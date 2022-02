بسیاری از بازیگران این فرصت را دارند تا با به تصویر کشیدن ابرقهرمان‌ها در فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها در این فانتزی زندگی کنند. همچنین این نقش‌ها اغلب شهرت باورنکردنی را برای آن‌ها به همراه خواهد آورد و گاهی استعدادهایی را در بازیگران نمایان می‌کند که تا پیش از آن کم‌تر کسی پیش‌بینی می‌کرد.

در بیش‌تر موارد تجربه‌ی پوشیدن لباس‌های خوش‌رنگ و لعاب ابرقهرمانی برای بازیگران تجربه‌ی هیجان‌انگیز و خوشایندی است اما در روی دیگر سکه بازیگرانی هم وجود دارند که به دلایل مختلف در میانه‌ی راه از ادامه‌ی نقش‌هایشان سر باز زدند و تغییرات تاریخی را در فیلم ایجاد کردند.

این اتفاق برای هر فرنچایز ابرقهرمانی مثل یک کابوس تمام‌عیار به نظر می‌رسد و باید وقت و انرژی مضاعفی صرف فرآیند تغییر بازیگر شود. عواملی مثل اختلاف‌نظر، فشرده بودن برنامه‌ی کاری، تغییر گروه فیلم‌برداری و … تنها می‌توانند گوشه‌ای از اتفاقاتی باشند که سرنوشت یک ابرقهرمان و بازیگرش را برای همیشه عوض می‌کنند اما چه دلایلی می‌تواند منجر به این تغییرات باورنکردنی شود؟ این شما و این چند نمونه از مطرح‌ترین تغییرات بازیگران نقش‌های ابرقهرمانی.

۱۳- ترنس هاوارد در نقش جیمز رودس/ ماشین جنگ

در یکی از سکانس‌های «مرد آهنی» (Iron Man) در حالی که جیمز رودس یا همان ماشین جنگ به یک از لباس‌های تونی استارک نگاه می‌کند، می‌گوید: «دفعه‌ی بعد عزیزم» اما در واقعیت دفعه‌ی بعدی برای ترنس هاوارد در کار نبود، دیگر هیچ وقت او را در قاموس ماشین جنگ ندیدیم و در قسمت‌های بعدی دن چیدل جایگزین او شد. این تغییر بازیگر یکی از عجیب‌ترین موارد در دنیای سینمایی مارول به حساب می‌آید.

چند سال پس از این که «مرد آهنی ۲» (Iron Man 2) با بازی دن چیدل در سینماها اکران شد. ترنس هاوارد ر مصاحبه‌ای جزئیات تامل برانگیزی را درباره‌ی این تغییر فاش کرد. ماجرا از این قرار بود که پس از افزایش دستمزد رابرت داونی جونیور در قسمت دوم، هاوارد هم درخواست افزایش دستمزد را مطرح می‌کند که با مخالفت شدید استودیو مواجه و در نهایت از نقش ماشین جنگ کنار گذاشته می‌شود.

البته ترنس هاوارد سال‌ها بعد در سریال «امپراتوری» (Empire) عملکرد تحسین‌برانگیزی داشت اما بدون شک اگر در دنیای سینمایی مارول ماندگار می‌شد، مسیر زندگی حرفه‌ای‌اش تغییر محسوسی می‌کرد. همان‌طور دن چیدل با عملکرد منحصربه‌فردش ماشین جنگ را به یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر MCU تبدیل کرد.

۱۲- جاش دالاس در نقش فاندرال

نقش فاندرال در فیلم اصلی «ثور» (Thor) از همان ابتدا با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شد و مشکلات عمده‌ای را در انتخاب بازیگر تجربه کرد. ابتدا قرار بود زکری لی‌وای ایفای این نقش را بر عهده بگیرد اما از آن جایی که فیلم‌برداری فصل سوم سریال «چاک» (Chuck) آغاز شده بود، به دلیل مشغله‌ی کاری نتوانست در پروژه حضور داشته باشد.

