در واقع، تعداد زیادی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین فیلم‌ها در تاریخ سینما در ژانر ترسناک-علمی‌تخیلی قرار می‌گیرند. بیگانه ساخته ریدلی اسکات و دنباله‌ی این فیلم که جیمز کامرون ساخته است در بسیاری از فهرست‌های فیلم‌های «برترین‌های تمام دوران‌ها» قرار گرفته و معیاری برای حرکت رو به جلوی این ژانر بود. هنر جان کارپنتر هم در فیلم‌هایی مانند «موجود» و «آن‌ها زنده‌اند»، برای او جایگاه قهرمان را در بین طرفداران ژانر به ارمغان آورده است.

در طول دهه ۸۰ به نظر می‌رسید که هر فیلمی که ساخته می‌شود می‌تواند به نوعی در ژانر ترسناک_علمی‌تخیلی قرار بگیرد. اما علی‌رغم اینکه طی ۲ سال گذشته در چیزی دقیقا شبیه به فیلم‌های ترسناک-علمی‌تخیلی زندگی می‌کنیم، به نظر می‌رسد که این ژانر کمی از رونق افتاده است.

در حالی که هر دو ژانر ترسناک و علمی‌تخیلی به‌عنوان ژانرهای مستقل همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، یافتن فیلمی با ترکیب ترسناک و علمی‌-تخیلی که واقعاً هیجان انگیز، جذاب و هولناک باشد، کمی چالش برانگیزتر شده است. با این‌حال و خوشبختانه، توانستیم لیستی از ۸ مورد از بهترین‌ فیلم‌های ترسناک علمی‌-تخیلی سال ۲۰۲۰ آماده کنیم.

بهترین فیلم‌های علمی تخیلی سال ۲۰۲۰

بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۰ که نفس را در سینه حبس می‌کنند

۸. جهش‌یافته‌های جدید (The New Mutants)

کارگردان: جاش بون

بازیگران: آنیا تیلور-جوی، میسی ویلیامز، چارلی هیتون، هنری زاگا، بلو هانت، آلیس براگا

امتیاز متاکریتیک: ۴۳%

«جهش‌یافته‌های جدید» درواقع اسپین آفی از سری فیلم‌های X-Men و سیزدهمین و آخرین قسمت از این فرانچایز است. فیلمی به کارگردانی «جاش بون» و بر اساس فیلمنامه‌ای که خود او به همراه «کیت لی» نوشته. داستان فیلم گروهی از جهش‌یافته‌های جوان را دنبال می‌کند که در مرکزی مخفی نگهداری می‌شوند و برای زندگی خود مبارزه می‌کنند.

اگرچه از نظر منتقدین این فیلم موفقیت بزرگی نبود، اما تجربه‌ی دنیای مارول با موضوعات تیره‌تر و رویکرد مستقیم‌تر نسبت به فضای وحشت، فضایی که معمولاً دنیای DC در آن یکه‌تازی می‌کند، در نوع خود جالب بود. با وجود اینکه فیلم را نمی‌توان در هیچ زمینه‌ای اثری پیشگامانه دانست، مجموعه‌ی بازیگران (میسی ویلیامز، آنا تیلور جوی، چارلی هیتون، آلیس راگا، بلو هانت و هنری ساگا) با بازی چشمگیرشان کاری فراتر از «جبرانِ صرف» فقدان اصالت اثر انجام دادند، هرچند در این نقطه احتمالاً هرچه کمتر درباره‌ی حضور مرلین منسون صحبت کنیم، بهتر باشد.

۷. جعبه سیاه (Black Box)

کارگردان: امانوئل اوسی، کافور جونیور

بازیگران: فیلیسیا رشاد، آماندا کریستین، توسین موروهونفولا، تروی جیمز

امتیاز متاکریتیک: ۶۲%

این فیلم به‌عنوان دومین قسمت از مجموعه‌ی «به بلوم‌هاوس خوش آمدید» و به صورت انحصاری از آمازون پرایم منتشر شده. داستان « جعبه سیاه» بر نولان رایت (مامودو آتی) متمرکز است، مردی که پس از جان سالم به در بردن از یک تصادف رانندگی با فراموشی کلنجار می‌رود. نولان موافقت می‌کند جهت بازیابی خاطرات ازدست‌رفته خود تحت درمانی آزمایشی قرار گیرد، اما در نهایت با اتفاقات وحشتناکی روبرو می‌شود که رمزگشایی از واقعیت را به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. در حالی که ممکن است عناصر علمی‌تخیلی برای برخی کمی بیش از حد آشنا به نظر برسند، اما امانوئل اوسی-کافور، نویسنده و کارگردان فیلم توانسته از طریق همین آشنایی، فضایی فوق‌العاده وهم‌آور و آزاردهنده را در طول اولین کارگردانی خود به وجود آورد.

