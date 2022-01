۲۰ فیلم ترسناک که سال ۲۰۲۲ باید منتظر دیدنشان باشیم

۴۵ فیلم که در سال ۲۰۲۲ نباید از دست بدهید

۱. جیغ (Scream)

کارگردان: مت بتینلی-اولپین

بازیگران: جنا اورتگا، نو کمبل، دیوید آرکت

تاریخ اکران: ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲

فیلم ترسناک مورد علاقه‌ی شما کدام است؟ اگر اولین قسمت از سری فیلم‌های «جیغ» است، احتمالا برای قسمت جدید «جیغ» هیجان‌زده خواهید بود. مت بتینلی-اولپین و تایلر گیلت، دو فیلمساز کمدی ترسناک فوق‌العاده‌ی «آماده باشی یا نه» (Ready or Not) در راس پنجمین قسمت از این مجموعه هستند که گروه جدیدی از جوانان محکوم به فنای وودزبورو را معرفی می‌کند که ۲۵ سال پس از نسخه‌ی اصلی اتفاق می‌افتد.

اما انتظار نداشته باشید که «جیغ» ۲۰۲۲ تنها چهره‌های جدید را معرفی کند. بازیگران باقی‌مانده، نو کمبل، کورتنی کاکس و دیوید آرکت همگی بازگشته‌اند. این سه نفر تا اینجا از این فرنچایز جان سالم به در برده‌اند. آیا از این قسمت هم زنده بیرون خواهند آمد؟

۲. تنها نخواهی بود (You Won’t Be Alone)

کارگردان: گوران استالوسکی

بازیگران: نومی راپاس، آلیس انگلرت، کارلوتو کوتا

تاریخ اکران: ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲

به نظر می‌رسد که «تنها نخواهی بود» یک فیلم جدید و عالی در زیرژانر همیشه پرطرفدار فیلم‌های ترسناک فولکلور باشد. داستان در دهکده‌ای کوچک در قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد، و جادوگری را دنبال می‌کند که فردی را می‌کشد و سپس پوست او را برمی‌دارد تا به عنوان یک انسان زندگی کند و ببیند فانی بودن چگونه است.

این مقدمه باعث می‌شود «تنها نخواهی بود» شبیه به فیلم شاهکار و مهیج جاناتان گلیزر یعنی «زیر پوست» (Under the Skin) به نظر برسد و این برای علاقه‌مند کردن بیشتر مردم کافی است. این فیلم برای اولین بار در جشنواره‌ی فیلم ساندنس به نمایش درخواهد آمد.

۳. کشتار با اره‌برقی تگزاس (Texas Chainsaw Massacre)

کارگردان: دیوید بلو گارسیا

بازیگران: مارک برنهام، الیز فیشر، نل هادسون

تاریخ اکران: ۱۸ فوریه ۲۰۲۲

فرنچایز «کشتار با اره‌برقی تگزاس» می‌توان گفت کمی لرزه بر اندام ما می‌انداخت. بنابراین طبیعی است اگر واکنش اولیه‌ی شما به یک فیلم جدید خیلی هیجانی نباشد. اما بیایید مثبت فکر کنیم! بیایید امیدوار باشیم که جدیدترین دنباله، به کارگردانی دیوید بلو گارسیا روند را تغییر دهد و چیز ارزشمندی به ما ارائه کند.

به نظر می‌رسد این قسمت جدید، با عنوان صرفا «کشتار با اره‌برقی تگزاس» در حال نزدیک شدن به «هالووین» ۲۰۱۸ است و دنباله‌های دیگر را نادیده می‌گیرد. سال‌ها از اولین فیلم می‌گذرد و آدم‌خوار چهره‌ چرمی محبوب همه پنهان شده است. اما هنگامی که گروه جدیدی از مسافران در ایالت لون استار از مسیر او عبور می‌کنند، زمان آن رسیده است که یک بار دیگر اره‌برقی قدیمی را روشن کند.

۴. اکس (X)

کارگردان: تی وست

بازیگران: جنا اورتگا، میا گاث، بریتنی اسنو

تاریخ اکران: ۱۸ مارس ۲۰۲۲

تی وست، فیلم‌ساز مستقل فیلم ترسناک «خانه‌ی شیطان» (The House of the Devil)، «مهمان‌خانه‌داران» (The Innkeepers) و بسیاری دیگر، با «اکس » بازگشته است. داستان فیلم در سال ۱۹۷۹ اتفاق می‌افتد و گروهی از فیلمسازان جوان را دنبال می‌کند که برای ساخت یک فیلم مخصوص بزرگسالان در خانه‌ای دورافتاده و روستایی در تگزاس ساکن می‌شوند.

