آیا کسی مراسم اسکار ۲۰۲۲ را تماشا خواهد کرد؟

مراسم اسکار یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای زنده‌ است که هرساله با میلیون‌ها بیننده از سراسر جهان به روی آنتن شبکه‌های اصلی آمریکا می‌رود. درآمد حاصل از پخش این برنامه، فروش امتیاز پخش آن، تبلیغات و بازارهایی که به موازات این رویداد وجود دارد، همه بخش بزرگی از درآمدزایی صنعت سینما را به همراه دارد. اما سال گذشته و در نود و سومین دوره‌ی برگزاری این مراسم، استیون سودربرگ، به همراه استیسی شر و جس کالینز، تهیه کنندگان اسکار، این مراسم را برخلاف سال‌های گذشته، در ایستگاه قطار یونیون استیشن لس آنجلس به عنوان سالن اصلی برگزار کردند. به دلیل شیوع کرونا و عدم انجام واکسیناسیون در سال گذشته، تعداد کمی از افراد شامل نامزدها و میهمانان آنها در مراسم به صورت حضوری شرکت داشتند. تغییراتی که در اسکار سال پیش اتفاق افتاده بود به اضافه عدم پخش کلیپ نامزدها، باعث شد اسکار ۲۰۲۱ بسیار کسل‌کننده باشد. به گواه آمار تنها ۹.۵ میلیون نفر سال گذشته این مراسم را از شبکه ای بی سی آمریکا دیدند که در مقایسه با سال ۲۰۲۰، بیش از ۵۸ درصد ریزش مخاطب داشته.

تغییرات برگزارکنندگان

حالا اما قرار است تهیه‌کننده‌ی جدیدی به نام ویل پکر، برگزاری این مراسم را در سال جدید برعهده داشته باشد. اولین اقدام پکر این بود که برگزاری اسکار را به دالبی تیاتر، همان سالن باشکوه همیشگی بازگرداند. اما یک چالش بزرگ برای این مراسم وجود دارد و آن قانونی است که به خاطر وجود کرونا به قوانین مراسم اضافه شده. در این قانون آمده که حتی افراد واکسینه نشده هم می‌توانند در این مراسم حضور داشته باشند و تنها هر فرد نیاز دارد که نتیجه تست منفی کرونای خود که در ۲۴ ساعت پیش از شروع مراسم آن را انجام داده، با خود همراه بیاورد. این در حالی است که احتمالا بسیاری از افراد مشهور حاضر در جلسه مطمنا زمان زیادی از مراسم را بدون ماسک سپری خواهند کرد چون نمی‌خواهند صورتشان دیده نشود. این موضوع و مغایرت آن با پروتکل‌های بهداشتی، ممکن است بسیاری را خشمگین کند.

چالش تماس تصویری

از قوانین عجیب سال گذشته که به اسکار ۲۰۲۲ هم انتقال پیدا کرده، دستور کمیته برگزاری بر عدم استفاده از برنامه zoom است. در واقع قرار نیست کسی که در مراسم حضور ندارد به صورت مجازی و با ویدیو کنفرانس هم حضور داشته باشد. این قانون استثنا هم داشت. دقیقا زمانی که در اسکار ۲۰۲۱، واکین فینکس به روی سن آمد تا جایزه بهترین بازیگر مرد را به آنتونی هاپکینز ۸۳ ساله اهدا کند. اما هاپکینز در ویلای خود در ولز انگلیس خواب بود و جواب تماس‌گیرنده‌های اسکار را نداد. اتفاقی که باعث شد یکی از هیجان‌انگیزترین جایزه‌های سال گذشته، در سکوت اهدا شود. پیش‌بینی می‌شود این اتفاق امسال هم به دلیل وجود نام جوی دنچ در لیست نامزدها تکرار شود. دنچ ۸۷ ساله که به دلیل حضور در فیلم «بلفاست»، به عنوان پیرترین نامزد دریافت جایزه بهترین نقش مکمل زن، معرفی شده، ممکن است به دلیل سن بالا و مانند هاپکینز در مراسم شرکت نکند و دوباره این بخش با چالش روبرو شود.

مجری مراسم

تا هفته‌ی پیش بیشتر گمانه‌زنی‌ها بر این بود که تام هالند، بازیگر جوان ۲۵ ساله بریتانیایی مجری اسکار امسال خواهد بود. منتقدان، این موضوع را به بازاریابی بیشتر مربوط می‌دانستند، تا شاید از این طریق جوانان زیر ۳۰ سال به تماشای اسکار ترغیب شوند. اما تجربه‌ی شکست‌های گذشته باعث شد که کمیته برگزاری تصمیم بگیرند از یک فرمول امتحان شده دیگر استفاده کنند و اجرای اسکار را به کمدین‌ها بسپارند. حالا نام سه زن به عنوان مجریان اسکار نود و چهارم معرفی شده؛ «واندا سایکس»، «امی شومر» و «رجینا هال». این سه نفر از کمدین‌های کهنه‌کار هالیوود هستند. اما هنوز جزییاتی درباره نحوه تقسیم وظایف میان آنها و نوع اجرای این مراسم منتشر نشده‌است. تا سال ۲۰۱۸ همیشه مراسم اسکار مجری داشت، اما چهارسال این رویه تغییر پیدا کرده‌بود. حالا قرار است برای بازگرداندن هیجان به مراسم دوباره مجریان از حجم کسالت‌ مراسم کم کنند. اما معلوم نیست این فرمول قدیمی، امسال هم جوابگوی ذایقه نسل جدید باشد و آنها را به دیدن این مراسم ترغیب کند.

تبلیغات و درآمدزایی اسکار

تحلیل‌گران رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که رکوردهای خوب گذشته مراسم اسکار در جذب بیننده و درآمدزایی باز خواهند‌گشت، اما به شرطی که آکادمی اسکار مدل اقتصادی‌اش که تنها بر درآمدزایی از طریق مراسم اعلام جوایز است را مورد بررسی قراردهد. همچنین استیون گیدوس، معاون اجرایی تولید محتوای ورایتی معتقد است:«آکادمی اسکار از سرعت تغییرات در جهان غافل شده و سعی می‌کند تصمیم‌گیری‌هایش در زمینه درآمدزایی، شبیه استودیو‌های فیلم‌سازی باشد. در حالی که باید بر محتوای یکسال خود تمرکز کند.». اما در واقع می‌توان پیش‌بینی کرد که اقداماتی که از سوی کمیته برگزاری مراسم اسکار برای به پول رسیدن و جبران خسارت‌ها انجام‌شده، در محدوده جذب اسپانسر، ایجاد جوایز برای اعضایی که در باشگاه این مراسم عضو هستند و کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی، باشد. اما این نکته را هم نباید فراموش کنیم که مدتی است، بسیاری از افراد در سراسر جهان، شامل مردم عادی و چهره‌های شناخته شده، مراسم‌های پرخرج و با استراتژی‌های مشابه اسکار، مانند گلدن گلوب را تحریم کرده‌اند. همانطور که با لغو گلدن گلوب امسال، ضربه بزرگی به این مراسم خورد و این ممکن است برای رویدادهای دیگر هم تکرار شود.

چالش جذب مخاطب و نامزدهای اسکار

اما در کنار همه این مسایلی که گفته شد بازهم مهم‌ترین موضوع، جذب مخاطب و تعداد بیننده‌ای است که قرار است این رویداد را تماشا کند. در واقع در حال حاضر همه به دنبال این هستند که بتوانند میزان استقبال از اسکار و در بعد وسیع‌تر، اصلا خود سینما را به قبل از شیوع کرونا برسانند. در این میان تنها پاندمی هم مسله نیست، بلکه در چندسال اخیر پدیده‌ی استریم و پخش آنلاین فیلم‌ها اصولا یک فاصله بسیار زیادی میان مخاطب و سالن سینما و مراسم‌های شبیه به اسکار ایجاد کرده‌است. در مقابل این تکنولوژی نظهور، منتقد واریتی توصیف می‌کند که همیشه یک هیجان وصف‌نشدنی در دیدن فیلم در سالن سینما همراه با جمع زیادی از افراد دیگر وجود داشت. حتی ممکن بود فیلمی ساختار درستی نداشته باشد، اما به هرحال وقتی آن را در سینما می‌دیدیم از اینکه از خانه بیرون آمدیم و به سینما رفتیم، برایمان جذابیت ایجاد می‌کرد. اصلا این یک تجربه اجتماعی بشری است و برای همه می‌تواند احساس خوشایندی به وجودآورد.

۱۱ فیلم خوب ۲۰۲۱ که مانند «قهرمان» فرهادی در هیچ رشته‌ی اسکار نامزد نشدند

علی‌رغم همه این توضیحات، درباره اسکار ۲۰۲۲ باید اعتراف کرد که به جز فیلم «تل‌ماسه» (Dune) که بیشتر در رشته‌های فنی نامزد شده، سایر کاندید‌های دریافت اسکار آنقدرها هم جذاب نیستند که مردم را ترغیب کند که شبکه ای بی سی را تماشا کنند یا بلیط مراسم اسکار را بخرند. تمام امید شبکه ای بی سی به فیلم‌هایی مانند «زمانی برای مردن نیست» (No Time To Die)، «مردعنکبوتی» (Spiderman) و «خاندان گوچی» (House of GUCCI) بود که می‌توانند مخاطب بیشتری به سوی مراسم جذب کند. اما واقعیت این است که فیلم‌های دیگری پیروز میدان اسکار و نامزدی در رشته‌های مختلف شدند که چندان مخاطب را برای دیدن این رویداد ترغیب نمی کنند. فیلم‌هایی مثل «ماشین من را بران» (Drive My Car) که یک فیلمی ژاپنی غم‌انگیز است، یا «فرار» (Flee) که یک مستند انیمیشنی درباره فرار یک پناهجوی همجسنگرای افغان است و یا «کودا» (Coda) که درامی اندوهبار با بازیگران عمدتا ناشنواست.

در آخر، تاثیر هشتگ‌ها را هم نباید نادیده گرفت. زمانی بود که اسکار بسیار مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از اتفاقات پشت پرده سینما گرفته تا توجه به رنگ پوست افراد، همه موضوعاتی بود که به راحتی می‌توانست یک مراسم اسکار را تحت‌الشعاع خود قراردهد. اما حالا به لطف هشتگ‌هایی مثل «می‌تو» یا «اسکار خیلی سفید»، کمیته اسکار هم تغییر رویه داده و نتیجه‌اش را می‌توان در افزایش رای دهندگان از ۶۰۰۰ به ۹۵۰۰ نفر دید. همچنین در دو سال متوالی، جایزه بهترین فیلم به آثاری از رنگین پوست‌ها تعلق گرفته؛ ۲۰۲۱ به فیلم «سرزمین خانه به دوش‌ها» (Nomadland) و ۲۰۲۰ به فیلم «پارازیت» (Parasite). قدرت این هشتگ‌ها را نباید نادیده گرفت و باید دید در این یک ماه باقی‌مانده، به وجود آمدن هشتگی جدید می‌تواند تغییری در حجم مخاطب اسکار به وجودآورد.

