در کنار عوامل فیلم‌هایی که در رقابت‌های اسکار امسال شرکت کردند، حتی استراتژیست‌های برتر جوایز در چند روز گذشته پذیرفتند که نمی‌دانستند چه کسی آخرین مراحل تدوین را انجام می‌دهد، زیرا نظرسنجی از رای‌دهندگانی که مدعیان امسال را از طریق نمایش‌دهنده‌ها در خانه تماشا می‌کنند و نه در رویدادهای FYC آسان نبود.

نامزدهای اسکار ۲۰۲۲ اعلام شد؛ شکست اصغر فرهادی در شب درخشش ژاپنی‌ها

اکنون که نامزدها مشخص شده‌اند، نود و چهارمین دوره‌ی جوایز اسکار می‌تواند شب خوبی برای «قدرت سگ» (The Power of the Dog) نتفلیکس باشد. این درام به کارگردانی جین کمپیون، با ۱۲ نامزدی در بین سایر نامزدها پیشتاز بوده و اولین بار است که یک زن برای دومین بار در بخش بهترین کارگردانی نامزد شده است. (اولین نامزدی اسکار کارگردانی کمپیون برای فیلم «پیانو» (The Piano) در سال ۱۹۹۳ بود). «تلماسه» (Dune) با ۱۰ نامزدی حضور دارد. فیلم زندگی‌نامه‌ای کنت برانا به نام «بلفاست» (Belfast) در این دوره‌ی رقابت‌ها هفت فرصت دریافت جایزه در بخش‌های مختلف دارد.

برخی حذفیات تکان دهنده هم در بین نامزدها وجود داشت. به جز لیدی گاگا برای بازی در «خانه‌ی گوچی» (House of Gucci)، بردلی کوپر برای «پیتزای شیرین بیان» (Licorice Pizza) هم نامزدی را از دست داد. اما خبر بهتر اینکه پس از عدم دریافت نامزدی جایزه‌ی SAG، کریستن استوارت اولین نامزدی اسکار خود را برای بازی در نقش پرنسس دایانا در «اسپنسر» (Spencer) به دست آورد. هیاهوی «ماشین من را بران» (Drive My Car) هم واقعی بود، چرا که این فیلم چهار نامزدی دریافت کرد، از جمله بهترین کارگردانی برای ریوسکه هاماگوچی.

۱. کم‌لطفی: لیدی گاگا برای بازی در فیلم «خانه‌ی گوچی» نامزد بهترین بازیگر زن نشد

لیدی گاگا در نقش پاتریزیا رجیانی نقش یک زن ایتالیایی را بازی کرد که با خانواده‌ی گوچی وصلت، و قتل شوهرش را سازماندهی می‌کند. گاگا به شدت برای اسکار مبارزات انتخاباتی انجام داد و او تنها بازیگری بود که تمام پیش‌نیازهای نامزد شدن را داشت. از نامزدی جوایز بفتا، تا جایزه‌ی انتخاب منتقدان، گلدن گلوب و SAG. اما افسوس که گاگا در نهایت در مقابل داوران آکادمی کوتاه آمد.

۲. غافلگیری: کریستین استوارت برای بازی در فیلم «اسپنسر» نامزد بهترین بازیگر زن شد

اگرچه او بیشتر فصل را به‌عنوان پیشتاز برای پرتره‌اش از پرنسس دایانا در درام غم‌انگیز پابلو لارین گذراند، اما زمانی که استوارت نتوانست نامزدی جایزه‌ی SAG را برای این نقش به دست آورد، همه‌ ناامید شده بودند. اما در نهایت، همانطور که بسیاری پیش‌بینی می‌شد، او به اولین نامزدی‌اش برای دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر زن رسید.

۳. کم‌لطفی: جنیفر هادسون برای بازی در فیلم «احترام» (Respect) نامزد بهترین بازیگر زن نشد

دسته‌بندی بهترین بازیگر زن بیش از حد رقابتی است و احتمالا سهم خود را از ناامیدی و غافلگیری خواهد داشت، اما هادسون پس از کسب نامزدی جایزه‌ی SAG برای بازی بی‌باکانه‌اش در نقش آرتا فرانکلین، شانس او خوب به نظر می‌رسید. او همچنین در یکی دیگر از دسته‌های رقابتی فوق‌العاده برای نامزدی آهنگ اصلی «من اینجام» (Here I Am) واجد شرایط بود. اما هادسون که پیش از این برای بازی در فیلم «دختران رویایی» (Dreamgirls) برنده‌ی اسکار شده بود، در نهایت نتوانست در هیچ یک از این دو دسته قرار بگیرد.