متاسفانه صاحبان خانه برای آن‌ها برنامه‌های دیگری دارد. نتیجه‌ی نهایی شبیه تلاقی بین «کشتار با اره‌برقی تگزاس» (The Texas Chain Saw Massacre)، «موروثی» (Hereditary) و چند صحنه‌ی مرموز است که برای برقراری توازن به آن اضافه شده است.

۵. مرد شمالی (The Northman)

کارگردان: رابرت ایگرز

بازیگران: الکساندر اسکارسگارد، آنیا تیلور جوی، ویلهلم دفو

تاریخ اکران: ۲۲ آوریل ۲۰۲۲

رابرت ایگرز در ساختن فیلم‌های عجیب و ترسناک که در گذشته اتفاق می‌افتد تبحر دارد. فیلم‌هایی که تصاویر و فضای تاریخی همان دوران را به خوبی به تصویر می‌کشند. پس از «جادوگر» (The Witch) و «فانوس دریایی» (The Lighthouse)، ایگرز با «مرد شمالی» به ایسلند قرن دهم می‌رود، که داستان جنگجوی وایکینگ (با بازی الکساندر اسکارسگارد) را تعریف می‌کند که قصد دارد انتقام پدرش را بگیرد. اگرچه «مرد شمالی» دقیقا یک فیلم ترسناک نیست، اما مطمئنا سرشار از عناصر وحشت است، و رابطه‌ی ایگرز با این ژانر باعث می‌شود که طرفداران فیلم ترسناک برای دیدنش مشتاق باشند.

۶. تلفن سیاه (The Black Phone)

کارگردان: اسکات دریکسون

بازیگران: ایتن هاوک، میسون تامس، مادلین مک‌گرو

تاریخ اکران: ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲

تیم فیلم «شوم» (Sinister) متشکل از اسکات دریکسون، سی رابرت کارگیل و ایتن هاوک در «تلفن سیاه» دوباره گرد هم آمدند. بر اساس داستان کوتاه جو هیل، پسر استفان کینگ، «تلفن سیاه» پسری ربوده شده (با بازی میسون تیمز) را دنبال می‌کند که سعی می‌کند از دست آدم‌ربایش با بازی ایتن هاوک با ماسکی وحشتناک فرار کند.

این داستان به تنهایی به اندازه‌ی کافی وحشت‌آور است، اما پس از آن شما وارد یک ماجرای ماورا طبیعی می‌شوید. یک تلفن قطع شده در زیرزمینی وجود دارد که فرد ربوده شده در آن نگهداری می‌شود، و آن تلفن شروع به دریافت تماس از ارواح قربانیان قبلی آدم‌ربا می‌کند. «تلفن سیاه» که برای اکران در ژوئن تنظیم شده بود، سال گذشته در فستیوال فنتستیک پخش شد، که تحسین‌های زیادی را برانگیخت.

۷. نه (Nope)

کارگردان: جوردن پیل

بازیگران: دنیل کالویا، ایتن کاتکاسکی، استیون یون

تاریخ اکران: ۲۲ جولای ۲۰۲۲

«نه» چیست؟ هنوز نمی‌دانیم. تنها چیزی که می‌دانیم این است که در این فیلم دانیل کالویا، کیک پالمر و استیون یون بازی می‌کنند. همچنین به‌عنوان «وحشت جدیدی از ذهن» جردن پیل توصیف می‌شود، و صادقانه این تنها چیزی است که در این مرحله باید بدانیم. با «برو بیرون» (Get Out) و «ما» (Us)، پیل خود را به عنوان یکی از خلاق‌ترین فیلم‌سازان ژانر ترسناکی که امروز می‌شناسیم تثبیت، و داستان‌های بی‌نظیر و اجتماعی از وحشت خلق کرد که نیاز به تامل دارد.

در حال حاضر، تنها تصویری که از این فیلم در دسترس است، پوستر مرموزی است که یک ابر را نشان می‌دهد که یک رشته با پرچم‌های رنگارنگ از آن بیرون زده. آیا این فیلم شامل بیگانگان می‌شود؟ یا شاید هوای بد؟ چه کسی می‌داند!؟ پیل دوست دارد همه چیز را پنهان کند، بنابراین می‌توانیم مطمئن باشیم که حتی پس از دریافت تریلر و خلاصه داستان «نه»، فیلم همچنان مرموز باقی بماند.

۸. خرمن تاریک (Dark Harvest)

کارگردان: دیوید اسلید

بازیگران: الیزابت ریزر، آستین آتری، کیسی لایکز

تاریخ اکران: ۹ سپتامبر ۲۰۲۲

«خرمن تاریک» شبیه رویای یک عاشق هالووین به نظر می‌رسد. «خرمن تاریک» به کارگردانی دیوید اسلید، کارگردان «۳۰ روز شب» (۳۰ Days of Night) و بر اساس رمانی از نورمن پارتریج، در یک شهر کوچک در غرب میانه که توسط نیرویی ماورا طبیعی محاصره شده است، روایت می‌شود.

هر پاییز، یک کدوی غول‌آسا به نام جک دندان اره‌ای ظاهر می‌شود. با این حال، به جای پنهان شدن از این موجود، سالانه گروه‌هایی از جوانان به مقابله با جک می‌روند و کسانی که او را شکست می‌دهند، می‌توانند در نهایت از شهر خود فرار کنند. آیا بچه‌ها امسال جک دندان اره‌ای را شکست خواهند داد و می‌توانند از شهر محاصره شده‌ی خود فرار کنند یا در نهایت کشته می‌شوند؟

۹. سالمس لات (Salem’s Lot)

کارگردان: گری دابرمن

بازیگران: لوییس پالمن، آلفری وودارد، ویلیام سدلر

تاریخ اکران: ۹ سپتامبر ۲۰۲۲

رمان خون‌آشام استیون کینگ با نام «سالمس لات» قبلا دو بار اقتباس شده است و هر دو بار در قالب مینی‌سریال بود. اکنون این فیلم به لطف کارگردان «آنابل به خانه می‌آید» (Annabelle Comes Home)، گری دابرمن، ساخته می‌شود. داستان درباره‌ی نویسنده‌ای است که به زادگاه دوران کودکی‌اش بازمی‌گردد، آن هم درست زمانی که شهر با خون‌آشام‌ها تسخیر شده است.

اقتباس‌ از داستان‌های استیون کینگ زمانی که فیلم «آن» (It) در سال ۲۰۱۷ به موفقیت بزرگی رسید، رونق گرفت، و در حالی که این رونق به برخی پروژه‌های ناموفق ختم شده است، چیزهای بسیار خوبی از رمان کینگ می‌توان به دست آورد، و احتمال زیادی وجود دارد که «سالمس لات» فیلمی خوفناک و خون‌آلود باشد.

۱۰. هالووین به پایان می‌رسد (Halloween Ends)

کارگردان: دیوید گوردون گرین

بازیگران: جیمی لی کورتیس، جیمز جود کورتنی، نیک کسل

تاریخ اکران: ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲

«هالووین» (Halloween) 2018 دیوید گوردون گرین، مایکل مایرز و لوری استرود را بازگرداند و تمام دنباله‌های دیگر را پشت سر گذاشت. در بیشتر موارد، واکنش مثبت بود، به خصوص در مورد بازگشت جیمی لی کرتیس به فرنچایز. به سرعت تصمیم گرفته شد که فیلم گرین سه‌گانه‌ی جدیدی را تولید کند و سال گذشته فیلم دوم را با نام «هالووین می کشد» (Halloween Kills) داشتیم. این قسمت خیلی خوب پیش نرفت، حتی کسانی که فیلم ۲۰۱۸ را دوست داشتند، از چیزی که گرین این بار به آن دست یافته بود، کمی ناراحت بودند.

حالا گرین این فرصت را خواهد داشت که سه‌گانه‌ی خود را به پایان برساند و امیدواریم برخی از اشتباهات خود را با « هالووین به پایان می‌رسد» برطرف کند. در حالی که دو فیلم قبلی در یک شب اتفاق می‌افتند، این سومین فیلم در زمان به جلو می‌رود و حتی همه‌گیری کرونا را وارد ترکیب خود می‌کند. و بار دیگر، لوری استرود و مایکل مایرز برای آخرین بار به مصاف هم خواهند رفت. تا اینکه تصمیم بگیرند دنباله‌ی دیگری بسازند یا باز راه‌اندازی کنند.

