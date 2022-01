ستاره سینمای ژاپن بهترین فیلم انجمن ملی منتقدان ۲۰۲۱ شد

تصاحب این جوایز باعث شد ماشین مرا بران روند فعلی کسب جوایز متعدد از حلقه‌ها و انجمن‌های گوناگون را ادامه دهد. جدیدترین ساخته هاماگوچی از طرف انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس و حلقه منتقدان فیلم نیویورک هم به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شده بود.

ماشین مرا بران بهترین فیلم جوایز انجمن منتقدان لس‌ آنجلس ۲۰۲۱ شد

«ماشین مرا بران» بهترین فیلم سال از سوی حلقه منتقدان فیلم نیویورک شد

ماشین مرا بران علاوه بر کسب عنوان بهترین فیلم، عناوین بهترین کارگردانی، بهترین بازیگری نقش اصلی مرد و بهترین فیلم‌نامه را هم به دست آورد. در کنار این فیلم که ستاره امسال انجمن ملی منتقدان بود فیلم‌های «داستان وست ساید» (West Side Story) ساخته اسپیلبرگ، «قدرت سگ» (The Power of the Dog) به کارگردانی جین کمپیون و «مامان کوچک» (Petite Maman) ساخته سلین سیاما در بخش‌های مختلف به عنوان انتخاب‌های بعدی اعضای انجمن حضور پررنگی داشتند.

انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا، سازمانی معتبر، شناخته‌شده و مورد احترام است که به دلیل سلیقه سطح بالا و انتخاب آثار باکیفیت شناخته می‌شود و اعضای خود را از میان مهم‌ترین نشریات فیلم و سرگرمی ایالات متحده انتخاب می‌کند؛ اعضایی که در میان‌شان بعضا با سینمایی‌نویسان برجسته مستقل نیز مواجه می‌شویم. در حال حاضر جاستین چانگ منتقد و ستون‌نویس نشریه لس آنجلس تایمز به عنوان رییس انجمن فعالیت می‌کند.

هر فیلمی که سال ۲۰۲۱ پخش شده باشد، چه از طریق اکران در سالن‌های سینما و چه از طریق پخش در پلتفرم‌های استریمینگ واجد شرایط شرکت در رای‌گیری منتخبین انجمن است. برخلاف بسیاری دیگر از گروه‌ها و حلقه‌های مشابه، انجمن ملی منتقدان فرایند انتخاب نامزد ندارد و صرفا با رای‌گیری، برندگان نهایی را تعیین می‌کند.

در فرایند انتخاب‌های انجمن علاوه بر انتخاب بهترین فیلم یا هنرمند در هر بخش، براساس تعداد رای دو رتبه بعدی هم مشخص می‌شوند و می‌توان تعداد آرا و نزدیکی آثار به یکدیگر را هم بررسی کرد. سال گذشته فیلم سینمایی «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» (Nomadland) به عنوان بهترین فیلم و «اولین گاو» (First Cow) صرفا با دو رای کمتر به عنوان فیلم بعد برگزیده شدند. سال ۲۰۱۹ هم فیلم کره‌ای «انگل» (Parasite) این جایزه را تصاحب کرد. هر دو اثر نهایتا در مراسم اسکار موفق شدند جایزه بهترین فیلم را به دست آورند.

سرزمین آواره‌ها بهترین فیلم سال از نگاه انجمن ملی منتقدان شد

انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا انگل را به عنوان بهترین فیلم‌ سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد

در سال‌هایی که انجمن یک فیلم خارجی را به عنوان بهترین فیلم انتخاب می‌کند در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان برنده‌ای نخواهد داشت. امسال هم به دلیل انتخاب فیلم غیرانگلیسی‌زبان ماشین مرا بران به عنوان بهترین فیلم سال، همچون سال ۲۰۱۹ برنده‌ای در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان انتخاب نشد.

فهرست برندگان سال ۲۰۲۱ انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا به شرح زیر است:

بهترین فیلم

برنده : ماشین مرا بران

: ماشین مرا بران مقام‌های بعدی: مامان کوچک، قدرت سگ

بهترین کارگردانی

برنده : ریوسوکی هاماگوچی (ماشین مرا بران، چرخ بخت و فانتزی)

: ریوسوکی هاماگوچی (ماشین مرا بران، چرخ بخت و فانتزی) مقام‌های بعدی: جین کمپیون (قدرت سگ)، سلین سیاما (مامان کوچک)

بهترین‌ بازیگر نقش اصلی زن

برنده : پنه‌لوپه کروز (مادران موازی)

: پنه‌لوپه کروز (مادران موازی) مقام‌های بعدی: رناته رینسو (بدترین فرد در جهان)، آلانا هایم (لیکریش پیتسا)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

برنده : هیده‌توشی نیشیجیما (ماشین مرا بران)

: هیده‌توشی نیشیجیما (ماشین مرا بران) مقام‌های بعدی: بندیکت کامبربچ (قدرت سگ)، سایمون رکس (موشک قرمز)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده : روث نگا (پسینگ)

: روث نگا (پسینگ) مقام‌های بعدی: آریانا دبوس (داستان وست ساید)، جسی باکلی (دختر گمشده)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده : آندرش دانیلسن لی (بدترین فرد در جهان)

: آندرش دانیلسن لی (بدترین فرد در جهان) مقام‌های بعدی: ونسان لندون (تیتان)، مایکل فیست (داستان وست ساید)، کدی اسمیت-مک‌فی (قدرت سگ)

بهترین فیلم‌برداری

برنده : اندرو دروز پالرمو (شوالیه سبز)

: اندرو دروز پالرمو (شوالیه سبز) مقام‌های بعدی: اری ونگر (قدرت سگ)، سایومبو موکدیپروم (خاطرات)

بهترین فیلم‌نامه

برنده : ریوسوکه هاماگوچی (ماشین مرا بران)

: ریوسوکه هاماگوچی (ماشین مرا بران) مقام‌های بعدی: پدرو آلمودوار (مادران موازی)، پل توماس اندرسن (لیکریش پیتسا)

بهترین فیلم غیرداستانی

برنده : فرار (یوناس پوهر راسموسن)

: فرار (یوناس پوهر راسموسن) مقام‌های بعدی: Procession، The Velvet Underground

