اخیرا در پادکست WTF به تهیه کنندگی مارک مارون، ستاره‌ی سریال «بازی تاج و تخت» در نقش تیریون لنیستر، پیتر دینکلیج، از دیزنی برای بازسازی داستان قدیمی «سفیدبرفی» انتقاد کرد. دیزنی با افتخار اعلام کرده بود که یک هنرپیشه‌ی لاتین را برای بازی در نقش سفید‌برفی انتخاب کرده است.

دینکلیج اظهار داشت که از این واقعیت که آن‌ها هنوز داستان «سفیدبرفی و هفت کوتوله» را تعریف می‌کنند شگفت‌زده شده است. او در اینباره گفت: «یک قدم به عقب بردارید و به آنچه انجام می‌دهید نگاه کنید. اصلا معنی ندارد. از یک طرف پیشرفت می‌کنید و از طرف دیگر هنوز هم آن داستان قدیمی لعنتی را در مورد هفت کوتوله که در یک غار با هم زندگی می‌کنند می‌سازید؟»

دیزنی به سرعت واکنش نشان داد و گفت که می‌خواهد از تقویت کلیشه‌های انیمیشن اصلی ۱۹۳۷ جلوگیری کند. «سفید برفی و هفت کوتوله» اولین انیمیشن بلند دیزنی بود و یکی از آثار کلاسیک این استودیو به حساب می‌آید.

انتقاد دینکلیج این سوال را مطرح می‌کند که تنوع در انتخاب بازیگران کوتاه قامت چه معنایی برای سینما و تلویزیون امروزی دارد.

دینکلیج به یک نکته‌ی دردناک اشاره کرد

میشل آرینس از انجمن فدرال کوتاه‌ قامتان آلمان (BKMF) می‌گوید بحثی که دینکلیج به راه انداخت در واقع بارها و بارها مطرح می‌شود. آیا افراد کوتاه قامت باید همیشه نقش کوتوله بازی کنند؟ نه. آرینس می‌گوید، این بحث همچنین به کمبود موضوعات مربوط به سبک زندگی بسیار پیچیده‌ی آن‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید که حتی در داخل انجمن هم این موضوعی برای بحث و گفتگو است.

پیتر براون‌بیل، بازیگر کوتاه قامت آلمانی، معتقد است که دینکلیج درست می‌گوید، اما او یک انسان و بازیگر خاص است. این بازیگر در مصاحبه‌اش با ذکر این موضوع که دینکلیچ اگر در سریال «بازی تاج و تخت» بازی نمی‌کرد، قدرت انتخاب کمتری داشت، اینگونه ادامه داد: «دینکلیج یک بار در نارنیا نقش یک کوتوله را بازی کرد، اما به غیر از آن، توانست انتخاب کند. او در برابر تصویرهای کلیشه‌ای سربلند ظاهر می‌شود، اما او موضع چندانی در قبال افراد کوتاه‌ قامت ندارد.»

کوتوله‌ها موجودات افسانه‌ای هستند

براون‌بیل اساسا موافق است که موضوع فیلمی که کوتاه قامتان بازی می‌کنند باید متنوع‌تر باشد، اما مطمئن نیست که آیا «سفید برفی» قابلیت به ثمر رساندن این هدف را دارد یا خیر، با این استدلال که او نمی‌تواند تصور کند که چگونه با حفظ داستان نویسنده این کار را به گونه‌ای انجام دهیم که افسانه مثله نشود.

براون‌بیل نقش داک، رهبر کوتوله‌ها را در فیلم اقتباسی « سفید برفی» ۲۰۱۹ محصول آلمان با نام «سفید برفی و جادوی کوتوله‌ها» (Snow White and the Magic of the Dwarfs) بازی کرد. در آخر، ما هنوز در مورد موجودات افسانه‌ای صحبت می‌کنیم و نه آدم‌های کوتاه قامت دنیای واقعی بیرون و نه درباره‌ی سفید برفی.

بازاندیشی آغاز شده است

با این حال، «سیرانو» (Cyrano)، آخرین فیلم با بازی دینکلیج، روند بازاندیشی در این صنعت را نشان می‌دهد. براون‌بیل می‌گوید: «شخصیت اصلی فیلم‌ها دیگر لازم نیست شبیه رومئو باشند. می‌توانند یک پسر کوتاه قامت باشد، می‌توانند یک مرد چاق باشند، می‌توانند آسیایی یا آفریقایی باشند. ظاهر اصلا مهم نیست.»

از پیتر براون‌بیل خواسته شد که نقش فردریک حکیم، برگزیده‌ی ساکسونی اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم را در جشنواره نیبلونگن ۲۰۲۱ در ورمز بازی کند. براون‌بیل می‌گوید: «ما نمی‌دانیم که او کوتاه‌ قامت بود یا نه، نقاشی‌ها او را چاق نشان می‌دهند» و اضافه می‌کند که از این پیشنهاد خرسند است زیرا این مساله‌ی محدودیت نقش باید به سادگی و به روشی متفاوت حل شود.

نقش‌های دیگر امکان‌پذیر خواهد بود

براون‌بیل از این واقعیت استقبال می‌کند که افراد کوتاه قامت دیگر تنها به عنوان کوتوله در افسانه‌ها انتخاب نمی‌شوند، بلکه نقش‌های دیگر نیز در آینده امکان پذیر خواهد بود. در واقع، براون‌بیل به بازاندیشی در آلمان در دو سال گذشته اشاره کرده است.

براون‌بیل می‌افزاید؛ «با این حال، جامعه هنوز با انتخاب افراد کوتاه قامت در نقش‌هایی که صراحتا برای آن‌ها در نظر گرفته نشده، فاصله‌ی زیادی دارد. در نهایت، کتاب‌ها و فیلم‌ها اینگونه عمل می‌کنند؛ اگر یک زن اغواگر را در یک رمان پلیسی به تصویر بکشند، خواننده ایده‌ و تصور خاصی دارد که باید به آن توجه شود.»

بسیاری از بازیگران کوتاه قامت تصمیم می‌گیرند تا در انظار عمومی فعال‌تر باشند تا این نگاه‌های کلیشه‌ای و بدنام را کاهش دهند. به عنوان مثال، براون‌بیل در برنامه‌ی کمدی خود به قامتش می‌پردازد. او می‌گوید: «من فکر می‌کنم خوب است که تلاش کنیم هر چیزی اتفاق بیفتد، اما بدون تحقیر. استفاده از نقد طنزگونه، تحریک یا یک برنامه‌ی طنز برای جلب توجه مردم یک شانس است و به میزان خاصی اعتماد به نفس نیاز دارد.»

عملکرد الگو

میشل آرینس می‌گوید چه بخواهیم چه نخواهیم، بازیگرانی که در معرض دید عموم هستند الگو قرار می‌گیرند.

او اضافه می‌کند که: «پیتر دینکلیج یک مثال بسیار خوب است. برای او قد کوتاه در رتبه‌ی دوم قرار دارد. اول و مهمتر از همه، او پیتر دینکلیج است، بعد او یک بازیگر و سپس یک کوتاه قامت. او همیشه این را روشن می‌کند، که حتی در انتخاب نقش‌هایش هم کاملا واضح است. بازیگری چیزی است که حرف اول را می‌زند، نه قامت او.»

در آلمان، بازیگر دیگری به نام کریستین اورسپروخ نیز توانسته است بازنمایی بسیار خوبی برای جامعه‌ی کوتاه قامتان ایجاد کند. آرینس می‌گوید: «او نقش‌هایی را بازی می‌کند که چند لایه هستند. با این حال، آلمان عقب مانده است. آرینس می‌گوید بازیگران کوتاه قامت ممکن است در موقعیتی باشند که کارهای زیادی برای جامعه انجام دهند و به کاهش نگاه‌های تحقیرآمیز کمک کنند، اما مجری اخبار و خبرنگاران کوتاه قامت کجا هستند؟»

انجمن مایل است فیلمسازان شجاعت و خلاقیت بیشتری از خود نشان دهند. او می‌گوید که تنوعی که توسط دیزنی و سایر سرویس‌های پخش بوجود می‌آید باید یک گام جلوتر بردارد و اضافه کرد که شاید کوتاه قامتان دیگر نباید نقشی در افسانه‌هایی که شامل پدری کوتاه قد است، بازی کنند. این باعث خوشحالی پیتر دینکلیج و پیتر براون‌بیل می‌شود. دیگر به افراد کوتاه قامت نمی‌گویند: «به هر حال هیچ نقشی برای شما وجود ندارد، به جز نقش کوتوله!»

منبع: dw

