«جرج رومرو» (George Romero)، کارگردان فیلم‌هایی مثل Night of the Living Dead و دنباله‌های زیاد آن، دو روز پیش فوت کرد. جرج رومرو ۷۷ سال داشت و از سرطان ریه رنج می‌برد.

از جرج رومرو به عنوان «پدر سبک زامبی» نامیده می‌شود. فیلم‌های زامبی او، اولین و بهترین ساخته‌های سبک زامبی هستند و از صنعت سینما گرفته تا تلویزیون و بازی‌های ویدیویی، از جرج رومرو تاثیر گرفته‌اند.

مجموعه فیلم‌های of the Dead به بخش بزرگی از فرهنگ عامه تبدیل شده‌اند. او هم‌چنین از اولین افرادی بود که یک بازیگر سیاه را به عنوان نقش اصلی فیلم خود در فیلم کلاسیک Night of the Living Dead در سال ۱۹۶۸ انتخاب کرد. رومرو پس از این فیلم، دست به ساخت دنباله‌های زیادی برای فیلم معروف زامبی خود زد.

تا به امروز،‌ بازسازی‌های زیادی حتی از روی فیلم‌های رومرو ساخته شده‌اند. «رابرت کرکمن»، خلاق مجموعه‌ی «واکینگ دد»، و «جان کارپنتر»، کارگردان بزرگ فیلم‌های ترسناک و اکشن، از جرج رومرو به عنوان تاثیرگذارترین فرد در ساخته‌های خود نام می‌برند. حتی «ادگار رایت»، کارگردان فیلم‌های Shaun of the Dead و دنباله‌های آن، می‌گوید که فیلم‌های جرج رومرو در ساخت سه گانه‌ی او تاثیر گذاشته‌اند.

در صنعت بازی، اگر «ندای وظیفه: عملیات سری» (Call of Duty: Black Ops) بازی کرده باشید، احتمالا جرج رومرو را به خاطر دارید. او در بخش زامبی این بازی، یک شخصیت قابل انتخاب بود.

بزرگان صنعت بازی و سینما، درباره‌ی مرگ جرج رومرو صحبت‌هایی کرده‌اند که تعدادی از آن‌ها را در ادامه برای‌تان آورده‌ایم.

هیدئو کوجیما (خالق مجموعه‌ی متال گیر و نویسنده):

“این فیلم در بهار ۱۵ سالگی‌ام، زندگی من را تغییر داد. روحت شاد.”

نیل دراکمن (کارگردان و نویسنده‌ی آخرین ما و آنچارتد ۴):

روحت شاد جرج رومرو. به عنوان یک دانش‌آموز، این افتخار را داشتم که مدت کوتاهی با تو کار کنم. بازی The Last of Us بدون تاثیر تو ساخته نمی‌شد.”

هیدکی کامیا (کارگردان رزیدنت اویل ۲ و خالق دویل می‌کرای و بایونتا):

“روحش شاد. جرج رومرو در ساخت رزیدنت اویل ۱ و ۲ بسیار مهم بود.”

گری ویتا (فیلم‌نامه نویس):

“فیلم‌های جرج رومرو کابوس‌هایی به من دادند که هنوز هم ترکم نکرده‌اند. خوشحالم که توانستم به این خاطر از او تشکر کنم.”

گیرمو دل تورو (کارگردان سینما):

“رومرو فوت کرده است. نمی‌توانم لغتی پیدا کنم. از دست دادن او موضوع بسیار بزرگی است.”

جاس ویدن (کارگردان و تهیه کننده‌ی سینما):

“هیچ کس مثل رومرو زامبی را درک نکرده بود (بعد از اینکه خودش آن را اختراع کرد.) هیچ کس حتی به او نزدیک نشده است.”

استیون کینگ (رمان‌نویس):

“جرج رومرو،‌ دوست و همکار قدیمی‌ام، فوت کرده است. دیگر هرگز مثل او نخواهد آمد.”