۶. گورمن روانی (PG: Psycho Goreman)

کارگردان: استیون کوستانسکی

بازیگران: نیتا خوزه هانا ، اوون مایر ، متیو نینابر

امتیاز متاکریتیک: ۶۷%

قاعدتا باید از اسمش متوجه شده باشید که این فیلم قرار نیس خیلی جدی باشد. در واقع کل«گورمن روانی» بسیار مضحک است. از طراحی موجودات بیگانه‌اش که یادآور شخصیت‌های شرور اوایل دهه ۹۰ پاور رنجر است گرفته تا دیالوگ‌های مشمئزکننده‌ی قهرمان داستان، میمی (نیتا جوزی هانا) که کودکی بسیار کج‌خلق است.

بله داستان به اندازه کافی بیگانگان و مضامین بین کهکشانی دارد که در گروه علمی تخیلی جای بگیرد و (فقط) به اندازه کافی ترسناک هست که آن‌ را جزو ژانر ترسناک قرار دهیم. اما درواقع، همه‌ی این

۵. پیچ و خم (Meander)

کارگردان: متیو توری

بازیگران: گیا ویس، پتر فرانتسن، کورنیلیو دراجومیریسکو

امتیاز متاکریتیک: ۶۳%

در چند سال گذشته بالاخره قادر بودیم شاهد حضور شایسته سینما و تلویزیون بین‌المللی در دنیای سینما باشیم و مخاطبان توانستند با هنر سینمای کشورهای دیگری جز آمریکا و هالیوود بیشتر آشنا شوند. با شاهکارهای تاریخ‌سازی مانند انگل که در سال ۲۰۱۹ برنده جایزه اسکار شد، سریال موفق و محبوب اسپانیایی خانه کاغذی و سریال کره‌ای بازی مرکب که توانست به پربازدیدترین سریال نتفلیکس تبدیل شود، دروازه‌های سینمای بین‌المللی به روی مخاطبان باز شد و ثابت کرد که این موفقیت‌ها شانسی و فقط برای یک بار نبوده.

متأسفانه، فیلم فرانسوی‌زبان جنایی ماتیو توری، پیچ و خم، علیرغم اینکه کلاس آموزشی کاملی در زمینه ایجاد تنش ملموس است، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته. با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع این فیلم شباهتی گذرا به فرنچایز مکعب داشته باشد، اما پیچ و خم به اندازه‌ای اصیل، هیجان‌انگیز و خلاق است که می‌توان به عنوان نمونه کاملی از ژانر ترسناک-علمی‌تخیلی از آن نام برد.

۴. پیری (Old)

کارگردان: ام. نایت شیامالان

بازیگران: الیزا اسکانلن، توماسین مک‌کنزی، الکس وولف، ویکی کریپس، ابی لی کرشا، نیکی آموکا-برد، کن لئونگ، گائل گارسیا برنال

امتیاز متاکریتیک: ۵۵%

این که درباره‌ی پیری بین منتقدان اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد و در حال حاضر نمره‌اش در وب‌سایت روتن تومیتو دقیقا پنجاه است اصلاً عجیب نیست. این فیلم توسط یکی از بحث برانگیزترین کارگردانان تاریخ هالیوود، ام نایت شیامالان کارگردانی شده است. کارنامه‌ی هنری او هم شامل فیلم‌هایی‌ست که جزو شاهکارهای تمام دوران سینمای مدرن به حساب می‌آیند هم شامل برخی از بدترین فیلم‌هایی که تا به حال ساخته شده‌اند. در این میان تنها تعداد انگشت‌شماری فیلم وجود دارد که نظر مخاطبان و منتقدان در مورد آن‌ها تقریبا یکسان باشد.

درست است که پیری هرگز شاهکار سینمای مدرن نام نخواهد گرفت، اما قطعاً یکی از بهترین فیلم های ترسناک-علمی‌تخیلی است که در سال ۲۰۲۰ روی پرده‌ی سینما رفته. در لفافه‌ی داستان گیر افتادن عده‌ای در ساحلی که به شکلی غیرقابل توضیح زمان و روند پیری را سرعت می‌بخشد، شیامالان موضوعات عمیقی درباره مرگ ناگهانی و فروپاشی زمان را بررسی می‌کند که به ویژه در دوره همه‌گیری بیشتر با آن مواجه شده‌ایم.

۳. مرد نامرئی (The Invisible Man)

کارگردان: لی ونل

بازیگران: الیزابت ماس، الیور جکسون-کوهن، آلدیس هاج، استورم رید، هریت دایر، مایکل دورمن، بندیکت هاردی، سم اسمیت

امتیاز متاکریتیک: ۷۲%

از آنجایی که ایده مرد نامرئی موضوعی آشناست که همه در طول زندگی خود به شکلی در معرض آن قرار گرفته‌اند، برای تاثیرگذاری و ماندگاری، فیلم آن باید به‌شکلی خاص به اجرا در می‌آمد. خوشبختانه، این دقیقاً همان کاری بود که «لی وانل» در برداشت خود از رمان کلاسیک «اچ. جی. ولز» در سال ۲۰۲۰ انجام داد.

این فیلم که علاوه بر موفقیت غافلگیرکننده‌اش در باکس آفیس با تحسین جهانی هم روبه‌رو شد، داستان غم و اندوه دختری مضطرب را به نمایش می‌گذارد و با به تصویر کشیدن تکامل شخصیت «الیزابت ماس» و روند تبدیل او به قهرمانی شرور، تماشاگران را به وجد می‌آورد.

۲. متصرف (Possessor)

کارگردان: برندون کراننبرگ

بازیگران: کریستوفر ابوت، روسیف ساترلند، تاپنس میدلتون، شان بین، جنیفر جیسن لی

امتیاز متاکریتیک: ۷۲%

فیلم علمی‌تخیلی-وحشت روان‌شناختی «متصرف» محصول ۲۰۲۰ و ساخته‌ی براندون کراننبرگ، تمام مرزهای ژانر ترسناک- علمی‌تخیلی را جابه‌جا کرده. با وجود این که فیلم به برخی از موضوعاتی که مخاطب از این ژانر انتظار دارد پایبند است، فیلم هنوز هم کاملاً منحصربه‌فرد و بر خلاف هر چیزی‌ست که تا به حال دیده شده.

داستانی که قصد لو دادن آن‌ را نداریم، در عین بی‌رحم بودن در نمایش خشونت و فساد اخلاقی، کاملاً جذاب و قانع‌کننده عمل کرده و شخصیت‌ها، چه آن‌هایی که دوستشان داریم و چه آن‌هایی که ازشان متنفریم، در بستر علمی‌تخیلی خارق‌العاده داستان، جذاب و باورپذیر هستند. شاید «متصرف» فیلمی نباشد که همیشه در خاطر بماند اما قطعا تا مدتی بعد از تماشا ذهن بیننده را درگیر خواهد کرد.

براندون با ساخت این فیلم توانست خود را به عنوان جانشینی لایق برای میراث ژانر ترسناک-علمی‌تخیلی اثبات کند؛ ژانری که توسط پدرش دیوید کراننبورگ ایجاد شده است.

۱.مکان ساکت ۲ (A Quiet Place Part II)

کارگردان: جان کرازینسکی

بازیگران: امیلی بلانت کیلین مورفی میلیسنت سیموندز نوآ جوپ جایمن هانسو جان کرازینسکی

امتیاز متاکریتیک: ۷۱%

بعد از موفقیت‌های قسمت اول، قطعا انتظارات از قسمت دوم مکان ساکت بسیار بالا بود و به نظر می رسد با توجه به رکوردشکنی‌های این داستان موفق بقا و نجات در باکس آفیس از جمله رکورد بزرگترین افتتاحیه در دوران همه‌گیری کرونا، نه تنها انتظارات را برآورده کرده بلکه در برخی موارد پا را از آن هم فراتر گذاشته.

این فیلم با استفاده از همان مفهوم ساده و در عین حال بسیار بدیع و مؤثر فیلم اصلی، مخاطبان را با همان خانواده فیلم اول متحد می‌کند تا در دنیایی پسا آخرالزمانی که تحت سلطه‌ی بیگانگان نابینا با حس‌شنوایی تقویت شده قرار گرفته، برای بقای خود تلاش کنند.

جان کرازینسکی به عنوان کارگردان فیلم و همچنین نویسنده و تهیه کننده باز می‌گردد. امیلی بلانت، میلیسنت سیموندز و نوآ جوپ همان نقش‌های خود در فیلم اول را دارند و کیلین مورفی و جیمون هونسو به عنوان شخصیت‌های جدید اضافه شده‌اند. توانایی فیلم در ایجاد روایتی جذاب از طریق روایت بصری و تقریباً بدون دیالوگ گفتاری شوکه‌کننده است. با توجه به رویکرد less is more که در فیلم بسیار به کار رفته، حتی هیولاها نیز به ندرت به صورت مستقیم دیده می شوند، اما مخاطب همچنان در تمام طول فیلم از ترس ناخن می‌جود.

۱۰۰ فیلم دیستوپیایی برتر درباره‌ی آینده‌ی تاریک بشر

منبع: MOVIEWEB

نوشته بهترین فیلم‌های ترسناک علمی‌-تخیلی که سال ۲۰۲۰ اکران شدند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala