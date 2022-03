گاهی هنگام تماشای آثار مارول و دی سی به این نتیجه می‌رسیم که ابرقهرمان‌ها چقدر ثروتمند هستند. البته حتی در این دنیای فانتزی هم شخصیت‌هایی مثل مرد عنکبوتی پیدا می‌شوند که از مشکلات مالی رنج می‌برند اما بسیاری از آن‌ها واقعا به ثروت افسانه‌ای دسترسی دارند. این شما و این ۷ ابرقهرمان ثروتمند تاریخ سینما.

۷- بتمن/ بروس وین

حتی اگر با دنیای فیلم‌ها و کمیک‌های ابرقهرمانی آشنایی نداشته باشید احتمالا می‌دانید که آقای بروس وین یا همان بتمن معروف یکی از ثروتمندترین ابرقهرمان‌های تاریخ است. بروس مدیر عامل شرکت وین است و یکی از بزرگ‌ترین صنایع کره‌ی زمین را اداره می‌کند. ثروت بروس کاملا خانوادگی است و از اجدادش به ارث رسیده است. او در قصر وین متولد شد و تا هشت سالگی زندگی ایده آل و شادی داشته تا این که پدر و مادرش توسط یکی از ابرشرورهای گاتهام مقابل چشمانش کشته می‌شوند و او قسم می‌خورد با تمام توانش و در هویت ساختگی بتمن با جنایات مبارزه کند.

البته اشتغال به کار نیمه وقت ابرقهرمان بودن هیچ وقت کوچک‌ترین خللی در ثروت افسانه‌ای ایجاد نمی‌کند. این میلیاردر عیاش را می‌توان در مراسم‌های خیریه‌ی مختلف دید که در حال سرگرم بودن به عیش و عشرت و وانمود کردن به مستی، به حملات برق‌آسا به ابرشرورها در خیابان‌های گاتهام فکر می‌کند.

بروس از جمله ابرقهرمان‌هایی است که همیشه ثروتش را به رخ می‌کشد و در عمارت مجلل وین زندگی‌اشرافی دارد. او با کلکسیونی از اتومبیل و موتورسیکلت‌های گران قیمتش دل مخاطبان زیادی از سراسر دنیا را ربوده است. همچنین شغلش به عنوان یک صنعتگر درجه یک، امکانات زیادی را برایش به ارمغان آورده که در مبارزاتش به او کمک می‌کند؛ از بترنگ گرفته تا بت موبیل موردعلاقه‌اش، جناب بتمن هیچ کمبودی در تجهیزاتش ندارد.

در همه‌ی آثار سینمایی از بتمن تیم برتون تا مت ریوز نمایش تجهیزات و وسایل گران قیمت بروس وین بخش مهمی از زمان فیلم را به خود اختصاص می‌دهد.

۶- پروفسور ایکس/ چارلز فرانسیس اگزاویه

پروفسور ایکس نه تنها یکی از قدرتمندترین اعضا مردان ایکس، رهبر و موسس این گروه است بلکه به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان مارول هم شناخته می‌شود. منشا ثروت افسانه‌ای اگزاویه مثل بروس وین به آبا و اجدادش برمی‌گردد. او فرزند برایان اگزاویه یک دانشمند هسته‌ای ثروتمند است که در دوران کودکی چارلز می‌میرد و ثروت زیادی را برای همسر و تنها پسرش به ارث می‌گذارد. تا این مادر چارلز با مردی به نام کورت ازدواج می‌کند و کنترل تمام دارایی‌های آن‌ها موقتا به این مرد طماع می‌رسد که البته علیرغم همه‌ی رذالتش از این ثروت افسانه‌ای به خوبی نگهداری می‌کند و حتی آن را افزایش هم می‌دهد. پس از مرگ کورت تمام دارایی‌ها دوباره به چارلز می‌رسد که بعدها در راه مبارزه با ابرشرورها از آن استفاده می‌کند.

پروفسور ایکس در دنیای مارول مسئول تامین مالی گروه مردان ایکس و مدرسه‌ی جهش‌یافته‌ها است که به آموزش ابر انسان‌های جوان و کم تجربه می‌پردازد. همچنین هزینه‌ی تمام ابزارها و وسایل گران قیمتی که در ماموریت های مختلف مردان ایکس استفاده می‌شود، توسط او تامین می‌شود.

جالب است که در هیچ کدام از آثار مارول به این نکته اشاره نمی‌شود که پروفسور ایکس تا چه اندازه ثروتمند است و شاید اگر مخاطبان به کمیک‌ها مراجعه نکنند به ثروت افسانه‌ای او پی نبرند.

۵- پلنگ سیاه/ تی چالا

تی چالا فرمانده‌ی واکاندا است و بار مسئولیت سنگینی را بر دوش می‌کشد اما این مسئولیت خطیر برایش خالی از لطف نیست. او به منبع ویبرانیوم دسترسی دارد که یکی از کمیاب‌ترین و البته گران‌ترین فلزهای دنیای مارول است که در واکاندا پیدا می‌شود. از ارزش بالای این فلز همین بس که به اندازه‌ای محکم است که سپر افسانه‌ای کاپیتان آمریکا از آن ساخته شده است.

ویبرانیوم به حدی گران است که ثروت افسانه‌ای را برای تی چالا و اهالی واکاندا دست و پا کرده است، به طوری که هر گرم آن معادل ۱۰۰۰۰ دلار است. به صورت تخمینی در واکاندا منابع ۹۰ تریلیون دلاری ویبرانیوم وجود دارد که به پیشرفت فناوری و تمکن مالی اهالی کمک به سزایی کرده است.

تی چالا یا همان بلک پنتر با ثروت خالص ۵۰۰ میلیارد دلار، ثروتمندترین ابرقهرمان تمام دوران لقب گرفته است.

۴- ملکه‌ی سفید/ اما فراست

این مورد ممکن است برای بسیاری تعجب‌برانگیز باشد ولی اما فراست یا همان ملکه‌ی سفید یکی از ثروتمندترین شخصیت‌های مارول است. پیشینه‌ی فراست با پروفسور ایکس کمی متفاوت است. او هم در خانواده‌ای ثروتمند و تاجر به دنیا آمده اما به خاطر اختلاف با پدرش مدتی از خانواده طرد شد و به عنوان یک رقاص بی‌خانمان زندگی‌اش را ادامه داد.

اِما با نفوذ و استفاده از قدرت خود بر مردان هل فایر کلاب و فریب آن‌ها پول زیادی به جیب زد. البته بعدها به خانواده‌اش بازگشت و به عنوان مدیر عامل فراست اینترنشنال مشغول به کار شد و ثروت افسانه‌ای را به دست آورد. فراست از دوره‌ای که یک بی‌خانمان و رقاص عجیب و غریب بود تا زمانی که به یکی از میلیاردرهای مارول تبدیل شد، راه زیادی را طی کرده است. این شرور سابق که کم کم به یکی از متحدان مردان ایکس تبدیل شد، در کنار پروفسور ایکس از ثروتش در راستای حمایت مالی از این گروه استفاده کرد.

اگرچه ملکه‌ی سفید تا به حال تنها در فیلم «مردان ایکس: کلاس اول» (X-Men: First Class) ظاهر شده اما واضح است که کاملا ثروتمند است.

۳- مرد آهنی/ تونی استارک

تونی استارک در فیلم مرد آهنی پیش از این که تصمیم بگیرد یک ابرقهرمان شود، خودش را به عنوان یک تاجر بسیار باهوش و ثروتمند معرفی کرد. او مدیر عامل شرکت استارک و اولین ارائه‌دهنده‌ی هر تکنولوژی پیشرفته‌ای در دنیای سینمایی مارول است. تونی ثروت افسانه‌ای‌اش را از طریق پدرش هاوارد استارک به ارث برد. او میراثش را با توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته چند برابر کرد.

تونی استارک در نهایت بودجه‌ی لباس پیشرفته‌ی مرد آهنی و صد البته تامین مالی گروه انتقام جویان در ماموریت های مهمشان را از طریق میراثش تامین کرد. از جمله پر زرق و برق‌ترین دارایی‌های او علاوه بر لباس جذاب مرد آهنی می‌توان به عمارت استارک اشاره کرد که هوش را از سر مخاطبان می‌پراند.

تونی استارک ثروتمندترین ابرقهرمان تاریخ سینما نیست اما با ۱۲.۴ میلیارد دلار دارایی بیش‌تر از بروس وین، یکی از بالاترین ثروت‌های خالص دنیای ابرقهرمان‌ها را به نام خود ثبت کرده است.

۲- آقای شگفت‌انگیز/ رید ریچاردز

رید ریچاردزِ فوق‌العاده باهوش، ملقب به آقای شگفت‌انگیز نه تنها رهبر گروه چهار شگفت‌انگیز است بلکه با استفاده از نبوغ ذاتی‌اش در طول سال‌ها توانسته به ثروت عظیمی دست پیدا کند. رید تنها ۲۰ سال داشت که مدرک دانشگاهی‌اش را دریافت کرد و کم کم به یک دانشمند تراز اول و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل تبدیل شد. او تعداد زیادی اختراع را به نام خود ثبت کرد که پول زیادی را برای او به همراه داشت.

علاوه بر این، رید ثروتی که از طریق اختراعاتش به دست آورده بود را برای پیشرفت علمی سرمایه‌گذاری کرد و به دولت ایالات‌متحده‌ی آمریکا کمک کرد تا برای جنگ‌های احتمالی آماده باشد. او به لطف سرمایه‌گذاری هوشمندانه و ثبت اختراعات پیشگامانه‌اش به ثروت زیادی رسید و مثل بسیاری از گزینه‌های این فهرست به میراث نامحدود خانوادگی متصل نیست.

آخرین باری که این شخصیت در یک لایو اکشن دیده شد سال ۲۰۱۵ و در ریبوت ناموفق «چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four) بود. با این حال گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی حضور او در فیلم «دکتر استرنج در مالتی ورس جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) مطرح می‌شود که باید منتظر باشیم و ببینیم آیا به حقیقت می‌پیوندد یا نه.

۱- آکوامن/ آرتور کِری

آکوامن ممکن است مثل رید ریچاردز پول در نیاورد اما صاحب منبع عظیمی از ثروت‌های کهن و باستانی است. او به عنوان فرمانروای اقیانوس‌ها به ۷۰ درصد از زمین حکومت می‌کند. آکوامن به خاطر موقعیت سلطنتی‌اش به میلیون‌ها کشتی غرق شده در سراسر اقیانوس‌های جهان دسترسی دارد که گنجینه‌ای به ارزش میلیاردها دلار را در خود جای داده که می‌تواند هر زمانی که اراده کند به آن‌ها دسترسی پیدا کند و در کسری از ثانیه به وجه رایج سرزمین‌های مختلف تبدیل شود.

به لطف این منابع عظیم غرق شده، آکوامن ثروتمندترین ابرقهرمان دی سی است و می‌توانیم ادعا کنیم که تا حد زیادی از بروس وین پیشی گرفته است. سر و کله‌ی او در DCEU برای نخستین بار در «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» (Batman v Superman: Dawn of Justice) پیدا و سپس سال ۲۰۱۷ به «لیگ عدالت» (Justice League) وارد شد. محبوبیت او میان مخاطبان کم کم به اندازه‌ای شد که سال ۲۰۱۸ نخستین فیلم انفرادی خودش به نام «آکوامن» (Aquaman) را به دست آورد. جیسون موموآ ایفاگر نقش این ابرقهرمان پرطرفدار است.

