زیادی دست پیدا کند. اگر کارهای قبلی او را دیده باشید، قطعا می‌دانید که باید شاهد صحنه‌های انفجار، تخریب و رویدادهای پساآخرالزمانی زیادی در فیلم سقوط ماه باشید.

علاوه‌براین امریش در نوشتن فیلم‌نامه این فیلم علمی تخیلی با هارولد کلوزر و اسپنسر کوهن همکاری داشته است. کلوزر همان کسی است که فیلم‌نامه فیلم‌هایی مانند ۲۰۱۲ و ۱۰۰۰۰ قبل از میلاد را به رشته تحریر درآورده و هم‌اکنون در کنار امریش، کار نویسندگی و تهیه‌کنندگی سقوط ماه را بر عهده دارد.

در رابطه با تیزرها و تریلرهای فیلم می‌توان گفت که یکی از تیزرهای این فیلم در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ منتشرشده و به دنبال آن‌یک تریلر طولانی‌تر در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۱ ارائه گردیده است. در اولین تیزر، ما تنها شاهد سقوط ماهی هستیم که در حال اصابت به زمین است و همزمان صدای جان اف کندی را می‌شنویم که خبر اولین فرود انسان بر روی ماه را اعلام می‌کند. پس‌ازآن، ما شاهد بلایای عظیمی در سراسر جهان خواهیم بود، ازجمله سیل‌های ویرانگر، زلزله، سونامی، جنگ‌های داخلی و آتش‌سوزی. علاوه‌براین می‌توانیم کاراکترهای پاتریک ویلسون و هالی بری که جزو فضانوردان ناسا هستند را در این تیزر مشاهده نماییم.

تریلر دوم اندکی طولانی‌تر است و جزئیات بیشتری از داستان فیلم را فاش می‌کند. داستان توسط پیرمردی روایت می‌شود که وقایع اولین فرود انسان بر روی ماه را در سال ۱۹۶۹ بازگو می‌نماید. ما در این تیزر درمی‌یابیم که آن‌چه در مورد سفر آپولو ۱۱ می‌دانستیم صحت ندارد. او ادعا می‌کند که زمانی که ارتباط فضاپیمای آپولو با زمین قطع شد، اتفاق مرموزی رخ‌داده و ورود انسان به ماه با ماجراهای بسیار زیادی همراه بوده است و درنهایت، او با پیامی شوم به سخنان خود پایان می‌دهد و می‌گوید این ششمین انقراض زمین خواهد بود. علاوه‌براین این تریلر کاراکترهای اصلی فیلم را نیز به مخاطب نشان می‌دهد. کاراکترهایی که قرار است با پرواز به ماه جلوی این انقراض را بگیرند.

«سقوط ماه» در چه تاریخی منتشر می‌شود؟

درحال‌حاضر قرار است که این فیلم در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۲ در سینماهای سراسر ایالات‌متحده به نمایش درآید.

چه کسانی در فیلم «سقوط ماه» به ایفای نقش خواهند پرداخت؟

لیست بازیگران این فیلم علمی تخیلی نیز همانند داستانش فوق‌العاده چشمگیر است. بازیگران سقوط ماه عبارت‌اند از هالی بری (مردان ایکس، مهمانی هیولا)، پاتریک ویلسون (احضار)، جان بردلی (بازی تاج‌وتخت) و مایکل پنا (مرد مورچه‌ای، حقه‌بازی آمریکایی). این بازیگران قرار است در نقش‌های اصلی به ایفای نقش بپردازند. علاوه‌براین ما شاهد حضور دونالد ساترلند (بازی‌های گرسنگی)، چارلی پلامر (تمام پول‌های جهان)، ایمه ایکواکور (موجود)، کلی یو (The Ex-File 3: The Return of the Exes)، کارولینا بارتچاک (مردان ایکس: آخرالزمان)، ماکسیم روی (شکارچیان سایه)، استفن بوگارت (روانی آمریکایی) و آزریل دالمن خواهیم بود.

