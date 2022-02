دوران با شکوه سینما در قرن نوزدهم شکل گرفت. این بسیار طبیعی است که بعضی از ایده‌ها و طرح‌ها دوباره و به شکلی جدید و متفاوت‌تر استفاده شوند. با پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان، کاملا منطقی است که داستان‌ها و صحنه‌هایی که در فیلم‌های قدیمی می‎‌دیدیم به شکل مدرن و امروزی تصویر شوند که امکان آن در زمان خودشان وجود نداشت.

۱۴ بازسازی و بازراه‌اندازی‌ فیلم‌های سینمایی که در سال ۲۰۲۲ اکران می‌شوند

با توجه به اینکه قانون مشخصی برای بازسازی و باز راه‌‌اندازی فیلم‌ها در سینما وجود ندارد، انتظارات از فیلم‌های بازسازی شده نسبت به نسخه‌های اصلی به شدت بالا است. یک نمونه‌ی خیلی خوب بازسازی فیلم «مورتال کامبت» (Mortal Kombat)در سال ۲۰۲۱ است. داستان فیلم بازسازی شده نسبت به نسخه‌ی اصلی بسیار متفاوت است، اما بازسازی انجام شده با توجه به تکنولوژی استفاده شده برای نشان دادن قدرت شخصیت‌ها به شکل چشمگیری بهتر از نسخه‌ی قدیمی و استفاده از تنها پرده‌ی سبز است. در ادامه بهترین بازسازی‌های مدرن از فیلم‌های کلاسیک را نام بردیم.

۱۰. چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی (Charlie & The Chocolate Factory)

کارگردان: تیم برتون

بازیگران: جانی دپ، فردی هایمور، دیوید کلی

محصول: ۲۰۰۵

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

«چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی» بازسازی فیلم «ویلی وانکا و کارخانه‌ی شکلات‌سازی» (Willy Wonka & the Chocolate Factory) محصول سال ۱۹۷۱ است. جانی دپ در نسخه‌ی جدید نقش ویلی وانکا را به جای جین وایلدر در نسخه‌ی قدیمی، با همان حالات عجیب و افزودن حرکات خاص و به سبک خودش به زیبایی بازی کرد.

تفاوت‌های بسیاری بین این فیلم و نسخه‌‌ی اصلی‌اش وجود دارد، از جمله قصه‌ی منحصر به فرد ویلی وانکا از گذشته‌ی جالبش و قسمت‌های موزیکال و رقص بیشتر و جذاب‌تر برای اومپا لومپاها. جدا از قسمت‌های ساخت شکلات که با CGI صورت گرفت، این فیلم پر از صحنه‌هایی است که به کمک تکنولوژی‌های تصویرسازی و جلوه‌های بصری جدید ساخته شده که در زمان نسخه‌ی اولیه ممکن نبود.

۹. یازده یار اوشن (Ocean’s Eleven)

کارگردان: استیون سودربرگ

بازیگران: جورج کلونی، برد پیت، مت دیمون

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

فیلم «یازده یار اوشن» محصول سال ۱۹۶۰ که با ستارگانی چون فرانک سیناترا، دین مارتین و سمی دیویس جونیور که بعدها به گروه «رت پک» معروف شدند، در سال ۲۰۰۱ با همان نام «یازده یار اوشن» بازسازی شد که یکی از بهترین بازسازی‌های سینما به شمار می‌رود. فیلم ۲۰۰۱ تفاوت‌های ناچیزی با نسخه‌ی سال ۱۹۶۰ دارد، مثل اینکه در نسخه‌ی اصلی گروه به سه کازینو حمله کردند اما در نسخه‌ی بازسازی شده تنها یک کازینو دیده می‌شود، اما پول از سه کازینو جمع‌آوری می‌شود.

با حضور ستارگان این دوران مانند جورج کلونی، برد پیت، برنی مک و حتی کارل رینر، فیلم از همان فضا و حال و هوای سرقت، و تنها به شکل روان‌تری سرچشمه می‌گیرد.

۸. شهامت واقعی (True Grit)

کارگردان: برادران کوئن

بازیگران: جف بریجز، مت دیمون، جاش برولین

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

«شهامت واقعی» اصلی محصول سال ۱۹۶۹ با بازی جان وین در اوج شکوفایی دوران بازیگری‌اش، درباره‌ی مردی به نام روستر کاگبرن بود که توسط متی ۱۴ ساله برای پیدا کردن و کشتن قاتل پدرش یعنی تام چنی استخدام شد. در حالی که نسخه‌ی اصلی فیلم با بازی جان وین همیشه در قلب مخاطبان زنده و تازه باقی می‌ماند، بازسازی آن یک موفقیت تمام عیار به همراه داشت.