۱۱. استخوان‌ها و همه (Bones & All)

کارگردان: لوکا گوادانینو

بازیگران: مارک رایلنس، تیموتی شالامه، مایکل استالبرگ

تاریخ اکران: نا مشخص

آخرین باری که لوکا گوادانینو در ژانر ترسناک فعالیت کرد، بازسازی فوق‌العاده و پیچیده‌ی «شوم» بود. با «استخوان‌ها و همه»، گوادانینو با ستاره‌ی «مرا با نامت صدا کن» (Call Me By Your Name)، تیموته شالامه، به دنیای وحشت بازگشته است. در «استخوان‌ها و همه»، شالامه و تیلور راسل نقش عاشقان جوانی را بازی می‌کنند که در سفری جاده‌ای «از جاده‌های پشتی، گذرگاه‌های پنهان و درهای آمریکای رونالد ریگان» می‌گذرند. و چه چیزی می‌تواند ترسناک‌تر از آمریکای رونالد ریگان باشد؟

۱۲. بازگشت مرده‌ی شریر (Evil Dead Rise)

کارگردان: لی کرونین

بازیگران: آلیسا ساترلند، لیلی سالیوان، میا کالیس

تاریخ اکران: نامشخص

لی کرونین، کارگردان «حفره‌ای در زمین» آماده است تا با «بازگشت مرده‌ی شریر» تعدادی ارواح تازه را معرفی کند. سام ریمی و بروس کمپبل، پدرخوانده‌های اصلی «مرده‌ی شریر» به‌عنوان تهیه‌کننده‌های اجرایی حضور دارند، و این قسمت با فرنچایز اصلی و نه بازسازی ۲۰۱۳ برابری می‌کند. اما قرار نیست خیلی مشابه هم باشند.

در حالی که دیگر فیلم‌های «مرده‌ی شریر» در محیط‌های منزوی و روستایی اتفاق می‌افتند، «بازگشت مرده‌ی شریر» در یک ساختمان آپارتمانی در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد، جایی که دو خواهر پس از کشف کتاب نفرین‌شده‌ای به نام « رستاخیز اکس موریس»، باید با انواع وحشت‌های غیرقابل توصیف دست و پنجه نرم کنند.

۱۳. برپاخیزان جهنم (Hellraiser)

کارگردان: دیوید براکنر

بازیگران: جیمی کلیتون، اودسا آزوین

تاریخ اکران: نامشخص

اگر یک فرنچایز ترسناک وجود داشته باشد که نیاز مبرمی به راه‌اندازی مجدد آن احساس شود، آن «برپاخیزان جهنم » است. این فیلم مجموعه‌ای از دنباله‌های بد دارد، که بیشتر آن‌ها با فیلم‌نامه‌های غیرمرتبط شروع شدند. دیوید براکنر که سال گذشته کارگردانی فیلم ترسناک «خانه‌ی شب» (The Night House) را بر عهده داشت، امیدوار است «برپاخیزان جهنم » را با یک موضوع جدید به روزهای شکوه خود بازگرداند.

جیمی کلیتون بازیگر «سنس ایت» (Sense8) این نقش نمادین را بر عهده خواهد گرفت و اولین سر سوزنی زن این مجموعه را به ما ارائه خواهد کرد. فراتر از آن، جزئیات داستان در جعبه‌ای از پازل نفرین‌شده در جایی محبوس می‌شوند، اما می‌توان فرض کرد که فیلم شامل بسیاری از صحنه‌های نفرت‌انگیز است، زیرا این همان چیزی است که «برپاخیزان جهنم » به بهترین شکل نشان می‌دهد.

۱۴. جن‌گیری بهترین دوست من (My Best Friend’s Exorcism)

کارگردان: دیمون توماس

بازیگران:

تاریخ اکران: نامشخص

رمان «جن‌گیری بهترین دوست من» نوشته‌ی گریدی هندریکس هم ترسناک است و هم به طرز شگفت‌انگیزی شیرین. داستانی از تسخیر اهریمنی و دوستی پایدار که در پس‌زمینه‌ی دهه ۸۰ روایت می‌شود. حفظ ترکیبی از وحشت تمام عیار و شیرینی کار آسانی نیست، بنابراین امیدواریم اقتباس سینمایی آینده از کارگردان دیمون توماس خیلی خوب از آب در بیاید.