بازیگر دومی که برای ایفای نقش متحد آسگاردی ثور انتخاب شد، استوارت توانسند بود که به گفته‌ی هالیوود ریپورتر به دلیل اختلاف‌نظرهای هنری کنار گذاشته شد تا بالاخره قرعه به نام جاش دالاس افتاد و انصافا عملکرد قابل قبولی هم ارائه داد. وقتی فیلم اصلی ثور گیشه را فتح کرد، بازگشت فاندرال به همراه سایر شخصیت‌ها در قسمت بعدی با نام «ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) اجتناب‌ناپذیر بود.

متاسفانه ثور تنها پروژه‌ی فانتزی دالاس در آن زمان نبود بلکه او ایفای نقش یکی از شخصیت‌های اصلی سریال «روزی روزگاری» (Once Upon a Time) شبکه ABC را هم بر عهده داشت؛ بنابراین وقتی فیلم‌برداری ثور: دنیای تاریک تا پاییز ۲۰۲۱ به تعویق افتاد، به دلیل تداخل برنامه‌های کاری نتوانست در قسمت تازه حضور داشته باشد.

در این شرایط مارول مجددا از زکری لی‌وای دعوت به همکاری کرد تا در اولین نقش ابرقهرمانی‌اش ایفای نقش فاندرال را برعهده بگیرد. البته این تنها همکاری لی‌وای با مارول نبود و چند سال بعد با نقش شزم قدرتمندتر از قبل به دنیای سینمایی مارول بازگشت.

۱۱- اریک بانا در نقش بروس بنر/ هالک

وقتی سال ۲۰۰۳ فیلم «هالک» (Hulk) اکران شد، مخاطبان عمدتا به دو دسته‌ی کلی تقسیم شدند؛ دسته‌ی اول به دلیل صحنه‌های اکشن کم‌جان و در عوض تمرکز ویژه بر گره‌های داستانی فیلم را مورد انتقادهای تند و تیزی قرار دادند، این در حالی بود که عده‌ی دیگری از مخاطبان ‌هالک را به دلیل امتناع از پذیرش قراردادهای رایج و کلیشه‌ای فیلم‌های ابرقهرمانی و جسارتِ پرداختن به ایده‌هایی عمیق‌تر تحسین کردند.

وقتی مارول بالاخره تصمیم گرفت قسمت تازه‌ی هالک را روانه‌ی سینماها کند، وسواس زیادی برای جلب نظر منتقدان به خرج داد و ایده‌های بی‌شماری هم برای متمایز کردن قسمت تازه داشت. از جمله‌ی این ایده‌ها می‌توان به بیش‌تر کردن صحنه‌های اکشن و البته تغییر اریک بانا به عنوان بازیگر اصلی‌اشاره کرد.

بانا هیچ وقت نتوانست نظر تیم خلاقیت مارول برای بازگشت مجدد به نقش بروس بنر را جلب کند. او سال ۲۰۲۱ در مصاحبه با پادکستی به میزبانی مارک مارون این حقیقت را فاش کرد که به دلیل تمایل استودیو برای قرار دادن فیلم بعدی هالک در مسیری تازه، هرگز از او برای ایفای نقش در «هالک شگفت‌انگیز» (The Incredible Hulk) دعوت به عمل نیامد و ادوارد نورتون جایگزین او شد. بنر در پایانِ فیلم هالک در آمریکای جنوبی پنهان شد و در هالک شگفت‌انگیز با بروس بنری مواجه می‌شویم که ساکن این کشور است.

در هر صورت علیرغم همه‌ی حرف و حدیث‌ها این اتفاق به وقوع پیوست و بانا حداقل تا زمان نگارش این مقاله نتوانست بار دیگر در کسوت ابرقهرمان محبوبش در دنیای سینمایی مارول عرض اندام کند.

