بازیگران فیلم علاءالدین رسما انتخاب شدند

مد‌ت‌ها بود که می‌دانستیم شرکت دیزنی می‌خواهد فیلمی تازه از روی انیمیشن قدیمی «علاءالدین» (Aladdin) بسازد. به مناسبت رویداد D23 دیزنی، این شرکت بالاخره بازیگران نهایی فیلم علاءالدین را مشخص کرده است.

بازیگران اصلی فیلم علاءالدین از این قرار هستند:

علاءالدین: مینا مسعود

جازمین: نائومی اسکات

غول چراغ جادو: ویل اسمیت

این خبر، شایعاتی که درباره‌ی حضور «ویل اسمیت» (Will Smith) در نقش غول چراغ جادو یا همان Genie شنیده بودیم را تایید می‌کند. در فیلم اصلی علاءالدین، «رابین ویلیامز» (Robin Williams) نقش غول چراغ جادو را بازی کرده بود.

دیزنی سال‌ها بود که به دنبال بازیگران فیلم علاءالدین می‌گشت. این شرکت انتخاب‌های زیادی برای نقش جازمین در ذهن داشت و در نهایت «نائومی اسکات» (Naomi Scott) را برای بازی انتخاب کرده است. دیزنی برای نقش اصلی فیلم هم دنبال بازیگرهای زیادی رفته بود. این شرکت به دنبال یک بازیگر هندی یا عرب بود که حدودا بیست سال داشته باشد و هم‌چنین بتواند در بخش‌های موزیکال فیلم، برقصد و هم‌چنین بخواند. «مینا مسعود» (Meena Massoud) بازیگر کانادایی است که برای بازی در نقش علاءالدین انتخاب شده.

فیلم علاءالدین را قرار است «گای ریچی» (Guy Ritchie) بسازد. گای ریچی فیلم‌های جنایی جالبی مثل Lock, Stock and Two Smoking Barrels و Snatch را ساخته است، ولی فیلم‌ها اکشن بامزه‌ی او مثل «شرلوک هلمز» و The Man From UNCLE مخاطب‌های بیشتری نسبت به ساخته‌های قدیمی او دارند.

هنوز تاریخ اکران فیلم دقیقی برای فیلم علاءالدین در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه حتی فیلم‌برداری این فیلم آغاز نشده، تصور نمی‌کنیم زودتر از سال ۲۰۱۹ شاهد اکران آن باشیم.

منبع: GameSpot

منبع متن: digikala