فصل دوم بازی سریالی بتمن در راه است

به احتمال زیاد استودیوی بازی‌سازی Telltale سازنده بازی‌های سریالی The Walking Dead، Game of Thrones و Tales from the Borderlands قصد دارد در همایش کامیک-کان ۲۰۱۷ از بازی جدیدی رونمایی کند. شایعات می‌گویند که این بازی جدید فصل دوم بازی سریالی بتمن خواهد بود. البته خیلی‌ها احتمال می‌دادند که این بازی جدید دنباله‌ای برای The Wolf Among Us باشد که چند سال پیش راهی بازار شده بود.

براساس اطلاعات منتشر شده از سایت رده بندی بازی‌های کشور نیوزیلند، فصل دوم بازی سریالی بتمن با نام Batman: The Enemy Within در حال ساخت است و به احتمال زیاد اواخر تابستان عرضه می‌شود. حتی مشخص شده که «کنت مودل» (Kent Mudle) به عنوان کارگردان این بازی انتخاب شده است. او قبلا کارگردان بازی‌های سریالی Game of Thrones، The Walking Dead: Michonne و فصل اول بازی بتمن بوده است. فصل اول بازی سریالی بتمن از پاییز سال گذشته منتشر شد و تا قبل از دی ماه هم به پایان رسید. حالا فصل دوم هم در دست ساخت است که می‌تواند برای بسیاری از علاقه‌مندان جذاب باشد.

نمایشگاه کامیک-کان از چند روز دیگر شروع می‌شود و ما اطلاعات بیشتری از بازی‌های جدید استودیوی Telltale به دست می‌آوریم.

منبع: VG247



منبع متن: digikala