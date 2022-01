استودیوی ۹۸ ساله‌ی دیزنی با آنکه نشان برتر اکران‌های موفق را بر پیشانی دارد، هرگز در اسکار موفق به بردن جایزه‌ی بهترین فیلم نشده است. البته لازم است یک نکته در این باره گوشزد شود. در سال ۱۹۹۳ دیزنی کمپانی میراماکس را در یک معامله‌ی ۶۰ میلیون دلاری، به عنوان یک عاملیت فروش مستقل تا سال ۲۰۱۰ خریداری کرد. در آن زمان فیلم‌های «بیمار انگلیسی» (The English Patient)، «شکسپیر عاشق» (Shakespeare in Love)، اقتباس موزیکال راب مارشال «شیکاگو» (Chicago) و «جایی برای پیرمردها نیست» (No Country for Old Men) جایزه‌ی اصلی را به خانه بردند. بعد از آن وقتی کمپانی فاکس، که در سال ۲۰۱۹ به طور کامل به این مجموعه اضافه شد، دیزنی صاحب استودیوی مستقل «سرچلایت» شد که سال پیش با فیلم «نومالند» (Nomadland) موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم شد.

چرا دیزنی بعد از یک دهه تسلط بر گیشه روزهای نگران‌کننده‌ای در پیش دارد؟

بازسازی فیلم برنده‌ی جایزه‌ی «داستان وست ساید» که توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی شده است، کاملا آمادگی و زمینه‌ی این را دارد که در فصل اسکار موفق ظاهر شود و سردمدار جوایز باشد. هرچند که این فیلم تحت عنوان کمانی قرن بیستم (فاکس قرن بیستم) ارائه شده است، که متعلق به دیزنی است. وقتی کمپین جوایز به رهبری دیزنی انجام شود، اگر فیلم بتواند جایزه‌ای به خود اختصاص دهد، تفاوت زیادی با موفقیت‌های میراماکس در دهه‌های ۹۰ و ۲۰۰۰ نخواهد داشت.

در طول سال‌ها دیزنی دژ مستحکمی از انواع طبقه‌بندی‌های سینمایی و تلویزیونی مانند فیلم‌های بلند انیمیشنی ساخته است، که از طریق استودیوی پیکسار با فیلم‌هایی چون شگفت‌انگیزها، وال-ای و داستان اسباب‌بازی که ۱۸ جایزه‌ی اسکار را از آن خود کرد.

با توجه به تعصب آکادمی در ژانر و علاقه‌ی آن‌ها به درام و زندگینامه، بردن اسکار بهترین فیلم نباید خیلی برای این استودیوی خانواده‌پسند غافلگیر کننده باشد. اما آکادمی قبلا خانواده‌پسندتر بود. موزیکال‌ها، اگرچه اکنون تقریبا کمیاب هستند، اما در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ در این صنعت بسیار محبوب بودند. از آن زمان، اسکار موضوعات تیره‌تر و مرتبط‌تر از نظر اجتماعی مانند «۱۲ سال بردگی» (۱۲ Years a Slave) (2013)، «اسپات لایت» (Spotlight) (2015) و «مهتاب» (Moonlight) (2016) را ترجیح می‌دهد.

با این حال، با رشد تعداد رای‌دهندگان، آیا اسکار می‌تواند جایزه‌ی اصلی را به یک فیلم دیزنی بدهد؟

تنها فیلم لایو اکشن به یاد ماندنی با لوگوی دیزنی در سال ۲۰۲۱، «کروئلا» (Cruella) ساخته‌ی کریگ گیلسپی است که در بهترین حالت امیدوار است جایزه‌ی لباس یا گریم را به خانه ببرد.

دیزنی با «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) در سال ۱۹۹۱ تاریخ ساز شد، که اولین فیلم انیمیشنی بود که نامزد بهترین فیلم شد. اما آکادمی در سال ۲۰۰۱ یک دسته‌بندی برای انیمیشن بلند ایجاد کرد که بعید به نظر می‌رسد که یک فیلم انیمیشن دیزنی بتواند جایزه‌ی بزرگ را بگیرد. دسته‌ی انیمیشن جایی است که احتمالا دو جواهر امسال استودیو دیزنی، «رایا و آخرین اژدها» (Raya and the Last Dragon) و «افسون» (Encanto) با هم رقابت خواهند کرد.

«بیوه‌ی سیاه» (Black Widow)، «جاودانگان» (Eternals) و «شانگ چی و افسانه‌ی ده حلقه» (hang-Chi and the Legend of the Ten Rings) استودیوی مارول احتمالا امسال در این رقابت حضور خواهند داشت. اما اگر درآمد میلیارد دلاری «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) توجهات زیادی را به خود جلب کند، برای دیزنی به حساب نمی‌آید، زیرا سونی پیکچرز حقوق این شخصیت تارتَن را در اختیار دارد. شاید دنباله‌های طولانی‌مدت و مورد انتظار «آواتار» (Avatar) جیمز کامرون این امید را به وجود آورد که راه‌های «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» (The Lord of the Rings: The Return of the King) را دنبال کنند، اگرچه نمونه‌های قبلی نیز زیر لوگوی استودیو قرن بیستم قرار دارند.

من معتقدم که در طول عمرمان شاهد برخی از شاهکارهای تاریخی در اسکار خواهیم بود، مانند نامزد شدن یک مستند در دسته‌ی برتر یا یک انیمیشن بلند که به معتبرترین افتخارات شب جوایز دست پیدا می‌کند. اگر هر استودیویی بتواند این کار را انجام دهد، دیزنی هم می‌تواند، و تنها امسال هم این اتفاق نمی‌افتد.