بازسازی «شهامت واقعی» به کارگردانی برادران کوئن، موفقیتی عظیم با حضور ستارگانی چون جف بریجز، مت دیمون و جاش برولین است. «شهامت واقعی» برادران کوئن بسیار مورد تحسین قرار گرفت و بسیاری معتقد بودند که از نسخه‌ی اصلی بهتر بوده و همین نگاه‌های مثبت، ده نامزدی اسکار برایش به ارمغان آورد.

۷. هفت دلاور (The Magnificent Seven)

کارگردان: آنتوآن فوکوآ

بازیگران: دنزل واشنگتن، کریس پرت، ایتن هاک

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

فیلم وسترن بازسازی شده‌ی بعدی «هفت دلاور» است. وقتی شهروندان رز کریگ خود را تحت کنترل و فرمان کارخانه‌دار بی‌رحمی به نام بوگو دیدند، دست به دامن جایزه بگیری به نام سم چیزم شدند تا او هم با گرد هم آوری شش نفر دیگر شهر را پس بگیرند. این بازسازی از نسخه‌ی ۱۹۶۰ فیلمی به همین نام است، با ستارگانی چون دنزل واشنگتن، ایتن هاک و کریس پرت را در کنار نام‌های درخشان دیگر، که شیمی عالی را به نمایش می‌گذارند که تنها در هفت دلاور می‌توانستید شاهدش باشید.

هر دو فیلم اقتباسی از «هفت سامورایی» (Seven Samurai) با داستانی مشابه بودند که سامورایی‌ها را با جنگجویانی با پیشینه‌های متفاوت و اسلحه را به جای شیمشیر جایگزین کردند.

۶. ستاره‌ای متولد شده است (A Star is Born)

کارگردان: بردلی کوپر

بازیگران: بردلی کوپر، لیدی گاگا، جان پیترز

محصول: ۲۰۱۸

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

فیلمی بازسازی شده با بازی بردلی کوپر و لیدی گاگا در نقش‌های اصلی الی و جکسون. الی یک هنرمند خجالتی و در آرزوی رسیدن به رویای دیرینه‌اش یعنی خوانندگی است، تا اینکه جکسون از راه می‌رسد و به او کمک می‌کند تا نبوغش را به نمایش بگذارد و در این راه عاشقش می‌شود. در حالی که فعالیت‌های موسیقیایی این دو شکوفا می‌شود، ارتباطشان توسط موفقیت‌های فردی هر کدام در بوته‌ی آزمایش قرار می‌گیرد که در نهایت باعث می‌شود جکسون به اعماق یک هزارتوی نامتناهی سقوط کند.

بازسازی مدرن نسخه‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۷۶ «ستاره‌ای متولد شده است»، شور عشق و موسیقی را گرد هم می‎‌آورد و داستانی غم‌انگیز از اینکه عشق تا چه اندازه می‌تواند پیچیده باشد خلق می‌کند. اجرای شگفت‌انگیز لیدی گاگا بر خلاف نظرات نه چندان مثبتی که برای بازی باربارا استرایسند در نسخه‌ی ۱۹۷۶ «ستاره‌ای متولد شده است» شنیده می‌شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت.

۵. صورت زخمی (Scarface)

کارگردان: برایان دی پالما

بازیگران: آل پاچینو، میشل فایفر، استیون باوئر

محصول: ۱۹۸۳

امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

این شاید باعث تعجب شما شود، اما بازی چشمگیر آل پاچینو در «صورت زخمی» در واقع بازسازی فیلمی به همین نام محصول ۱۹۳۲ است. داستانی درباره‌ی تونی مونتانا که به دنبال «رویای آمریکایی» از کوبا به فلوریدا می‌رود. او به زودی به یکی از بزرگترین گانگسترها تبدیل می‌شود، اما به همین سادگی‌ها هم نیست و خطر همیشه و همه جا تونی را دنبال می‌کند.

در حالی که حدود ۵۰ سال فاصله بین نسخه‌ی اصلی و بازسازی شده‌ی فیلم «صورت زخمی» وجود دارد، هر دوی آن‌ها بخش تاریک جرایم زیرزمینی را با خشونتی عریان و خیره کننده به تصویر می‌کشند.

۴. مومیایی (The Mummy)

کارگردان: استیون سامرز

بازیگران: برندن فریزر، ریچل وایس، آرنولد وسلو

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۴۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«مومیایی» با بازی برندن فریزر، بازسازی فیلمی به همین نام محصول ۱۹۳۲ است. با فیلم ۲۰۱۷ اشتباه نگیرید که آنقدر طرح تغییر کرده است که به سختی می‌توان آن را بازسازی نامید. «مومیایی» تعدادی مکتشف را دنبال می‌کند که برای یافتن گنجی کمشده‌ به شهری به نام هاموناپترا می‌روند اما ناخواسته مومیایی یک کاهن بزرگ به نام اینهوتپ را از خواب ابدی بیدار می‌کنند.

نسخه‌ی بازسازی شده به کمک تکنولوژی روز سینما جلوه‌های ویژه‌ی بسیار چشمگیری به فیلم اضافه می‌کنند، مانند قسمت‌هایی که مربوط به مومیایی ایمهوتپ می‌شود، که در نسخه‌ی ۱۹۳۲ امکان‌پذیر نبود.

۳. دراکولای برام استوکر (Bram Stoker’s Dracula)

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران: گری اولدمن، ویونا رایدر، آنتونی هاپکینز

محصول: ۱۹۹۲

امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

فرانسیس فورد کاپولا به خاطر شاهکارهایی چون «پدرخوانده» (The Godfather)، «اینک آخرالزمان» (Apocalypse Now) و «دراکولای برام استوکر» شناخته می‌شود. این فیلم وکیلی به نام جاناتان هارکر را دنبال می‌کند که برای بستن قرارداد یک زمین به قلعه‌ی دراکولا می‌رود، دراکولا عکسی از مینا، نامزد هارکر می‌بیند، او را در قصر خود زندانی می‌کند تا نامزدش را اغفال کند.

این فیلم با بازی کیانو ریوز، گری اولدمن و ویونا رایدر بازسازی فیلمی به نام «دراکولا» (Dracula) محصول ۱۹۳۱ است. در حالی که فیلم‌های بسیاری درباره‌ی دراکولا ساخته شده است، هیچکدام به اندازه‌ی «دراکولای برام استوکر» مورد توجه و تحسین قرار نگرفتند.

۲. مگس (The Fly)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

بازیگران: جف گلدبلوم، جینا دیویس، جان گتز

محصول: ۱۹۸۶

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

«مگس» دانشمندی به نام سث براندل با بازی جف گلدبلوم را دنبال می‌کند که بعد از استفاده از دستگاه انتقال از راه دور و وارد شدن یک مگس به دورن دستگاه همه چیز به شکل اشتباهی پیش می‌رود. ناگهان براندل متوجه می‌شود که DNA او و مگس رفته رفته به هم شبیه‌تر شده و او کم کم در حال تبدیل شدن به مگس است.

بازسازی نسخه‌ی ۱۹۵۸ «مگس» به یک از بهترین فیلم‌های علمی-تخیلی ترسناک دوران ختم شد. «مگس» به خاطر جلوه‌های ویژه مورد تحسین قرار گرفت و برنده‌ی جایزه‌ی اسکار بهترین گریم شد.

۱. موجود (The Thing)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: کرت راسل، ویلفورد بریملی، تی کی کارتر

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

«موجود» فیلم کلاسیک ترسناکی است که در قطب جنوب فیلم‌برداری شده و گروهی از دانشمندان را دنبال می‌کند که برای کشف موجودی ناشناخته که از یخ‌های ذوب شده سر برآورده به آنجا رفته‌اند. این موجود قابلیت تبدیل شدن به هر چیزی که با آن برخورد می‌کند دارد. این موضوع باعث می‌شود که دانشمندان به حقیقت همه چیز و اینکه دشمن دقیقا کیست شک کنند.

«موجود» نسخه‌ی بازسازی شده‌ی فیلمی به نام «چیزی از دنیای دیگر» (The Thing from Another World) محصول ۱۹۵۱ است. «موجود» جان کارپنتر با آنکه در زمان اکرانش خوب درک نشد و مورد توجه قرار نگرفت، اما همیشه در لیست بهترین آثار علمی-تخیلی ترسناک سینما جای خواهد داشت.