۱۰- مایکل کیتون در نقش بروس وین/ بتمن

وقتی در دهه‌ی هشتاد میلادی برای نخستین بار اعلام شد که مایکل کیتون ایفای نقش بتمن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابرقهرمان‌های دی سی را بر عهده دارد، طرفداران عمدتا شوکه شدند و صراحتا اعلام کردند که کیتون بازیگری نبود که انتظار داشتند در قاموس مرد خفاشی تماشایش کنند. با این وجود وقتی سال ۱۹۸۹ «بتمن» (Batman) تیم برتون اکران شد، این واکنش‌های ضد و نقیض به سرعت جایشان را به تحسین و تمجید دادند و حالا مایکل کیتون مترادف با مهم‌ترین ابرقهرمان دی سی بود.

بر طبق یک قاعده‌ی نانوشته هیچ بازیگری تا ابد در یک نقش باقی نمی‌ماند، مایکل کیتون هم از این قاعده مستثنا نبود و بالاخره پس از «بازگشت بتمن» (Batman Returns) از دنیای دی سی خداحافظی کرد. با توجه به استقبال خوب مخاطبان از بتمنِ مایکل کیتون پرسش‌های زیادی مبنی بر عدم حضور او در فیلم «بتمن برای همیشه» (Batman Forever) وجود داشت که البته تا سال هم بی‌پاسخ ماند.

کیتون سال ۲۰۲۲ در مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر از این واقعیت پرده برداشت که وقتی فرصت بازی در نقش مرد خفاشی برای سومین بار پیش آمد، احساس کرد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. علت این ماجرا را می‌توان در تغییر کارگردان فیلم جستجو کرد. تیم برتون کارگردانی دو قسمت اول فرنچایز را بر عهده داشت که از فضای تاریک و جدی همیشگی‌اش هم پیروی می‌کرد، فضایی که به مذاق مدیران دی سی خوش نیامد و کم‌کم احساس کردند برای جذب مخاطبان بیش‌تر نیاز به تغییرات اساسی‌تری دارند؛ بنابراین در قسمت سوم جوئل شوماخر فقید را جایگزین تیم برتون کردند و از آن جایی که مایکل کیتون تناسبی میان بتمنی که همیشه در ذهن داشت با سبک و سیاق شوماخر نمی‌دید، از ایفای این نقش کناره‌گیری کرد. بعدها وال کیلمر و جرج کلونی ایفای نقش بتمن را برعهده گرفتند که با استقبال چندانی هم مواجه نشدند.

البته برای علاقه‌مندان به بتمنِ مایکل کیتون خبرهای خوشی در راه است؛ او به زودی با «فلش» (The Flash) و «بت‌گرل» (Batgirl) بازخواهد گشت.

۹- ادوارد نورتون در نقش بروس بنر/ هالک

اگر تصور می‌کنید بازیگر نقش‌ هالک پس از اریک بانا دیگر دستخوش تغییر نشد، سخت در اشتباهید. سال ۲۰۱۰ و تنها چند هفته پیش از رونمایی مارول از بازیگران اصلی «انتقام جویان» (The Avengers) در کامیک- کان سن دیگو، بمب خبری در اینترنت منفجر شد؛ «ادوارد نورتون برای ایفای نقش بروس بنر (هالک) باز نخواهد گشت». با این اوصاف جستجوهای جدی برای پیدا کردن یک جایگزین مناسب به راه افتاد و نهایتا مارک روفالو ایفای نقش غول سبز مارول را به مدت بیش از یک دهه بر عهده گرفت. هرچند مدت زیادی از این تغییر بازیگر می‌گذرد و اما همچنان پرسش‌های زیادی درباره‌ی چرایی آن وجود دارد.

بلافاصله پس از این اتفاق، کوین فایگی تهیه‌کننده‌ی فیلم در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تغییر به خاطر جایگزینی بازیگری که بتواند به خوبی با سایر اعضای گروه تعامل داشته باشد، ضروری است و در حقیقت اشاره‌ی غیرمستقیمی به اختلافات میان نورتون و استودیو در «هالک شگفت‌انگیز» (The Incredible Hulk) داشت. پس از انتشار این ادعا نورتون بیانیه‌ای منتشر و از هوادارانی که از بازگشتش به دنیای سینمایی مارول حمایت می‌کردند، تشکر کرد اما از صحبت درباره‌ی جزئیات بیش‌تر سر باز زد.

این راز تا سال ۲۰۱۴ سربه‌مهر ماند تا این که نورتون بالاخره در مصاحبه‌ای با NPR اعلام کرد که به خاطر ترس از عواقب حضور طولانی مدت در یک نقش از ایفای نقش‌هالک سر باز زده. او دوست داشت در حرفه‌اش نقش‌های متنوعی را تجربه کند؛ بنابراین وقتی به فیلم‌برداری انتقام جویان نزدیک شدند، در تصمیمش برای ادامه‌ی هالک تردید و در نهایت از دنیای سینمایی مارول خداحافظی کرد.

۸- دنیل کادمور در نقش کلوسوس

دنیل کادمور ابتدا ایفای نقش کلوسوس را در فیلم «ایکس ۲» (X2) بر عهده داشت سپس پتانسیل‌هایش را در «مردان ایکس: آخرین ایستادگی» (X-Men: The Last Stand) افزایش داد و نهایتا در «مردان ایکس: روزهای گذشته» به عنوان یکی از مبارزان جهش‌یافته‌ی آینده بازگشت. به نظر می‌رسید که کادمور با سه حضور پیاپی، جایگاه خودش در نقش کلوسوس را کاملا تثبیت کرده اما «ددپول» (Deadpool) همه چیز را تغییر داد؛ زیرا از این جهش‌یافته به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی‌اش استفاده کرد اما او را به گونه‌ای کاملا متفاوت به تصویر کشید.

این ماجرا تصادفی نبود بلکه یک انتخاب کاملا آگاهانه از سوی کارگردان فیلم تیم میلر بود. او در مصاحبه‌ای با Empire گفت همیشه احساس می‌کرد نسخه‌ی سنتی کلوسوس در کمیک‌ها به گونه‌ای نادرست است و تصمیم گرفت این ابرقهرمان را بازآفرینی کند؛ بنابراین کلوسوس در ددپول موجود هفت فوتی تصویر شد که تماما با جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری طراحی شده بود. او همچنین خاطر نشان کرد که برای ایفای این نقش با کادمور تماس گرفتند اما او نپذیرفت. البته کادمور هم این ماجرا را در توییتر تایید کرد و گفت گروه سازنده‌ی ددپول از او خواستند از ویژگی‌های چهره‌اش برای شخصیت کلوسوس استفاده کنند اما بازیگری دیگری صدایش را دوبله کند که طبیعتا نپذیرفت.

در نهایت استفان کاپیچیچ صداپیشگی کلوسوس را در فیلم‌های ددپول را بر عهده گرفت و این شخصیت علیرغم تفاوت‌های اصلی با کلوسوس سری فیلم‌های مردان ایکس با بازخوردهای مثبتی از سوی مخاطبان مواجه شد.

۷- میشل فایفر در نقش کت‌‌وومن

هرچند کت‌وومن به عنوان یکی از ضدقهرمان‌های دنیای سینمایی دی سی به حساب می‌آید اما به دلیل اقدامات مثبت گاه و بی‌گاهش شایستگی حضور در میان ابرقهرمان های این فهرست را دارد.

«زن گربه‌ای» (Catwoman) محصول ۲۰۰۴ در حقیقت فیلم مستقلی به حساب می‌آمد که قرار بود به گوشه‌هایی از زندگی و شخصیت کت‌وومن یا همان زن گربه‌ای بپردازد. با این حال به خاطر انحراف شدید از کمیک اصلی با واکنش‌های انتقادی تند و تیزی مواجه شد و یکی از نکات عجیب و غریبش این بود که حتی نام شخصیت اصلی بر اساس کمیک‌ها انتخاب نشده و سلینا کایل نبود و از آن عجیب‌تر این که حتی در گاتهام هم زندگی نمی‌کرد!

اما برای پی بردن به دلایل عدم اقبال زن گربه‌ای به کمی قبل بازمی‌گردیم؛ جایی که پس از درخشش میشل فایفر در نقش کت‌وومن در «بازگشت بتمن» (Batman Returns) تیم برتون، دی سی تصمیم گرفت اسپین آفی با محوریت این شخصیت بسازد که از سایر فیلم‌های بتمن مستقل باشد. حتی از احتمال بازگشت تیم برتون برای کارگردانی این اسپین آف خبرهایی منتشر شد. همه چیز در ایده آل ترین حالت ممکن قرار داشت تا این که میشل فایفر از حضور در پروژه انصراف داد.

او بعدها در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز فاش کرد که علیرغم علاقه‌ی شدیدش به ایفای نقش کت‌وومن به دلیل تداخل برنامه‌های کاری نتوانست در این اسپین آف حضور داشته باشد. نهایتا هالی بری بازیگر برنده‌ی اسکار برای «زن گربه‌ای» محصول سال ۲۰۰۴ انتخاب شد که نه تنها موفقیت‌های میشل فایفر را تکرار نکرد بلکه با انتقادات شدیدی هم مواجه شد.

۶- وال کیلمر در نقش بروس وین/ بتمن

پس از این که وال کیلمر برای ایفای نقش بتمن جایگزین مایکل کیتون شد، اندکی عجیب بود که سازندگان دوباره به فکر تغییر بازیگر نقش اصلی بیفتند، به ویژه‌این که دی سی دو سال پس از اکران «بتمن برای همیشه» (Batman Forever) تمایل داشت قسمت دوم به نام «بتمن و رابین» (Batman and Robin) را راهی سینماها کند اما این اتفاق افتاد و نقاب و شنل مرد خفاشی در قسمت تازه به جرج کلونی جوان رسید و کیلمر تنها با یک فیلم از این نقش برای همیشه خداحافظی کرد.

با وجود گذشت چند دهه هنوز هم دلیل این تغییر بازیگر ناگهانی مشخص نیست. البته در مستند «وال» ( Val)، کیلمر به مشکلاتی اشاره می‌کند که می‌تواند علت این تصمیم ناگهانی باشد؛ ظاهرا او پس از پوشیدن لباس سنگین بتمن با مشکلات حرکتی مواجه می‌شد و حتی نمی‌توانست صدای سایر بازیگران را به خوبی بشنود؛ به همین دلیل هم کم‌کم از گروه منزوی شد. به همه‌ی این موارد نارضایتی او از عملکرد نه چندان خوب فیلم بتمن برای همیشه در گیشه را هم اضافه کنید.

در نهایت اگرچه شخصیت بتمن یکی از مهم‌ترین ابرقهرمان‌های دی سی است که بسیاری آرزو می‌کنند، ایفای نقش او را حتی برای یک سکانس بر عهده داشته باشند اما مشکلات کیلمر در به تصویر کشیدن این شخصیت نشان می‌دهد که چرا بازیگران نمی‌توانند مرد خفاشی را در طولانی مدت تحمل کنند.

۵- دیوید هاید پیرس در نقش ایب ساپین

ایب ساپین به عنوان دوست آبزی شخصیت اصلی در فیلم «پسر جهنمی» (Hellboy) گی‌یرمو دل تورو توسط داگ جونز به تصویر کشیده شد اما صدای این شخصیت توسط دیوید هاید پیرس که تجربه‌ی صداپیشگی در پروژه‌هایی مثل «زندگی یک حشره» (A Bug’s Life) و «سیاره‌ی گنج» (Treasure Planet) را بر عهده داشت، دوبله شد.

