۸ فیلم سرگرم کننده که ترکیبی از انیمیشن و لایواکشن هستند

عمر فیلم‌های ترکیبی لایواکشن و انیمیشن تقریبا به خود این دو هنر برمی‌گردد. «طراحی سحرآمیز» (The Enchanted Drawing) که در سال ۱۹۰۰ ساخته شد، مردی را به تصویر می‌کشید که روی سه‌پایه در حال تعامل با چهره‌ای متحرک است، در حالی که از نقاشی چیزهایی می‌گرفت و آن‌ها را وارد دنیای واقعی می‌کرد. به دنبال آن تعدادی انیمیشن کوتاه از تعدادی استودیوی مختلف، از جمله دیزنی با مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه صامت در دهه‌ی ۲۰ به نام «کمدی‌های آلیس» (Alice Comedies) با بازی دختری واقعی در نقش آلیس و یک گربه‌ی کارتونی ساخته شد.

پس از آن دیزنی با کارتون لایواکشن ترکیبی «ترانه‌ی جنوب» (Song of the South) به این سبک ادامه داد. از آن زمان به بعد، این ترکیب‌ها به بخش بزرگی از هالیوود تبدیل شدند و به اندازه‌ی همتایان تماما انیمیشنی یا تماما لایواکشن خود شهرت و موفقیت کسب کردند. از «هفتمین سفر سندباد» (۷th Voyage of Sinbad) محصول ۱۹۵۸ و «مری پاپینز» (Mary Poppins) محصول ۱۹۶۴ تا تلاش‌های اخیر مانند «تام و جری» (Tom and Jerry) محصول ۲۰۲۱، فیلم خانوادگی «کارآگاه پیکاچو» (Detective Pikachu) محصول ۲۰۱۹ و «هرج و مرج فضایی؛ میراثی جدید» (Space Jam: A New Legacy) محصول ۲۰۲۱، می‌بینیم که این ژانر همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

انتظار می‌رود تعدادی پروژه‌ی ترکیبی هم به زودی ساخته شود، از جمله یک فیلم «پلنگ صورتی» (Pink Panther) و یک فیلم «هلو کیتی» (Hello Kitty) و همچنین دنباله‌های «کارآگاه پیکاچو» و «سونیک خارپشت» (Sonic the Hedgehog) که نشان می‌دهد این سبک فیلم‌ها هم طرفداران خاص خود را دارند و هم قرار نیست به این زودی‌ها از عرصه‌ی تصویر خارج شوند.

۸. سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog)

کارگردان: جف فاولر

بازیگران: بن شوارتز، جیم کری، جیمز مارسدن

محصول: ۲۰۲۰

امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

انتظارات برای فیلم «سونیک خارپشت» سال ۲۰۲۰ زیاد نبود. اول و مهم‌تر از همه، هالیوود در گذشته رابطه‌ی بسیار دشواری با اقتباس‌های بازی‌های ویدیویی داشت، که اکثر آن‌ها کاملا از مرز خود خارج شده بودند. ثانیا، بحث رندر ظالمانه و کاملا وحشتناک CGI سونیک هم در میان بود. خارپشت آبی فوق‌سریع محبوب همه اکنون چشم‌های کوچک‌تر، دندان‌های انسان‌مانند، چهره‌ای لاغر و خز واقعا زشت داشت؛ یک کابوس واقعی!

به هر حال، از آنجایی که این نگرانی‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی ابراز شد و رفته رفته شدت گرفت، استودیو به آن توجه کرد. در نهایت این تغییرات به یک فیلم مهیج لایواکشن خانوادگی با سونیک جدید منتج شد که به وسیله‌ی CGI طراحی شده بود. این فیلم با معرفی دو دنباله به سرعت در باکس‌آفیس به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد. همچنین از جیم کری به خاطر بازگشت به عنوان شخصیت شرور دکتر روباتنیک تمجید شد.

۷. هفتمین سفر سندباد (The 7th Voyage of Sinbad)

کارگردان: نیتن اچ جوران

بازیگران: کروین متیوس، تورین تاچر، کاترین کرازبی

محصول: ۱۹۵۸

امتیاز متاکریتیک: –

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

وقتی صحبت از تاریخچه‌ی انیمیشن‌های استاپ موشن به میان می‌آید، ری هری‌هاوزن تا حدودی در این زمینه یک افسانه است. پس از گذراندن سال‌ها به‌عنوان یک انیماتور تنها در گاراژ خود برای انیمیشن دایناسورها، ساختن عروسک‌های خیمه شب‌بازی، و فقط کاوش در رسانه‌ها، در دهه‌ی ۵۰ شروع به کسب شهرت کرد و سکانس‌های انیمیشنی برای برخی از بزرگترین فیلم‌های آن زمان ساخت.