حضور کدام بازیگران در فیلم «سقوط ماه» قطعی است؟

آن‌چه ما می‌دانیم این است که بازیگران بزرگی قرار است به ایفای نقش‌های بسیار هیجان‌انگیز این فیلم بپردازند. مهم‌ترین شخصیت‌هایی که در داستان فیلم سقوط ماه به ایفای نقش خواهند کرد به شرح زیر هستند:

هالی بری در نقش جو فاولر که یکی از مدیران ناسا است به ایفای نقش خواهد پرداخت. فاولر یک فضانورد کهنه‌کار است و هم‌اکنون وظیفه طراحی نقشه‌ای را بر عهده دارد که مانع از برخورد ماه به زمین شود. فاولر برای جلوگیری از این برخورد فاجعه‌بار ایده‌ای در سر دارد، اما هنوز معلوم نیست که همه‌چیز خوب پیش خواهد رفت یا خیر. امه ایکواکور نقش داگ دیویدسون را بازی می‌کند که یکی از مقام نظامی اسبق و نامزد قبلی فاولر است.

پاتریک ویلسون در نقش برایان هارپر، یکی از فضانورد اسبق ناسا به ایفای نقش خواهد پرداخت. همان فردی که گویا آخرین ماموریتش پایان خوبی را به همراه نخواهد داشت. فاولر به سراغ هارپر می‌رود تا بتوانند راهی را برای جلوگیری از این اتفاق فاجعه‌بار بیابند.

جان بردلی در نقش هاوسمن به ایفای نقش می‌پردازد. یکی از نظریه‌پردازان عرصه تئوری توطئه که در این ماموریت، به هارپر و فاولر می‌پیوندد. ابتدا قرار بود جاش گاد در نقش این کاراکتر ظاهر شود اما به دلیل برخی اختلاف‌ها از پروژه کنار گذاشته شد.

مایکل پنا در نقش تام لوپز، فروشنده خودروی ثروتمندی که با همسر سابق هارپر ازدواج‌ کرده، به ایفای نقش می‌پردازد. ابتدا استنلی توچی برای این نقش انتخاب شد اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا کنار گذاشته شد.

کارولینا بارتزاک نیز در نقش برندا لوپز، همسر سابق هارپر به ایفای نقش خواهد پرداخت.

فیلم‌برداری «سقوط ماه» در چه تاریخی آغاز شده است؟

قرار بود مراحل فیلم‌برداری فیلم سقوط ماه در ماه مارس ۲۰۲۰ در مونترال آغاز شود. بااین‌حال، این تاریخ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تا اکتبر ۲۰۲۰ به تاخیر افتاد و درنهایت در فوریه ۲۰۲۱ به پایان رسید.

داستان فیلم «سقوط ماه» در رابطه با چه موضوعی است؟

با توجه به تریلرهای منتشرشده، داستان فیلم سقوط ماه بسیار شبیه سفر به ماه است. البته این فیلم آن‌قدرها ماجراجویانه نیست و بیشتر خطرات ماه برای زمین را روایت می‌کند.

اگر فکر می‌کنید چیزهایی که گفته شد تمام داستان فیلم را تشکیل می‌دهند اشتباه می‌کنید زیرا موضوعات پساآخرالزمانی تنها بخش کوچکی از داستان سقوط ماه را به خود اختصاص می‌دهند و این فیلم بیشتر در مورد دسیسه‌ها، اسرار وحشتناک و عواقب آن‌ها است و مهم‌تر از همه، به نبرد انسان برای ادامه بقا اشاره دارد. بنابراین ای فیلم درنهایت این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که اگر ماه واقعا آن چیزی نباشد که ما فکر می‌کنیم، چه اتفاقی برای بشریت رخ خواهد داد؟

منبع: Collider

نوشته سقوط ماه؛ هر آن‌چه باید درباره‌ی این فیلم اکشن علمی-تخیلی بدانید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala