به جرات می‌توانیم بگوییم که رویداد «کامیک‌کان»، بزرگ‌ترین مراسم سال برای طرفداران کمیک‌ها و ابرقهرمانان و فیلم‌ها و سریال‌های مربوط به آن‌ها است. در کمیک‌کان، همه چیز پیدا می‌شود و با توجه به اینکه یک مراسم برای طرفداران است و همه می‌توانند در آن شرکت کنند، کمپانی‌های زیادی در آن حضور پیدا می‌کنند. استودیوی بازی‌سازی «تل‌تیل گیمز» (Telltale Games) که بیشتر بازی‌هایش، با اقتباس از روی کمیک‌ها ساخته شده‌اند، به مناسبت رویداد San Diego Comic-Con 2017 از سه بازی جدید رونمایی کرد. این سه بازی، فصل‌های جدید بازی‌های قبلی این شرکت هستند.

همانطور که شایعه شده بود، فصل دوم بازی The Wolf Among Us در رویداد SDCC 2017 رونمایی شد. استودیوی تل‌تیل زیاد درباره‌ی بازی صحبت نکرد، ولی گفت که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۸ میلادی، روی تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

فصل دوم بازی The Wolf Among Us هنوز اسم مشخصی ندارد. این بازی داستان کاملا جدیدی را با همان شخصیت‌های فصل اول تعریف خواهد کرد. بازیگران اصلی این مجموعه، مثل «آدام هرینگتون» در نقش «بیگبی ولف»، دوباره برای فصل دوم بازخواهند گشت.

در ادامه، ویدیویی که استودیوی تل‌تیل برای رونمایی از فصل دوم The Wolf Among Us منتشر کرده را برای‌تان قرار داده‌ایم. البته این ویدیو چیزی از بازی را نشان نمی‌ًدهد و فقط سازندگان بازی و آدام هرینگتون در آن صحبت می‌کنند. می‌توانید به سادگی از کنارش رد شوید.

دانلود mp4

رونمایی از فصل دوم بازی سریالی بتمن، خبر دیگری بود که استودیوی تل‌تیل دیروز منتشر کرد. مراحل ساخت فصل دوم بازی سریالی بتمن بسیار جلوتر از The Wolf Among Us هستند و دنباله‌ی بتمن نه تنها اسم و تریلر و اسکرین‌شات دارد، بلکه تاریخ انتشارش هم معلوم است.

فصل دوم بازی سریالی بتمن، Batman: The Enemy Within نام گرفته است. قسمت اول این فصل، در روز ۸ آگوست منتشر خواهد شد؛ یعنی اساسا کمتر از دو سه هفته‌ی دیگر. قرار است نسخه‌ی دیسکی بازی هم در مهر ماه وارد بازار شود. مثل تمام نسخه‌های دیسکی تل‌تیل، قسمت اول روی دیسک است و بقیه‌ی قسمت‌ها به هنگام انتشار، دانلودی خواهند بود.

به نظر می‌رسد که تمرکز این فصل از بازی سریالی بتمن، روی شخصیت «ریدلر» (Riddler) باشد. البته شخصیت جوکر هم در بازی وجود خواهد داشت و نقشش هم ظاهرا کم نخواهد بود.

تریلر و تصاویر Batman: The Enemy Within را در ادامه می‌توانید ببینید.

دانلود mp4

آخرین رونمایی استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل، مربوط به بزرگ‌ترین بازی این شرکت بود. استودیوی تل‌تیل با رونمایی از فصل جدید مجموعه‌ی «مردگان متحرک» یا همان The Walking Dead، گفت که می‌خواهد قصه‌ی شخصیت کلمنتاین را تمام کند.

فصل بعدی مردگان متحرک، آخرین فصل این مجموعه خواهد بود و برای همین هم اسم The Walking Dead: The Final Season برای آن انتخاب شده است.

استودیوی تل‌تیل هم‌چنین در کنار اعلام این خبر گفت که مجموعه بازی‌های مردگان متحرک آن‌ها، تا به امروز بیش از ۵۰ میلیون قسمت فروش داشته‌اند.

می‌توانید در ادامه، ویدیوی معرفی فصل آخر The Walking Dead را ببینید. با توجه به اینکه فصل آخر این بازی، سال آینده می‌آید، ویدیوی زیر هم بیشتر روی اتفاقات سه فصل گذشته و برنامه‌هایی که برای فصل آخر دارند، تمرکز می‌کند و خبری از روند بازی فصل چهار نیست.

دانلود mp4

منبع متن: digikala