۴. کم‌لطفی: دنی وینلوو برای فیلم «تلماسه» نامزد اسکار بهترین کارگردان نشد

اگرچه «تلماسه» ۱۰ بار نامزد اسکار از جمله بهترین فیلم شد و پس از ۱۲ نامزدی «قدرت سگ» در رتبه‌ی دوم قرار گرفت، شاخه‌ی کارگردان، دنی ویلنوو را برای حماسه‌ی علمی جاه‌طلبانه‌اش نامزد نکرد. برای ویلنوو این بسیار تاثیرگذارتر بود که «تلماسه» یکی از نادرترین فیلم‌های سال گذشته محسوب می‌شد که با پخش همزمان از HBO Max در باکس‌آفیس موفق شد. اما او شانس دیگری با «تلماسه ۲» (Dune 2) خواهد داشت.

اسکار ۲۰۲۲؛ آیا «داستان وست ساید» دیزنی را به آرزوی دیرینه‌اش می‌‎رساند؟

۵. غافلگیری: جسی باکلی برای فیلم «دختر گمشده» (The Lost Daughter) نامزد بهترین نقش مکمل شد

اولین نامزدی اعلام شده نیز یکی از خوشایندترین غافلگیری‌ها بود؛ جسی باکلی برای نقش مکمل خود در اولین کارگردانی بلند سینمایی مگی جیلنهال مورد تقدیر قرار گرفت. به اشتراک گذاشتن نقش با افسانه‌ای مانند اولیویا کولمن کار کوچکی نیست و رای دهندگان بسیار تیزبین بودند که بازی برجسته‌ی باکلی را تحسین کردند.

۶. کم‌لطفی: کترینا بلف برای فیلم «بلفاست» نامزد بهترین بازیگر نشد

از زمانی که داستان زندگی‌نامه‌ای کنت برانا درباره‌ی بزرگ شدن در ایرلند و در جشنواره حضور پیدا کرد، این سوال مطرح نبود که آیا بازیگران نامزد می‌شوند یا خیر. در بیشتر فصل، تنها چیزی که مطمئن به نظر می‌رسید نامزدی کترینا بلف در نوبت به عنوان یک مادر با اراده بود.

او تنها بازیگری بود که به صورت جداگانه در جوایز SAG نامزد شد و از همه پیشی گرفت. اما در نهایت، این جودی دنچ بود که نامزدی بازیگر نقش مکمل زن و هشتمین نامزدی خود را به دست آورد. برای مردان، هم سیاران هیندز و هم جیمی دورنان برای ایفای نقش پدر در رقابت بودند. اما این هیندز بود که در نهایت برای بازیگر نقش مکمل نامزد شد.

۷. کم‌لطفی: روث نگا برای فیلم «عبور» (Passing) نامزد نشد

اولین کارگردانی ربکا هال در نامزدی به طور کامل کنار گذاشته شد، اما نگا به طور فاحشی از نامزدی در نقش مکمل زن کنار گذاشته شد که نقش یک زن سیاهپوست را در دهه‌ی ۲۰ به عنوان یک زن سفیدپوست بازی می‌کرد. نگا جوایزی را از انجمن ملی منتقدان فیلم و حلقه‌ی منتقدان فیلم لندن دریافت کرد و از همه مهم‌تر نامزدی جایزه‌ی SAG را دریافت کرد که معمولا یک شاخص قوی در رقابت است.

۸. غافلگیری: «ماشین مرا بران» چهار نامزدی دریافت کرد

درام تحسین‌شده‌ی ریوسکه هاماگوچی در تمام فصل، همراه با برنده شدن جایزه‌ی بهترین فیلم از گروه‌هایی مانند انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس و حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک، پرطرفدار بوده است، اما پس از ناکامی در کسب امتیاز در PGA و DGA، برای نامزدی امیدی نداشت. اما در نهایت، این فیلم ژاپنی (به همان اندازه که به خاطر زمان سه ساعته‌اش شناخته می‌شود) در مجموع چهار نامزدی را به خود اختصاص داد: بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه‌ی اقتباسی و فیلم بین‌المللی.

