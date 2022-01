در این مطلب ۲۶ فیلم، سریال و پروژه‌های وعده داده شده‌ی استودیو مارول و دیزنی پلاس را نام بردیم که تاریخ اکران و پخش بعضی از آن‌ها برای سال ۲۰۲۲ مشخص شده است و تعدادی برای اکران و پخش در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده‌اند. استودیو مارول پس از یک سال خاموشی طولانی به دلیل همه‌گیری کرونا، در سال ۲۰۲۱ با ۹ عنوان در سینماها و دیزنی پلاس ظاهر شد. از جمله اولین فیلم‌های میلیارد دلاری این کمپانی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) بود. اولین سریال انیمیشنی استودیو مارول با نام «چه می‌شد اگر…؟» (What If…?)؛ و اولین نامزدها و برندگان امی این استودیو «وانداویژن» (WandaVision) و «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier) بودند.

مطلب را کامل بخوانید

برای دسترسی به جدیدترین اخبار، مقاله‌ها و ویدیوها به بخش هنر و سینما دیجی‌کالا مگ سر بزنید.