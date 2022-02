معمولا جوایز اسکار از دایره‌ی کوچکی از فیلم‌ها بیرون می‌آیند. مثلا امسال «قدرت سگ» (The Power of the Dog) با نامزدی در ۱۲ رشته، «تلماسه» با نامزدی در ۱۰ رشته و «داستان وست ساید» (West Side Story) و «بلفاست» (Belfast» هر کدام با نامزدی در ۷ رشته بیش‌تر توجه‌ها را به خود جلب کردند. دیدن این که آکادمی اسکار از بعضی هنرمندان شایسته به پاس تلاش‌هایشان تقدیر می‌کند، عالی است اما روی دیگر سکه کارهای ارزشمندی قرار دارند که به صورت واضح نادیده گرفته می‌شوند. ۱۱ فیلم این فهرست از بهترین‌های سال گذشته هستند که در هیچ رشته‌ای نامزد دریافت جایزه نشدند اما مطمئن باشید آثار خوبی هستند؛ بنابراین از تماشایشان غافل نشوید.

* توجه: گزینه‌های این فهرست بر اساس بیش‌ترین امتیاز راتن تومیتوز مرتب شده است.

۱- خوک (Pig)

کارگردان: مایکل سارنوسکی

مایکل سارنوسکی بازیگران: نیکلاس کیج، الکس وولف، آدام آرکین

نیکلاس کیج، الکس وولف، آدام آرکین امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰۰

نیکلاس کیج پیش از این که به پادشاه فیلم‌های VOD تبدیل شود، یکی از بهترین بازیگرآن‌هالیوود بود. او به خاطر «ترک لاس‌وگاس» (Leaving Las Vegas) جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد و تا به حال با بسیاری از بهترین کارگردان‌های زنده‌ی دنیا کار کرده است.

کیج با خوک به عظمت اولیه‌اش بازگشت. در حالی که به تازگی در فیلم‌هایی مثل «رنگ خارج از فضا» (Color Out of Space)، «مندی» (Mandy) و «مامان و بابا» (Mom and Dad) عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت اما در خوک جنبه‌های متفاوتی از توانایی‌هایش را نشان داد. او ایفاگر نقش دراماتیک و ظریف مرد عجیب و غریبی است که از گذشته‌اش فرار می‌کند. البته فقط عملکرد نیکلاس کیج نیست که در این فیلم متفاوت شایسته‌ی تقدیر است بلکه از فیلم‌نامه‌ی مایکل سارنوسکی و بازی الکس وولف هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

ماجرا درباره‌ی آشپز عجیب و آشفته‌حالی است که از زندگی قبلی‌اش فرار کرده و به همراه خوکش در جنگل زندگی می‌کند اما وقتی خوک محبوبش دزدیده می‌شود مجبور است با زندگی گذشته‌اش مواجه شود.

۲- قهرمان (A Hero)

کارگردان: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بازیگران: امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، سحر گلدوست، سارینا فرهادی

امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، سحر گلدوست، سارینا فرهادی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰۰

قهرمان اصغر فرهادی فراز و فرود عجیب و غریبی را تجربه کرد؛ در نخستین اکران بین‌المللی‌اش در جشنواره‌ی کن با استقبال فوق‌العاده‌ی منتقدان مواجه شد و جایزه‌ی بزرگ هیئت‌داوران را از آن خودش کرد اما با آغاز اکران عمومی و به صورت خاص با آغاز نمایش در ایران به اندازه‌ی واکنش‌های مثبت، انتقادات تند و تیزی هم دریافت کرد و در نهایت هم درگیر حواشی عجیب و غریب مالکیت طرح اصلی فیلم‌نامه شد.

اما علیرغم همه‌ی این حواشی قهرمان یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ بود و انتظارهای زیادی برای حضورش در میان نامزدهای اسکار بهترین فیلم بین‌المللی وجود داشت. اصغر فرهادی تاکنون دو جایزه‌ی اسکار در همین بخش را به خاطر فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده از آن خود کرده بود و انتظار می‌رفت امسال هم رقابت سختی با «ماشین مرا بران» (Drive My Car) ژاپنی داشته باشد که در کمال ناباوری این اتفاق نیفتاد.

قهرمان شاید از نظر داستان‌پردازی به پای فیلم‌هایی مثل جدایی نادر از سیمین نرسد اما باز هم در همان حد و اندازه‌ای است که از فرهادی انتظار می‌رود. او در این فیلم با دستمایه قرار دادن یک چالش اخلاقی به موضوعاتی مثل هیجان‌گرایی رسانه‌ای و نابرابری‌های اقتصادی هم می‌پردازد. البته در حالت خوش‌بینانه می‌شد به قرارگیری نام اصغر فرهادی در رشته‌ی بهترین فیلم‌نامه هم امیدوار بود.

ماجرا درباره‌ی مردی به نام رحیم (امیر جدیدی) است که به دلیل بدهی زندانی می‌شود. او دو روز از زندان مرخص می‌گیرد و در همین گیر و دار کیفی پر از طلا پیدا می‌کند که می‌تواند سرنوشتش را برای همیشه تغییر دهد.

نقد فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی؛ وقتی تکنیک از غریزه جلو می‌افتد

۳- جِرم (Mass)

کارگردان: فران کرانز

فران کرانز بازیگران: رید برنی، آن داود، جیسون ایزاکس، مارتا پلیمتون

رید برنی، آن داود، جیسون ایزاکس، مارتا پلیمتون امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰۰

چه کسی فکر می‌کرد فران کرانز به عنوان یکی از بازیگران فیلم «کلبه‌ای در جنگل» (Cabin in the Woods) بتواند یکی از چالش‌برانگیزترین فیلم‌های امسال را بسازد اما این اتفاق افتاد و او با جِرم به عنوان اولین فیلم سینمایی‌اش در جایگاه کارگردان و نویسنده خیره‌کننده ظاهر شد.

جِرم تماما در یک لوکیشن اتفاق می‌افتد و موضوع حساسی را دستمایه قرار داده است. فیلم بر ملاقات والدین دو نوجوان با سرنوشتی تلخ متمرکز است؛ جی (جیسون ایزاکس) و گیل (مارتا پلیمتون) که به تازگی پسرشان را در اثر حادثه‌ی تیراندازی در مدرسه از دست دادند با ریچارد (رید برنی) و لیندا (آن داود) که پسرشان عامل تیراندازی بوده و پس از مرگش با سوال‌های بی‌جوابی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ملاقات دارند.

علاوه بر کرانز که شایستگی حضور در میان نامزدهای بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه را داشت، کار گروه بازیگری به اندازه‌ای خیره‌کننده بود که می‌توانستند در میان نامزدهای اسکار بازیگری جای داشته باشند.

۴- زود باش زود باش (C’mon C’mon)

کارگردان: مایک میلز

مایک میلز بازیگران: واکین فینیکس، اسکوت مک ‌نری، گبی هافمن، جابوکی یانگ- وایت

واکین فینیکس، اسکوت مک ‌نری، گبی هافمن، جابوکی یانگ- وایت امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰۰

مایک میلز نویسنده و کارگردانی است که با ساخت آثاری مثل «تازه‌کارها» (Beginners) و «زنان قرن بیستم» (۲۰th Century Women) می‌تواند داستان‌های واقعی را در دل جهانی تاریک خلق کند و هم‌زمان می‌تواند دل‌زده و دل گرممان کند. زود باش زود باش نه تنها برای میلز به عنوان نویسنده یک نقطه‌ی اوج محسوب می‌شود بلکه در این فیلم می‌توان پیشرفت فنی چشمگیر او را مشاهده کرد. به صوت خاص فیلم‌برداری سیاه و سفید خیره‌کننده و در راستای داستان فلسفی فیلم است.

واکین فینیکس در زود باش زود باش نه تنها عملکرد به مراتب بهتری نسبت به نقش برنده‌ی اسکار جوکر دارد بلکه با یکی از بهترین ستارگان کودک سال ۲۰۲۱ یعنی وودی نورمن زوج تماشایی و جذابی را خلق کرده که تماشایشان لذت‌بخش است، حتی اگر نتوانید با درون‌مایه‌ی فیلم ارتباط برقرار کنید. هرچند نامزدی برای هر دوی آن‌ها از ابتدا هم بعید به نظر می‌رسید اما بدون شک اگر اعضای آکادمی کمی خوش‌سلیقگی به خرج می‌دادند شایسته‌ی این عنوان بودند.

ماجرای زود باش زود باش درباره‌ی جانی (واکین فینیکس) است که پس از مرگ مادرش با خواهرش قطع ارتباط می‌کند تا این که بالاخره پس از چند سال با خانواده‌اش دیداری دارد و به خاطر مشکل ناگهانی که برای خواهرش به وجود آمده، مجبور می‌شود چند روز از پسر کوچک او نگهداری کند. در خلال رابطه‌ی زیبای این دایی و خواهرزاده نگاه فلسفی میلز به دنیا را دنبال می‌کنیم.

۵- گذشتن (Passing)

کارگردان: ربکا هال

ربکا هال بازیگران: روث نگا ، تسا تامپسون، الکساندر اسکارسگارد، آندره هالند

روث نگا تسا تامپسون، الکساندر اسکارسگارد، آندره هالند امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰۰

بر اساس یک قانون نانوشته نتفلیکس از یک ترتیب خاص پیروی می‌کند و طبق آن فیلم‌هایی که احتمالا نظر اعضای آکادمی اسکار را جلب می‌کنند را نمایش می‌دهد. «بالا را نگاه نکن» (Don’t Look Up) و «قدرت سگ» (The Power of the Dog) نامزدهای بهترین فیلم شدند و «تیک‌تیک… بوم» (tick, tick… Boom) و «دختر گمشده» (Lost Daughter) هم در چند رشته‌ی فرعی نامزد شدند. درام تاثیر گذار ربکا هال به نام گذشتن باید به عنوان پنجمین فیلم نتفلیکس در چند رشته مورد توجه قرار می‌گرفت که متاسفانه خوش‌شانس نبود و این اتفاق نیفتاد.

مثلا طبق پیش‌بینی‌ها روث نگا باید به عنوان یکی از مدعیان اصلی نامزدی بهترین بازیگر مکمل زن در نظر گرفته می‌شد که این اتفاق با توجه به نامزدی بهترین بازیگر نقش اول زن به خاطر فیلم «لاوینگ» (Loving) اصلا دور از ذهن نبود. البته اگر اعضای آکادمی در مورد گذشتن سخاوتمندانه‌تر رفتار می‌کردند، می‌توانست در رشته‌های فیلم‌برداری و تدوین هم شانس زیادی داشته باشد.

روث نگا در گذشتن ایفاگر نقش زن سیاه‌پوستی به نام کلر است که هویتش را از همسر سفیدپوست نژاد پرستش پنهان کرده و سال‌ها است که در جامعه‌ی سفیدپوستان حل شده است تا این که یک روز به صورت اتفاقی با یکی از دوستانش قدیمی‌اش (تسا تامپسون) رو به رو می‌شود و از این جا به بعد شاهد تلاش این دو زن برای تطبیق خودشان با جامعه‌ای هستیم که هیچ ربطی به آن ندارند.

۳۴ نقش‌آفرینی برتر سال ۲۰۲۱ در فیلم‌ها و سریال‌ها

۶- شوالیه‌ی سبز (The Green Knight)

کارگردان: دیوید لاوری

دیوید لاوری بازیگران: دو پتل، آلیسیا ویکاندر، بری کیوگن، ساریتا چودری، شان هریس، رالف اینسون

دو پتل، آلیسیا ویکاندر، بری کیوگن، ساریتا چودری، شان هریس، رالف اینسون امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰۰

به نظر می‌رسد اعضای آکادمی اسکار علاقه‌ای به فیلم‌های قرون‌وسطایی ندارند اما مطمئنا می‌توانستند برای اثری که به احتمال زیاد در آینده به یک فیلم کلاسیک تبدیل خواهد شد، استثنا قائل شوند. برداشت تازه‌ی دیوید لاوری از دنیای شاه آرتور بیش از یک فیلم افسانه‌ای و حماسی، مراقبه‌ای متفکرانه درباره‌ی فناپذیری است.

شوالیه‌ی سبز تقریبا از همه‌ی جنبه‌های فنی درجه یک است و به راحتی می‌توانست در رشته‌های تدوین، فیلم‌برداری، موسیقی، چهره‌پردازی و آرایش مو، طراحی صحنه، طراحی لباس و صداگذاری نامزد جایزه‌ی اسکار شود. لاوری پس از عملکرد بی‌نظیرش در فیلم‌هایی مثل «پیرمرد و اسلحه» (The Old Man & The Gun)، «داستان یک روح» (A Ghost Story) و «اژدهای پیت» (Pete’s Dragon) منتظر نامزدی در بخش بهترین فیلم‌نامه بود و شوالیه‌ی سبز می‌توانست با نامزدی بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی او را به آرزوی دیرینه‌اش برساند که البته این اتفاق نیفتاد.

لاوری متن ادبی سختی را اقتباس کرده که از قرن چهاردهم شاعران و مورخان زیادی را شیفته اش شده‌اند؛ گاوین (دو پتل) خواهرزاده‌ی عیاش شاه آرتور در طول زندگی‌اش هیچ کار مهمی انجام نداده تا این که در روز تولد مسیح به مهمانی شاه دعوت می‌شود اما از آن جایی که هیچ رشادتی نداشته، داستانی هم برای تعریف کردن ندارد. مادرِ ساحره‌ی او تصمیم می‌گیرد موجودی به نام شوالیه‌ی سبز را به مهمانی بفرستد تا پسرش بتواند قدرتش را به رخ حضار بکشد اما همین جادو سرآغاز ماجراهای عجیب و مالیخولیایی برای گاوین است.

۷- موشک قرمز (Red Rocket)

کارگردان: شان بیکر

شان بیکر بازیگران: سایمون رکس، سوزانا سان، بری الرود

سایمون رکس، سوزانا سان، بری الرود امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰۰

به نظر می‌رسد شان بیکر حالا حالاها قرار است به ساخت فیلم‌هایی ادامه دهد که فقط در محافل منتقدان مورد توجه قرار می‌گیرد. هرچند آکادمی اسکار سال‌ها است که ادعای نمایندگی و حمایت از «افراد واقعی جامعه» را یدک می‌کشد اما کارگردانی مثل بیکر که به گروه‌های اقلیت می‌پردازد و به معنای واقعی کلمه برای کنکاش در جامعه وقت می‌گذارد را نادیده می‌گیرد.

موشک قرمز نه تنها برشی از زندگی است بلکه نگاهی پیچیده به یک ضد قهرمان کاریزماتیک دارد که از گذشته‌اش شرمنده است. سایمون رکس در این فیلم اجرای منحصربه‌فردی دارد و می‌توانست نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد باشد.

ماجرا درباره‌ی بازیگر دست چندمی به نام مایکی (سایمون رکس) است که پس از سال‌ها به زادگاهش بازمی‌گردد تا زندگی تازه‌ای را آغاز کند اما گذشته‌ی شرم‌آورش دست از سرش برنمی‌دارد.

۸- شمارنده‌ی کارت (The Card Counter)

کارگردان: پل شریدر

پل شریدر بازیگران: اسکار آیزاک، تای شرایدن، تیفانی هدیش، ویلم دفو

اسکار آیزاک، تای شرایدن، تیفانی هدیش، ویلم دفو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰۰

هنوز هم عجیب و شوکه کننده است که فیلم‌نامه‌نویسی مثل پل شریدر با آثار کلاسیکی از جمله «راننده تاکسی» (Taxi Driver)، «گاو خشمگین» (Raging Bull)، «آخرین وسوسه‌ی مسیح» (The Last Temptation of Christ) و «مرگ روشنایی» (Light Sleeper) اولین نامزدی اسکارش را سال ۲۰۱۹ به خاطر فیلم «اولین اصلاح‌شده» (First Reformed) به دست آورد!

در هر صورت به نظر می‌رسد پل شریدر به این بی‌تفاوتی‌ها عادت دارد اما آخرین فیلم او «شمارنده‌ی کارت» که از قضا علاوه بر نگارش فیلم‌نامه، کارگردانی آن را هم بر عهده داشت به اندازه‌ای‌تر و تمیز و درخشان بود که این حجم از نادیده‌گیری واقعا غیرعادی بود. فیلم تصویر دقیقی از فرهنگ قمار و تفسیر آتشینی از نظامی‌گری افراطی آمریکا است. فیلم‌نامه به اندازه شیک، تمیز و هوشمندانه نوشته شده که بسیاری از منتقدان پل شریدر را به عنوان یکی از نامزدهای قطعی اسکار نام می‌بردند.

همچنین در شمارنده‌ی کارت شاهد بازی درجه یک و هوشمندانه‌ای از اسکار آیزاک هستیم که نادیده گرفته شد. آیزاک یکی از بهترین بازیگران نسل خودش است که سرنوشتی کم و بیش شبیه پل شریدر دارد و تا به حال نتوانسته نظر اعضای آکادمی را جلب کند و هیچ نامزدی اسکاری در کارنامه‌ی هنری‌اش دیده نمی‌شود!

شمارنده‌ی کارت ماجرای قمارباز ماهری به نام ویلیام تل است که به عنوان یک نظامی سابق ارتش آمریکا گذشته تلخ و خجالت‌آوری دارد. او پس از سال‌ها در حالی که به خاطر گذشته‌اش احساس گناه می‌کند به مسابقات پوکر روی می‌آورد و در این مسیر با یک پسر جوان برای انتقام از دشمن مشترکشان همراه می‌شود.

۱۰ فیلم هیجان‌انگیز برتر سال ۲۰۲۱ از بدترین تا بهترین

۹- آخرین دوئل (The Last Duel)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: مت دیمون، آدام درایور، جودی کومر، بن افلک

مت دیمون، آدام درایور، جودی کومر، بن افلک امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰۰

ریدلی اسکات ۸۴ ساله با «خاندان گوچی» (House of Gucci) و «آخرین دوئل» (The Last Duel) بازگشت شکوهمندانه‌ای به سینما داشت اما به نظر می‌رسد این موضوع اهمیت چندانی برای اعضای آکادمی اسکار نداشت. در حالی که خاندان گوچی نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین گروه بازیگری انجمن بازیگران شد که یکی از معتبرترین جوایز بین‌المللی است، برخلاف پیش‌بینی‌ها و در کمال ناباوری نام هیچ یک از بازیگران در لیست نهایی نامزدهای اسکار وجود نداشت و تنها در رشته‌ی فرعی بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو نامزد شد.

اما عجیب‌تر از مورد خاندان گوچی نادیده‌گیری واضح حماسه‌ی قرون‌وسطایی اسکات یعنی آخرین دوئل است که در هیچ رشته‌ای نامزد جایزه‌ی اسکار نشد. فیلم‌نامه‌ی این اثر پرهزینه توسط بن افلک، مت دیمون و نیکول هولوفسنر نوشته شد و آخرین ترور قانونی که در خاک فرانسه‌ی قرن چهاردهم به وقوع پیوست را از سه منظر بررسی می‌کند؛ ژاک لو گری (آدام درایور) متهم به تجاوز به همسر دوست سابقش ژان د کاروژ (ژان د کاروژ) می‌شود. او این اتهام را رد می‌کند اما ژان د کاروژ درخواست اجرای دوئل برای برقراری عدالت را مطرح می‌کند.

شاید یکی از دلایل اصلی این نادیده‌گیری، انتظارهای بالا از حماسه‌ی تازه‌ی ریدلی اسکات بود. بسیاری پیش‌بینی می کرند فیلم تازه در حد و اندازه‌ی گلادیاتور باشد و به نوعی یاد و خاطره‌ی ژنرال ماکسیموس عزیز را زنده کند اما از آن جایی که آخرین دوئل پایین‌تر از انتظارات ظاهر شد، بسیاری از مخاطبان ناامید شدند.

با این وجود بازی هر سه بازیگر اصلی یعنی مت دیمون، آدام درایور و جودی کومر شایسته‌ی نامزدی اسکار بود. همچنین آخرین دوئل می‌توانست نامزدی‌هایی را در رده‌های پایین‌تری مثل بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین صداگذاری را به نام خودش ثبت کند.

۱۰- گزارش فرانسوی (The French Dispatch)

کارگردان: وس اندرسون

وس اندرسون بازیگران: فرانسیس مک دورمند، بیل مری، تیموتی شالامی، آدرین برودی

فرانسیس مک دورمند، بیل مری، تیموتی شالامی، آدرین برودی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰۰

وس اندرسون پس از سال‌ها بی‌اعتنایی از سوی آکادمی اسکار ناگهان عشق زیادی دریافت کرد و به خاطر فیلم‌هایی مثل «خانواده‌ی اشرافی تننبام» (Royal Tenenbaums)، «آقای فاکس شگفت‌انگیز» (Fantastic Mr. Fox) ، «قلمروی طلوع ماه» (Moonrise Kingdom) و «هتل بزرگ بوداپست» (The Grand Budapest Hotel) و «جزیره‌ی سگ‌ها» (Isle of Dogs) نامزد اسکار شد و البته هیچ وقت موفق نشد این جایزه را از آن خودش کند اما سال ۲۰۲۱ اوضاع برای او پیچیده‌تر شد و با اعلام نامزدهای اسکار پرونده‌ی فیلم درخشان گزارش فرانسوی برای همیشه بسته شد.

این یک شوک بزرگ برای بسیاری از طرفداران سبک اکسپرسیونیستی وس اندرسون بود. در حالی دست گزارش فرانسوی از اسکار ۲۰۲۲ خالی ماند که شایستگی نامزدی در رشته‌هایی مثل طراحی صحنه، طراحی لباس، موسیقی متن، چهره‌پردازی و آرایش مو حتی در حالت خوش‌بینانه بهترین فیلم‌نامه را به خاطر پیام به موقع اندرسون درباره‌ی اهمیت روزنامه‌نگاری فاخر را داشت.

داستان گزارش فرانسوی به نوعی از زندگی واقعی کارمندان نیویورکر الهام گرفته شده و ادای احترامی است به این نشریه‌ی دوست‌داشتنی. روزنامه‌نگاران یک نشریه‌ی خیالی فرانسوی پس از مرگ سردبیرشان تصمیم می‌گیرند آخرین شماره که شامل چهار مقاله‌ی اصلی است را به عنوان ادای احترام به سردبیرشان منتشر کنند. وس اندرسون با سبک و سیاق منحصربه‌فرد و خوش‌رنگ و لعابش این چهار روایت را به تصویر می‌کشد. استفاده‌ی هوشمندانه‌ی او از انیمیشن دو بعدی در بخشی از روایت چهارم از تماشایی‌ترین قسمت‌های گزارش فرانسوی است.

۱۱- آنت (Annette)

کارگردان: لئوس کاراکس

لئوس کاراکس بازیگران: آدام درایور، ماریون کوتیار، سایمون هلبرگ، راسل میل

آدام درایور، ماریون کوتیار، سایمون هلبرگ، راسل میل امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰۰

۲۰۲۱ سال فیلم‌های موزیکال بود و «داستان وست ساید» (West Side Story) را می‌توان از سردمداران این ژانر در نامزدهای اسکار دانست. البته آکادمی آثار تحسین‌برانگیزی مثل «سیرانو» (Cyrano)، «افسون» (Encanto) و «تیک‌تیک… بوم» (tick tick… BOOM) را در کمال شگفتی خیلی تحویل نگرفت.

اما آنت قطعا عجیب‌ترین مورد از سیر بی‌توجهی به فیلم‌های موزیکال است. این فیلم میان همه‌ی موارد بالا بدون شک وحشیانه‌ترین و البته توهم‌زاترین داستان را خودش را به خودش اختصاص می‌دهد. آنت اجراهای خیره‌کننده‌ای از آدام درایور به عنوان یک کمدین متکبر و خود محور، ماریون کوتیار به عنوان خواننده‌ی مشهور سوپرانو سایمون هلبرگ به عنوان یک هم‌نواز عاشق داشت.

درست است که فضای کلی آنت عجیب و خاص است و هر کسی ممکن است نتواند با آن ارتباط برقرار کند اما علاوه بر بخش بازیگری می‌توانست در رشته‌هایی مثل چهره‌پردازی و آرایش مو، صداگذاری و فیلم‌برداری نامزدی‌هایی را کسب کند. از همه‌ی این موارد که بگذریم ترانه‌ی جالب So May We Start قطعا شایسته‌ی نامزدی در بخش بهترین ترانه‌ی اصلی بود.

آنت ماجرای یک استند آپ کمدین (آدام درایور) و همسر خواننده‌اش (ماریون کوتیار) است که مسیر موفقیت را در پیش‌گرفته‌اند تا این که صاحب یک دختر عجیب می‌شوند و مرد خانواده که موقعیت شغلی‌اش را در خطر می‌بیند، حاضر می‌شود عزیزانش را برای هموار کردن مسیرش قربانی کند.

نوشته ۱۱ فیلم مهم از جمله «قهرمان» فرهادی که در هیچ یک از رشته‌های اسکار ۲۰۲۲ نامزد نشدند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala