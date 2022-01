۴۰ سریال‌ اریجینال برتر نتفلیکس از ابتدا تا پایان سال ۲۰۲۱

هر روز محتوای جدیدی به این سرویس اضافه می‌شود؛ از کمدی‌های معاصر گرفته تا آثار نوستالژیک اما در کنار همه‌ی این محتواهای درجه یک، نتفلیکس آثار اختصاصی خودش را هم تولید می‌کند که به عنوان نتفلیکس اورجینال (Netflix Originals) شناخته می‌شوند و این روزها هم با سرعت باورنکردنی تولید و عرضه می‌شوند. کیفیت این آثار از افتضاح تا عالی متغیر است اما به لطف کتابخانه‌ی وسیع نتفلیکس هر زمانی که اراده کنید می‌توانید یک محتوای اورجینال درجه یک را پیدا کنید.

سریال‌های اورجینال نتفلیکس در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارند و از پرمخاطب‌ترین آثار این سرویس به شمار می‌روند. برای مثال همین چند ماه قبل «بازی مرکب» (Squid Game) دنیا را درنوردید و تاریخ‌ساز شد یا پروفسور و دار و دسته‌اش در «سرقت پول» (Money Heist) قلب مخاطبان زیادی را تسخیر کردند.

به لطف گزینه‌های زیاد کتابخانه‌ی نتفلیکس، پیدا کردن سریال خوب هر روز سخت‌تر می‌شود؛ به همین دلیل برای محدود شدن انتخاب‌هایتان بهترین سریال‌های ساخته‌ی نتفلیکس از ابتدا تاکنون را معرفی می‌کنیم.

* توجه: گزینه‌های این فهرست بر اساس امتیاز راتن تومیتوز مرتب شده است.

۱- حس خوب (Feel Good)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰- ۲۰۲۱

۲۰۲۰- ۲۰۲۱ سازنده: آلی پانکیو

آلی پانکیو بازیگران: می مارتین، شارلوت ریچی، فیل بورخرس

می مارتین، شارلوت ریچی، فیل بورخرس تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: کمدی، عاشقانه

کمدی، عاشقانه امتیاز IMDb سریال: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۱۰۰ از ۱۰۰

برای کسانی که به دنبال یک سریال منحصربه‌فرد و خاص در ژانر کمدی- رمانتیک هستند، حس خوب انتخاب مناسبی است. این سریال داستانی نیمه اتوبیوگرافیک استند آپ کمدین کانادایی می مارتین است. در حقیقت او ایفاگر نقش نسخه‌ی فانتزی از خودش است.

می سعی می‌کند اعتیادش را ترک و در رفتارهای پرخطر عاشقانه تعادل ایجاد کند و در این مسیر با چالش‌های ریز و درشتی رو به رو می‌شود که گاهی می‌خندانتان و گاهی هم به شدت غمگینتان می‌کند. حس خوب از مطرح کردن بی‌پرده‌ی موضوعاتی مثل اعتیاد، سلامت روان و آثار مخرب تجاوزهای جنسی واهمه‌ای ندارد و احساس خوب صداقت را می‌توان در تک‌تک لحظاتش تجربه کرد.

۲- کانون پرستاران بچه (The Baby-Sitters Club)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰- ۲۰۲۱

۲۰۲۰- ۲۰۲۱ سازنده: ریچل شوکرت

ریچل شوکرت بازیگران: سوفی گریس، مومونا تامادا، شی رودولف، مالیا بیکر، سوچی گومز، آلیسیا سیلورستون

سوفی گریس، مومونا تامادا، شی رودولف، مالیا بیکر، سوچی گومز، آلیسیا سیلورستون تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: کمدی، درام

کمدی، درام امتیاز IMDb سریال: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۱۰۰ از ۱۰۰

کانون پرستاران بچه بر اساس رمان کلاسیکی به همین نام نوشته‌ی آن ام. مارتین ساخته شده است و در حقیقت اقتباس مدرنی از این کتاب به حساب می‌آید. گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی در کنار سردرگمی‌های رایج سن بلوغ با مشکلات متعددی اعم از اختلافات خانوادگی و تبعیض‌های نژادی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا این که بالاخره تصمیم می‌گیرند خودشان را جمع و جور کنند و با راه‌اندازی یک کانون مخصوص پرستاری از کودکان در شهر استونی بروک هم سرگرم شوند و هم درآمدی کسب کنند.

احتمالا در اولین برخورد با سریالی مثل کانون پرستاران بچه به این نتیجه برسید با اثری به شدت نوجوان پسند و احتمالا حوصله سر بر طرف هستید اما فقط کافی است یک قسمت تحمل کنید تا متوجه قضاوت عجولانه‌تان شوید و با اثری بی‌نهایت جذاب و گرم که اتفاقا مملو از دغدغه‌های بالغانه در قالب داستانی نوجوان پسند است، مواجه شوید.

۱۰ سریال نوجوان‌پسند برتر که بر اساس کتاب ساخته شده‌اند

۳- یک روز در یک زمان (One Day at a Time)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۰

۲۰۱۷- ۲۰۲۰ سازنده: گلوریا کالدرون کلت، مایک ویس

گلوریا کالدرون کلت، مایک ویس بازیگران: جاستینا ماچادو، تاد گرینل، ایزابل گومز، مارسل رویز، استیون توبولوسکی

جاستینا ماچادو، تاد گرینل، ایزابل گومز، مارسل رویز، استیون توبولوسکی تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: سیتکام کمدی

سیتکام کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۹ از ۱۰۰

یک روز در یک زمان یک سیتکام کمدی، سرحال، خنده‌دار و دل‌نشین است و طرفداران این ژانر را حسابی راضی می‌کند. ماجرا درباره‌ی یک خانواده‌ی آمریکایی- کوبایی شامل سه نسل مختلف است و به زندگی روزمره و چالش‌هایی که در رابطه با یکدیگر و محیط اطرافشان دارند، می‌پردازد. جاستینا ماچو در نقش لوپه مادر خانواده و پرستارِ ارتش آمریکا ایفای نقش می‌کند که بعد از پایان جنگ، زندگی تازه‌ای را به همراه مادر (ریتا مورنو) و فرزندانش (، ایزابل گومز و مارسل رویز) در لس‌آنجلس آغاز می‌کنند.

یک روز در یک زمان برداشت مدرنی از سیتکام کمدی‌های سنتی است که تماشای آن لحظات مفرحی را برای شما می‌سازد. متاسفانه نتفلیکس این سریال موفق را پس از سه فصل لغو کرد اما این پایان کار خانواده‌ی دوست‌داشتنی ما نبود و شبکه‌ی Pop TV تصمیم گرفت فصل چهارم آن را بسازد. البته این فصل به دلیل همه‌گیری کرونا خیلی کوتاه بود و فقط شامل هفت قسمت می‌شد.

در هر صورت اگر از طرفداران پر و پا قرص سیتکام کمدی هستید، تماشای یک روز در یک زمان را حتما در برنامه‌تان قرار دهید.

۴- دهان بزرگ (Big Mouth)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۱

۲۰۱۷- ۲۰۲۱ سازنده: اندرو گلدبرگ، نیک کرول، مارک لیون، جنیفر فلکت

اندرو گلدبرگ، نیک کرول، مارک لیون، جنیفر فلکت صداپیشگان: نیکول کرول، جان مولانی، جسی کلین، جیسون منتزوکس، جنی اسلیت

نیکول کرول، جان مولانی، جسی کلین، جیسون منتزوکس، جنی اسلیت تعداد فصول: ۵

۵ ژانر: سیتکام کمدی

سیتکام کمدی امتیاز IMDb سریال: ۷.۹ از ۱۰

۷.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۹ از ۱۰۰

تکان‌دهنده، فرساینده، منزجر کننده و کاملا شگفت‌انگیز تمام تعریف‌هایی است که در وصف انیمیشن سریالی دهان بزرگ نیک کرول می‌توان به کار برد. این سریال تماشایی درباره‌ی کودکانی است که با مرموزترین اتفاق زندگی‌شان مواجه می‌شوند؛ بلوغ. تمرکز اصلی دهان بزرگ بر کابوس‌های عجیب نوجوانان در دوران بلوغ است.

نیکول کرول هم سازنده‌ی این انیمیشن خارق‌العاده است و هم صداپیشگی چند شخصیت مثل نیک، هیولای هورمونی موری و مربی استیو را بر عهده دارد. یکی از نقاط قوت دهان بزرگ این است که از نمایش بی‌پرده‌ی بسیاری از اتفاقاتی که نوجوانان در دوران بلوغ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند هیچ واهمه‌ای ندارد و اتفاقا همین مورد آن را به اثری تاثیرگذار در این ژانر تبدیل می‌کند.

دهان بزرگ زیر رگبار شوخی‌های بانمکش، نگاه دقیق، حساس و واقعی به شیوه‌ای که بسیاری از بچه‌ها در طبقات مختلف جامعه با آن رشد می‌کنند، دارد و مسائل مهمی در رابطه با کنار آمدن با تغییرات فیزیکی و روحی را مطرح می‌کند.

۵- توکا و برتی (Tuca & Bertie)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۹- ۲۰۲۱

۲۰۱۹- ۲۰۲۱ سازنده: لیزا هاناوالت

لیزا هاناوالت صداپیشگان: الی وانگ، تیفانی هدیش

الی وانگ، تیفانی هدیش تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: انیمیشن بزرگ‌سالان

انیمیشن بزرگ‌سالان امتیاز IMDb سریال: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۹ از ۱۰۰

توکا و برتی که توسط لیزا هاناوالت تهیه‌کننده‌ی بوجک هورسمن ساخته شده یکی از بهترین پیشنهادهای سریالی نتفلیکس است. سبک این انیمیشن ویژه‌ی بزرگ‌سالان شباهت زیادی به بوجک هورسمن دارد اما لحن و محتوای آن کاملا متفاوت است. ماجرا درباره‌ی دو خانم ۳۰ ساله به نام‌های توکا و برتی است که در قاموس دو پرنده در یک آپارتمان با هم زندگی می‌کنند و در هر قسمت چالش‌های زندگی شخصی و روابطشان با همسایه‌ها بررسی می‌شود.

با این که فصل اول توکا و برتی با استقبال خوبی مواجه شد اما نتفلیکس به صورت ناگهانی ادامه‌ی آن را لغو کرد اما این پایان کار پرندگان زیبا و بازیگوش نبود و شبکه‌ی کابلی Adult Swim امتیاز سریال را خرید و فصل دوم آن چند وقت قبل روی آنتن رفت.

۶- باورنکردنی (Unbelievable)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ سازنده: سوزانا گرانت، مایکل شیبن

سوزانا گرانت، مایکل شیبن بازیگران: تونی کولت، مریت ویور، کیتلین دیور

تونی کولت، مریت ویور، کیتلین دیور تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام، جنایی

درام، جنایی امتیاز IMDb سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۸ از ۱۰۰

نمی‌توانیم انکار کنیم که تماشای باورنکردنی در بسیاری از لحظات به شدت دشوار است. مینی سریال جنایی نتفلیکس علیرغم این که اثر کم سر و صدا و جمع و جوری محسوب می‌شود، یکی از بهترین سریال‌های نتفلیکس هم است. جالب است بدانید داستان آن از یک رویداد واقعی الهام گرفته شده و از قضا مقاله‌ای که درباره‌ی این حادثه نوشته شد هم جایزه‌ی پولیتزر را از آن خود کرد.

نوجوانی به نام ماری آدلر (کیتلین دیو) به دروغ‌گویی در رابطه با تجاوز جنسی متهم می‌شود و دو کارآگاه (با بازی تونی کولت و مریت ویور) برای حل پرونده و کشف حقیقت وارد میدان می‌شوند اما ابعاد وحشتناک‌تری از این پرونده‌ی مرموز را کشف می‌کنند.

باورنکردنی درام جذابی است درباره‌ی باور کردن، نفوذ شک در ذهن شما و زیر سوال بردن همه‌ی چیزهایی که روزی از صمیم قلب به آن‌ها اعتقاد داشتید. این سریال با داستان شوکه کننده و تامل برانگیز و صد البته بازی‌های درخشانش تجربه‌ای عجیب و ارزشمند برای شما است و نه تنها یکی از بهترین سریال‌های نتفلیکس بلکه از بهترین‌های ژانر جنایی در چند سال اخیر است.

۷- پنج نفر بازگشتند (Five Came Back)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ سازنده: لوران بوزرو

لوران بوزرو بازیگران: فرانسیس فورد کوپولا، گیرمو دل تورو، پل گرینگرس، لارنس کاسدان، استیون اسپیلبرگ

فرانسیس فورد کوپولا، گیرمو دل تورو، پل گرینگرس، لارنس کاسدان، استیون اسپیلبرگ تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: مستند

مستند امتیاز IMDb سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۸ از ۱۰۰

پنج نفر بازگشتند از مستندهای خوش‌ساخت نتفلیکس است که روند فیلم‌سازی در بحبوحه‌ی جنگ جهانی دوم را دستمایه قرار داده است. این مستند تک فصلی در سه قسمت ساخته شده و هر قسمت روایتگر بخشی از روند مستندسازی کارگردان‌های مطرحی مثل جان فورد، ویلیام وایلر، جان هیوستن، فرانک کاپرا و جورج استیونز در خط مقدم جبهه در طول جنگ جهانی دوم و چالش‌های پیش رویشان است و با تکیه بر تصاویر آرشیوی و روایت‌های شاهدان زنده سختی آن روزها و کار مهمی که به عنوان فیلم‌ساز انجام دادند را به تصویر می‌کشد.

مریل استریپ راوی پنج نفر بازگشتند، است و در هر قسمت کارگردان‌های سرشناسی مثل فرانسیس فورد کوپولا، گیرمو دل تورو، پل گرینگرس، لارنس کاسدان، استیون اسپیلبرگ حضور دارند و درباره‌ی همکارانشان سخن می‌گویند.

فیلم‌های زیادی وجود ندارند که به روند مستندسازی در جنگ جهانی دوم بپردازند اما پنج نفر بازگشتند با تصاویر آرشیوی جذاب و بی‌نظیرش این کار را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد و از آنجایی که آینده‌ی حرفه‌ای و مسیر فیلم‌سازی این پنج کارگردان پس از جنگ جهانی دوم برای همیشه تغییر کرد، تماشای آن اهمیت مضاعفی دارد و برای علاقه‌مندان به سینمای مستند از واجبات است.

۱۰۰ سریال‌ برتر قرن ۲۱ از نظر منتقدان

۸- تخریبگر آمریکایی (American Vandal)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۱۸

۲۰۱۷- ۲۰۱۸ سازنده: دن پرو

دن پرو بازیگران: تایلر آلوارز، گریفین گلاک، جیمی تاترو

تایلر آلوارز، گریفین گلاک، جیمی تاترو تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: کمدی درام، مستند نما

کمدی درام، مستند نما امتیاز IMDb سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۸ از ۱۰۰

تخریبگر آمریکایی سریال مهجوری است که مخاطبان زیادی آن را نمی‌شناسند و پس از دو فصل هم لغو شد. با این همه‌یکی از خنده‌دارترین آثار نتفلیکس است که در ژانر مستند نما ساخته شده و هجوی است بر آثاری مثل مستند تماشایی «ساختن یک قاتل» (Making a Murderer).

ماجرا بر چند دانش‌آموز دبیرستانی متمرکز است که با جدیت تمام به دنبال عامل ارتکاب سلسله شوخی‌هایی در محل تحصیلشان هستند. تخریبگر آمریکایی لحظات بانمک زیادی دارد اما نکته‌ای که آن را تا این اندازه تماشایی کرده تقلیدهای به واقع دقیق و خنده‌داری است که در بسیاری از لحظات حتی شک می‌کنید، واقعی نباشند.

۹- دلباخته (Lovesick)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۴- ۲۰۱۸

۲۰۱۴- ۲۰۱۸ سازنده: تام اج

تام اج بازیگران: جانی فلین، آنتونیا توماس، دانیل اینگز، هانا بریتلند

جانی فلین، آنتونیا توماس، دانیل اینگز، هانا بریتلند تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: سیتکام کمدی

سیتکام کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۸ از ۱۰۰

دلباخته یکی از سیتکام‌های بریتانیایی عاشقانه‌ی نتفلیکس است. دیلن (جانی فلین) به امید یافتن عشق واقعی با دختران زیادی در ارتباط بوده تا این که متوجه می‌شود به نوعی بیماری مبتلا است و باید تمام کسانی که پیش‌تر با او در ارتباط بودند را از این ماجرا باخبر کند تا اقدامات لازم برای درمان بیماری را به عمل آورند.

هر قسمت به یکی از زنان لیست دیلن اختصاص دارد و علاوه بر چگونگی رویارویی آن‌ها با چالش پیش آمده به روابط آن‌ها در گذشته هم می‌پردازد. دلباخته در کنار لحظات مفرح نگاه منصفانه‌ای به مقوله عشق دارد و تامل برانگیز و آموزنده هم است.

۱۰- شکارچی ذهن (Mindhunter)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۱۹

۲۰۱۷- ۲۰۱۹ سازنده: جو پنهال

جو پنهال بازیگران: جاناتان گروف، هولت مک‌کالانی، آنا تورو و هانا گراس

جاناتان گروف، هولت مک‌کالانی، آنا تورو و هانا گراس تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: تریلر روان‌شناختی، جنایی

تریلر روان‌شناختی، جنایی امتیاز IMDb سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۷ از ۱۰۰

شکارچی ذهن گزینه مناسبی برای کسانی است که به دنبال یک تریلر روان‌شناختی درجه یک با چاشنی ماجراهای جنایی می‌گردند. به عبارت دیگر شکارچی ذهن سفری شگفت‌انگیز و وهم‌آلود به تاریک‌ترین وجوه ذهنی جنایتکاران است. این سریال توسط دیوید فینچر کارگردانی شده و المان‌های رایج فیلم‌سازی او از جمله واقع‌گرایی و داستان‌های تاریک را می‌توان در آن دید.

شکارچی ذهن بر اساس کتابی به همین نام اثر جاناتان ادوارد داگلاس کارگردانی شده و ماجرای آن درباره‌ی دو مامور اف بی آی به نام های هولدون و بیل است که به جای استفاده از روش‌های رایج بازجویی به کمک یک روانشناس به اعماق روان جنایتکاران نفوذ می‌کنند و به دنبال علل انجام جنایات می‌گردند.

جالب است بدانید داستان شکارچی ذهن کم و بیش ریشه در واقعیت دارد. واحد تحقیقات علمی رفتاری اف بی آی برای پی بردن به ریشه‌های جنایات از روش‌هایی مشابه سریال استفاده می‌کند. همچنین نظریه‌های فروید و واتسون در قسمت‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و به همین دلیل هم تماشای شکارچی ذهن برای علاقه‌مندان به علم روانشناسی لحظات دل‌نشینی را رقم می‌زند.

شکارچی ذهن علیرغم استقبال بالای مخاطبان و منتقدان پس از ۲ فصل لغو شد که علت آن هم مشغله‌های کاری دیوید فینچر و علاقه به شروع پروژه‌های تازه بیان شد اما احتمال دارد این کارگردان روزی دوباره به شکارچی ذهن بازگردد و فصل سومی هم در کار باشد.

۱۱- اهل جهنم (Hellbound)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده: یون سانگ-هو

یون سانگ-هو بازیگران: یو آه-این، کیم هیون-جو، پارک جونگ-مین، وون جین-آه و یانگ ایک-جون

یو آه-این، کیم هیون-جو، پارک جونگ-مین، وون جین-آه و یانگ ایک-جون تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام دلهره‌آور، فانتزی

درام دلهره‌آور، فانتزی امتیاز IMDb سریال: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۷ از ۱۰۰

اهل جهنم یکی دیگر از فیلم‌های هیجان‌انگیز کره‌ای است که پس از بازی مرکب منتشر شد و خیلی زود توانست رکوردهای این سریال پرمخاطب را هم بشکند و به پربیننده‌ترین سریال نتفلیکس تبدیل شد. این در حالی است که بازی مرکب تقریبا دو ماه زودتر منتشر شده است!

البته اهل جهنم حال و هوای کاملا متفاوتی دارد و بر حوادث ماوراالطبیعه و مرموزی متمرکز است که در دنیایی فانتزی که از قضا همان کره‌ی زمین خودمان است، اتفاق می‌افتد. فرشتگان مرگ در قالب هیولاهایی وحشتناک و کریه‌المنظر، زمان مرگ افراد گناهکار را پیش‌بینی می‌کنند و به آن‌ها هشدار می‌دهند دست از اعمال بدشان بردارند. اگر این اتفاق نیفتد جان شخص خاطی را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن می‌گیرند و او را به جهنم می‌برند. نکته ترسناک این است که همه‌ی این حوادث پیش چشمان متحیر سایر انسان‌ها و در جوامع کاملا مدرن به وقوع می‌پیوندد و همین موضوع هم باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود.