هری‌هاوزن که به خاطر کارش بر روی «هیولایی از ۲۰۰۰۰ پایی» (Beast from 20,000 Fathoms) محصول ۱۹۵۳، «از اعماق دریا سربرآورده» (Came from Beneath the Sea) محصول ۱۹۵۵ و «۲۰ میلیون مایل به زمین» (۲۰ Million Miles to Earth) محصول ۱۹۵۷ شهرت داشت، برای «هفتمین سفر سندباد» هم طراحی‌هایی انجام داد که تا کنون شناخته شده‌ترین اثر اوست و حتی تا به امروز مورد توجه قرار می‌گیرد. این فیلم با امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز سندباد را در حال نبرد با انواع هیولاها و دشمنانش نشان می‌دهد که مستقیما از تخیل هری‌هاوزن آمده‌اند، از جمله جنگجویان اسکلتی، اژدها و یک هیولای تک چشم.

۶. سلول قهرمان (Osmosis Jones)

کارگردان: تام سیو، پیتر فارلی، بابی فارلی

بازیگران: کریس راک، لارنس فیشربن، دیوید هاید پیرس

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

یکی از دست کم گرفته‌شده‌ترین فیلم‌های تاریخ، «سلول قهرمان» است که در زمان اکرانش تقریبا دیده نشد. وظایف کارگردانی بین پیت کرون و تام سیتو برای قسمت‌های انیمیشن و برادران فارلی برای سکانس‌های لایو اکشن تقسیم شد. داستان فیلم درباره‌ی یک نگهبان بدقلق باغ وحش به نام فرانک با بازی بیل مری است که به ویروسی مرگبار معروف به تراکس مبتلا می‌شود. سکانس‌های لایو اکشن خارج از بدن او و سکانس‌های انیمیشنی در داخل بدن او، به‌ عنوان شهری در سکونت پارامسیوم‌های انسان‌نما به تصویر کشیده می‌شود.

در سکانس‌های انیمیشن، پلیس گلبول سفید اسمز با نام «اُزی» جونز و قرص سرماخوردگی دریکسنول با نام «دریکس» کولدرلیف تلاش می‌کنند تا از مرگ فرانک با ویروس تراکس جلوگیری کنند. این مفهوم ممکن است مضحک به نظر برسد یا حتی شاید تلاشی نه چندان ظریف برای آموزش باشد، اما در واقع، طنز و اکشن بسیار خوبی در سرتاسر آن وجود دارد که توسط صداپیشگان قدرتمندی از جمله کریس راک، لارنس فیشبرن، براندی، ویلیام شاتنر، کید راک و ران هاوارد اجرا می‌شود.

۵. هرج و مرج فضایی (Space Jam)

کارگردان: جو پیتکا

بازیگران: مایکل جوردن، وین نایت، تریسا رندل

محصول: ۱۹۹۶

امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

«هرج و مرج فضایی» بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ستاره‌ی بسکتبال تمام دوران را با برخی از بزرگترین و شناخته شده‌ترین شخصیت‌های کارتونی تمام دوران (یعنی دافی داک و باگز بانی) با استفاده از فناوری پیشرفته‌ی CGI گرد هم آورد. به طور طبیعی، انتظارات از «هرج و مرج فضایی» برای کودکانی که در دهه‌ی ۹۰ رشد می‌کردند بسیار زیاد بود و خوشبختانه (بیشتر) این انتظارات را برآورده کرد.

این فیلم یک ساعت و نیم سرگرم کننده و دیوانه‌وار از اکشن بسکتبال لونی تونز ارائه کرد. دیدن تعامل سه‌بعدی شخصیت‌ها با افراد واقعی هیجان‌انگیز بود، موسیقی متن فیلم بسیار شگفت‌انگیز بود، و اینکه بیل مری یک حضور افتخاری کلاسیک در آن داشت.

۴. تخت‌خواب سحرآمیز (Bedknobs and Broomsticks)

کارگردان: رابرت استیونسون

بازیگران: آنجلا لنسبوری، دیوید تاملینسون، جان اریکسن

محصول: ۱۹۷۱

امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

داستان این فیلم که در پس‌زمینه‌ی زمان جنگ اتفاق می‌افتد، یک جادوگر مهربان و سه کودک خردسال را دنبال می‌کند که از یک تخت مسحور شده برای سفر به سرزمینی خیالی برای خنثی کردن تجاوز سربازان آلمانی استفاده می‌کنند. به جرات می‌توان گفت که «تخت‌خواب سحرآمیز» اکنون به طور جدی به عنوان یک کلاسیک معتبر در نظر گرفته می‌شود، با این حال، در زمان اکران آن اغلب با لایواکشن دیزنی «مری پاپینز» (Mary Poppins) مقایسه می‌شد.