۹ بازیگر مرد که برای نامزدی اسکار ۲۰۲۲ دو شانس دارند

۹. کم‌لطفی: لئوناردو دیکاپریو برای فیلم «به بالا نگاه نکن» نامزد نشد

با وجود اینکه دی‌کاپریو شش بار نامزد اسکار، و یک بار برای فیلم «بازگشته» (The Revenant) برنده‌ی این جایزه شده است او رابطه‌ی پیچیده‌ای با آکادمی دارد؛ زیرا برای برخی از بهترین بازی‌هایش از جمله «تایتانیک» (Titanic)، «جاده‌ی انقلابی» (Revolutionary Road)، «جنگوی زنجیر گسسته» (Django Unchained)، «رفتگان» (The Departed) و «اگه می‌تونی منو بگیر» (Catch Me If You Can) نادیده گرفته شد. عدم نامزدی او به عنوان استاد نجوم در کمدی آدام مک‌کی، آخرین مورد اضافه شده به این فهرست است.

۱۰. غافلگیری: «بدترین آدم دنیا» (The Worst Person in the World) برای فیلمنامه نامزد شد

فیلم دیگری که تا این اواخر شتاب بیشتری گرفته بود، مطالعه‌ی یواخیم تریر در مورد زنی جوان با بازی رناته رینسو بود که در درامی درباره‌ی عشق و زندگی نقش‌آفرینی می‌کرد. پیش‌بینی می‌شد که فیلم نروژی در بخش فیلم بین‌المللی قرار بگیرد و رینسوی در حال ظهور به عنوان یک رقیب سرسخت در بخش بهترین بازیگر زن باشد. در حالی که واقعا در بخش فیلم بین‌المللی فرصت پیدا کرد، در نهایت این فیلمنامه‌ی اصلی تریر و اسکیل فوگت بود که دومین نامزدی فیلم را رقم زد.

۱۱. کم‌لطفی: فیلمنامه‌ی آرون سورکین برای فیلم «ریکاردو بودن» (Being the Ricardos) نامزد نشد

قبل از «ریکاردو»، سورکین دو فیلم «بازی مالی» (Molly’s Game) و «دادگاه شیکاگو ۷» (The Trial of the Chicago 7) را کارگردانی کرده بود و برای هر دو نامزد دریافت اسکار بهترین فیلمنامه شد. او همچنین برنده‌ی اسکار برای «شبکه‌ی اجتماعی» (The Social Network) و نامزد «مانی‌بال» (Moneyball) است و به طور کلی یک مهره‌ی قطعی در بخش فیلمنامه محسوب می‌شود. بنابراین غافلگیرکننده بود که او برای آخرین – و مسلما بهترین – فیلمش به عنوان کارگردان نادیده گرفته شود.

۱۲. کم‌لطفی: فیلمنا‌مه‌ی تونی کوشنر برای فیلم «داستان وست‌ساید» (West Side Story) نامزد نشد

فیلم‌های موزیکال تاریخچه‌ای غنی در کسب اسکار بهترین فیلمنامه دارند و حتی بیشتر از آن بازسازی‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند. اما تفسیر کوشنر از موزیکال کلاسیک به دلیل خلاقیت و هوشمندی آن مورد توجه قرار گرفت. با این حال، حتی با نامزدی اخیر در WGA، فیلمنامه‌اش موفق نشد در بین پنج نامزد نهایی قرار بگیرد.

پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۲؛‌ آیا باز هم فیلمی سیاه‌وسفید اسکار را به خانه می‌برد؟

۱۳. کم‌لطفی: جرد لتو برای فیلم «خانه‌ی گوچی» نامزد نشد

علاوه بر گاگا که نامزدی اسکار را از دست داد، آکادمی همچنین به اجرای حیرت‌انگیز لتو در نقش مایه‌ی ننگ خانواده‌ی مد، پائولو گوچی، شانسی نداد. اما شاید برای رای دهندگان اسکار بازی او بیش از اندازه خوب بود؟ در فیلم، لتو زیر لایه‌های پروتز قابل تشخیص نیست.

۱۴. کم‌لطفی: بن افلک برای فیلم «نوار مناقصه» (The Tender Bar) نامزد بهترین بازیگر نشد

افلک به‌عنوان عموی دوست‌داشتنی لانگ آیلند در «نوار مناقصه» با نامزدی گلدن گلوب و SAG برای بازیگر نقش مکمل انتخاب شد. اما رای دهندگان اسکار عملکرد او را نادیده گرفتند. افلک که برنده‌ی دو جایزه‌ی اسکار برای نویسندگی «ویل هانتینگ خوب» (Good Will Hunting) و تهیه کنندگی «آرگو» (Argo) شده است هرگز نامزد جایزه‌ی اسکار برای بازیگری نشده است.