اهل جهنم شخصیت‌های به شدت متقاعدکننده‌ای دارد و به پیروی کورکورانه، انتقادات کوبنده‌ای وارد می‌کند. با توجه به استقبال فوق‌العاده از این درام دلهره‌آور کره‌ای ، پیش‌بینی می‌شود فصل دوم آن خیلی زود در دست ساخت قرار بگیرد و در آینده‌ی نزدیک به سیر رکوردشکنی‌هایش ادامه دهد.

۱۲- گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده: اسکات فرانک، آلن اسکات

اسکات فرانک، آلن اسکات بازیگران: آنیا تیلور جوی، بیل کمپ، ماریل هلر، متیو دنیز لوییز، دولورس کاربوناری

آنیا تیلور جوی، بیل کمپ، ماریل هلر، متیو دنیز لوییز، دولورس کاربوناری تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام تاریخی

درام تاریخی امتیاز IMDb سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۶ از ۱۰۰

مینی سریال گامبی وزیر سال ۲۰۲۰ به نمایش درآمد و تنها در چهار هفته‌ی اول نمایشش رکوردهای زیادی را جا به جا کرد و به پرمخاطب‌ترین سریال نتفلیکس تبدیل شد که البته بازی مرکب این رکورد را هم از آن خود کرد. استقبال از گامبی وزیر به اندازه‌ای بود که بازیگر جوان این سریال آنیا تیلور جوی به عنوان ستاره‌ای نوظهور و با استعداد به دنیای سینما معرفی شد.

داستان گامبی وزیر در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی روایت می‌شود و ماجراهای دختر یتیم با استعدادی به نام بث هارمون (آنیا تیلور جوی) را به تصویر می‌کشد. او در دوره‌ای که زنان تحت سلطه‌ی نظام مردسالار قرار داشتند، تلاش می‌کند به یکی از بزرگ‌ترین شطرنج‌بازان دنیا تبدیل شود اما این همه‌ی ماجرا نیست و بث هم زمان با اعتیاد شدید به مواد مخدر و الکل هم دست و پنجه نرم می‌کند که می‌تواند مسیر زندگی حرفه‌ای او را تغییر دهد.

هرچند داستان گامبی وزیر در همان یک فصل به پایان رسید و قرار نیست فصل دیگری داشته باشد اما یکی از ارزشمندترین سریال‌های نتفلیکس است که تماشای آن می‌تواند لذت‌بخش باشد. این سریال علاوه بر مخاطبان توجه منتقدان را هم به خود جلب کرد که کسب یازده جایزه‌ی امی و جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول زن برای آنیا تیلور جوی گواه این موضوع است.

اگر سریال گامبی وزیر را دوست دارید این ۱۵ سریال‌ را هم باید ببینید

۱۳- کیمی اشمیت شکست‌ناپذیر (Unbreakable Kimmy Schmidt)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۵- ۲۰۱۹

۲۰۱۵- ۲۰۱۹ سازنده: تینا فی

تینا فی بازیگران: الی کمپر، کارول کین، جین کراکوسکی

الی کمپر، کارول کین، جین کراکوسکی تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: سیتکام کمدی

سیتکام کمدی امتیاز IMDb سریال: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۶ از ۱۰۰

کیمی اشمیت شکست‌ناپذیر یکی از سرحال‌ترین کمدی‌های نتفلیکس است که قطعا اوقات فرح بخشی را برایتان رقم می‌زند. ماجرا درباره‌ی زنی به نام کیمی (الی کمپر) است که ۱۵ سال از عمرش را تحت فرمان یک فرقه‌ی آخرالزمانی در یک زیرزمین تاریک در ایندیانا می‌گذراند و به تکنولوژی‌های روز هم دسترسی ندارد. تا اینکه بالاخره از دست این گروه نجات پیدا می‌کند و برای شرکت در یک برنامه‌ی تلویزیونی به نیویورک دعوت می‌شود. کیمی بعد از تمام شدن برنامه تصمیم می‌گیرد در نیویورک بماند و خودش را با زندگی تازه‌ای که هیچ چیزی از آن نمی‌داند، تطبیق دهد.

خلاصه‌ی داستان کیمی اشمیت شکست‌ناپذیر به درام‌های تلخ و غم‌انگیز شباهت زیادی دارد اما قول می‌دهیم با سریالی مملو از لحظات دل‌نشین رو به رو شوید و در بعضی از لحظات از ته دلتان قهقهه بزنید. در نهایت حتی اگر طرفدار سیتکام کمدی نیستید، تماشای کیمی اشمیت شکست‌ناپذیر را به هیچ عنوان از دست ندهید که یکی از بهترین سریال‌های چند سال اخیر نتفلیکس است.

۱۴- تاریک (Dark)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۰

۲۰۱۷- ۲۰۲۰ سازنده: باران بو اودار، یانتیه فریز

باران بو اودار، یانتیه فریز بازیگران: لوئیز هافمن، آنتی تراو، مایا شون، مارک واشکی، یوردیس تریبل، الیور ماسوچی

لوئیز هافمن، آنتی تراو، مایا شون، مارک واشکی، یوردیس تریبل، الیور ماسوچی تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: علمی- تخیلی

علمی- تخیلی امتیاز IMDb سریال: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۵ از ۱۰۰

تاریک اولین سریال آلمانی نتفلیکس است و از قضا با استقبال فوق‌العاده‌ای هم مواجه شد. با انتشار فصل اول در سال ۲۰۱۷ بسیاری تصور می‌کردند، کلیات داستان تاریک شباهت زیادی به «چیزهای عجیب» ( یکی دیگر از ساخته‌های پرطرفدار نتفلیکس) دارد اما کم‌کم داستان به اندازه‌ای پیچیده و هیجان‌انگیز شد که کم‌تر کسی تصورش می‌کرد.

موضوع کلی تاریک حوالی دنیاهای موازی و سفر در زمان می‌گذرد و از آن سریال‌هایی است که نوشتن خلاصه‌ی داستان برایش به شدت سخت است اما اگر بخواهیم در چند خط توضیح کوتاهی درباره‌ی آن بدهیم باید بگوییم که ماجرا در شهر خیالی ویندن اتفاق می‌افتد. پس از ناپدید شدن دو کودک سرنوشت سه نسل مختلف از چهار خانواده به یکدیگر گره می‌خورد و حقایق عجیبی درباره روابط این خانواده‌ها فاش می‌شود.

اگر به سریال‌های پیچیده با تم فلسفی و صد البته تفکر در باب چیستی هستی علاقه‌مندید که تماشای تاریک را حتما در فهرست کارهای موردعلاقه‌تان قرار دهید، در غیر صورت احتمالا باید زمان زیادی را صرف فهمیدن روابط کنید و نهایتا با سردرد و کوهی از سوال‌های بی‌جواب مواجه می‌شوید!

فصل سوم تاریک که آخرین فصل آن هم به شمار می‌رود در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شد و کلاف سردرگم روابط این خانواده‌ها تا اندازه‌ای باز شد. در هر صورت اگر به دنبال یک سریال متفاوت هستید، محصول آلمانی خوش‌ساخت نتفلیکس را از دست ندهید.

۱۵- هرگز تا به حال نداشته‌ام (Never Have I Ever)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰- ۲۰۲۱

۲۰۲۰- ۲۰۲۱ سازنده: میندی کالینگ، لانگ فیشر

میندی کالینگ، لانگ فیشر بازیگران: میتری راماکریشنان، پورنا جاگاناتان، ریچا مورجانی، دارن برنت

میتری راماکریشنان، پورنا جاگاناتان، ریچا مورجانی، دارن برنت تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: کمدی درام نوجوانان

کمدی درام نوجوانان امتیاز IMDb سریال: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۵ از ۱۰۰

میندی کالینگ در صنعت سرگرمی حضور افسانه‌ای دارد و سریال تازه‌ی او هم گواهی بر این ماجرا است. او هرگز تا به حال نداشته‌ام را به همراه لانگ فیشر تولید کرده و روایتگر داستان دل‌پذیری درباره‌ی دوران بلوغ و حال و هوای عجیبش است. ماجرا درباره‌ی دختر دبیرستانی هندی- آمریکایی به نام دوی (میتری راماکریشنان) است که باید با مسائلی از قبیل بیگانگی با جامعه‌ی آمریکا، چالش‌های دبیرستان تازه و مرگ ناگهانی پدرش کنار بیاید و به زندگی عادی بازگردد.

بدون شک میتری راماکریشنان ستاره‌ی بی‌چون و چرای این سریال تماشایی است. او از میان بیش از ۱۵۰۰ دختر نوجوان دیگر برای نقش دوی انتخاب شد و عملکرد تحسین‌برانگیزی هم دارد. هرگز تا به حال نداشته‌ام نشان می‌دهد که تنوع نژادی چطور می‌تواند باعث ساخت آثار منحصربه‌فرد و جالب شود که در خنداندن، غمگین کرد و به فکر وا داشتن مخاطب، موفق عمل می‌کند.

۱۶- مردم سفید عزیز (Dear White People)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۱

۲۰۱۷- ۲۰۲۱ سازنده: جاستین سیمین

جاستین سیمین بازیگران: براندون پی. بل، وگان براونینگ، درون هورتون، مارک ریچاردسون

براندون پی. بل، وگان براونینگ، درون هورتون، مارک ریچاردسون تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: کمدی، درام

کمدی، درام امتیاز IMDb سریال: ۶.۱ از ۱۰

۶.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۵ از ۱۰۰

جاستین سیمین سریال مردم سفید عزیز را بر اساس یکی از فیلم‌های خودش محصول سال ۲۰۱۴ ساخته است که نتیجه تماشایی، تامل برانگیز و خنده‌دار از آب آمده است. ماجرا درباره‌ی گروهی دانشجوی سیاه‌پوست است که باید در کالج خیالی آیوی لیگ تحصیل کنند اما مشکل اساسی این است که بیش‌تر دانشجویان سفیدپوست هستند و همین موضوع اتفاقات ریز و درشتی را رقم می‌زند.

شخصیت سامانتا وایت (لوگان براونینگ) هسته‌ی اصلی داستان را تشکیل می‌دهد اما مردم سفید عزیز به معنای واقعی کلمه یک تلاش گروهی جذاب و خنده‌دار است که می‌تواند برای لحظاتی سرگرمتان کند. هرچند فصل چهارم این سریال کمی از ریل خارج شد و به جذابیت فصول اولیه نیست اما هنوز هم یکی از کمدی‌های سرحال نتفلیکس است که حتما ارزش تماشا کردن دارد.

۱۷- پایان لعنتی دنیا (The End of the F***ing World)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۱۹

۲۰۱۷- ۲۰۱۹ سازنده: جاناتان انتویستل

جاناتان انتویستل بازیگران: الکس لاوتر، جسیکا باردن، جما ولان، وونمی موساکو

الکس لاوتر، جسیکا باردن، جما ولان، وونمی موساکو تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: کمدی، درام

کمدی، درام امتیاز IMDb سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۴ از ۱۰۰

احتمالا با خواندن نام سریال به این نتیجه برسید که با یک اثر لوس نوجوان پسند سر و کار دارید که درباره‌ی مصائب پایان دنیا است اما قول می‌دهیم با سریالی فراتر از تصورات تان رو به رو شوید که هر قسمت چیز تازه‌ای برای غافلگیری تا سرحد مرگ دارد. این سریال از رمان گرافیکی به همین نام اثر چارلز اس. فورسمن اقتباس شده است و ماجراهای آن درباره‌ی دختر نوجوان طغیانگری به نام آلیسا (جسیکا باردن) و پسر نوجوانی به نام جیمز (الکس لاوتر) که میل شدیدی به خشونت دارد و از اختلالات شدید روانی رنج می‌برد. آلیسا و جیمز تصمیم می‌گیرند با هم فرار کنند و جنبه‌های متفاوتی از زندگی را تجربه کنند؛ فارغ از این که چالش‌های بسیاری پیش روی آن‌ها است.

فصل دوم پایان لعنتی دنیا نسبت به فصل نخست آن فضای تاریک‌تری دارد و به سختی می‌توانید پیش‌بینی کنید که در سکانس بعدی چه چیزی در انتظار شما است، همین موضوع هم این کمدی سیاه بریتانیایی را از تصوراتتان هیجان‌انگیزتر می‌کند و در طول تماشای آن احساسات متناقضی اعم خنده و گریه‌های از ته دل را تجربه می‌کنید.

۱۸- بازی مرکب (Squid Game)

سال‌های انتشار: سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون

سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون سازنده: هوانگ دونگ-هیوک

هوانگ دونگ-هیوک بازیگران: لی جونگ-جه، پارک هه-سو، وی ها-جون، جونگ هو-یون، او یونگ-سو، هو سونگ-ته

لی جونگ-جه، پارک هه-سو، وی ها-جون، جونگ هو-یون، او یونگ-سو، هو سونگ-ته تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام

درام امتیاز IMDb سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۴ از ۱۰۰

تعداد کمی سریال در سراسر دنیا وجود دارند که به اندازه‌ی بازی مرکب جوامع مختلف را تحت تاثیر قرار داده باشند. این درام کره‌ای در همان روزهای اولیه‌ی انتشارش رکوردهای زیادی را جا به جا کرد و از میزان علاقه‌ی مخاطبان همین بس که تا این لحظه در نتفلیکس بیش از ۱.۶۵ میلیارد بار دیده شده و این رقم در روزهای آتی بیش‌تر هم خواهد شد!

البته این رقم خیلی هم عجیب و غریب نیست چون بازی مرکب فارغ از همه‌ی انتقادها، اثر خوش‌ساختی است که تماشای آن به شدت سرگرم‌کننده است و البته تبلیغات گسترده‌ی نتفلیکس و سایر رسانه‌ها هم در دیده شدن آن بی تاثیر نبود. ماجرا درباره‌ی گروهی از افراد بدهکار از طبقه‌ی ضعیف جامعه است که برای شرکت در یک بازی چند مرحله‌ای کودکانه دعوت می‌شوند و اگر مراحل را تا انتها طی کنند، جایزه‌ی بزرگی را می‌برند که زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. اما خیلی زود متوجه می‌شوند در یک بازی بقا گرفتار شدند و هر مرحله می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود.

بازی مرکب به دلیل مفاهیم اجتماعی و انتقاداتی که به شکاف طبقاتی و نظام سرمایه‌داری وارد می‌کند در سراسر دنیا با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه شد و در ادامه‌ی رکورد زنی‌هایش عنوان پربیننده‌ترین سریال نتفلیکس را از چنگ «بریجتون» (Bridgerton) درآورد.

با این اوصاف محال بود نتفلیکس از این لقمه‌ی چرب بگذرد و مطابق پیش‌بینی‌ها بازی مرکب برای فصل دوم هم تمدید شد. در هر صورت اگر به دنبال سریال آسیایی خوش‌ساخت و سرگرم‌کننده هستید، بازی مرکب را از دست ندهید.

۵ انیمه که باید بعد از سریال بازی مرکب تماشا کنید

۱۹- بوجک هورسمن (Bojack Horseman)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۴- ۲۰۲۰

۲۰۱۴- ۲۰۲۰ سازنده: رافائل باب وکسبرگ

رافائل باب وکسبرگ صداپیشگان: آرون پاول، ویل آرنت و ایمی سِداریس، الیسون بری

آرون پاول، ویل آرنت و ایمی سِداریس، الیسون بری تعداد فصول: ۶

۶ ژانر: کمدی

کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۳ از ۱۰۰

تجربه‌ی تماشای بوجک هورسمن شبیه هیپنوتیزم است؛ همان قدر موهومی، عجیب و شگفت‌انگیز. احتمالا اگر هیچ چیزی درباره‌ی این سریال درخشان ندانید با تماشای تصاویر انیمیشنی‌اش به این نتیجه می‌رسید که با یکی از نمایش‌های لوس و کم‌رمق تلویزیونی سروکار دارید که حرف زیادی برای گفتن ندارند و فقط می‌خواهند با شوخی‌های بی‌نمکشان هر طوری که شده مخاطب را سرگرم کنند اما فقط کافی ست یک قسمت به تماشای ماجراهای بوجک هورسمن بنشینید تا متوجه شوید با هر سریالی که تا به حال دیده‌اید کاملا متفاوت است.

بوجک هورسمن از همان موسیقی ابتدایی درخشان است و مخاطب را طوری درگیر می‌کند که لحظه‌ای چشم برداشتن از آن کار دشواری است. ماجرا درباره‌ی مرد اسب نمایی به نام بوجک هورسمن (ویل آرنت) است که یک استند آپ کمدین مشهور در دهه‌ی ۹۰ میلادی است. با این حال مثل هر ستاره‌ای که روزی به دوران افول می‌رسد، چند سالی است که هیچ اثر درخشانی خلق نکرده و زندگی‌اش کاملا در سراشیبی سقوط قرار گرفته؛ او افسرده و الکلی است و دور و اطرافش را با آدم‌های عجیب پر کرده و از روابط سمی رنج می‌برد. بوجک بالاخره تصمیم می‌گیرد با کمک دوست صمیمی‌اش تاد (آرون پال) به زندگی‌اش سر و سامان دهد و به روزهای اوجش بازگردد.

بوجک هورسمن برخلاف ظاهر انیمیشنی و کودکانه‌اش یکی از بهترین سریال‌های دنیا برای بزرگ‌سالان است و از بررسی عمیق زندگی ی یک مرد افسرده هیچ واهمه‌ای ندارد.

۲۰- چیزهای عجیب (Stranger Things)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۶ تاکنون

۲۰۱۶ تاکنون سازنده: برادران دافر

برادران دافر بازیگران: فین ولفهارد، میلی بابی براون، نوآ اشنپ، گیتن ماتارازو ،کلب مک لاگلین، وینونا رایدر

فین ولفهارد، میلی بابی براون، نوآ اشنپ، گیتن ماتارازو ،کلب مک لاگلین، وینونا رایدر تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: علمی- تخیلی

علمی- تخیلی امتیاز IMDb سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۳ از ۱۰۰

چیزهای عجیب یک سریال علمی- تخیلی دلپذیر و دوست‌داشتنی است که با حس و حال نوستالژیکش علاوه بر مخاطبان نوجوان، برای بسیاری از بزرگ‌سالان هم جذاب است. فصل اول به ماجرای ناپدید شدن ناگهانی پسر نوجوانی به نام ویل (ویل بایرز) در شهر خیالی هاوکینز ایندیانا در دهه‌ی هشتاد میلادی می‌پردازد و تلاش‌های دوستان و اهالی شهر را برای حل معمای ناپدید شدن او نشان می‌دهد. در همین بحبوحه سر و کله‌ی دختری به نام الون (میلی بابی براون) با قدرت‌های فراطبیعی پیدا می‌شود که معما را پیچیده‌تر می‌کند.

ساخته‌ی ارزشمند برادران دافر مملو از لحظات هیجان‌انگیز و حماسی است و هم زمان ترسناک، دراماتیک و خنده‌دار هم هست. چیزهای عجیب یک تجربه‌ی خاص و بازگشت به دنیای نوستالژیک داستان‌های علمی- تخیلی کلاسیک است که برای بزرگ‌سالان هم به اندازه‌ی نوجوان‌ها جذابیت دارد. نتفلیکس این سریال دوست‌داشتنی را برای فصل چهارم تمدید کرده که در آینده‌ی نزدیک منتشر خواهد شد.

۲۱- تسخیر در عمارت هیل (The Haunting of Hill House)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ سازنده: مایک فلنگن

مایک فلنگن بازیگران: میخیل هایسمان، کارلا گوجینو، هنری توماس، الیزابت ریسر، الیور جکسون-کوهن

میخیل هایسمان، کارلا گوجینو، هنری توماس، الیزابت ریسر، الیور جکسون-کوهن تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: ترسناک

ترسناک امتیاز IMDb سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۳ از ۱۰۰

تسخیر در عمارت هیل با داستان ترسناک غیرخطی‌اش ، دل طرفداران بسیاری در سراسر دنیا را برد. این سریال از کتابی به همین نام اثر شرلی جکسون اقتباس شده و ماجراهای زوجی را به تصویر می‌کشد که همراه پنج فرزند کوچکشان به عمارتی قدیمی اسباب‌کشی می‌کنند. پدر خانواده قصد دارد این خانه را تعمیر کند و بعدا به قیمت بالایی بفروشد. طبق معمول فیلم‌هایی از این دست، کم‌کم حوادث نامعمول در عمارت به وقوع می‌پیوندد که ریشه در گذشته‌ی خانواده‌ی هیل که قبلا در این مکان زندگی می‌کردند، دارد.

تسخیر در عمارت هیل با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان مواجه شد و به همین دلیل هم نتفلیکس تصمیم گرفت فصل دوم آن که «تسخیر در عمارت بلای» (The Haunting of Bly Manor) نام داشت را منتشر کند. ماجراهای فصل دوم هیچ ربطی به فصل نخست ندارد و تنها در محتوای کلی که درباره‌ی حوادث ماورالطبیعه در عمارتی قدیمی و مرموز است، به یکدیگر شباهت دارند.

تسخیر در عمارت بلای هم واکنش‌های مثبتی در زمینه‌ی فیلم‌نامه، شخصیت‌پردازی و گروه بازیگری دریافت کرد. هنوز مشخص نیست که فصل سومی هم در کار هست یا نه اما با توجه به استقبال فوق‌العاده‌ی مخاطبان از سریال‌هایی این چنینی، احتمالا در آینده‌ی نزدیک شاهد ماجرای ترسناک تازه‌ای در عمارت قدیمی دیگری باشیم.

۲۲- خدمتکار (Maid)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده: مالی اسمیت متزلر

مالی اسمیت متزلر بازیگران: مارگارت کوالی، نیک رابینسون، اندی مک داول، آنیکا نونی رز

مارگارت کوالی، نیک رابینسون، اندی مک داول، آنیکا نونی رز تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام

درام امتیاز IMDb سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۳ از ۱۰۰

خدمتکار یکی از سریال‌های خوش‌ساخت نتفلیکس است که به تازگی منتشر شده و در همین مدت کوتاه طرفداران پر و پا قرصی پیدا کرده و پیشنهاد جدی برای طرفداران سریال‌های درام است.

ماجرا درباره‌ی دختر جوانی به نام الکس (مارگارت کوالی) است که در نوجوانی وارد رابطه‌ی سمی ‌شده که نتیجه‌ی آن یک دختر چهار ساله است. او بالاخره تصمیم می‌گیرد از رابطه سراسر تنش و آزار بیرون بیاید و با فرزندش زندگی تازه‌ای را آغاز کند اما گام نخست برای داشتن یک زندگی تازه، استقلال مالی است؛ بنابراین الکس تصمیم می‌گیرد به عنوان خدمتکار مشغول به کار شود.

لحظات مختلف خدمتکار مجموعه‌ی دل‌انگیزی از غم، شادی و دلهره برای زندگی تازه‌ی الکس و دخترش است و به معنای واقعی کلمه از همدلی برانگیزتان سریال‌های تازه‌ی نتفلیکس است. هنوز مشخص نیست که خدمتکار فصل دومی هم دارد یا نه اما امیدواریم باز هم بتوانیم در سفر شگفت‌انگیز الکس همراهی‌اش کنیم.

۳۴ نقش‌آفرینی برتر سال ۲۰۲۱ در فیلم‌ها و سریال‌ها

۲۳- سرقت پول (Money Heist)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۱

۲۰۱۷- ۲۰۲۱ سازنده: آلکس پینا

آلکس پینا بازیگران: آلوارو مورته، اورسولا کوربیرو، ایتسیار ایتانیو، پدرو آلونسو، پاکو توس، آلبا فلورس

آلوارو مورته، اورسولا کوربیرو، ایتسیار ایتانیو، پدرو آلونسو، پاکو توس، آلبا فلورس تعداد فصول: ۵

۵ ژانر: کمدی درام نوجوانان

کمدی درام نوجوانان امتیاز IMDb سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۳ از ۱۰۰

سرقت پول برای تبدیل شدن به یکی از سریال‌های اوریجینال نتفلیکس روند جالبی را طی کرد. این سریال ابتدا در دو فصل از شبکه‌ی آنتنا ۳ اسپانیا منتشر شد اما برخلاف داستان پر پیچ و خم و هیجان‌انگیزش تا آستانه‌ی لغو هم پیش رفت. نتفلیکس درست سر بزنگاه سر رسید و حق پخش این سریال که در اسپانیا با نام La casa de papel یا خانه‌ی کاغذی شناخته می‌شد را خریداری و برای دو فصل دیگر هم تمدید کرد اما به دلیل شباهت نام با خانه‌ی پوشالی یکی دیگر از سریال‌های مطرح این پلتفرم، تصمیم بر این شد که با نام «سرقت پول» (Money Heist) برای مخاطبان انگلیسی‌زبان به نمایش درآید.

سرقت پول را می‌توان یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های غیر انگلیسی‌زبان نتفلیکس دانست و البته کره‌ای‌ها با بازی مرکب و اهل جهنم این رکورد را هم از پروفسور و دار و دسته‌اش گرفتند. ماجراهای فصل اول و دوم درباره‌ی مغز متفکر جنایتکاری با نام مستعار پروفسور (آلوارو مورته) است که برای سرقت از ضرابخانه‌ی سلطنتی گروهی متشکل از هشت سارق حرفه‌ای را دور هم جمع می‌کند که همه‌ی آن‌ها در یک مورد با هم مشترک هستند؛ چیزی برای از دست دادن، ندارند!

بعد از استقبال از فصول ۱ و ۲ نتفلیکس ساخت فصل سوم را رسما در دست گرفت و ماجرای سرقت دیگری از بانک مرکزی اسپانیا را دستمایه قرار داد. این سرقت سه فصل به طول انجامید و نهایتا کار پروفسور و دوستانش در فصل پنجم که اواخر سال ۲۰۲۱ منتشر شد، به پایان رسید.

هرچند دو فصل نخست از لحاظ داستان‌پردازی عملکرد بهتری داشتند اما سرقت پول از فصل سوم با چنان استقبال جهانی مواجه شد که هیچ کس انتظارش را نداشت و حالا در سراسر دنیا کم‌تر کسی پیدا می‌شود که درباره‌ی سارقان حرفه‌ای با لباس یکسره‌ی قرمز و ماسک سالوادور دالی چیزی نشنیده باشد.

۲۴- استاد هیچی (Master of None)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۵- ۲۰۲۱

۲۰۱۵- ۲۰۲۱ سازنده: عزیز انصاری، آلن یانگ

عزیز انصاری، آلن یانگ بازیگران: عزیز انصاری، اریک وارهایم، لنا وایت

عزیز انصاری، اریک وارهایم، لنا وایت تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: کمدی، درام

کمدی، درام امتیاز IMDb سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۳ از ۱۰۰

استاد هیچی ساخته‌ی مشترک عزیز انصاری و آلن یانگ، اثر لطیفی است که به زیبایی جستجوی عشق در دوران معاصر را به تصویر می‌کشد. دیو (عزیز انصاری) بازیگری است که در نیویورک زندگی می‌کند و می‌خواهد هدف درست را هم در حرفه و هم در زندگی عاشقانه‌اش پیدا کند. دوستان او آرنولد (اریک وارهایم) و دنیز (لنا وایت) در این مسیر با او همراه می‌شوند.

اپیزودهای درخشانی مثل «صبح‌ها» (Mornings) در فصل اول و «شکرگزاری» (Thanksgiving) در فصل دوم دیدگاه تامل برانگیز سریال از بشریت در دوران مدرن را به نمایش می‌گذارد. استاد هیچی از سوی منتقدان هم با استقبال خوبی مواجه شد و تا به حال ۳ جایزه‌ی امی را از آن خود کرده است.

فصل سوم استاد هیچی با وقفه‌ای چهار ساله به تازگی توسط نتفلیکس منتشر شد که در یک چرخش ناگهانی بیش‌تر بر دنیز (لنا وایت) و روابطش متمرکز بود و بار دیگر به مخاطبان یادآوری کرد این سریال می‌تواند تا چه اندازه خاص باشد.

۲۵- دردویل (Daredevil)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۵- ۲۰۱۸

۲۰۱۵- ۲۰۱۸ سازنده: درو گادرد

درو گادرد بازیگران: چارلی کاکس، دبورا آن ول، الدن هنسون، توبی لنرد مور، واندی کرتیس- هال، باب گانتون

چارلی کاکس، دبورا آن ول، الدن هنسون، توبی لنرد مور، واندی کرتیس- هال، باب گانتون تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: اکشن، ابرقهرمانی

اکشن، ابرقهرمانی امتیاز IMDb سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۲ از ۱۰۰

دردویل از پرطرفدارترین سریال‌های مارول است که با همکاری نتفلیکس ساخته شده. این سریال فضای جدی‌تر و تاریک‌تری نسبت به فیلم‌های دنیای سینمایی مارول دارد و به همین دلیل هم علاوه بر مخاطبان از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته است. جالب است بدانید داستان‌های دردویل در نهایت به یکی دیگر از سریال‌های مارول به نام «مدافعان» (Marvel’s The Defenders) ختم می‌شود.

وکیلی به نام مت مورداک (چارلی کاکس) در دوران کودکی بینایی‌اش را از دست می‌دهد اما سایر حواس او از جمله شنوایی و بویایی به طرز خارق‌العاده‌ای تقویت می‌شود؛ به طوری که می‌تواند از طریق این حواس تقویت شده اقدامت محیرالعقولی انجام دهد. مت در دوران بزرگ‌سالی از این ویژگی استفاده می‌کند و نیمه‌های شب با ماسکی بر صورت با جنایتکاران و آدم بدها مبارزه می‌کند.

نتفلیکس سال ۲۰۱۸ این سریال ابرقهرمانی موفق را پس از ۳ فصل لغو کرد تا سرنوشت بعضی از شخصیت‌هایش در سایر آثار مارول پیگیری شود. در هر صورت اگر از طرفداران دنیای مارول و فیلم‌های ابرقهرمانی هستید، احتمالا دردویل را هم دوست خواهید داشت.

۲۶- تاج (The Crown)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۶ تاکنون

۲۰۱۶ تاکنون سازنده: پیتر مورگان

پیتر مورگان بازیگران: کلر فوی، مت اسمیت، ونسا کربی، آیلین اتکینز، الکس جنینگز، لیا ویلیامز

کلر فوی، مت اسمیت، ونسا کربی، آیلین اتکینز، الکس جنینگز، لیا ویلیامز تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: درام تاریخی

درام تاریخی امتیاز IMDb سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۰ از ۱۰۰

تاج یکی از معتبرترین و صد البته پرخرج‌ترین سریال‌های نتفلیکس است که در چند سال اخیر به عنوان پادشاه بلامنازع جوایز شناخته می‌شود؛ به طوری که در آخرین مراسم امی موفق شد هر هفت جایزه‌ی اصلی دسته‌ی سریال‌های درام را به خود اختصاص دهد که رکورد عجیب و غریبی به حساب می‌آید.

تاج زندگی ملکه الیزابت دوم از دهه‌ی ۴۰ میلادی تا دوران معاصر را به تصویر می‌کشد و البته هیچ وقت هم ادعای بیوگرافی بودن نداشته و طبیعتا بخش‌هایی از داستان زاده‌ی ذهن نویسنده است. با این وجود وزیر فرهنگ بریتانیا از نتفلیکس خواست ابتدای هر قسمت بر تخیلی بودن داستان تاکید شود که البته با مخالفت این پلتفرم مواجه شد.

گروه بازیگری تاج در بیش‌تر فصل‌ها تغییرات اساسی می‌کند تا گذر زمان به خوبی مشخص شود. کلر فوی، ایملدا استنتون و الیویا کلمن ایفای نقش ملکه الیزابت دوم را بر عهده داشتند. تا به حال ۴ فصل از تاج منتشر شده و فصل پنجم آن هم احتمالا سال ۲۰۲۲ منتشر شود.

در نهایت اگر به دنبال درامی تاریخی با چاشنی سیاسی، مملو از لحظات چشم‌نواز و فراتر از استانداردهای رایج سریال سازی هستید، تماشای سریال پر زرق و برق تاج را به هیچ عنوان از دست ندهید.

۲۷- نارنجی مد جدید است (Orange Is the New Black)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۳- ۲۰۱۹

۲۰۱۳- ۲۰۱۹ سازنده: جنجی کوهان

جنجی کوهان بازیگران: تیلور شیلینگ، مایکل هارنی، کیت مولگرو، اوزو اودوبا، دانیل بروکس

تیلور شیلینگ، مایکل هارنی، کیت مولگرو، اوزو اودوبا، دانیل بروکس تعداد فصول: ۷

۷ ژانر: درام

درام امتیاز IMDb سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۰ از ۱۰۰

نارنجی مد جدید است (که البته با ترجمه‌ی نارنجی سیاه جدید است هم شناخته می‌شود) را می‌توان یکی از زنانه‌ترین سریال‌های درام نتفلیکس دانست که فراتر از تصورات عمل کرد و در شرایطی که کم‌تر کسی انتظارش را داشت به موفقیت رسید. بسیاری از بازیگران این سریال در سال‌های بعد به ستارگان بی‌چون و چرای دنیای سریال سازی تبدیل شدند و عملکردشان تحسین منتقدان را به همراه داشت.

نارنجی مد جدید است از زندگی واقعی پایپر چپمن اقتباس شده و تیلور شیلینگ ایفای نقش او را بر عهده دارد. پایپر زن جوان موفقی است که به خاطر اشتباهاتی که سال‌ها قبل مرتکب شده باید یک دوره ۱۵ ماهه‌ی بازپروری را در زندان بگذراند. تضاد کامل شخصیتی او با محیطی که در آن گرفتار شده داستان را جلو می‌برد.

این سریال در طول هفت فصل با تحسین‌های منتقدان و مخاطبان مواجه شد و البته ایراداتی هم به خرد روایاتی که نیمه‌کاره می‌ماندند، وارد شد. با این حال گروه بازیگری نارنجی مد جدید است را می‌توان الماس‌های تمام‌عیاری دانست که هر کدام توانایی نجات یک تنه‌ی سریال را داشتند.

این سریال برخلاف آنچه تصور می‌شد جذاب، پویا، سرگرم‌کننده و درخشان است و با نمونه‌های مشابه کم‌رمق قبلی فاصله‌ی زیادی دارد.

۱۰ زن مقتدر برتر تاریخ تلویزیون؛ از دنریس تارگرین تا مارگارت تاچر

۲۸- نارکوها (Narcos)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۵- ۲۰۱۷

۲۰۱۵- ۲۰۱۷ سازنده: دوگ میرو

دوگ میرو بازیگران: پدرو پاسکال، واگنر مورا، بوید هالبروک، پائولینا گایتان

پدرو پاسکال، واگنر مورا، بوید هالبروک، پائولینا گایتان تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: جنایی، بیوگرافی

جنایی، بیوگرافی امتیاز IMDb سریال: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۹ از ۱۰۰

نارکوها سریال جنایی با محوریت زندگی یکی از مخوف‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر دنیا یعنی پابلو اسکوبار است که به سلطان کوکائین هم معروف بود. اسکوبار در دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ میلادی امپراتوری قاچاق کوکائین را در کلمبیا تاسیس کرد و مواد مخدر را این کشور به آمریکا و اروپا قاچاق می‌کرد. همین کار هم ثروت و قدرت افسانه‌ای را برای او به وجود آورد؛ به طوری که به راحتی می‌توانست معادلات سیاسی را تغییر دهد و ماموران دولتی و نیروهای پلیس را بخرد.

اما چیزی که زندگی اسکوبار را عجیب‌تر می‌کند این است که وجهه‌ی عمومی او خارج از مرزهای کلمبیا تا این اندازه ترسناک و مخوف ترسیم شده است. در عوض به دلیل منش سوسیالیستی در کشورش محبوبیت زیادی داشت و اقدامات عام‌المنفعه‌ی زیادی برای طبقات ضعیف انجام داد و به همین دلیل هم کلمبیایی‌های زیادی از سلطان کوکائین جهان به نیکی یاد می‌کنند!

قدرت و ثروت افسانه‌ای در کنار محبوبیت روزافزون باعث شد دولت آمریکا نسبت به اسکوبار احساس خطر کند و مقدمات لازم برای دستگیری او که در نهایت به مرگش ختم شد را فراهم کند. سریال جنایی نارکوها در دو فصل نخست به ماجراهای قدرت گرفتن پابلو و ارتباطاتش با سایر گروه‌های مافیایی کلمبیا می‌پردازد. فصل سوم هم حوادث پس از مرگ او و تاثیری که بر کارتل های مواد مخدر گذاشت را بررسی می‌کند.

نارکوها سریال جنایی بسیار خوش‌ساختی است که با گروه بازیگری فوق‌العاده و داستان هیجان‌انگیز و پر پیچ و خمش، طرفداران این ژانر را راضی می‌کند.

۲۹- گریس و فرانکی (Grace and Frankie)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۵ تاکنون

۲۰۱۵ تاکنون سازنده: مارتا کافمن

مارتا کافمن بازیگران: جین فوندا، لی لی تاملین، سام واترستون، مارتین شین، بروکلین دکر

جین فوندا، لی لی تاملین، سام واترستون، مارتین شین، بروکلین دکر تعداد فصول: ۶

۶ ژانر: کمدی

کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۸ از ۱۰۰

وقتی سال ۲۰۱۵ اولین فصل گریس و فرانکی منتشر شد شاید کم‌تر کسی تصور می‌کرد با این حجم از استقبال مواجه و عنوان یکی از طولانی‌ترین سریال‌های نتفلیکس را از آن خود کند. با این وجود این اتفاق به وقوع پیوست و حالا یکی از دوست‌داشتنی‌ترین کمدی‌های چند سال اخیر با محوریت زندگی دو خانم میان‌سال است.

گریس و فرانکی (با بازی درخشان جین فوندا و لی لی تاملین) رقبای قدیمی هستند که پس از ترک شدن توسط همسرانشان با یکدیگر رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار می‌کنند و مقابل چالش‌های ناگهانی که در زندگی‌شان به وجود آمده، می‌ایستند. تا به حال ۶ فصل از این کمدی خوش‌ساخت منتشر شده و فصل هفتم هم سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود.

۳۰- لوسیفر (Lucifer)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۶- ۲۰۲۱

۲۰۱۶- ۲۰۲۱ سازنده: تام کاپینوس

تام کاپینوس بازیگران: تام الیس، لورن جرمن، کوین آلخاندرو، دی. بی. وودساید، لزلی- ان برنت، راچل هاریس

تام الیس، لورن جرمن، کوین آلخاندرو، دی. بی. وودساید، لزلی- ان برنت، راچل هاریس تعداد فصول: ۶

۶ ژانر: معمایی، فانتزی

معمایی، فانتزی امتیاز IMDb سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۸ از ۱۰۰

شخصیت لوسیفر برای نخستین بار در کمیک‌های سندمن اثر نیل گیمن ظاهر شد و بعدها هم صاحب کمیک اختصاصی خودش به نام لوسیفر شد که توسط انتشارات ورتیگو که به دی سی کامیکس تعلق داشت، منتشر می‌شد؛ بنابراین سریال فانتزی که در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم اقتباسی از همین مجموعه کمیک است.

ماجرا از جایی شروع می‌شود که لوسیفر (تام الیس) به عنوان پادشاه جهنم از حکمرانی بر سرزمینش خسته می‌شود و تصمیم می‌گیرد به زمین بیاید و اداره‌ی یک کلوپ در لس‌آنجلس را بر عهده بگیرد. او که از زندگی تازه و متفاوتش حسابی راضی است، به صورت ناگهانی با پرونده‌ای جنایی مواجه می‌شود و تصمیم می‌گیرد برای حل آن به کمک پلیس برود. وقتی پرونده حل می‌شود، لوسیفر به عنوان مشاور در اداره‌ی پلیس استخدام می‌شود و هر قسمت شاهد پرونده‌های تازه‌ای هستیم که باید حل کند.

سه فصل اول لوسیفر توسط کمپانی فاکس تولید و عرضه شد اما ساخت آن به صورت ناگهانی لغو شد. این تصمیم با اعتراض شدید مخاطبان مواجه شد اما این بار هم نتفلیکس مثل فرشته‌ی نجات سر رسید و امتیاز لوسیفر را از کمپانی فاکس خرید و سریال را برای ۳ فصل دیگر هم تمدید کرد.

لوسیفر علاوه بر مخاطبان با استقبال خوبی از سوی منتقدان هم مواجه شد و بسیاری جنبه‌های روان‌شناختی سریال را از نقاط قوتش دانستند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که محتوای کلی این سریال برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست و پیشنهاد می‌کنیم بدون بچه‌ها به تماشای ماجراهای حاکم جهنم بنشینید.

۳۱- غیرمعمولی (Atypical)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۱

۲۰۱۷- ۲۰۲۱ سازنده: رابیا رشید

رابیا رشید بازیگران: جنیفر جیسن لی، کیر گیلکریست، بریجیت لاندی پین، امی اوکودا، رائول کاستیلو

جنیفر جیسن لی، کیر گیلکریست، بریجیت لاندی پین، امی اوکودا، رائول کاستیلو تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: کمدی، درام

کمدی، درام امتیاز IMDb سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۷ از ۱۰۰

غیرمعمولی یک درام فوق‌العاده است که در حال و هوای دوران بلوغ اتفاق می‌افتد و ماجراهای پسر نوجوانی به نام سام گاردنر را روایت می‌کند که به شدت باهوش است و به پنگوئن‌ها هم علاقه‌ی ویژه‌ای دارد اما از اختلال اوتیسم رنج می‌برد و ارتباط با محیط اطراف برایش کار دشواری است. تا این که بالاخره تصمیم می‌گیرد تغییرات بنیادینی در زندگی‌اش ایجاد کند و برای خودش یک دوست صمیمی پیدا کند. مادر سام در این مسیر پر چالش او را همراهی می‌کند.

غیرمعمولی حرف‌های کم‌تر شنیده شده و جالبی درباره‌ی زندگی یک فرد غیرمعمولی که از اختلالات عصبی رنج می‌برد، مطرح می‌کند و تماشای آن دید واقع‌بینانه‌ای در رابطه با افراد مبتلا به اوتیسم ایجاد می‌کند تا در مواجهه با این افراد رویکرد صحیح‌تری را در پیش بگیریم.

۳۲- بریجتون (Bridgerton)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده: کریس ون دوسن

کریس ون دوسن بازیگران: فوئبه داینور، ری جین پیچ، لوک نیوتون و روبی بارکر

فوئبه داینور، ری جین پیچ، لوک نیوتون و روبی بارکر تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: عاشقانه، تاریخی

عاشقانه، تاریخی امتیاز IMDb سریال: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۷ از ۱۰۰

بریجتون یکی از پرطرفدارترین سریال‌های عاشقانه‌ی نتفلیکس است که بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی جولی کوین ساخته شده و روایتگر ماجراهای دافنه دختر بزرگ خانواده‌ی بریجتون است که برای اولین بار در مسابقات ازدواج ریجنسی شرکت می‌کند و امیدوار است عشق حقیقی زندگی‌اش را پیدا کند؛ فارغ از این که اتفاقات ریز و درشتی سر راهش سبز می‌شوند.

بریجتون از همان روزهای اولیه‌ی انتشار با استقبال رویایی مواجه شد و عنوان پرمخاطب‌ترین سریال نتفلیکس که تا آن زمان در اختیار فصل اول ویچر قرار داشت را از آن خود کرد. البته این موفقیت دوام زیادی نداشت و بازی مرکب سال ۲۰۲۱ با اقتدار این عنوان را از آن خود کرد.

بریجتون داستان عاشقانه‌ی بریتانیایی را در بستری تاریخی پیگیری می‌کند و برای افرادی که به آثاری در این حال و هوا علاقه دارند می‌تواند گزینه‌ی جذابی باشد در غیر این صورت با سریال پر زرق و برقی رو به رو می‌شوید که احتمالا در بسیاری از لحظات برایتان لوس و حوصله سر بر است!

مطابق پیش‌بینی‌ها، نتفلیکس بریجتون را برای فصل دوم هم تمدید کرد که احتمالا سال ۲۰۲۲ منتشر می‌شود و ادامه‌ی ماجراهای خانواده بریجتون را دنبال می‌کند.

سریال بریجتون به گفته‌ی نتفلیکس بیش از ۶۳ میلیون بار دیده شده است

۳۳- آینه‌ی سیاه (Black Mirror)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۱- ۲۰۱۹

۲۰۱۱- ۲۰۱۹ سازنده: چارلی بروکر

چارلی بروکر بازیگران: برایس دالاس هاوارد، هایلی اتول، کریستین میلیوتی، دنیل کالویا

برایس دالاس هاوارد، هایلی اتول، کریستین میلیوتی، دنیل کالویا تعداد فصول: ۵

۵ ژانر: علمی- تخیلی

علمی- تخیلی امتیاز IMDb سریال: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۴ از ۱۰۰

آینه‌ی سیاه یک مجموعه آنتولوژی بریتانیایی است که سرنوشتی کم و بیش شبیه سرقت پول دارد؛ دو فصل نخست این سریال از کانال ۴ بریتانیا پخش شد و بعد از استقبال بالای مخاطبان و منتقدان توسط نتفلیکس خریداری و برای سه فصل دیگر هم تمدید شد. موضوع کلی آینه‌ی سیاه درباره اثرات سوء تکنولوژی بر زندگی انسان‌ها در قرن جدید است.

هر قسمت داستان مجزایی را برای روایت انتخاب کرده و گروه بازیگری متفاوتی دارد. ژانر کلی این سریال هم از علمی- تخیلی تا کمدی و ترسناک متغیر است. چارلی بروکر برای ساخت این مجموعه‌ی پرطرفدار از سریال «منطقه‌ی گرگ و میش» (The Twilight Zone) الهام گرفته و فرم کلی آثار شباهت زیادی به یکدیگر دارند.

در هر صورت بعضی از قسمت‌های این سریال به اندازه‌ای شگفت‌انگیز است که می‌توان بارها و بارها به تماشایش نشست؛ بنابراین اگر به دنبال یک مجموعه‌ی آنتولوژی خوش‌ساخت و غافلگیرکننده هستید، آینه سیاه را به هیچ عنوان از دست ندهید.

۳۴- ساختن یک قاتل (Making a Murderer)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۵- ۲۰۱۸

۲۰۱۵- ۲۰۱۸ سازنده: لورا ریچاردی، مویرا دموس

لورا ریچاردی، مویرا دموس تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: مستند، جرایم واقعی

مستند، جرایم واقعی امتیاز IMDb سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۴ از ۱۰۰

ساختن یک قاتل در ظاهر یک مستند جنایی ساده است اما وقتی تماشای آن را آغاز کنید احتمالا به خودتان می‌آیید و می‌بینید بدون این که از جایتان تکان بخورید، چند قسمت را پشت سر هم تماشا کردید و همچنان هم علاقه دارید به این تماشای مصرانه ادامه دهید.

بگذارید برای این که کاملا با حال و هوای سریالِ ساختن یک قاتل آشنا شوید برایتان یک مثال ساده بزنیم؛ فرض کنید یک کارآگاه خبره هستید که قرار است به همراه گروهتان یکی از عجیب و غریب‌ترین پرونده‌های جنایی چند سال اخیر را موشکافی کنید. برای این کار قاعدتا باید از صفحه‌ی نخست پرونده شروع به خواندن کنید و تمام مدارک را با وسواس کنار هم قرار دهید تا به یک نتیجه‌ی واحد و عادلانه برسید. حالا در چنین شرایطی آیا می‌توانید یک ثانیه از کارتان چشم بردارید یا نه؟ این دقیقا همان اتفاقی است که هنگام تماشای بسیاری از آثار ژانر جرایم واقعی و به صورت خاص مستند سریالی ساختن یک قاتل می‌افتد.

حالا با این مقدمه‌ی نسبتا طولانی سراغ ماجرای اصلی ساختن یک قاتل می‌رویم. چند سال قبل مردی به نام بیل اوری به اتهام تجاوز به یک زن و قتل وحشیانه‌ی او که باعث نابودی تقریبی جنازه شده بود، دستگیر می‌شود. همه‌ی مدارک علیه بیل است و او به حبس ابد محکوم می‌شود اما پس از گذشت ۱۸ سال مشخص می‌شود او بی‌گناه بوده و احتمالا با اشتباهات عمدی یا سهوی در روند رسیدگی به پرونده مواجه شده است. بیل بالاخره تبرئه می‌شود و از همه‌ی کسانی که در این تصمیم‌گیری به ظاهر اشتباه دخیل بودند شکایت می‌کند اما ماجرا تازه با آزاد شدن او ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد رازهای سربه‌مهر دیگری هم آشکار می‌شود.

همان طور که در ابتدای این متن گفتیم، تماشا نکردن همه‌ی قسمت‌های ساختن یک قاتل بسیار دشوار است و این اعتیاد در فصل دوم شدیدتر هم می‌شود و ولع عجیب و غریبی برای پیدا کردن مجرم واقعی و پیگیری سرنوشت بیل اوری در مخاطب به وجود می‌آید. البته فصل دوم حسن ختامی بر معماهای ذهنی مخاطب نیست و ما هنوز هم امیدواریم این مستند تماشایی یک فصل دیگر هم ادامه داشته باشد.

۳۵- آکادمی آمبرلا (umbrella academy)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۹ تاکنون

۲۰۱۹ تاکنون سازنده: استیو بلکمن، جرمی اسلیتر

استیو بلکمن، جرمی اسلیتر بازیگران: الن پیج، تام هاپر، رابرت شیهان، مری جی. بلایژ، کمرون بریتون، جان ماگارو

الن پیج، تام هاپر، رابرت شیهان، مری جی. بلایژ، کمرون بریتون، جان ماگارو تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: علمی- تخیلی، ابرقهرمانی

علمی- تخیلی، ابرقهرمانی امتیاز IMDb سریال: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۳ از ۱۰۰

آکادمی آمبرلا یکی از تحسین‌برانگیزترین سریال‌های ابرقهرمانی اصلی نتفلیکس است که موفق شد علاوه بر نوجوانان مخاطبان بزرگ‌سال را هم با خود همراه کند. ماجرا درباره‌ی اعضای یک خانواده‌ی بزرگ با قدرت‌های ماورالطبیعه است که بعد از مرگ مشکوک پدرخوانده‌شان دور هم جمع می‌شوند تا هم معمای مرگ او را حل کنند و هم از یک فاجعه‌ی جهانی قریب‌الوقوع جلوگیری کنند.

آکادمی آمبرلا با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان مواجه شد و عملکرد گروه بازیگری، فضاسازی و محتوای کلی داستان تحسین‌برانگیز خوانده شد. نتفلیکس پس از موفقیت فصول ۱ و ۲ تصمیم گفت این سریال تماشایی را برای یک فصل دیگر هم تمدید کند که به احتمال زیاد سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد. در هر صورت اگر به فیلم‌های ابرقهرمانی علاقه‌مندید و دوست دارید از آثار رایج مارول و دی سی فاصله بگیرید، آکادمی آمبرلا گزینه‌ی مناسبی برای شما است.

۳۶- اوزارک (Ozark)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷ تاکنون

۲۰۱۷ تاکنون سازنده: بیل دوبوک

بیل دوبوک بازیگران: جیسون بیتمن، لورا لینی، سوفیا هابلیتس، جولیا گارنر، جوردانا اسپیرو

جیسون بیتمن، لورا لینی، سوفیا هابلیتس، جولیا گارنر، جوردانا اسپیرو تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: درام، جنایی

درام، جنایی امتیاز IMDb سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۱ از ۱۰۰

اوزارک را می‌توان یکی از سرسخت‌ترین درام‌های جنایی نتفلیکس دانست که با قدرت و کیفیت نسبتا ثابتی به کارش ادامه می‌دهد. مارتی (جیسون بیتمن) برنامه‌ریز مالی باتجربه‌ای است که گرفتار پول‌شویی برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیک می‌شود اما یکی از برنامه‌های پول‌شویی به خوبی پیش نمی‌رود. او برای نجات جان خودش و خانواده‌اش از دست مافیای مواد مخدر به اوزارکس میزوری پناه می‌برد و باید برای تسویه بدهی‌هایش در طول ۵ سال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار پول‌شویی کند!

اوزارک توانایی‌های جیسون بیتمن به عنوان بازیگری قابل را به اثبات رساند و نشان داد در آثار جدی هم به اندازه‌ی فیلم‌های کمدی درخشان است. همچنین جولیا گارنر حضور تاثیرگذاری دارد و به همین دلیل هم موفق شد دو سال پیاپی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کند.

نتفلیکس اوزارک را برای فصل چهارم (آخرین فصل) هم تمدید کرد که احتمالا سال ۲۰۲۲ منتشر می‌شود.

