ویل آرنت صداپیشگی این اسب مشهور که در ابتدای فصل سه به آرزوی کودکی‌اش می‌رسد و در فیلم زندگی‌نامه‌ی سکرتریارت بازی می‌کند را برعهده دارد. آرون پل، ستاره‌ی سریال «برکینگ بد» نقش هم‌خانه‌ی عجیب و غریب بوجک، یعنی تاد را بازی می‌کند. امی سداریس صداپیشه‌ی پرنسس کارولین، مدیر برنامه‌های بوجک است و آلیسون بری بازیگر دایان نگوین، نویسنده‌ی زندگی‌نامه‌ی بوجک است. بوجک یک دوست ناخواسته ولی مهربان به‌نام آقای پینات‌باتر هم دارد که توسط پل اف. تامپکینز صداگذاری شده.

۱) خالق و طراح بوجک هورسمن، دوستان دوران دبیرستان بوده‌اند

خالق بوجک هورسمن رافائل باب واکسبرگ و طراح/ تهیه‌کننده‌ی مجموعه، لیزا هاناوالت در یک کلاس تئاتر دبیرستانی یک‌دیگر را ملاقات کردند و ایده‌هایی برای نمایش‌های تلویزیونی به‌اشتراک گذاشتند. حتی زمانی که باب واکسبرگ هنوز در دبیرستان تحصیل می‌کرد، ایده‌هایی برای جان‌بخشی به اشیاء و تشخیص برای حیوانات در سر داشت. او از همان موقع نمایشنامه‌هایی با این ویژگی‌ها می‌نوشت. زمانی که آن دو وارد کالج شدند، با هم همکاری کردند تا یک کمیک تحت وب با عنوان “Tip Me Over, Pour Me Out” بسازند.

سال‌ها بعد، در حالی که هانا والت به خاطر مجموعه‌های تصویرسازی از شخصیت‌هایی با سر حیوانات روی بدن انسان، یکی از فینالیست‌های جایزه‌ی جیمز ریش بود، باب واکسبرگ مانند مخلوق آینده‌اش تاد زندگی می‌کرد؛ در یک اتاق خواب کوچک «که بیشتر از اینکه اتاق خواب باشد مثل یک کمد بود» در خانه زیبایی در هالیوود هیلز که قبلاً متعلق به جانی دپ بوده. این وضعیت به او این ایده را داد تا شخصیتی بیافریند که «هر موفقیتی که می‌توانست داشته باشد را به‌دست آورده اما هنوز راهی برای شاد بودن پیدا نکرده»، شخصی که «در بهترین جایگاه و جلوی چشم همه، احساس تنهایی و انزوا دارد».

۲) تعدادی از شخصیت‌های بوجک هورسمن بر اساس هم‌کلاسی‌های دبیرستان رافائل باب واکسبرگ و لیزا هانا والت مدل‌سازی شده‌اند

یک روز باب واکسبرگ از هانا والت پرسید: «اوه، اون دختری رو که سال آخر دبیرستان توی کلاس انگلیسی با ما بود یادته؟ اون رو بکش، ولی به شکل یه دلفین.» و این‌گونه بود که آکوافینا، خواننده‌ی مجموعه‌ی بوجک هورسمن متولد شد.

۳) هیچ‌کدام از شخصیت‌های مجموعه‌ی بوجک هورسمن دُم ندارند

با اینکه حدود نیمی از شخصیت‌های جهان بوجک هورسمن را حیوانات تشکیل می‌دهند، اما هیچ‌کدام‌شان دم ندارند. این تصمیمی است که هانا والت به‌عنوان طراح و تهیه‌کننده گرفت. او در سال ۲۰۱۵ به بیزنس‌اینسایدر گفت: «من در کارهای شخصی خود چند حیوان با خصوصیات انسانی کشیدم که دم داشتند. اما کشیدن آن‌ها بدون دم منطقی‌تر به‌نظر می‌آید. و مطمئن نیستم که چرا.»

تنها استثناء در این ویژگی سریال، در قسمت ۲ فصل ۲ رخ می‌دهد. جایی که یک عقرب با نیش مشهور عقرب‌ها را به‌عنوان یک دی‌جی می‌بینیم. هاناوالت به بیزنس اینسایدر گفت: «بنابراین او این دم بزرگ را دارد، اما من آن را با گفتن اینکه از قسمت بالای کمرش بیرون می‌آید، توجیه می‌کنم.»

۴) مایکل آیزنر تأییدیه‌ی تولید مجموعه را داد

شرکت مایکل آیزنر، مدیرعامل سابق دیزنی، با تولید مجموعه‌ی بوجک موافقت کرد اما آن را به نتفلیکس فروخت. بعد از این‌که باب واکسبرگ بی‌تجربه و مضطرب، ایده‌ی بوجک هورسمن را برای مایکل آیزنر ارائه داد، ابتدا با مخالفت آیزنر روبرو شد. او نسبت به پخش یک برنامه‌ی تلویزیونی که برنامه‌های تلویزیونی را با نگاه طنزآمیزی مورد نقد قرار می‌داد کمی بی‌میل بود. اما واکسبرگ بار دیگر به او توضیح داد که چرا به‌نظرش این کار جالب خواهد بود و آینزر هم نهایتاً موافقت کرد.

۵) ساختن خود بوجک نسبتاً آسان‌تر بود

باب واکسبرگ به یاد نمی آورد که نام قهرمان خود را از کجا آورده است. او جایی گفته:«بوجک برایم مثل نام اسب‌ها جلوه می‌کرد. اما یادم نمی‌آید که آن را جایی شنیدم یا اتفاقی به ذهنم خطور کرد.»

هاناوالت هم ادعا کرد که بوجک هورسمن ساده‌ترین شخصیت برای طراحی بوده. او به‌محض اینکه باب واکسبر بوجک را برایش توصیف کرد، ابزار طراحی‌اش را برداشت و یک اسب بدخلق با ژاکت و کفش تحویل داد.

۶) سخت‌ترین شخصیت‌های مجموعه‌ی بوجک هورسمن برای طراحی، شخصیت‌های انسانی‌اش بودند

برای هاناوالت، دایان و تاد سخت‌ترین شخصیت‌ها برای خلق کردن بودند. او می‌گوید: «انسان‌ها عموماً در نقاشی کردن بسیار پیچیده‌تر هستند، زیرا ما به دیدن و تجزیه و تحلیل چهره‌های انسان عادت کرده‌ایم و کوچکترین تغییر، تفاوت بزرگی در نحوه‌ی درک ما از آن شخصیت ایجاد می‌کند. تاد قبل از اینکه او را به درستی انتخاب کنیم، ده‌ها تغییر را تجربه کرد و حتی پس از انتخاب هم او را بیش از پیش تغییر دادیم.»

۷) لیزا هانا والت از طراحی لباس‌های دنیای واقعی برای انتخاب لباس شخصیت‌های مجموعه‌ی بوجک هورسمن الهام گرفته‌است

هاناوالت در سال ۲۰۱۷ به رکد گفت: من اغلب لباس‌های افراد مشهور را دنبال می‌کنم. برای مثال جسیکا بیل که اتفاقاً در مجموعه هم هست، یکی از جذاب‌ترین استایل‌های خیابانی را دارد. برای همین زیاد دنبالش می‌کنم و دقت می‌کنم چه چیزی پوشیده. یک بار یک لباس سبز ارتشی به‌تن کرده بود که قطعاً به‌تن کاراکترهایم خواهم کرد. اخیراً هم لباسی کشیدم که کنستانس وو در مراسم جوایز انتخابی منتقدان پوشیده بود. بسیار دوستش دارم.»

هانا والت حتی یک بار پرنسس کارولین را در لباس گوچی سبز نعنایی‌ای پوشاند که کیتی پری پیش‌تر در مراسم اهدای جوایز گرمی ۲۰۱۳ پوشیده بود. برای ترسیم شخصیت‌هایی که در مراسم خیالی گاو دریایی بودند، او از پرادا الهام گرفت.

هانا والت به رکد گفت:«طراحی بسیار بسیار سرگرم‌کننده بود و من از این‌که لباس‌های آدم‌ها را به‌تن گاوهای دریایی کنم لذت بردم.»

۸) بله! این واقعاً صدای پل مک‌کارتنی بود که در بوجک هورسمن شنیدید

هر سلبریتی‌ای راضی نمی‌شود که در یک مجموعه‌ی انیمیشنی صداپیشگی کند. پس از این‌که یکی از نویسندگان سریال، به کامرون کرو پیشنهاد بازی داد، کامرون کرو هنوز آن‌قدر مشغول بود که نخواهد صداپیشگی شخصیتی کلاغ‌شکل به‌نام کامرون کرو را قبول کند. اما سریال توانست حتی جی.کی سیمونز و نائومی واتس را هم برای صداپیشگی در سریال راضی کند. پس از این چهره‌ها، سلبریتی‌های بیشتر و بیشتری راضی به صداپیشگی در سریال بوجک هورسمن شدند. یکی از میهمانان یک بار به باب واکسبرگ گفته بوده: «خب… اگه نائومی واتس بخواد این‌طور آبروی خودش رو ببره، پس فکر کنم من هم می‌تونم.»

برای قسمت «بعد از میهمانی» فصل دوم سریال، تهیه‌کنندگان موفق شدند پس از کمی سرسختی، عضو سابق بیتلز را گیر بیاورند. مک‌کارتنی دیالوگ‌هایش را در نیویورک ضبط کرد و باب واکسبرگ از لس‌آنجلس بر روی ضبط دیالوگ‌ها نظارت کرد. خالق بوجک تا پنج دقیقه قبل از این‌که مک‌کارتنی این کار را بکند، هیچ ایده‌ای نداشت که این ایده عملی خواهد بود یا نه. اما در حالی که منتظر رسیدن اسموتی‌اش بود، تلفنش را پاسخ داد و پشت خط صدای مک‌کارتنی را شنید.

اگر مک‌کارتنی حاضر به انجام این کار نمی‌شد، احتمالاً کوین بیگلی برای پایان این قسمت از سریال، تقلید صدایی از مایکل بوبله انجام می‌داد.

۹) مارگو مارتیندیل تا پیش از جلسه‌ی دورخوانی، نمی‌دانست که در سریال بوجک هورسمن تعدادی کاراکتر با شمایل حیوانی وجود دارد

هم‌کار سابق مارگو مارتیندیل یعنی ویل آرنت اصرار داشت که مارگو هم در سریال حضور پیدا کند. وقتی که مارگو به او گفت تمایلی به حضور داشتن در یک کارتون را ندارد، آرنت به او توضیح داد که نقش پیشنهادی‌اش برای مارگو، خود مارگوست. در جلسه‌ی دورخوانی‌ای که پس از این مکالمه برگزار شد، مارگو مارتیندیل هم شرکت کرد و پس از پایان جلسه به آرنت گفت که چه‌قدر در نظرش فیلم‌نامه‌ی جذاب و بامزه‌ای بوده و چه‌قدر شخصیت آقای پینات‌باتر شبیه سگ‌ها رفتار می‌کرده.

پس از این‌که مارتیندل در سریال به زندان فرستاده شد، همسرش متوجه شد که یک نفر صفحه‌ی ویکیپدیای مارگو را به‌روزرسانی کرده و نوشته که به‌دلیل سرقت مسلحانه، پنج سال زندانی شده. مارتیندیل پس از این اتفاق به آرنت گفته بود، این بلایی‌ست که کارتون شما سر من آورده.

۱۰) بعضی از بازیگران به‌جای دو یا حتی سه شخصیت، صداپیشگی می‌کنند

آرنت هم صداپیشگی بوجک و هم صداپیشگی پدرش، باتراسکاچ هورسمن را بر عهده دارد. آلیسون بری نقش دایان نگوین، وینسنت ادالتمن و جوئل کلارک را بازی می کند. حتی باب واکسبرگ هم در نقش چارلی ویترسپون، قورباغه درختی دستیاری که تبدیل به مدیر برنامه‌ها شد، به صدا در می‌آید.

۱۱) نویسندگان سریال بوجک هورسمن عاشق دادن جملات پیچیده به امی سداریس هستند

یاهو در مصاحبه‌ای با باب واکسبرگ افشا کرد که امی سداریس، بازیگر نقش پرنسس کارولین از گفتن جملات پیچیده متنفر است، چرا که باعث می‌شود آن‌ها را اشتباه تلفظ کند. واکسبرگ در این مصاحبه می‌گوید:‌ «او سر این قضایا خیلی اذیت شد. جاهایی هست که می‌توانید کاملاً حس کنید که او نمی‌خواهد، اما مجبور است که این جملات را ادا کند.»

تیم نویسندگی علاقه‌مند به خلق شخصیت‌ها به طور خاص برای قرار دادن آن‌ها در بهمنی از کلمات مضحک است. در فصل ۴، امی سداریس چندین سطر حول محور بازیگری تخیلی با نام کورتنی پورتنوی داشت. ادای نام او در جملات دشواری که از پی این نام عجیب و غریب(کورتنی پورتنوی) می‌آمد، سداریس را ذله کرده بود.

باب واکسبرگ به یاهو اعتراف کرد:«من از ساختن این جملات و از وادار کردن امی به ادای این جملات لذت می‌برم. من فکر می کنم او نیز پنهانی از این کار لذت می برد، حتی اگر به‌ظاهر ناراضی باشد و شکایت کند.»

۱۲) کلیشه‌ی زویی و زلدا، برگرفته از تیا و تامرا بوده

باب واسبرگ جایی اعتراف کرد که: «قضیه‌ی زویی/زلدا بر اساس مشاهده‌ای بود که از تیا و تامرا داشتم.» در سریالی که آقای پینات‌باتر ستاره‌ی آن است، دو شخصیت به نام‌های زویی و زلدا وجود دارند که رفتارهای متفاوتی دارند. برای مثال یکی از آن‌ها درون‌گرا و دیگری برون‌گراست. از همین رو در نظر آقای پینات‌باتر آدم‌ها یا زویی هستند و یا زلدا. باب واکسبرگ در سال ۲۰۱۰ در تامبلر خود نوشته بوده که علارغم همه‌ی ویژگی‌های تامرایی‌اش، یک تیا است. همچنین بعدها هم اذعان داشت که یک زویی با بسیاری خصایل زلدایی‌ست.

۱۳) ساخته‌شدن برخی از شوخی‌های سریال بوجک هورسمن، یک فصل تمام طول می‌کشد

در حالی که بخشی از تکه‌های سریال از سال‌ها پیش در ذهن نویسندگان سریال بوده و خیلی سریع وارد متن شده، برخی دیگر از شوخی‌ها یا صحنه‌های مهم سریال طی جلسات و در اتاق نویسندگی به‌دست آمده‌اند. برای مثال رسیدن به تصویر عطسهٔ بوجک در صورت ماریسا تومی یک فصل طول کشید.

«در فصل یک ما داشتیم روی قسمتی کار می‌کردیم و می‌دانستیم بوجک قبل‌ترها توی صورت ماریسا تومی عطسه کرده. همچنین می‌دانستیم بوجک عکسی دارد که از آن متنفر است اما همه مدام وجودش را یادآوری می‌کنند و می‌دانستیم که بوجک توی آن عکس در حال عطسه کردن است. ناگهان این به ذهنمان رسید که ماریسا تومی را هم اضافه کنیم تا این عکس، تصویری از همان خاطره‌ی عطسه کردن بوجک توی صورت ماریسا تومی باشد. برای همین برگشتیم و قسمت ۲ فصل ۱ را ویرایش کردیم.»

برخی از جرقه‌های داستانی مانند پرندگان پاپاراتزی، اپرای راک تاد، و پیشرفت رابطه‌ی آقای بادام زمینی و دایان در اتاق نویسندگان اختراع شد. رفتن به بوستون، خط داستانی هرب کزاز، قسمت مواد مخدر، و حضور بوجک در گردهمایی نویسندگان در هنگام سخنرانی دایان، از ایده‌های باب واکسبرگ بودند.

۱۴) یکی از قسمت‌های سریال بوجک هورسمن، بر اساس فیلم‌نامه‌ی استفاده‌نشده‌ی یکی از قسمت‌های سریال «زیاد ذوق‌زده نشو» ساخته شده

قسمت «بیایید دریابیم»، بر اساس فیلم‌نامه‌ای از سریال «زیاد ذوق‌زده نشو»، نوشته‌ی یکی از نویسندگان گروه نویسندگی بوجک هورسمن، یعنی پیتر نایت ساخته شده. در آن قسمت ساخته‌نشده از سریال، لری دیوید با ران هاوارد در «چه کسی می‌خواهد میلیونر شود؟» ظاهر می‌شود. وقتی ران هاوارد اعتراف می‌کند که نمی‌داند لری دیوید کیست، دیوید هم متقابلاً وانمود می‌کند که نمی‌داند هاوارد کیست و عمداً بازی را به باد می دهد. در «بیایید دریابیم»، بوجک به برنامه‌ی تلویزیونی ستاره‌ها و مشاهیر هالیوو به میزبانی آقای پینات‌باتر می‌رود و در مسابقه‌ی «آنها چه می‌دانند؟ آیا آنها چیزهایی می دانند؟؟ بیایید دریابیم!» شرکت داده می‌شود. او از این واقعیت که دنیل رادکلیف نمی داند او کیست، حسابی خشم‌گین می‌شود و وانمود می‌کند که نمی‌داند رادکلیف کیست و بازی را می‌بازد.

۱۵) رافائل باب واکسبرگ تصور می‌کند که سریال بوجک هورسمن می‌تواند چند فصل دیگر هم داشته باشد

در مصاحبه با وولچر، از باب واکسبرگ پرسیده شد که آیا وقتی نتفلیکس اعلام کرد که فصل ۶، آخرین فصل بوجک هورسمن خواهد بود تعجب کرده یا خیر. پاسخ او چیزی بین بله و نه بود. او گفت: «فکر می‌کردم سریال برای چند فصل دیگر هم ادامه پیدا کند. اما می‌دانید، این یک تجارت است. آن‌ها باید آنچه را که برای خودشان درست است انجام دهند، و شش سال، یک موفقیت بزرگ برای یک برنامه تلویزیونی است. صادقانه بگویم، من شگفت‌زده هستم که تا اینجا هم پیش رفتیم. بنابراین نمی توانم شکایت کنم. من فکر می‌کنم اگر ما در هر شبکه‌ی دیگری بودیم یا حتی در همین نتفلیکس اما در زمان دیگری به غیر از زمانی که این کار را انجام دادیم، نمایش داده می‌شدیم، ممکن بود هرگز اجازه‌ی ساخت فصل دوم را نگیریم و با همان یک فصل متوقف شویم.»

