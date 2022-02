طبق آخرین گزارش‌ها، برآورد می‌شود که برای ساخت «ماموریت غیر ممکن ۷» تا به حال در حدود ۲۹۰ میلیون دلار هزینه شده. بودجه‌ای بسیار فراتر از آنچه برای قسمت‌های پیشین این فیلم استفاده شده. در ادامه به علل و عواملی که این بودجه سنگین را به پروژه فیلم تحمیل کرده‌اند، خواهیم پرداخت.

تام کروز، از عوامل اصلی تحمیل هزینه‌

تام کروز خواسته یا ناخواسته به چهره‌ی مشهوری در سینما در زمان همه‌گیری بیماری کرونا تبدیل شده‌است. او یک دنباله از اثر سینمایی دیگری هم به نام «تاپ گان» دارد که مدت‌هاست فرصتی برای اکران پیدا نمی‌کند. حتی ساخت و اکران آن از «زمانی برای مردن نیست»، دنباله فیلم جیمزباند هم بیشتر طول کشید و هنوز هم به پرده نرسیده‌است. همچنین زمانی که در ابتدای شیوع کرونا همه فکر می‌کردند این بیماری حداکثر تا پایان سال ۲۰۲۰ از بین خواهد رفت و زندگی به حالت عادی برمی‌گردد، تام کروز در فایل ویدیویی اعلام کرد بسیار دلش برای سینما و بازیگری تنگ شده‌ است. اما حاشیه‌ی مهمی که او را به یک چهره‌ی مورد توجه تبدیل کرد، انتشار فایل صوتی بی‌کیفیتی بود که در آن تام کروز در حال فریاد کشیدن بر سر عوامل پشت صحنه‌ی یکی از فیلم‌هایش به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود.

فایلی که به سرعت در سراسر جهان پخش شد و در ایران هم به دلیل موج اعتراضی به عدم خرید واکسن، این فایل بسیار موردتوجه اهالی سینما و مردم عادی قرارگرفت. اما به هرحال حاشیه‌هایی که تام کروز برای فیلمبرداری‌ها ایجاد کرده، بهای سنگینی داشته. چون در روزهای اخیر سایت ورایتی اعلام کرده که «ماموریت غیر ممکن ۷» بیش از همه قسمت‌های قبلی هزینه داشته.

این در حالی است که از اولین «ماموریت غیر ممکن» در سال ۱۹۹۶ تا آخرین قسمت اکران شده‌ی آن در سال ۲۰۱۸ یعنی «ماموریت غیرممکن: فال اوت»، هیچ قسمتی بیش از ۱۷۰ میلیون دلار هزینه نداشته. روند فیلمبرداری این فیلم تبدیل به یک تریلر دیوانه‌کننده شده‌بود، به طوری که با تصمیم‌گیری‌های تام کروز و کریستوفر مک‌کوری، لوکشین‌های زیادی در سراسر دنیا برای در امان ماندن از کرونا، برای فیلم انتخاب شد و پروژه ساخت و فیلمبرداری، ۷ بار متوقف شد. فیلمبرداری که از فوریه ۲۰۲۰ شروع شد و هنوز با گذشت دو سال، تنها یک تاریخ ضمنی برای انتشار فیلم در سال ۲۰۲۳ اعلام شده است. روندی که مبلغی در حدود ۲۹۰ میلیون دلار را برای سازندگان این فیلم به همراه داشت.

دیگر هزینه‌ها

در تمام توقف‌های فیلمبرداری، چون تمام عوامل فیلم، از بازیگران تا تیم فنی و خدمه پشت صحنه، همه طبق قرارداد در حال کار با پروژه محسوب می‌شدند، حقوق دریافت می‌کردند. از طرفی برخی لوکشین‌های فیلم که برای هماهنگی و بسته شدن آنها برای فیلمبرداری باید هزینه‌های زیادی پرداخت می‌شده، به دلیل تعطیلی‌های مکرر و برنامه‌ریزی‌های چندباره، بارها برای گروه سازنده و استودیو تهیه فیلم شرایط مالی سختی به وجود آورده.

به گفته سایت واریتی، یکی از سکانس‌های طولانی و اکشن فیلم، در کارناوال ونیز باید فیلمبرداری می‌شده. کارناوالی که سالی یکبار برگزار می‌شود و در طول این ۷ بار توقف فیلمبرداری چندبار برای فیلمبرداری در این کارناوال برنامه‌ریزی شده، هزینه به شرکت‌ها و بخش‌های دست‌اندکار پرداخته شده اما در نهایت فیلمبرداری بدون نتیحه کنسل شده. علاوه بر اینها، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای یک پروژه عظیم، هزینه‌های تبلیغات و بودجه لازم برای بازاریابی این نوع فیلم‌ها را هم باید به لیست بلندبالای بودجه این فیلم اضافه کرد.

سیزدهمین فیلم گران‌قیمت تاریخ سینما

حالا می‌توان تصور کرد که چطور فیلم «ماموریت غیرممکن ۷» به سمتی سوق پیدا کرده تا به جمع گران‌قیمت‌ترین فیلم‌های ساخته شده در تاریخ بپیوندد. این در حالی است که خیلی از فیلم‌های شبیه به این اثر که در لیست فیلم‌های گران‌قیمت قرار دارند، اتفاق‌های ویژه‌ای در سینما محسوب نمی‌شوند و حتی گاهی آثاری هستند که در گیشه هم به موفقیت چشم‌گیری نمی‌رسند.

«ماموریت غیر ممکن ۷» فعلا در رتبه سیزدهم قراردارد، اما مثلا فیلمی مانند «دنیای آب» (Water world) با بازی ‌کوین کاسنر در رتبه دوازدهم قرار دارد؛ فیلمی که هیچ توجیهی برای هزینه‌ی ‌زیاد آن وجود ندارد. یا در مثالی دیگر فیلم «لیگ عدالت» (Justice League)، رتبه هشتمین فیلم پر هزینه را دارد که با بودجه‌ای نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ساخته شده. این در حالی است که این فیلم نتنها نتوانست به موفقیت مورد انتظار برسد، بلکه ضرری حدودا ۶۰ میلیون دلاری برای کمپانی برادران وارنر به وجود آورد.

گیشه‌ی غیرقابل پیش‌بینی

یکی از بزرگترین مشکلات «ماموریت غیرممکن ۷» این است که به دلیل وقفه‌ای که در ساخت آن به وجود آمد و برنامه‌ریزی‌های قبلی که درباره ساخت قسمت هشتم، بلافاصله پس از قسمت هفتم انجام شده بود، حالا براساس تصمیم‌گیری سازندگان قرار است تا «ماموریت غیر ممکن ۸» ساخته و آماده پخش نشده، قسمت هفتم آن اکران نشود. این موضوعی از زمانی به صورت شایعه در میان سایت‌های سینمایی منتشر شد که خبری درباره اینکه قسمت هشتم، آخرین قسمت از این مجموعه فیلم‌های دنباله‌دار است در خبرگزاری‌ها پخش شد.

این در حالی است که هنوز فیلمبرداری قسمت هشتم در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی‌ها قسمت هفتم قرار است تابستان سال آینده منتشر شود، اما هیچ اطمینانی برای انجام این پیش‌بینی وجود ندارد و ممکن است تا آن زمان عواملی این برنامه‌ریزی‌ها را دچار وقفه کند. اتفاقی که اگر بیافتد ضرر‌های بیشتری به سازندگان فیلم خواهد زد که با یک گیشه خیلی عالی شاید قابل جبران باشد. اما واقعیت این است که ما درباره گیشه‌ی سینما در دوران کرونا صحبت می‌کنیم. گیشه‌ای که در سال گذشته همه‌ی پیش‌بینی‌ها را زیر سوال برد.

مثلا فیلمی مانند «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم در دوران کرونا شد، اما همچنان از حد انتظار کمتر فروش داشت. یا فیلم‌هایی مثل «آخرین دوئل» (The Last Duel)، «ماتریکس ۴» (The Matrix 4)، «سقوط ماه» (Moonfall) رسما در گیشه سینما شکست خوردند و تنها در نمایش خانگی توانستند کمی انتظارات را برآورده کنند. این را هم باید در نظر گرفت که یکی از مهم‌ترین گیشه‌های فیلم‌های اکشن هالیوودی، چین است. اما فعلا روابط چین و آمریکا خوب نیست و نمی‌توان روی گیشه‌ی این کشور چندان حساب کرد. در نهایت هم نباید فراموش کرد که هنوز شرایط بیماری کرونا به طور کامل برطرف نشده و ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در راه باشد.

نسخه‌ی برنده

با تمام توضیحاتی که داده شد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که «ماموریت غیرممکن ۷» یک فیلم اکشن پرطرفدار است که هنوز هم می‌تواند بسیاری را میخکوب کند. از طرفی سازندگان این نوع فیلم‌ها همیشه همه‌ی تلاش خود را به کار می‌بندند تا مخاطب را با خود همراه کنند. مثلا یکی از اتفاقات فراموش نشدنی، در قسمت ششم این فیلم، زمانی بود که پس از سکانس تعقیب و گریز در پاریس، نفس تماشگران در سینما حبس می‌شد. در این فیلم‌ها از این صحنه‌ها کم نیست، سکانس‌هایی که مخاطب ترجیح می‌دهد به صورت دسته‌جمعی و بر روی پرده بزرگ سینما آن را تماشا کند.

همچنین این نکته را نباید فراموش کنیم که تام کروز شرایط سخت‌تر از این را هم پشت سر گذاشته. زمانی که برای قسمت سوم ماموریت غیر ممکن، قرار بود به طور کامل از پروژه حذف شود و مسایل پشت پرده‌‌ی فیلم آن را به شکست خورده‌ترین قسمت از این دنباله تبدیل کرد. اما کروز بازگشتی قدرتمند داشت و قسمت‌های چهارم، پنجم و ششم ماموریت غیرممکن، تبدیل به پردرآمدترین و موفق‌ترین آثار او در دوران حرفه‌ای‌اش شدند.