داستان دو دوست صمیمی به نام‌های ابی و گرچن را دنبال می‌کند. آن‌ها وقتی بچه‌های کوچکی بودند با هم آشنا شدند و داستان در نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود و ابی با خوشحالی تصور می‌کند که قرار است برای همیشه با هم دوست باقی بمانند. اما ناگهان گرچن شروع به رفتارهای عجیب می‌کند و شکافی در دوستی آن‌ها ایجاد می‌شود. آیا دختران فقط از هم جدا می‌شوند، یا چیزی شیطانی و ماوراطبیعی گرچن را تسخیر کرده است؟

۱۵. اجساد، اجساد، اجساد (Bodies, Bodies, Bodies)

کارگردان: هالینا ریجن

بازیگران: آماندلا استنبرگ، ماریا باکالووا، پیت دیویدسون

تاریخ اکران: نامشخص

(اجساد، اجساد، اجساد) یک پروژه‌ی بسیار محرمانه است، بنابراین ما هنوز چیزهای زیادی برای گفتن به شما نداریم! در حال حاضر، می‌دانیم که این یک فیلم اسلشری از کمپانی A24 است و می‌دانیم که آماندلا استنبرگ، ماریا باکالووا، پیت دیویدسون و لی پیس بازیگران «بورات ۲» همگی در این فیلم به کارگردانی هالینا ریجن ایفای نقش می‌کنند.

A24 این فیلم را مخفی نگه داشته است، اما اخیرا گزارش شده است که آن‌ها به دلیل ترس از دزدی، پیشنهاد نمایش فیلم در جشنواره فیلم مجازی ساندنس را رد کرده‌اند. با این حال، اگر نمایش جشنواره یک معیار باشد، فیلم به احتمال زیاد تمام شده یا نزدیک به پایان است. این بدان معناست که ما به احتمال زیاد می‌توانیم این فیلم را قبل از پایان سال ببینیم.

۱۶. چیزی در خاک (Something in the Dirt)

کارگردان: آرون مورهد و جاستین بنسون

بازیگران:

تاریخ اکران: نامشخص

آرون مورهد و جاستین بنسون، فیلمسازان مستقل ژانر ترسناک که کارگردانی فیلم‌های «بهار» (Spring)، «بی‌پایان» (The Endless) و غیره را بر عهده داشتند، با «چیزی در خاک» بازگشته‌اند. همانطور که در مورد فیلم قبلی آن‌ها، «سینکرانیک» (Synchronic) صادق بود، جزییات برای «چیزی در خاک» تقریبا به شکل دیوانه کننده‌ای مبهم هستند.

تا الان چیزی که در مورد فیلم می‌دانیم این است که داستان مربوط به دو دوست در لس‌آنجلس است. یک روز، آن‌ها شاهد «چیزی غیرممکن در یکی از آپارتمان‌هایشان» هستند، چیزی که این قدرت را دارد که «زندگی‌شان را تغییر دهد و به آن‌ها هدف بدهد». اما چه چیزی می‌تواند باشد؟ بنسون و مورهد استادان انجام کارهای زیاد با داستان‌های کم، پیچیده، عجیب و گسترده با بودجه‌های کم هستند، و این قطعا یکی دیگر از فیلم‌های موفق و عجیب این دو نفر خواهد بود.

۱۷. هیولاها (The Munsters)

کارگردان: راب زامبی

بازیگران:

تاریخ اکران: نامشخص

در حالی که برخی ممکن است راب زامبی را به عنوان یک انتخاب واضح برای کارگردانی فیلمی بر اساس «هیولاها» تصور نکنند، کسانی که با زامبی آشنا هستند می‌دانند که او یک طرفدار واقعی هیولا است. بنابراین واقعا منطقی است که زامبی برای نویسندگی و کارگردانی فیلم «هیولاها» که قرار است در سال جاری اکران شود، انتخاب شده باشد.

البته، شاید باعث تعجب شود که فیلم هیولایی به کارگردانی راب زامبی چگونه به نظر خواهد رسید؟ آیا شخصیت‌های کمدی با رفتار مبتزل خواهد داشت که تمام فیلم‌های دیگر زامبی را اشغال کرده‌اند؟ یا اینکه او در اینجا سبک خود را کمی تغییر خواهد داد؟ هنوز خیلی زود است که بگوییم، اما ما بسیار کنجکاو هستیم، به خصوص از آنجایی که تصاویر پشت صحنه نشان داده است که زامبی و تیمش سخت کار می‌کنند تا ظاهر سری اصلی را بازسازی کنند.

۱۸. عمارت تسخیر شده (Haunted Mansion)

کارگردان: جاستین سیمین

بازیگران: روزاریو داوسون، تیفانی هادیش، لیکیت استنفیلد

تاریخ اکران: نامشخص

«عمارت تسخیر شده» محصول دیزنی است. آن‌ها یک بار با «عمارت تسخیر شده» در سال ۲۰۰۳، با بازی ادی مورفی، دوباره تلاش کردند، اما آنقدرها هم خوب پیش نرفت. اکنون جاستین سیمین کارگردان «مردم سفید عزیز» (Dear White People) با «عمارت تسخیر شده» با بازی روزاریو داوسون، تیفانی هادیش، لیکیت استنفیلد، اوون ویلسون و دنی دویتو آن را به نمایش می‌گذارد.

داستان شامل یک مادر مجرد است که سعی می‌کند خانه‌ی تازه خریداری شده‌اش را از شر ارواح خلاص کند، و طبق پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد که این فیلم از نسخه‌ی ۲۰۰۳ پیروی کند و در کنار چیزهای ترسناک به سمت کمدی برود. شاید این بهترین ایده نباشد، شاید «عمارت تسخیر شده» اگر تنها عناصر ترسناک خود را در بر می‌گرفت بهتر می‌شد. اما دوباره، شاید این یک سورپرایز فوق‌العاده پر از ارواح خنده‌دار باشد!

۱۹. آتش‌افروز (Firestarter)

کارگردان: کیت توماس

بازیگران: رایان کایرا آرمسترانگ، زک افران، سیدنی لمون

تاریخ اکران: نامشخص

«آتش‌افروز» یکی دیگر از اقتباس‌های استیون کینگ است که به‌روزرسانی می‌شود. کتاب کینگ که درباره‌ی دختری جوان با قدرت‌های ماورایی است برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ با درو بریمور که نقش دختر آتش‌ افروز را بازی می‌کرد برای فیلم اقتباس شد. این نسخه‌ی جدید همه چیز را به روز می‌کند و زک افرون را به عنوان پدر نشان می‌دهد.

هنوز تاریخ اکران مشخصی وجود ندارد، اما فیلم به تازگی امتیاز R را از MPAA دریافت کرده است، که به این معنی است که به پایان رسیده است و احتمالا قبل از پایان سال ۲۰۲۲ به نمایش در خواهد آمد.

۲۰. جنایات آینده (Crimes of the Future)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

بازیگران: لئا سیداکس، کریستین استوارت، ویگو مورتنسن

تاریخ اکران: نامشخص

دیوید کراننبرگ، فیلمساز و کارشناس فیلم ترسناک، با فیلم «جنایت‌های آینده» برای اولین بار پس از «نقشه‌های ستاره‌های سینما» (Maps to the Stars) در سال ۲۰۱۴ پشت دوربین بازگشته است. کراننبرگ برای بازگشت به کارگردانی، مجموعه‌ای از بازیگران شامل ویگو مورتنسن، لئا سیدوکس، و کریستن استوارت را گرد هم آورده است تا داستانی را در آینده‌ای نه چندان دور روایت کند.

به گفته‌ی کریستن استوارت یکی از بازیگران، فیلم «در دنیایی می‌گذرد که مردم به حدی تکامل یافته‌اند که درد فیزیکی را احساس نمی‌کنند. دنیایی که در آن جنسیت کمی تغییر کرده است و اندام‌ها به شکل هنری جدیدی رشد کرده‌اند.» خب با تمام این توصیف‌ها دیگر شکی باقی نمی‌ماند که این یک فیلم دیوید کراننبرگی تمام عیار است.

منبع: slash film

نوشته ۲۰ فیلم ترسناک که سال ۲۰۲۲ باید منتظر دیدنشان باشیم اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala