فیلم‌های سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) و «جاودانگان» (Eternals) مجموعه‌ای از ابرقهرمانان جدید و اسطوره‌های جدید را وارد دنیای سینمایی مارول کردند، در حالی که مجموعه‌ی «لوکی» (Loki) از دیزنی پلاس برای اولین بار پا به جهان چندگانه در MCU (دنیای سینمایی مارول) گذاشت.

ضعیف‌ترین شخصیت‌های شرور دنیای سینمایی مارول

در همین حال، «بیوه سیاه» (Black Widow) و «هاکای» (Hawkeye) دو شخصیت جدید را به نمایش گذاشتند، یلنا بلووا (با بازی فلورنس پیو) و کیت بیشاپ (با بازی هیلی استاینفلد) که نام‌های قهرمان خود را از انتقام‌جویان OG گرفته‌اند.

پس از همه‌ی این‌ها، می‌توان انتظار داشت که مارول کمی نفس بکشد، اما فهرست این استودیو در حال بزرگ‌تر شدن است و حداقل ۲۴ عنوان دیگر برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن در دست ساخت دارد. در بخش فیلم، مارول دنباله‌های «دکتر استرنج» (Doctor Strange) به کارگردانی سم ریمی، «ثور» (Thor) به کارگردانی تایکا وایتیتی، «پلنگ سیاه» (Black Panther) به کارگردانی رایان کوگلر، «کاپیتان مارول» (Captain Marvel) به کارگردانی نیا داکوستا، «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) به کارگردانی جیمز گان و «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) به کارگردانی پیتون رید و همچنین ریبوت‌های مورد انتظار «تیغه» (Blade) با بازی ماهرشالا علی و «چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four) به کارگردانی جان واتس قرار است ساخته شود.

در دیزنی پلاس، شاهد اقتباس‌هایی از «خانم مارول» (Ms. Marvel) با ایمان ولانی تازه وارد، «هالک دخت» (She-Hulk) با تاتیانا ماسلانی و مارک روفالو، «شوالیه ماه» (Moon Knight) با اسکار آیزاک و اتان هاوک، «تهاجم مخفی» (Secret Invasion) با اولیویا کولمن و ساموئل ال جکسون، اسپین آف «وانداویژن» با بازی کاترین هان و اسپین آف «هاکای » با بازی آلکوا کاکس و فصل دوم «لوکی» و «چه می‌شد اگر…؟» خواهیم بود.

چندین عنوان دیگر نیز در دست ساخت هستند، از جمله سریالی که در پادشاهی واکاندا اتفاق می‌افتد و دنباله فیلم سینمایی «کاپیتان آمریکا» با بازی آنتونی مکی. پس از اولین فصل سریال «چه می‌شد اگر؟…»، چندین عنوان انیمیشن در راه دیزنی پلاس هستند، از جمله اولین پرداخت استودیو مارول بر «مردان ایکس» پس از خرید دیزنی در سال ۲۰۱۹ از فاکس قرن بیستم.

برای کوین فایگی، مدیر ارشد خلاقیت مارول و تیم مدیران خلاق او در استودیو مارول، جدول MCU پس از «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) نشان‌دهنده تهاجمی‌ترین برنامه‌ی خلاقانه دنیای سینمایی مارول از زمان «انتقام‌جویان» در سال ۲۰۱۲ است که دوباره همه چیز را با روایتی ابرقهرمانی تعریف کنند.

۱. دکتر استرنج در مولتی‌ورس جنون (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

کارگردان: سم ریمی

بازیگران: بندیکت کامبربچ، الیزابت اولسن، بندیکت وانک

تاریخ اکران در سینما: ۶ می ۲۰۲۲

سم ریمی، کارگردان سه‌گانه‌ی «مرد عنکبوتی»، با دنباله‌ی «دکتر استرنج» و بازی کامبربچ بار دیگر در نقش اصلی به سینمای ابرقهرمانی بازمی‌گردد. ریچل مک آدامز، بندیکت وانگ و چیوتل اجیوفور همگی نقش‌های خود را از نسخه‌ی اصلی «دکتر استرنج» بازی خواهند کرد، با اجیوفور، کارل موردو، که به طور کامل از یکی از متحدان دکتر استفان استرنج به یکی از دشمنانش تغییر نقش می‌دهد.

بازیگر جوان راچیتل گومز نقش آمریکا چاوز را بازی خواهد کرد که در نهایت تبدیل به دوشیزه‌ ابرقهرمان آمریکا می‌شود که اولین شخصیت لاتین علنا LGBTQ است که یک سریال کامیک با عنوان خودش دارد. اسکارلت با بازی الیزابت اولسن هم اتفاقات «وانداویژن» را ادامه خواهد داد.

۲. ثور؛ عشق و تندر (Thor: Love and Thunder)

کارگردان: تایکا وایتیتی

بازیگران: کریس همسورث، تسا تامپسون، ناتالی پورتن

تاریخ اکران در سینما: ۸ جولای ۲۰۲۲

تایکا وایتیتی برای کارگردانی چهارمین فیلم «ثور» بازخواهد گشت که جنیفر کایت رابینسون نویسندگی آن را برعهده دارد، و همچنین بازی خود را در نقش رفیق بیگانه ثور، کورگ، تکرار خواهد کرد. تسا تامپسون در نقش والکری بازخواهد گشت و ناتالی پورتمن پس از نشستن در «ثور: راگناروک» در نقش جین فاستر بازخواهد گشت که وقتی چکش ثور را در دست گرفت و تبدیل به ثور توانا شد، به مرکز داستان تبدیل خواهد شد.

جیمی الکساندر، که آخرین بار در «دنیای تاریک» دیده شد، در نقش هموطن ثور، سیف، بازمی‌گردد. و خود شوالیه تاریکی، کریستین بیل، نقش شرور گور قصاب خدایان را بازی خواهد کرد که هدف اصلی او در زندگی تقریبا هم نام اوست.

ستاره کریس پرت که آخرین بار در «پایان بازی » در حال شوخی با ثور در مورد اینکه چه کسی مسئول نگهبانان کهکشان بود دیده شد، در «عشق و تندر» به همراه حداقل یکی از بازیگران «نگهبانان» کارن گیلان در این فیلم حضور خواهد داشت. مشخص نیست که آیا بقیه بازیگران «نگهبانان» از این روند پیروی خواهند کرد یا خیر.

۳. پلنگ سیاه ۲؛ واکاندا برای همیشه (Black Panther: Wakanda Forever)

کارگردان: رایان کوگلر

بازیگران: لتیتا رایت، تیناچ هورتا، وینستون دوک

تاریخ اکران در سینما: ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲

فایگی مشخص کرده است که مارول پس از مرگ چادویک بوزمن، نقش تی‌چالا را به کس دیگری نخواهد داد. چیزی که هنوز واضح نیست این است که این تصمیم چه تاثیری بر فرنچایز خواهد داشت. انتظار طرفداران این است که خواهر تی‌چالا، شوری (با بازی لتیتیا رایت) رهبر واکاندا شود و وظیفه پلنگ سیاه را بر عهده بگیرد اما تنها عنصر خلاقانه این فیلم که تاکنون اعلام شده عنوان آن است که حداقل تعهد مارول به این فرنچایز را روشن می‌کند.

دومینیک تورن نقش ریری ویلیامز را قبل از حضور در سریال دیزنی پلاس «قلب آهنین» به عهده خواهد گرفت.

۴. شوالیه‌ی ماه (Moon Knight)

سازنده: جرمی استیلر

بازیگران: اسکار آیزاک، وین لاندی، تیم آلترز

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: ۲۰۲۲

اسکار آیزاک نقش مارک اسپکتور را بازی می‌کند که اختلال تجزیه‌ی هویت او باعث می‌شود به شکل شخصیت‌های متمایز ظاهر ‌شود. واقعیت جالب این است که پس از بازی در فیلم «مردان ایکس: آخرالزمان»، این دومین نقشی است که این بازیگر برای یک کاراکتر مصری مارول می‌پذیرد. به هر حال، محمد دیاب، فیلمساز مصری به همراه جاستین بنسون و آرون مورهد کارگردانی این سریال را بر عهده خواهند داشت و می کالااوی و ایتن هاوک هم در کنار یکدیگر حضور دارند.