۳۷- ویچر (The Witcher)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۹ تاکنون

۲۰۱۹ تاکنون سازنده: لورن اشمیت هیسریچ

لورن اشمیت هیسریچ بازیگران: هنری کویل، فریا آلن، آنیا چالوترا، جوئی بیتی، می‌آنا بورینگ

هنری کویل، فریا آلن، آنیا چالوترا، جوئی بیتی، می‌آنا بورینگ تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: فانتزی

فانتزی امتیاز IMDb سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۱ از ۱۰۰

ویچر یکی از سریال‌های نتفلیکس است که خبر ساخته‌شدنش طرفداران کتاب‌های فانتزی و بازی‌های ویدیویی را حسابی خوشحال کرد. این سریال از مجموعه کتابی به همین نام اثر آندری ساپکوفسکی لهستانی اقتباس شده که در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد. البته یک مجموعه بازی ویدیویی هم از ماجراهای ویچر اقتباس شده است که بسیار معروف است و به همین دلیل هم انتظارات از سریال فانتزی نتفلیکس بسیار بالا بود و خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان هم مواجه شد.

هنری کویل که پیش‌تر با ایفای نقش سوپرمن در دنیای سینمایی دی سی درخشیده بود در این جای ایفای نقش گرالت ریویایی را بر عهده داشت. ماجرا در دنیای خیالی که به قرون وسطی شباهت زیادی دارد، می‌گذرد. شکارچی به نام گرالت ریویایی با قدرت‌های فراطبیعی زاده شده و با تلاش و تمرین بسیار این نیروها را تقویت کرده و از آن‌ها در راستای شکار هیولاها و اهریمن‌ها استفاده می‌کند و به همین دلیل هم لقب شکارچی هیولا یا ویچر را یدک می‌کشد. او برای شکار به نقاط مختلف سفر می‌کند و می‌خواهد جای خودش را در این دنیای عجیب و غریب باز کند.

در حال حاضر دو فصل از ویچر منتشر شده که داستان‌های آن بر اساس کتاب‌های «آخرین آرزو» (The Last Wish) و «شمشیر سرنوشت» (Sword of Destiny) است که در حقیقت داستان‌های کوتاهی هستند که به عنوان پیش‌درآمد ویچر شناخته می‌شوند. با این اوصاف می‌توان انتظار داشت که نتفلیکس حالا حالاها دست از سر ماجراهای جادوگر سفید موی جذاب برندارد.

مطابق پیش‌بینی‌ها سریال ویچر برای فصل سوم هم تمدید شد که احتمالا اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل ۲۰۲۳ منتشر شود و برعکس فصول قبلی داستان آن از یکی از کتاب‌های اصلی مجموعه اقتباس می‌شود. همچنین خبر خوشحال‌کننده‌ی دیگر برای طرفداران ویچر اینکه نتفلیکس قرار است چند اسپین آف هم بر اساس این مجموعه بسازد که در آینده‌ی نزدیک منتشر خواهند شد.

سریال ویچر؛ تشریح پیوستگی دنیاها و اتفاقی که گرالت را به وجود آورد

۳۸- خانه‌ی پوشالی (House of Cards)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۳- ۲۰۱۸

۲۰۱۳- ۲۰۱۸ سازنده: بو ویلیمن

بو ویلیمن بازیگران: کوین اسپیسی، رابین رایت، کیت مارا، کوری استول، مایکل کلی، سکینه جعفری

کوین اسپیسی، رابین رایت، کیت مارا، کوری استول، مایکل کلی، سکینه جعفری تعداد فصول: ۶

۶ ژانر: درام

درام امتیاز IMDb سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۷۷ از ۱۰۰

سیر موفقیت‌های نتفلیکس در زمینه‌ی سریال سازی با خانه‌ی پوشالی آغاز شد. هرچند اولین سریال اصلی نتفلیکس نبود اما با موفقیت‌های پی‌درپی، این سرویس را مورد توجه قرار داد و به عنوان یکی از غول‌های سریال سازی وارد عرصه‌ی رقابت کرد. خانه‌ی پوشالی در طول ۶ فصل برنده‌ی هفت جایزه‌ی امی‌شد و تعداد زیادی هم نامزدی در رشته‌های مختلف کسب کرد.

خانه‌ی پوشالی از رمانی به همین نام نوشته‌ی سیاستمدار بریتانیایی مایکل دابز و سریالی به همین نام محصول بی‌بی‌سی اقتباس شده است اما به شکل عجیب و غریبی از منبع اصلی‌اش بهتر بود و توجه‌های بیش‌تری را به خود معطوف کرد. در هر فصل ماجراهای سیاستمدار دموکراتی به نام فرانسیس آندروود (کوین اسپیسی) روایت می‌شود که به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شده اما به دنبال تصاحب قدرت در جایگاه ریاست جمهوری است.

در تاریخ سینما کم‌تر شخصیتی را می‌توان به حیله‌گری و فریب‌کاری فرانسیس آندروود پیدا کرد. او و همسرش کلر (رابین رایت) هر کسی که به نوعی مقابلشان قرار می‌گرفت را با بی‌رحمی و زیرکی تمام حذف می‌کردند و برای قدرت بیش‌تر حتی حاضر بودند به نزدیک‌ترین دوستانشان هم از پشت خنجر بزنند.

کوین اسپیسی سال ۲۰۱۷ به سوء رفتار جنسی متهم شد و چند نفر از عوامل سریال خانه‌ی پوشالی هم از او به دادگاه شکایت کردند؛ با این اوصاف نتفلیکس اسپیسی را پس از پنج فصل از سریال اخراج کرد و فصل ششم بر پایه‌ی شخصیت کلر پیش رفت و بالاخره سال ۲۰۱۸ این سریال موفق خاتمه پیدا کرد.

۳۹- آلیس در سرزمین مرزی (Alice in Borderland)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده: شینسوکه ساتو

شینسوکه ساتو بازیگران: کنتو یامازاکی، تئو تسوچیا، کیتا ماچیدا، یوکی موریناگا، نیجیرو موراکامی

کنتو یامازاکی، تئو تسوچیا، کیتا ماچیدا، یوکی موریناگا، نیجیرو موراکامی تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام، علمی- تخیلی، دلهره‌آور

درام، علمی- تخیلی، دلهره‌آور امتیاز IMDb سریال: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۷۱ از ۱۰۰

آلیس در سرزمین مرزی یکی از سریال‌های ژاپنی نتفلیکس است که سال ۲۰۲۰ منتشر شد و فراتر از تصورات عمل کرد. این سریال بر اساس مانگایی به همین نام اثر هارو آسو ساخته شده است و ماجرای آن درباره‌ی گیمری به نام آریسو (کنتو یامازاکی) است که در زندگی‌اش هدف خاصی را دنبال نمی‌کند و از صبح تا پاسی از شب را فقط و فقط به بازی‌های ویدیویی اختصاص می‌دهد. تا این که به همراه دو دوست دیگرش در توکیویی خالی از سکنه گرفتار می‌شوند و به همراه معدود انسان‌های باقی مانده باید برای زنده ماندن در بازی‌های بقایی شرکت کنند که ظاهرا قواعد ساده‌ای دارد ولی تخطی از آن می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود. مهارت آریسو در بازی‌های ویدیویی در مراحل مختلف به کارش می‌آید.

احتمالا اگر این سریال را ندیده باشید با خواندن خلاصه‌ی داستان به این نتیجه برسید که با کپی ژاپنی دست چندمی از بازی مرکب سروکار دارید اما در کمال تعجب باید بگوییم که آلیس در سرزمین مرزی تقریبا یک سال پیش از بازی مرکب ساخته شده اما مثل همتای کره‌ای‌اش آن طور که باید و شاید دیده نشد!

مراحل مختلف بازی‌ها در سرزمین مرزی به اندازه‌ای نفس‌گیر است که احتمالا به خودتان می‌آیید و می‌بینید تمام قسمت‌ها را پشت سر هم تماشا کردید و بی‌صبرانه منتظر فصل بعدی هستید. حتی اگر مثل نویسنده‌ی این متن به سینمای ژاپن علاقه‌مند نیستید پیشنهاد می‌کنیم آلیس در سرزمین مرزی را از دست ندهید که با هر تجربه‌ای دیگری که از این ژانر داشتید، متفاوت است.

نتفلیکس این سریال جذاب را برای فصل دوم تمدید کرده اما تاریخ دقیق انتشار آن هنوز مشخص نیست. با توجه به شباهت کلی داستان این سریال و بازی مرکب و صد البته موفقیت‌های جهانی سریال کره‌ای، از همین حالا می‌توان حدس زد که فصل دوم آلیس در سرزمین مرزی حواشی زیادی خواهد داشت.

۴۰- ۱۳ دلیل برای این که (۱۳Reasons Why)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۷- ۲۰۲۰

۲۰۱۷- ۲۰۲۰ سازنده: برایان یورکی

برایان یورکی بازیگران: دیلان مینت، کاترین لانگفورد، کریستیان ناوارو، برندون فلین، آلیشا بو، جاستین پرنتیس

دیلان مینت، کاترین لانگفورد، کریستیان ناوارو، برندون فلین، آلیشا بو، جاستین پرنتیس تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: درام

درام امتیاز IMDb سریال: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۳۵ از ۱۰۰

از همین ابتدا به این نکته اشاره کنیم ۱۳ دلیل برای این که برخلاف حال و هوای نوجوان پسندش اصلا برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست و محتوای کلی و خشونت مستتر در بعضی از لحظات سریال می‌تواند در سنین پایین آسیب‌زا باشد. ماجرا با خودکشی دختر نوجوانی به نام هانا بیکر (کاترین لانگفورد) آغاز می‌شود که مشخص نیست به چه دلیل این تصمیم را گرفته. تا این که بعد از چند روز ۱۳ نوار به دست دوستش کلی می‌رسد که در آن دلایل خودکشی‌اش را توضیح داده است.

فصل اول ۱۳ دلیل برای این که با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان مواجه شد اما از فصل دوم به بعد، حجم خشونت به اندازه‌ای بالا رفت که صدای بسیاری از منتقدان و حتی روانشناسان هم درآمد و هشدار جدی مبنی بر تاثیر سوء بسیاری از سکانس‌ها بر روان نوجوان‌ها مطرح شد و امتیاز راتن تومیتوز ۳۵ از ۱۰۰ هم گواه این موضوع است. این سریال پرحاشیه در نهایت سال ۲۰۲۰ پس از ۴ فصل به پایان رسید.

در هر صورت ۱۳ دلیل برای این که با وجود همه‌ی حواشی به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین آثار نتفلیکس لقب گرفت و در مجموع اثر خوش ساختی به حساب می‌آید.