در فرآیند تولید و اکران فیلم پسر جهنمی، هاید پیرس به دلیل احترام ویژه‌ای که نسبت به عملکرد داگ جونز قائل بود از صحبت کردن درباره‌ی نقش خودش یا حتی شرکت در تبلیغات فیلم خودداری کرد. با این اوصاف او حاضر نشد در فیلم‌های بعدی صداپیشگی ایب ساپین را بر عهده بگیرد و اعتقاد داشت داگ جونز به تنهایی برای این نقش کافی است.

داگ جونز سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با cbr گفت علیرغم علاقه‌ی دل تورو برای حفظ هاید پیرس در گروه پسر جهنمی، او به خاطر احترام به جونز از این کار سر باز زد و در نهایت کمک کرد تا در «پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی» (Hellboy II: The Golden Army) مهارت‌های صداپیشگی‌اش را تقویت کند.

۴- تیلور لاتنر در نقش پسر کوسه‌ای

تیلور لاتنر سال‌ها قبل از آن که با ایفای نقش جیکوب بلک در سری فیلم‌های «گرگ و میش» (The Twilight) نشان دهد که گرگینه‌ها در حالت انسانی می‌توانند تا چه اندازه جذاب باشند، با «ماجراهای پسر کوسه‌ای و دختر گدازه‌ای» (The Adventures of Sharkboy and Lavagirl) بخت خودش را در نقش‌های ابرقهرمانی امتحان کرده بود. رابرت رودریگز این فیلم را به امید کسب موفقیتی در حد و اندازه‌ی سری فیلم‌های «بچه‌های جاسوس» (Spy Kids) ساخت که البته بر خلاف پیش‌بینی‌ها با استقبال خوبی مواجه نشد.

لاتنر در نقش پسر کوسه‌ای دقیقا همان چیزی بود که از نام شخصیتش به نظر می‌رسید؛ پسربچه‌ای که با کوسه‌ها بزرگ می‌شود و توانایی‌های مختلفی را از آن‌ها یاد می‌گیرد. اگرچه بچه‌های جاسوس در طول ده سال از اولین اکران خودش صاحب سه دنباله‌ی سینمایی دیگر شد اما استقبال از ماجراهای پسر کوسه‌ای و دختر گدازه‌ای به اندازه‌ای سرد بود که هیچ کدام از بازیگران نقش‌های اصلی حاضر نشدند در یک قسمت دیگر حضور پیدا کنند.

با این حال رودریگز سال ۲۰۲۰ فیلم ابرقهرمانی دیگری با نام «ما می‌توانیم قهرمان باشیم» (We Can Be Heroes) را روانه‌ی سینماها کرد که در آن بزرگ‌سالی شخصیت‌های پسر کوسه‌ای و دختر گدازه‌ای هم حضور داشتند اما تیلور لاتنر این بار هم به دلیل تداخل کاری نتوانست در پروژه حضور داشته باشد و ایفای نقش پسر کوسه‌ای بزرگ‌سال را جفری جی. دشناو بر عهده گرفت.

البته Collider به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به احتمال ساخت چند دنباله‌ی سینمایی برای ما می‌توانیم قهرمان باشیم، اشاره می‌کند؛ با این اوصاف احتمال دارد در آینده‌ای نزدیک تیلور لاتنر را دوباره در نقش پسر کوسه‌ای ببینیم.

۳- کریستین بیل در نقش بروس وین/ بتمن

کریستین بیل پس از بازی در سه فیلم متوالی در طول هفت سال به اندازه‌ای از نقش بتمن اشباع شده بود که حتی نمی‌خواست یک بترنگ را از نزدیک ببیند اما در نوامبر ۲۰۱۴ در مصاحبه‌ای با Empire گفت احتمالا در آینده برای ایفای نقش مرد خفاشی بازخواهد گشت و برای نخستین بار مقابل سوپرمن قرار خواهد گرفت. بدیهی است که پروژه‌ای که بیل درباره‌ی آن صحبت می‌کرد «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت بود» (Batman v. Superman: Dawn of Justice) که البته در آن هیچ وقت از کریستین بیل استفاده نشد و در عوض بن افلک جایگزین او شد.

با این که بیل تمایل زیادی برای بازگشت به نقش یکی از مهم‌ترین ابرقهرمان‌های دی سی داشت اما زک اسنایدر کارگردان فیلم هیچ وقت او را برای ایفای نقش مجدد بتمن در نظر نداشت. او در مصاحبه با FilmInk گفت؛ احساس می‌کند عناصری در سبک و سیاق سوپرمن نمی‌توانند در سه‌گانه‌ی بتمن کریستوفر نولان حضور داشته باشند؛ بنابراین بازگرداندن بیل ممکن است بخشی از طرفداران را خوشحال کند اما زیبایی‌شناسی کلی مجموعه‌ی مورد نظر را با مشکل مواجه می‌کند. علاوه بر این اسنایدر می‌خواست با بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت فضای منحصربه‌فردی نسبت به آثار پیشین بتمن ایجاد کند که البته در این کار هم تا حدی موفق عمل کرد.

۲- توماس جین در نقش پانیشر

فیلم «پانیشر» (The Punisher) سال ۲۰۰۴ با بازی توماس جین در نقش ضد قهرمان اصلی اکران شد اما نتوانست آن طور که باید و شاید به موفقیت برسد. با این وجود به اندازه‌ای سودآور بود که ساخت دنباله‌ی سینمایی آن خیلی زود تائید شد. قسمت دوم پانیشر فرآیند تولید طولانی را دنبال کرد؛ از بازنویسی چندین و چندباره‌ی فیلم‌نامه تا تاخیرهای فراوان برای آغاز فیلم‌برداری و تغییرات گسترده در گروه تولید. با این وجود در همه‌ی این سال از توماس جین به عنوان تنها گزینه‌ی ایفای نقش پانیشر یاد می‌شد.

تا این که سال ۲۰۰۷ قسمت دوم به صورت رسمی در مرحله‌ی تولید قرار گرفت اما در کمال ناباوری اعلام شد جین از حضور در این پروژه انصراف داده است. او در نامه‌ای خطاب طرفدارانش گفت از آن جایی که از فیلم‌نامه راضی نیست، علیرغم علاقه‌ی قلبی به نقش پانیشر، ترجیح می‌دهد به فیلم بازنگردد.

در حالی که به نظر می‌رسید پرونده‌ی ساخت این دنباله‌ی سینمایی کاملا بسته شده است، ناگهان اعلام شد لکسی الکساندر کارگردانی قسمت دوم که «پانیشر: منطقه‌ی جنگ» (Punisher: War Zone) نام دارد را بر عهده خواهد داشت و ری استیونسون هم برای ایفای نقش پانیشر جایگزین توماس جین شد.

۱- کریستوفر ریو در نقش کلارک کنت/ سوپرمن

کریستوفر ریو یکی از ماندگارترین بازیگران فیلم‌های ابرقهرمانی است که در نقش سوپرمن برای همیشه جاودانه شد. ریو برای نخستین بار سال ۱۹۸۷ در فیلم «سوپرمن» (SuperMan) حضور پیدا کرد و در کنار بازیگرانی مثل مارلون براندو و جین هکمن درخشید. محبوبیت او به اندازه‌ای بود که بی برو برگرد در فیلم‌های بعدی هم حضور پیدا کرد اما حادثه‌ای تلخ سوپرمن جذاب سینما را برای همیشه خانه‌نشین کرد.

ماجرا از این قرار بود که کریستوفر ریو در یک مسابقه‌ی اسب‌سواری به زمین افتاد و از ناحیه‌ی مهره‌های گردن به شدت آسیب دید، به طوری که تا پایان عمر فلج شد و توانایی‌های حرکتی‌اش را برای همیشه از دست داد. ریو نه سال بعد در اثر ایست قلبی درگذشت. این حادثه‌ی تلخ منجر به جایگزینی بازیگران دیگری برای ایفای نقش کلارک کنت شد اما یاد و خاطره‌ی ریو تا ابد در ذهن طرفداران فیلم‌های ابرقهرمانی زنده است.