۵. هالک دخت (She-Hulk)

سازنده: جسیکا گائو

بازیگران: تاتیانا مازلانی، مارک رافلو، تیم راث

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: ۲۰۲۲

تاتیانا ماسلانی نقش جنیفر والترز، وکیلی را بازی خواهد کرد که حوزه کاری او شامل پرونده‌های مربوط به ابرقهرمانان است. در کامیک‌ها، والترز با بروس بنر نسبت فامیلی دارد و تزریق خون بنر به او توانایی هالک شدن می‌دهد. جینجر گونزاگا، رنه الیز گلدزبری، جاش سگرا و جمیلا جمیل در این سریال به نویسندگی جسیکا گائو نویسنده اصلی و کارگردانی کت کویرو و آنو ولیا بازی کرده‌اند.

موربیوس؛ هر آنچه از ابرشرور خون‌آشام جدید مارول باید بدانید

جای تعجب نیست که مارک رافلو به عنوان بنر بازگردد. نکته‌ی تعجب‌آور این است که تیم راث به عنوان ابومیشن، شروری که در دومین فیلم نه چندان خوب استودیو مارول، یعنی «هالک شگفت‌انگیز» محصول ۲۰۰۸ حضور داشت، بازخواهد گشت.

۶. خانم مارول (Ms. Marvel)

سازنده: بیشا کی علی

بازیگران: ایمان ولانی، فواد خان، آرامیس نایت

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: تابستان ۲۰۲۲

اولین شخصیت اصلی مسلمان مارول و یکی از جدیدترین شخصیت‌های مارول نمایش دیزنی پلاس خود را با ایمان ولانی تازه وارد در نقش اصلی که به نام کمالا خان ۱۶ ساله نیز شناخته می‌شود، دریافت می‌کند. کامالا که یکی از طرفداران ابرقهرمانان به خصوص کاپیتان مارول است، توانایی تغییر شکل و اندازه خود را به دست می‌آورد که به او اجازه می‌دهد، در کنار قدرت‌های دیگرش مشت خود را بزرگ کند. موهان کاپور، ریش شاه و مت لینتز بازیگران این سریال و بیشا کی علی به عنوان تهیه کننده اجرایی و نویسنده اصلی هستند.

پس از اعلام اولیه «خانم مارول» در اواخر سال ۲۰۲۱ ، استودیوی مارول این مجموعه را پس از اینکه در سال ۲۰۲۱ نمایش‌ها و فیلم‌های زیادی را در تقویم سال به خود اختصاص داده بود، به تابستان ۲۰۲۲ تغیر داد.

۷. نگهبانان کهکشان ویژه‌ی تعطیلات (The Guardians of the Galaxy Holiday Special)

سازنده: جیمز گان

بازیگران: کریس پرت، زویی سالدانیا، دیو باتیستا

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: اواخر سال ۲۰۲۲

نویسنده‌ی «نگهبانان»، جیمز گان، نویسندگی و کارگردانی این فیلم ویژه را برعهده دارد که در حین تولید «نگهبانان کهکشان بخش ۳» (Guardians Vol. 3) ساخته شد. این داستان شامل بازیگران اصلی است و شکاف قابل توجه روایت بین فیلم «نگهبانان کهکشان بخش ۲» (Guardians Vol. 2) و «بخش ۳» را پر می‌کند.

۸. مارول‌ها (The Marvels)

کارگردان: نینا داکوستا

بازیگران: پارک سئو جون، بری لارسون، زاو اشتون

تاریخ اکران در سینما: ۱۷ فوریه ۲۰۲۳

نیا داکوستا دنباله‌ی فیلم پرفروش ۱.۱ میلیارد دلاری «کاپیتان مارول» با بازی بری لارسون را کارگردانی خواهد کرد. با این حال، عنوان جدید نشان می‌دهد که این فقط داستانی درباره‌ی کارول دانورز نخواهد بود، و در عوض یک ماجراجویی تیمی در مقیاس کوچک و تماما زنانه خواهد بود. مگان مک دانل فیلمنامه را نوشته است.

ایمان ولانی، ستاره‌ی مارول، در نقش کامالا خان، که طرفدار کاپیتان مارول است، در این پروژه همکاری خواهد کرد. تیونا پریس در نقش مونیکا رامبوی بزرگسال ظاهر می‌شود که در طول اجرای «وانداویژن» با دعوت اسکرول برای رفتن به فضا به یک ابرقهرمان پیشرفته تبدیل شد.

۹. نگهبانان کهکشان بخش ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

کارگردان: جیمز گان

بازیگران: کریس پرت، کریس همسورث، زویی سالدانیا

تاریخ اکران در سینما: ۵ می ۲۰۲۳

کار بر روی «نگهبانان کهکشان بخش ۳» پس از اخراج گان از پروژه توسط دیزنی در سال ۲۰۱۸، به خاطر توییت‌های او که به ضررش تمام شده بود، موقتا متوقف شد. گان بلافاصله و عمیقا از این توییت‌ها ابراز پشیمانی کرد و کمتر از یک سال بعد پس از کمپین ستارگان فیلم برای بازگرداندن او دیزنی دوباره او را استخدام کرد. هیچ چیز دیگری از جمله بازیگری در مورد فیلم اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود که کریس پرت، زوئی سالدانیا، دیو باوتیستا، کارن گیلان و پوم کلمنتیف بازگردند.

۱۰. مرد مورچه‌ای و زنبورک؛ شیدایی کوانتومی (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)

کارگردان: پیتون رید

بازیگران: پل راد، اوانجلین لیلی، مایکل داگلاس

تاریخ اکران سینمایی: ۲۷ جولای ۲۰۲۳

عنوان سومین فیلم «مرد مورچه‌ای» به منطقه کوانتومی بی‌نهایت کوچکی اشاره دارد که برای اولین بار در «مرد مورچه‌ای و زنبورک» کشف شد. کارگردان پیتون رید یک بار دیگر به همراه پل راد، اوانجلین لیلی، مایکل داگلاس و میشل فایفر بازگشته است. کاترین نیوتن نقش کاسی لنگ، دختر بالغ اسکات لنگ را بازی خواهد کرد و جاناتان میجرز نقش شخصیت شرور کانگ فاتح را بازی خواهد کرد.

تیم قوی­‌تر مارول برای جایگزینی انتقام­‌جویان در فاز ۴ شامل کدام ابرقهرمان‌هاست؟

۱۱. مردان ایکس ۹۷ (X-Men ’97)

سازنده: بیو دی مایو

بازیگران: –

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: ۲۰۲۳

با مرگ فیلم‌های «مردان ایکس» فاکس قرن بیستم و پس از خرید استودیو توسط دیزنی، بسیاری از طرفداران فکر می‌کردند مارول استودیو ابرقهرمان‌های جهش‌یافته را در یک سری فیلم‌های لایو اکشن یا سریال‌های تلویزیونی مجددا راه‌اندازی خواهد کرد.

درعوض، مارول در حال احیای سری انیمیشن مهم صبح شنبه «مردان ایکس» است که به مدت پنج فصل از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ پخش می‌شد و به طور گسترده به دلیل تصمیم فاکس برای ساخت یک فیلم لایواکشن «مردان ایکس» شناخته می‌شود. بیو دی مایو نویسنده اصلی این فیلم خواهد بود. هنوز صداپیشه‌های آن اعلام نشده است.

۱۲. من گروت هستم (I Am Groot)

سازنده: کریستن لیپور

بازیگران: –

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

من گروت هستم. تنها چیزی که می‌دانیم این است که این سریال مجموعه‌ای از بخش‌های کوتاه درباره‌ی گروت برای دیزنی پلاس را نمایش می‌دهد. مارول حتی به طور رسمی اعلام نکرده است که جیمز گان، گوروی «نگهبانان کهکشان» یا وین دیزل، بازیگر فیلم «نگهبانان کهکشان» حضور خواهند داشت یا خیر.

۱۳. زامبی‌های مارول (Marvel Zombies)

سازنده: مارک میلر

بازیگران:

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

تقریبا تمام چیزهایی که باید در مورد این مجموعه انیمیشن بدانید دقیقا در عنوان آن وجود دارد. یک آخرالزمان زامبی باعث می‌شود که اکثر انتقام‌جویان به مردگانی با قدرت فوق‌العاده تبدیل شوند. این عنوان برگرفته از مینی‌سریال کامیک ۲۰۰۵-۲۰۰۶ است که توسط رابرت کرکمن، با تصویرسازی شان فیلیپس نوشته شده بود، که قبلا در قسمتی از فصل اول «چه می‌شود اگر؟» اقتباس شده بود.

با این حال، کاملا مشخص نیست که آیا این نسخه از «زامبی‌های مارول» یک اسپین‌آف مستقیم از آن قسمت خواهد بود یا کاملا مستقل است. اما کارگردان «چه می‌شود اگر…؟» برایان اندروز، کارگردانی این سریال را بر عهده دارد و زیب ولز به عنوان نویسنده و تهیه کننده اجرایی در آن حضور دارد.

۱۴. مرد عنکبوتی (Spider-Man: Freshman Year)

سازنده: جف ترامل

بازیگران:

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

برخلاف ظاهر مدرن «چه می‌شود اگر؟»، این نمایش انیمیشنی با شروع سفر خود برای تبدیل شدن به مرد عنکبوتی، به منشا کتاب‌های مصور پیتر پارکر بازمی‌گردد. جف ترامل نویسنده‌ی اصلی و تهیه کننده‌ی اجرایی این سریال است.

خبرها نشان می‌دهد که این سریال به صراحت بخشی از MCU است، بنابراین می‌تواند در نهایت داستان حیاتی منشا عنکبوت رادیواکتیو را که در نسخه‌ی تام هالند مرد عنکبوتی کاملا نادیده گرفته شده بود، به نمایش بگذارد.

۱۵. آگاتا؛ خانه‌ی هاکنس (Agatha: House of Harkness)

سازنده: جک شفر

بازیگران:

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

کاترین هان در این مجموعه‌ی اسپین‌آف از «وانداویژن» در مورد آگاتا هارکنس، جادوگری که او نقشش را به زیبایی بازی کرده بود، ظاهر خواهد شد. نویسنده‌ی اصلی «وانداویژن» جک شفر، نویسندگی و تهیه کنندگی اجرایی برنامه را برعهده خواهد داشت که بخشی از قرارداد کلی او با استودیو مارول است. مطابق با عملکرد هان، سریال جدید یک کمدی سیاه خواهد بود.

۱۰ شخصیت جدید مارول که احتمالا به انتقام‌جویان می‌پیوندند

ارتباط آگاتا با واندا ماکسیموف (با بازی الیزابت اولسن) مطمئنا به نظر می‌رسد که امکانات داستان‌سرایی فراوانی را فراهم می‌کند، به‌ویژه از آنجایی که وقتی آخرین بار آگاتا را دیدیم، او توسط واندا در شخصیت کمدی خود یعنی آگنس، به دام افتاده بود.

۱۶. جنگ‌های آمور (Armor Wars)

سازنده: کوین فایگی

بازیگران: دان چیدل

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

در داستان‌های مصور، خط داستانی جنگ‌های آمور، ترس تونی استارک را زمانی که فناوری مرد آهنی او به اشتباه از بین می‌رود به تصویر می‌کشد. با مرگ استارک در MCU، جیمز رودز با بازی دان چیدل به جای آن موضوع اصلی این اقتباس خواهد شد.

۱۷. اکو (Echo)

سازنده: اتان و امیلی کوهن

بازیگران: آلاکوا کاکس

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

آلاکوا کاکس در این سریال اسپین‌آف «هاکای» در نقش اکو، یک ابرقهرمان بومی آمریکایی ناشنوا که می‌تواند به خوبی از مخالفان خود در نبرد کپی کند، بازی خواهد کرد. این سریال که اتان کوهن و امیلی کوهن نویسندگی و تهیه کنندگی اجرایی آن را بر عهده دارند، اولین سریال ابرقهرمانی مستقل درباره‌ی یک شخصیت بومی آمریکایی خواهد بود.

با توجه به ارتباط این سریال با «هاکای» به نظر می‌رسد حداقل برخی از شخصیت‌های آن سریال اینجا هم ظاهر شوند. این شامل رییس قدیمی‌اش، کینگ‌پین (با بازی وینسنت دونوفریو) می‌شود که برای اولین بار در سریال «دردویل» نتفلیکس دیده شد و با توجه به اینکه مت مرداک، شخصیت جایگزین دردویل در «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» ظاهر شد، به احتمال زیاد او را در این سریال هم خواهیم دید.

همچنین، در کامیک‌های مارول، اکو با شوالیه‌ی ماه و انتقام‌جویان و چهره‌هایی در خط داستانی تهاجم مخفی قرار گرفته است، بنابراین انتظار داشته باشید که او در چندین سریال MCU دیده شود.

۱۸. قلب آهنی (Ironheart)

کارگردان: چیناکا هاچ

بازیگران: دومینیک تورن

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

دومینیک تورن نقش ریری ویلیامز را بازی خواهد کرد که در کامیک‌ها، یک اعجوبه مهندسی است که لباس ابرقهرمانی خود را شبیه به مرد آهنی تونی استارک می‌سازد.

فیلمنامه‌نویس، شاعر، نمایش‌نامه‌نویس، و مربی، چیناکا هاچ به‌عنوان سرپرست نویسندگی کار خواهد کرد.

۱۹. تهاجم مخفی (Secret Invasion)

سازنده: کایل بردستریت

بازیگران: ساموئل ال جکسون، بن مندلسون

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

ساموئل ال جکسون و بن مندلسون برای زنده کردن داستان کامیک ۲۰۰۸ درباره گروهی از اسکرول‌های در حال تغییر شکل بازخواهند گشت که به زمین نفوذ کرده و جایگزین بسیاری از ابرقهرمانان محبوب شده‌اند. امیلیا کلارک، اولیویا کولمن و کینگزلی بن آدیر نیز قرار است در نقش‌های نامشخصی بازی کنند.

مشخص نیست، اما فایگی گفته است که این جاه‌طلبانه‌ترین رویداد MCU از زمان فیلم‌های «انتقام‌جویان» است، بنابراین انتظار حضور شخصیت‌ها در بسیاری از عناوین قبلی را داشته باشید.

۲۰. فصل دوم سریال لوکی (Loki Season 2)

سازنده:

بازیگران: تام هیدلسون

تاریخ انتشار از دیزنی پلاس: نامشخص

در قسمت پایانی فصل اول «لوکی»، خدای شرارت (با بازی تام هیدلستون) و همتای زن و اولین عشق واقعی او سیلوی (با بازی سوفیا دی مارتینو) با مغز متفکر اسرارآمیز پشت سازمان واریانس زمانی، مردی که به هی هو معروف است، روبرو می‌شوند.

HWR به لوکی و سیلوی نظارت بر TVA را پیشنهاد می‌کند و به او هشدار می‌دهد که کشتن او جنگ چندجهانی را از سر می‌گیرد و گونه‌های بسیار وحشیانه‌تر او را احیا می‌کند. مانند شخصیت شرور ترسناک کامیک‌های مارول، کانگ فاتح. لوکی این پیشنهاد و هشدار را جدی می‌گیرد، اما سیلوی هیچ‌یک از آن‌ها را باور نمی‌کند و لوکی را قبل از اینکه به قلب او که خنجر بزند به TVA برمی‌گرداند.

مارول چگونه استعداد بندیکت کامبربچ را هدر داده است؟

با پایان یافتن سریال و شکسته شدن خط زمانی به شاخه‌های بی‌نهایت، لوکی در وحشت متوجه می‌شود که سیلوی در واقع او را به طور کامل به واقعیت دیگری فرستاده است، واقعیتی که در آن، موبیوس، (با بازی اوون ویلسون) حتی او را نمی‌شناسد.