هنگامی که «تخت‌خواب سحرآمیز» را به صورت مستقل در نظر بگیرید، شاهد یک گردش خانوادگی سرگرم کننده با شور فراوان، پر از ماجراجویی، اجرای درخشان آنجلا لنسبوری و استفاده‌ی چشمگیر از انیمیشن در یک فیلم لایواکشن خواهید بود. این فیلم برنده‌ی اسکار بهترین جلوه‌های ویژه‌ی بصری شد.

۳. افسون شده (Enchanted)

کارگردان: کوین لیما

بازیگران: ایمی آدامز، پاتریک دمپسی، جیمز مارسدن

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

تماشای «افسون شده» واقعا لذت‌بخش بود، با ترکیب لایواکشن، انیمیشن سنتی و تصاویر کامپیوتری، این فیلم هم ادای احترام و هم تقلید از خود انیمیشن‌های بلند دیزنی است که در سرتاسر آن اشارات متعددی به آثار گذشته دارد. داستان ماهی خارج از آب با پرنسس دیزنی و کهن الگوی همیشگی افسانه‌های دیزنی تکرار می‌شود که از دنیای انیمیشن خود به واقعیت تلخ دنیای لایواکشن شهر نیویورک فرستاده می‌شود.

طبق گزارش‌ها، و با توجه به موفقیت بزرگ انتقادی و تجاری این فیلم، دنباله‌ای با عنوان «افسون نشده» (Disenchanted) در دست ساخت است و در دیزنی پلاس نمایش داده می‌شود.

۲. مری پاپینز (Mary Poppins)

کارگردان: رابرت استیونسون

بازیگران: جولی اندروز، دیک ون دایک، کرن دوتریس

محصول: ۱۹۶۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

با ۱۳ نامزدی جایزه‌ی اسکار و برد پنج جایزه از جمله بهترین جلوه‌های بصری و بهترین بازیگر زن برای جولی اندروز به عنوان شخصیت اصلی (اولین نقش اصلی او)، جای تعجب نیست که مری پاپینز در فهرست ملی ثبت فیلم ایالات متحده توسط کتابخانه‌ی ملی کنگره‎‌ تحت عنوان «فرهنگی، تاریخی و زیبایی شناختی» انتخاب شد.

این فیلم درباره‌ی یک پرستار «جادویی» به نام مری پاپینز است که از یک خانواده‌ی به هم ریخته در لندن دیدن می‌کند و از سبک زندگی منحصر به فرد خود برای بهبود پویایی آن‌ها استفاده می‌کند. گنجاندن انیمیشن در این فیلم لایواکشن بسیار فوق‌العاده و چمگیر بود، و مری پاپینز را می‌بیند که با چترش بالای پشت بام‌ها پرواز می‌کند و دیک ون دایک با پنگوئن‌ها می‌رقصد.

۱. چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟ (Who Framed Roger Rabbit ?)

کارگردان: رابرت زمیکس

بازیگران: رابرت هاسکینز، چارلی فلیسشر، کریستوفر لوید

محصول: ۱۹۸۸

امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

داستان فیلم در نسخه‌ای جایگزین از هالیوود دهه‌ی ۴۰ می‌گذرد که در آن شخصیت‌های کارتونی و انسان‌های واقعی در کنار هم زندگی می‌کنند. فیلم درباره‌ی ادی والیانت، یک کارآگاه خصوصی (با بازی باب هاسکینز) است که باید راجر رابیت را تبرئه کند.

این اولین باری بود که شخصیت‌های کلاسیک خزانه‌های والت دیزنی با شخصیت‌هایی از کانون لونی تونز برادران وارنر روی صفحه نمایش دیده می‌شدند، که باعث جلب توجه دوباره به عصر طلایی انیمیشن آمریکایی شد و همزمان در رنسانس دیزنی پیشرو بود. این فیلم برنده‌ی سه جایزه‌ی اسکار بهترین تدوین فیلم، بهترین ویرایش جلوه‌های صوتی و بهترین جلوه‌های بصری شد و جایزه‌ی اسکار دستاورد ویژه را برای کارگردانی انیمیشن خود دریافت کرد، که گواهی معتبری بر درخشش این گوهر است.