۱۵. کم‌لطفی: بردلی کوپر برای فیلم «پیتزای شیرین‌بیان» نامزد بهترین بازیگر نشد

این بازیگر برای نقش‌هایش در «کوچه‌ی کابوس» (Nightmare Alley) نیز مورد تشویق قرار گرفت، اما این نوبت نقش مکمل باربارا استرایسند در نقش جان پیترز در «پیتزای شیرین‌بیان» بود که نامزدی جایزه‌ی SAG را برای او به ارمغان آورد و به نظر می‌رسید که او را در مسیر دیگری قرار می‌دهد. او احتمالا مجبور شد با این ایده که زمان نمایش او بسیار محدود است و این رده به شدت رقابتی است مبارزه کند.

۱۶. غافلگیری: جسی پلمونز برای فیلم «قدرت سگ» نامزد بهترین نقش مکمل شد

غافلگیری‌ها در رده‌ی بازیگر نقش مکمل امیدوار کننده هستند: برای مثال، پلمونز همراه با دیگر بازیگرانش (کریستن دانست) برای بازی در نقش یک مزرعه‌دار آرام در وسترن خیره‌کننده‌ی جین کمپیون انتخاب شد. این اولین نامزدی اسکار این بازیگر است.

پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۲؛ آیا جوئل کوئن در مقام کارگردان به‌تنهایی هم می‌درخشد؟

۱۷. غافلگیری: جی کی سیمونز برای فیلم «ریکاردو بودن»

شاید خیلی غافلگیر کننده نباشد زیرا سیمونز برنده‌ی محبوب اسکار در نقش‌های مکمل است، اما شنیدن نام این بازیگر برای بازی او در نقش ویلیام فراولی، همبازی لوسیل بال و دسی آرناز، در «عاشقتم لوسی» (I Love Lucy) همچنان خوشحال کننده است.

۱۸. غافلگیری: فیلم «فرار کن» (Flee) تاریخ‌ساز شد

فیلم تحسین‌شده‌ی یوناس پوهر راسموسن غیرممکن بود که نادیده گرفته شود. داستان مردی که فرار خود از افغانستان را در کودکی به یاد می‌آورد، یک مستند انیمیشنی از دانمارک است. در حالی که بسیاری انتظار داشتند که این فیلم برای انیمیشن بلند نامزد شود، اما این امید وجود داشت که نامزدی دیگری در دو بخش مستند یا بین‌المللی کسب کند. در پایان، هر سه مورد را به دست آورد، آن هم برای اولین بار برای یک فیلم.

۱۹. کم‌لطفی: کیت بلانشت برای بازی در «کوچه‌ی کابوس» نامزد نقش مکمل نشد

بلانشت به عنوان یک روانشناس در «کوچه‌ی کابوس» یک بازی فوق‌العاده انجام داد. او همچنین نقش خنده‌دارتری به عنوان مجری برنامه‌ی صبحگاهی در «به بالا نگاه نکن» ارائه کرد. اما در هر صورت شایسته بود که برای فیلم «کوچه‌ی کابوس» قدردانی شود.

۲۰. کم‌لطفی: «بلفاست» برای بهترین تدوین نامزد اسکار نشد

در حالی که «بلفاست» با هفت نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم امسال شناخته می‌شود، در بخش تدوین موفق به کسب نامزدی نشد. زمانی، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید که یک فیلم بدون نامزدی تدوین برنده‌ی جایزه اصلی شود، اما «بردمن» (Birdman) در سال ۲۰۱۴ و نه فیلم دیگر در سال ۱۹۳۴ این کار را انجام دادند.

پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۲؛ جودی دنچ باسابقه یا جسی باکلی جوان؟

۲۱. کم‌لطفی: آریانا گرانده برای ترانه‌ی «به بالا نگاه نکن» نامزد نشد

آهنگ خنده‌دار «فقط به بالا نگاه کن» (Just Look Up) گرانده که یکی از نویسندگان آن هم بود، در رده‌ی بهترین آهنگ قرار نگرفت. شرم‌آور است! اجرای او از این ترانه می‌توانست یکی از برجسته‌ترین‌‌های امسال باشد.