در حالی که مارول بلافاصله اعلام کرد که «لوکی» برای فصل ۲ بازگشته است، ما هنوز نمی‌دانیم که سریال چه زمانی پخش می‌شود. یکی از سرنخ‌های احتمالی این است که کانگ نیز تقریبا به طور قطع در هر اتفاقی که در سریال بیفتد نقش خواهد داشت. بنابراین سوال این است که آیا فصل دوم «لوکی» قبل یا بعد از حضور قبلی کانگ در «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» پخش می‌شود یا نه.

غیر از کانگ، مابقی کاراکترها نامشخص است. با این حال، یک احتمال وسوسه انگیز این است که با تقسیم MCU به انواع واقعیات مختلف، چندین خانواده، دوستان و دشمنان عزیز لوکی می‌توانند دوباره به زندگی او بازگردند. از مادر محبوبش فریگا (با بازی رنه روسو) تا فیل کولسون (با بازی کلارک گرگ).

۲۱. چه می‍شد اگر…؟ (What If…?)

سازنده: ای سی بردلی

بازیگران:

تاریخ پخش از دیزنی پلاس: نامشخص

در پایان فصل ۱ «لوکی»، چندین شبهه‎‌ی مهم این فصل که داستان‌های جایگزین را در چند جهان استودیو مارول بررسی می‌کردند به طور موثر حل شدند. با این حال، حداقل دو مورد اینطور نبود؛ یکی، کشف کاپیتان کارتر (با صدای هیلی آتول) که لباس هایدا استامپر که محبوبش استیو راجرز در طول جنگ جهانی دوم پوشیده بود تا به امروز حفظ شده است، و کسی هنوز باقی مانده است و دوم، ظهور گامورای جایگزین (با صدای سینثیا مک ویلیامز) که زره تانوس را پوشیده و با تونی استارک (با صدای میک وینگرت) در نوعی لباس مرد آهنی کیهانی متحد شده است.

همانطور که ای سی بردلی نویسنده اصلی گفت، طرفداران می‌توانند انتظار داشته باشند که هر دو خط داستانی در فصل ۲ ادامه پیدا کنند، که کارگردان برایان اندروز نشان می‌دهد که می‌تواند در سال ۲۰۲۲ به نمایش درآید (اگرچه استودیو مارول هیچ اعلام رسمی ارائه نکرده است).

قرار بود خط داستانی کامل گامورا و تونی بخشی از فصل ۱ باشد، اما تاخیرهای مرتبط با کووید باعث شد آن قسمت به فصل ۲ برسد.

بردلی می‌گوید: «من فکر می‌کنم همه از روشی که گامورا آن زره را به دست می‌آورد و اینکه رابطه او با تونی تکامل می‌یابد، شگفت‌زده خواهند شد. چون آن‌ها آشکارا دوستان خوبی در آن قسمتی هستند که ما [در پایان فصل ۱] می‌بینیم.»

بردلی به وضوح گفته است که این نمایش در استودیو مارول به عنوان بخشی از دنیای چندگانه وجود دارد، اما اینکه چگونه هر یک از این سریال ممکن است با MCU لایو اکشن پیوند بخورد همچنان یک راز باقی مانده است.

۲۲. تیغه (Blade)

کارگردان: استیون نورینگتون

بازیگران: وسلی اسنایپس، کریس کریستوفرسون، استیون درف

تاریخ اکران در سینما: نامشخص

ماهرشالا علی زمانی که مشغول ساخت سریال «لوک کیج» (Luke Cage) برای نتفلیکس بود، به استودیو مارول اعلام کرد که می‌خواهد در بازسازی «تیغه» بازی کند، فرانچایز ابرقهرمانی در مورد این نیمه خون‌آشام شمشیردار که برای اولین بار عنوان آن را به عهده داشت.

استیسی اوسی کافور برای نوشتن فیلمنامه انتخاب شده است.

۲۳. چهار شگفت‌انگیز (Fantastic Four)

کارگردان: جان واتس

بازیگران:

تاریخ اکران در سینما: نامشخص

وقتی دیزنی فاکس، قرن بیستم (استودیوز قرن بیستم کنونی) را خرید، طرفداران مارول فورا می‌دانستند که این بدان معناست که مردان ایکس و چهار شگفت‌انگیز، دو فرنچایز کلاسیک استودیو مارول که قبلا خارج از MCU وجود داشتند سرانجام به جمع مابقی فیلم‌ها خواهند پیوست. در دسامبر ۲۰۲۰، فایگی کار بر روی دومی را به کارگردانی جان واتس، فیلمساز «مرد عنکبوتی» اعلام کرد.

۲۴. دنباله‌ی کاپیتان آمریکا (Captain America)

کارگردان:

بازیگران:

تاریخ اکران در سینما: نامشخص

مالکوم اسپلمن، نویسنده‌ی اصلی «فالکون و سرباز زمستان» و دالان موسون، قرار است فیلمنامه‌ی جدیدی برای فیلم «کاپیتان آمریکا» بنویسند. در حال حاضر چیزی بیشتر از این مشخص نیست، اما احتمالا آنتونی مکی، ستاره فیلم «FAWS» در نقش سم ویلسون، نقش یک فیلم خواهد بود، که در نهایت در پایان نمایش، ردای کاپیتان آمریکا را می‌گیرد و رنگ قرمز-سفید-آبی جدیدی را به نمایش می‌گذارد.

۲۵. ددپول ۳ (Deadpool 3)

کارگردان: کوین فایگی

بازیگران:

تاریخ اکران در سینما: نامشخص

در حالی که فیلم‌های «مردان ایکس» فاکس قبل از فروش به دیزنی رسما با دو فیلم «دارک فینیکس» و «جهش‌یافته‌های جدید» به پایان رسید، دو فیلم اسپین‌آف «ددپول» همچنان از نظر مالی موفق‌ترین هستند.

فیلم‌هایی که تاکنون ساخته شده‌اند، مجموعا ۱.۵۷ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. این می‌تواند توضیح دهد که چرا فایگی در ژانویه ۲۰۲۱ تایید کرد که رایان رینولدز ستاره‌ی فیلمنامه «ددپول ۳» را زیر نظر دارد، و قرار است فیلمنامه‌ای که در MCU تنظیم می‌شود، همچنان رتبه R داشته باشد. با توجه به برنامه‌ی رینولدز،فایگی نشان داد که اولین فیلمبرداری این فیلم در سال ۲۰۲۲ است.

۲۶. سریال بدون عنوان واکاندا (Untitled Wakanda Series)

سازنده: رایان کوگلر

بازیگران:

تاریخ پخش در دیزنی پلاس: نامشخص

در فوریه ۲۰۲۱، دیزنی اعلام کرد که رایان کوگلر، کارگردان «پلنگ سیاه» در حال ساخت سریالی برای دیزنی پلاس است که در پادشاهی واکاندا، کشور خیالی آفریقایی که به عنوان خانه پلنگ سیاه و خانواده سلطنتی حاکم عمل می‌کند، ساخته می‌شود.

شانگ‌چی ۲؛ ۷ سوال بزرگ که دنباله‌ی مارول باید به آن‌ها پاسخ دهد

این سریال بخشی از یک قرارداد تلویزیونی چند ساله بین شرکت تولید کوگلر با نام پراکسیمیتی مدیا و شرکت والت دیزنی است. پروژه واکاندا هنوز برای ساخت یک سریال کامل سفارش داده نشده است، اما در بیانیه‌ای که این قرارداد را اعلام کرد، کوگلر اشاره کرد که این تنها سریال مبتنی بر MCU نیست که پراکسیمیتی برای دیزنی پلاس می‌سازد.

کوگلر گفت: «ما به خصوص از اینکه اولین جهش خود را با کوین فایگی، لوئیس دیسپوزیتو، ویکتوریا آلونسو و شرکای آن‌ها در استودیو مارول انجام خواهیم داد، هیجان زده هستیم، جایی که ما از نزدیک با آن‌ها در برنامه‌های منتخب MCU برای دیزنی پلاس کار خواهیم کرد. ما در حال حاضر پروژه‌هایی در دست داریم که برای به اشتراک گذاشتنشان روزشماری می‌کنیم.»

منبع: variety

نوشته ۲۶ فیلم و سریال مارول و دیزنی پلاس که ساخت‌شان قطعی شده است (و تاریخ اکران برخی از آن‌ها) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala