در حالی که این نظریه‌ها پایه و اساس علمی ندارد و فقط بر اساس حدس و گمان بنا شدند اما بسیاری از کمدین‌ها بارها و بارها از شیاطین درونشان و مبارزه‌ی همیشگی با غول افسردگی سخن می‌گویند و اصلا یکی از دلایلی که از شاد کردن مردم لذت می‌برند، همین مورد است.افسردگی در کمدین‌ها گاهی به اندازه‌ای حاد می‌شود که در کمال ناباوری به خودشان آسیب می‌زنند؛ احتمالا دردناک‌ترین مورد رابین ویلیامز افسانه‌ای است که تصمیم گرفت با مرگ خودخواسته به زندگی‌اش پایان دهد و جهان را در بهت و حیرت فرو برد.

در حالی که بسیاری از کمدین‌ها ترجیح می‌دهند تا پایان عمرشان در قالب شوخ‌وشنگش همیشگی‌شان بمانند و برای مخاطبانشان شادی به ارمغان بیاورند، هستند کسانی که از ابعاد غمگین وجودشان در راستای ایفای نقش‌های دراماتیک استفاده می‌کنند و از قضا بعضی از آن‌ها به اندازه‌ای درخشان هستند که مخاطبان و منتقدان را حیرت‌زده می‌کنند و در تاریخ سینما برای همیشه ماندگار می‌شوند.

در این فهرست به سراغ این کمدین‌های چندوجهی و تلخ‌ترین نقش‌های کارنامه‌ی هنری‌شان می‌رویم. توجه داشته باشید که رده‌بندی این فهرست کاملا تصادفی است و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند.

۸- رابین ویلیامز در انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)

سال انتشار: ۱۹۸۹

۱۹۸۹ کارگردان: پیتر ویر

پیتر ویر سایر بازیگران: جاش چارلز، رابرت شان لئونارد، ایتن هاک، گیل هانسن، نورمن لوید

جاش چارلز، رابرت شان لئونارد، ایتن هاک، گیل هانسن، نورمن لوید امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

رابین ویلیامز فقید به خاطر شخصیت شوخ و مهارت بداهه‌پردازی‌اش شناخته می‌شد و توانایی خنداندن مخاطب در هر سن و سالی از مهارت‌های ذاتی‌اش به حساب می‌آمد. او در فیلم‌های کمدی مثل «علاءالدین » (Aladdin)، «خانم داوت‌فایر» (Mrs. Doubtfire) و «قفس پرنده» (The Birdcage) اجراهای درجه یک و ماندگاری داشت و دقیقا می‌دانست چطور مخاطب را مجذوب و مبهوت خود کند.

اگرچه رابین ویلیامز به عنوان یکی از بهترین کمدین‌های تمام دوران شناخته می‌شود اما از ایفای نقش‌های دراماتیک هم واهمه‌ای نداشت و این کار را دقیقا به خوبی نقش‌های کمدی‌اش انجام می‌داد. بدون شک یکی از اولین و قابل‌توجه‌ترین نقش‌های جدی او در فیلم انجمن شاعران مرده محصول سال ۱۹۸۹ است.

البته بسیاری از مخاطبان، جدی‌ترین نقش کارنامه‌ی هنری ویلیامز را «ویل هانتینگ خوب» (Good Will Hunting) می‌دانند که به خاطرش برنده‌ی جایزه‌ی اسکار هم شد اما در انجمن شاعران مرده به همان اندازه خارق‌العاده است. او ایفاگر نقش پروفسور جان کیتینگ معلم ادبیات انگلیسی در یک مدرسه‌ی خصوصی با قوانین خشک و جدی است که تلاش می‌کند با روش‌های نامعمولش دانش آموزان را اول به ادبیات و بعد به زندگی علاقه‌مند کند.

پروفسور کیتینگ علاوه بر دانش آموزان کلاسش، مخاطبان را هم تشویق می‌کند وضعیت موجود را به چالش بکشند و نگاه تازه‌ای به زندگی داشته باشند. او بدون شک یکی از الهام‌بخش‌ترین معلم‌های تاریخ سینما است که بسیاری از ما آرزو می‌کردیم در زندگی واقعی می‌توانستیم برای چند دقیقه در کلاسش شرکت کنیم.

رابین ویلیامز برای ایفای نقش جان کیتینگ، نامزد جایزه‌ی اسکار شد. او طنز و درد را توامان به تصویر کشید و در عین حال جایگاه خودش را به عنوان بازیگری همه کاره در صنعت سینما تثبیت کرد.

۷- ووپی گلدبرگ در رنگ ارغوانی (The Color Purple)

سال انتشار: ۱۹۸۵

۱۹۸۵ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ سایر بازیگران: دنی گلوور، دسرتا جکسون، مارگارت آوری، اپرا وینفری، آدولف سسار

دنی گلوور، دسرتا جکسون، مارگارت آوری، اپرا وینفری، آدولف سسار امتیاز IMDb فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۱ از ۱۰۰

رنگ ارغوانی اثر استیون اسپیلبرگ بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی آلن واکر برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر ساخته شده است. این فیلم تاثیرگذار و احساسی زندگی سلی هریس زنی آفریقایی- آمریکایی در آغاز قرن بیستم را به تصویر می‌کشد. ووپی گلدبرگ برای ایفای نقش اصلی این فیلم انتخاب شد و دامنه‌ی وسیع استعدادهایش در ایفای نقش‌های دراماتیک را به نمایش گذاشت.

گلدبرگ پیش‌تر به عنوان یکی از بازیگران مستعد برادوی شناخته می‌شد و حضور درخشانی روی صحنه‌ی تئاتر داشت. با این حال با ایفای نقش سلی موفق شد جنبه‌های ناشناخته‌ای از مهارت بازیگری‌اش را به رخ بکشد و با ارائه‌ی تصویری دل‌خراش و تاثیرگذار، مخاطب را مجذوب خود کرد.

رنگ ارغوانی جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر زن درام و نامزدی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای ووپی گلدبرگ به ارمغان آورد. بسیاری از منتقدان بازی او را تحسین کردند و از استعداد این ستاره‌ی نوظهور شگفت‌زده شدند. منتقد مطرح راجر ایبرت او را یکی از «اولین نقش‌آفرینی‌های شگفت‌انگیز تاریخ سینما» معرفی کرد.

۶- جیم کری در درخشش ابدی یک ذهن پاک (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

سال انتشار: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ سایر بازیگران: کیت وینسلت، کریستین دانست، مارک روفالو، الیجا وود

کیت وینسلت، کریستین دانست، مارک روفالو، الیجا وود امتیاز IMDb فیلم: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

جیم کری به انرژی زیاد و شوخ‌طبعی منحصربه‌فردش معروف و نزدیک به سه دهه است که با همین ترفندها مخاطبان زیادی از سراسر دنیا را می‌خنداند. او با ایفای نقش در فیلم‌هایی مثل «ماسک» (The Mask)، «احمق و احمق‌تر» (Dumb and Dumber) و « ایس ونچورا: کارآگاه حیوانات» (Ace Ventura: Pet Detective) نشان داد نبض مخاطب را به خوبی می‌شناسد و در ایجاد لحظات خنده‌دار عالی عمل می‌کند.

اگرچه جیم کری به عنوان کمدین درجه یکی شناخته می‌شود اما ایفای نقش‌های دراماتیک مثل شخصیت همدلی برانگیز ترومن در فیلم «نمایش ترومن» (The Truman Show) هم موفق عمل کرد اما این حضور تاثیرگذارش در درخشش ابدی یک ذهن پاک بود که جنبه‌های جدیدی از توانایی‌های بازیگری او را نمایان کرد.

هم فیلم و هم عملکرد جیم کری مورد تحسین منتقدان قرار گرفتند و درخشش ابدی یک ذهن پاک تا امروز یکی از مهم‌ترین و البته درخشان‌ترین آثار کارنامه‌ی بازیگری او به حساب می‌آید. فیلم جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اصلی را از آن خود کرد و جیم کری هم به خاطر عملکرد تحسین‌برانگیزش نامزد اسکار و گلدن گلوب شد.

۵- آدام سندلر در الماس تراش نخورده (Uncut Gems)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: برادران سفدی

برادران سفدی سایر بازیگران: کوین گارنت، ایدینا منزل و کیت استنفیلد

کوین گارنت، ایدینا منزل و کیت استنفیلد امتیاز IMDb فیلم: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

رزومه‌ی کاری آدام سندلر مملو از آثار کمدی پرفروش و برنامه‌های پرمخاطبی مثل «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live) است. او در آثار کلاسیک بزرگی مثل «پسر آب» (The Waterboy) و «خواننده‌ی عروسی» (The Wedding Singer) حضور تاثیرگذاری داشت. البته در کارنامه‌ی او پروژه‌های سینمایی هم دیده می‌شود که کم‌تر مورد استقبال قرار گرفته اما خودش هم به خوبی می‌داند که نامش برای راهی کردن خیل عظیمی از مخاطبان به سالن‌های سینما کافی است.

سندلر در همه‌ی این سال‌ها نشان داده از تجربه کردن هراسی ندارد و در فیلم‌های متفاوتی مثل «بر من حکمرانی کن» (Reign Over Me) و «آدم‌های بامزه» (Funny People) هم عملکرد تحسین‌برانگیزی داشت.

اما بدون شک مهم‌ترین نقش جدی کارنامه‌ی هنری او فیلم جواهرات تراش نخورده‌ی برادران سفدی محصول سال ۲۰۱۹ است. سندلر در این فیلم ایفاگر نقش یک جواهر فروش قمارباز است که به زمین و زمان مقروض است و روابط عاطفی‌اش با همسرش هم یک فاجعه‌ی تمام‌عیار به حساب می‌آید. او موفق شد در این فیلم تلخ و به شدت دراماتیک جنبه‌های متفاوتی از مهارت بازیگری‌اش را نمایان کند و به باور منتقدان عملکردش در حد و اندازه‌ی بهترین فیلم‌های کمدی‌اش است.

بسیاری حضور آدام سندلر در فیلم برادران سفدی را از نقاط قوت آن می‌دانند. او موفق به دریافت جایزه‌ی ایندیپندنت اسپیریت شد و نشان داد هنوز هم در عرصه‌ی بازیگری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

۴- مونیک در گرانبها (Precious)

سال انتشار: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: لی دنیز

لی دنیز سایر بازیگران: گابوری سیدیب، لنی کراویتز، پائولا پاتون و ماریا کری

گابوری سیدیب، لنی کراویتز، پائولا پاتون و ماریا کری امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

مونیک به دلیل مهارت‌های کمدی خود در سینما و تلویزیون شناخته می‌شود. او به عنوان استند آپ کمدین به گروه «ملکه‌های کمدی» پیوست و نشان داد چه مهارت ویژه‌ای در خنده گرفتن از مخاطبان دارد. او با بازی در فیلم‌هایی مثل «هواپیمای روح» (Soul Plane) «به خانه خوش آمدی روسکو جنکینز» (Welcome Home Roscoe Jenkins) جایگاهش به عنوان یک خانم کمدین بانمک را تثبیت کرد.

اما استعداد ذاتی مونیک در خنداندن مردم مانع بلندپروازی‌های او نشد و بالاخره تصمیم گرفت مسیر چالش‌برانگیزتری را پی بگیرد و در فیلم دراماتیکی به نام گرانبها ایفای یکی از منفورترین و در عین حال دشوارترین نقش‌های فیلم را بر عهده گرفت. او نقش مادری بدخلق و عصبی به نام ماری را بازی کرد که به معنی واقعی کلمه یک والد بد و سمی بود و بسیاری از لحظات مخاطب را وحشت‌زده می‌کرد. نقش ماری برای مونیک که ذاتا شخصیت شیرینی دارد بسیار خطرناک بود و ممکن بود مخاطب او را پس بزند و مسیر حرفه‌ایش برای همیشه تغییر کند اما نتیجه فراتر از تصور بود و در حد و اندازه‌ی یک ستاره درخشید.

رولینگ استونز ضمن تقدیر از عملکرد مونیک در گرانبها از واژه‌ی «دینامیت» برای توصیف عملکردش استفاده کرد. گرانبها در مجموعه با واکنش‌های مثبت منتقدان مواجه شد و در شش رشته نامزد اسکار شد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن اشاره کرد اما نهایتا این مونیک بود که با عملکرد خیره‌کننده‌اش جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کرد.

۳- ست روگن در استیو جابز (Steve Jobs)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: دنی بویل

دنی بویل سایر بازیگران: مایکل فاسبندر، کیت وینسلت، جف دانیلز، مایکل استلبرگ

مایکل فاسبندر، کیت وینسلت، جف دانیلز، مایکل استلبرگ امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

ست روگن دوست‌داشتنی به خاطر بازی در فیلم‌هایی مثل «باردار» (Knocked Up) و «پاین اپل اکسپرس» (Pineapple Express) شناخته شده است. حضور روگن در یک برنامه‌ی تلویزیونی یا فیلم سینمایی به تنهایی کافی است که تا مرز انفجار بخندید اما این همه‌ی ماجرا نیست و توانایی‌های او خیلی بیش‌تر از یک بازیگر کمدی صرف است؛ روگن کارگران، نویسنده و تهیه‌کننده‌ی قابلی هم هست و از ورود به عرصه‌های تازه و چالش‌برانگیز هراسی ندارد.

او با حضور در فیلم‌های نیمه کمدی مثل «آدم‌های بامزه» (Funny People) و ۵۰/۵۰ به عرصه‌ی ایفای نقش‌های دراماتیک ورود مقتدرانه‌ای داشت اما با بازی در فیلم استیو جابز موفق شد جنبه‌های کاملا تازه‌ای از توانایی‌های خود را نمایان کرد.

روگن ایفای نقش استیو وازنیک را بر عهده داشت و به خوبی از پس نشان دادن ناامیدی و عصبانیت این شخصیت از دست دوستش استیو جابز به خوبی برآمد و به همه نشان داد چیز بیش‌تری از یک کمدین کلیشه‌ای است. ست روگن در چند سال اخیر دوباره به عرصه‌ی کمدی بازگشته اما هنوز هم هر زمانی که بخواهد می‌تواند با ایفای یک نقش دراماتیک دیگر همه را متحیر کند.

۲- استیو کارل در فاکس کچر (Foxcatcher)

سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: بنت میلر

بنت میلر سایر بازیگران: چنینگ تیتوم، مارک روفالو، ونسا ردگریو

چنینگ تیتوم، مارک روفالو، ونسا ردگریو امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

استیو کارل هم در دنیای سینما و هم در عرصه‌ی تلویزیون یک ستاره‌ی تمام‌عیار است. او در سریال «اداره» (The Office) نقش مدیر محبوب مایکل اسکات را بازی کرد. همچنین در فیلم‌هایی مثل «باکره ۴۰ ساله» (The 40-Year-Old Virgin) و «دیوانه، احمق، عشق» (Crazy, Stupid, Love) هم به موفقیت‌های بزرگی در عرصه‌ی کمدی دست یافت.

اما از یک دهه‌ی قبل تصمیم گرفت در مسیر حرفه‌ایش تغییرات جدی ایجاد کند و با فاکس کچر به عرصه‌ی آثار دراماتیک وارد شد. کارل ایفای نقش جان دوپونت مربی سابق کشتی‌گیر معروف دیو شولتز را بر عهده داشت که از قضا متهم به قتل این ستاره شناخته شد.

عملکرد استیو کارل در فاکس کچر با تحسین منتقدان مواجه شد و هالیوود ریپورتر از آن به عنوان «تغییر مسیر» یاد کرد و بازی او را ستود. کارل به خاطر این فیلم نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. حضور مقتدرانه‌ی او در فاکس کچر باعث شد بعدا نقش‌های مهمی در فیلم‌هایی مثل «رکورد بزرگ» (The Big Short) را هم بر عهده بگیرد.

۱- بیل هیدر در آن: بخش دوم (It Chapter Two)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: اندی موسکیتی

اندی موسکیتی سایر بازیگران: جیمز مک‌آووی، جسیکا چستین، جی رایان، جیمز رانسون

جیمز مک‌آووی، جسیکا چستین، جی رایان، جیمز رانسون امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۲ از ۱۰۰

بیل هیدر کمدین محبوبی است که ابتدا به خاطر حضور در برنامه‌ی تلویزیونی «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live) شناخته می‌شد اما خیلی زود این برنامه‌ی محبوب را برای کسب تجربیات بیش‌تر و حضور جدی در عرصه‌ی سینما و تلویزیون ترک کرد که تصمیم بسیار درستی هم بود.

هیدر به خاطر بازی در سریال کمدی تاریک HBO یعنی «بری» (Barry) دو جایزه‌ی امی را از آن خود کرد. همچنین در فیلم‌های محبوبی مثل «دوقلوهای اسکلت» (The Skeleton Twins) و «ابری با احتمال بارش کوفته‌قلقلی» (hilarious Cloudy with a Chance of Meatballs) هم حضور داشت.

سال ۲۰۱۹ با نقش خیالی ریچی توزیر در فیلم ترسناک آن: بخش دوم مورد توجه منتقدان قرار گرفت و بسیاری معتقد بودند او همه‌ی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. او موفق شد قابلیت‌های احساسی و دراماتیک خود را به رخ بکشد. از جمله افتخارات هیدر می‌توان به جایزه‌ی ساترن اشاره کرد.

