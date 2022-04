یک فیلم عاشقانه می‌تواند هم زمان کمدی، الهام‌بخش و حتی در بعضی از لحظات آسیب‌زا باشد. در بسیاری از این آثار، داستانی درباره‌ی از دست دادن وجود دارد؛ مرگ، جدایی و دور شدن از یکدیگر می‌توانند به سادگی یک رابطه‌ی عاشقانه‌ی زیبا را به فروپاشی برسانند. در هر صورت عشق و فقدان بخش‌های مهمی از زندگی هستند و بسیاری از آثار سینمایی هم این مفاهیم را دستمایه‌ی روایت‌هایشان قرار می‌دهند.

در سال‌های اخیر فیلم‌های زیادی ساخته شدند که تصویر واقعی از یک رابطه‌ی عاشقانه را به مخاطب نشان می‌دهند برای مثال درک سیانفرانس در «ولنتاین غمگین» (Blue Valentine) شروع روشن و پایان غم‌انگیز یک رابطه‌ی پرحرارت را به خوبی تصویر می‌کند. اگرچه بسیاری از ما در طول تماشای این فیلم‌ها آرزو می‌کنیم شخصیت‌های موردعلاقه‌مان در کنار یکدیگر بمانند اما گاهی آثار سینمایی روند طبیعی زندگی را به تصویر می‌کشند و فقدان حالا چه از نوع جدایی و چه مرگ را بخش جدانشدنی از روابط عاشقانه می‌دانند که ممکن است برای هر کسی به وقوع بپیوندد. به قول آلفرد تنیسون شاعر بزرگ بریتانیایی «بهتر است دوست بداری و از دست بدهی تا این که اصلا عاشق نشوی»؛ بنابراین یک جعبه دستمال کاغذی بردارید و آماده‌ی شیرجه در غم‌انگیزترین فیلم‌های عاشقانه‌ی تمام دوران شوید.

* توجه: در ادامه‌ی مطلب خطر لو رفتن داستان فیلم‌ها وجود دارد.

۱۰- ستاره‌ای متولد شده است (A Star Is Born)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: بردلی کوپر

بردلی کوپر بازیگران: بردلی کوپر، لیدی گاگا، سام الیوت، اندرو دایس کلی، دیو شپل

بردلی کوپر، لیدی گاگا، سام الیوت، اندرو دایس کلی، دیو شپل امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

ستاره‌ای متولد شده است چهارمین فیلم سینمایی است که بر اساس این داستان عاشقانه‌ی کلاسیک ساخته شد. جرج کیوکر سال ۱۹۵۴ برای نخستین بار این داستان را به یک فیلم عاشقانه تبدیل کرد و جوایز گلدن گلوب بهترین بازیگر زن و مرد فیلم موزیکال یا کمدی را هم برای جودی گارلند و جیمز میسون به همراه آورد.

بردلی کوپر این فیلم را با حضور ستاره‌ی معروف دنیای موسیقی لیدی گاگا بازسازی کرد. او نخستین نقش‌آفرینی‌اش در یک فیلم بلند سینمایی را با ستاره‌ای متولد شده است تجربه کرد که به طور غیرقابل‌پیش‌بینی خوب از آب درآمد و توجه منتقدان جدی سینما را به این ستاره‌ی موسیقی پاپ به عنوان بازیگری مستعد و تازه نفس جلب کرد.

ستاره‌ای متولد شده است در ۸ رشته‌ی مختلف نامزد اسکار شد و در نهایت جایزه‌ی بهترین ترانه‌ی اصلی را برای ترانه‌ی محبوب «کم عمق» (Shallow) برای لیدی گاگا و بردلی کوپر به همراه داشت. اما چیزی که این فیلم را در فهرست ما جای داده، نگرش متفاوت کوپر به این داستان عاشقانه‌ی کلاسیک است که باعث شده نتیجه غم‌انگیزتر و صد البته تماشایی‌تر از آنچه تصور می‌شد، از آب درآید.

ماجرا درباره‌ی خواننده‌ی جوان و مستعدی به نام آلی (لیدی گاگا) است که به کمک موزیسین موفقی به نام جکسون مین (بردلی کوپر) به اوج شهرت می‌رسد و هم زمان دلش را به او می‌بازد. رابطه‌ی عاشقانه‌ی آن‌ها در ابتدا ایده آل و دوست‌داشتنی است اما اعتیاد جکسون به الکل کم کم بر عاشقانه‌ی زیبایشان سایه می‌اندازد و زندگی جنبه‌های تاریکش را به آن‌ها نشان می‌دهد. ستاره‌ای متولد شده است به خاطر پایان تلخ و شوکه کننده‌اش از غم‌انگیزترین فیلم‌های عاشقانه‌ی چند سال اخیر است و اگر کمی دل‌نازک باشید احتمالا در بعضی از سکانس‌ها حسابی اشک بریزید.

از موسیقی پاپ تا خاندان گوچی؛ لیدی گاگا ستاره متولد شده است (پرتره یک بازیگر)

۹- پی‌نوشت: دوستت دارم (P.S. I Love You)

سال انتشار: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: ریچارد لاگراونیس

ریچارد لاگراونیس بازیگران: هیلاری سوانک، جرارد باتلر، لیزا کودرو، هری کانیک جونیور، جینا گرشان

هیلاری سوانک، جرارد باتلر، لیزا کودرو، هری کانیک جونیور، جینا گرشان امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۲۵ از ۱۰۰

خیلی از فیلم‌های عاشقانه با استقبال سرد منتقدان مواجه می‌شوند اما در عوض مخاطبان آن‌ها را دوست دارند. این آثار اگرچه از نظر هنری کم ارزش تلقی می‌شوند اما بدون شک به اندازه‌ای سرگرم‌کننده هستند که می‌توانید روی آن‌ها برای اوقات فراغت حساب باز کنید؛ پی‌نوشت: دوستت دارم یکی از این فیلم‌ها است که از قضا بسیار هم غم‌انگیز است.

ماجرا درباره‌ی هالی (هیلاری سوانک) است که پس از مرگ ناگهانی همسر دوست‌داشتنی‌اش جری (جرارد باتلر) روزهای سخت و دردناکی را از سر می‌گذراند و تلاش می‌کند با این اندوه بی‌پایان کنار بیاید. تا این که در تولد ۳۰ سالگی‌اش نامه‌هایی از جری دریافت می‌کند که پیش از مرگش برای او نوشته. این نامه‌ها پای هالی را به ماجراجویی‌هایی باز می‌کند که به زندگی تازه‌ای منجر می‌شود و به اهمیت خانواده، دوستی و حرکت رو به جلو اشاره می‌کند.

پی‌نوشت: دوستت دارم یک داستان عاشقانه‌ی تکان‌دهنده و دل‌خراش است که به شما یادآوری می‌کند حتی با وجود درد و رنج ناشی از فقدان عزیزانتان باید در لحظه زندگی کنید و از تک‌تک لحظات لذت ببرید.

۸- تاوان (Atonement)

سال انتشار: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: جو رایت

جو رایت بازیگران: جیمز مک‌آووی، کیرا نایتلی، سیرشا رونان، ونسا ردگریو، رامالا گری، بندیکت کامبربچ

جیمز مک‌آووی، کیرا نایتلی، سیرشا رونان، ونسا ردگریو، رامالا گری، بندیکت کامبربچ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

تاوان یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۰۷ بود و در هفت رشته از جمله بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن نامزد اسکار شد و در نهایت جایزه‌ی بهترین موسیقی را هم از آن خود کرد. داستان تاوان در چند دهه روایت می‌شود و حوادث جنگ جهانی دوم از جمله نبرد دانکرک تاثیر مستقیمی بر آن دارد.

رابی (جیمز مک‌آوی) و سیلسیا (کیرا نایتلی) یک زوج عاشق هستند که به دلیل متهم شدن رابی توسط خواهر سیلسیا (سیرشا رونان) به جرمی که نکرده، از یکدیگر جدا می‌شوند و او به زندان می‌افتد. این جدایی همراه می‌شود با آغاز جنگ جهانی دوم و اعزام رابی به جبهه‌ی جنگ با آلمان. همه‌ی این حوادث ناگوار باعث می‌شود زوج داستان مدت کمی با یکدیگر وقت بگذرانند و رابطه‌ی عاشقانه‌شان هیچ وقت به نهایت پتانسیلش نرسد.

اما تمام این سختی‌ها به یک پایان تلخ و جدایی ابدی ختم می‌شود تا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و صد البته غم‌انگیزترین فیلم‌های عاشقانه برای همیشه در ذهنتان ماندگار شود.

۱۰ بازی درخشان بازیگران زیر ۱۸ سال؛ از فیلم‌های ترسناک تا آثار منتقدپسند

۷- روح (Ghost)

سال انتشار: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ کارگردان: جری زاکر

جری زاکر بازیگران: پاتریک سوویزی، دمی مور، ووپی گلدبرگ، تونی گلدیون، گیل باگز

پاتریک سوویزی، دمی مور، ووپی گلدبرگ، تونی گلدیون، گیل باگز امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

۷.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

روح یک فیلم کلاسیک عاشقانه است که برنده‌ی دو جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای ووپی گلدبرگ و بهترین فیلم‌نامه‌ی غیر اقتباسی شد. ماجرا درباره‌ی زوج عاشقی به نام های سام (پاتریک سوویزی) و مالی (دمی مور) است که رابطه‌ی زیبایشان پس از قتل سام تمام می‌شود اما این پایان ماجرا نیست و او متوجه می‌شود در حقیقت روحش از بدنش جدا شده اما هنوز هم در دنیا حضور دارد؛ بنابراین تلاش می‌کند با معشوقه‌اش ارتباط برقرار کند و او را از خطری که در کمینش است، آگاه و قاتلش را رسوا کند.

پس از این که هم چیز در جای خودش قرار گرفت با یک پایان غم‌انگیز رو به رو می‌شویم؛ خداحافظی سام از مالی یکی از اندوه‌بارترین سکانس‌های عاشقانه است که اشکتان را درمی‌آورد.

۶- جاده‌ی انقلابی (Revolutionary Road)

سال انتشار: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: سام مندس

سام مندس بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، کیت وینسلت، مایکل شنون، کاترین هان، دیوید هاربر

لئوناردو دی کاپریو، کیت وینسلت، مایکل شنون، کاترین هان، دیوید هاربر امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

۷.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

جاده‌ی انقلابی روایتگر داستان زندگی زن و شوهری (کیت وینسلت و لئوناردو دی کاپریو) است که قادر به تحمل وزن زندگی روزمره در حاشیه‌ی شهر نیستند. رابطه‌ی آن‌ها ابتدا با عشق و اشتیاق آغاز می‌شود اما پس از بچه‌دار شدن و نقل مکان به خانه‌ای در حاشیه‌ی شهر و روزمرگی که قسم خورده بودند هیچ وقت دچارش نشوند، کم کم با هم درگیر می‌شوند و مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

جاده‌ی انقلابیِ سام مندس ماجرای رویاهای شکست خورده و یک عشق محو شده است به همراه چند درگیری اساسی در این رابطه‌ی پر پیچ و خم، به شما یادآوری می‌کند هر عاشقانه‌ای می‌تواند در اثر بی‌توجهی به روزمرگی کشنده‌ای تبدیل شود که هیچ نشانی از اشتیاق در آن نیست.

عملکرد کیت وینسلت و لئوناردو دی کاپریوی جوان در جاده‌ی انقلابی با بازخوردهای خوب منتقدان همراه شد، به طوری که هر دو نامزد جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر زن و مرد شدند و نهایتا وینسلت این جایزه‌ی مهم را از آن خودش کرد.

۱۰ فیلم‌ برتر لئوناردو دی‌کاپریو؛ ستاره‌ای که از غرق شدن نجات پیدا کرد

۵- کوهستان بروکبک (Brokeback Mountain)

سال انتشار: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: انگ لی

انگ لی بازیگران: هیث لجر، جیک جیلنهال، ان هتوی، میشل ویلیامز

هیث لجر، جیک جیلنهال، ان هتوی، میشل ویلیامز امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

کوهستان بروکبک داستان دو گاوچران به نام های انیس (هیث لجر) و جک (جیک جیلنهال) است که در دهه‌ی ۶۰ میلادی و برخلاف سنت‌های رایج جامعه عاشق یکدیگر می‌شوند. ما شاهد زندگی پرفراز و نشیب آن‌ها در دهه‌های مختلف هستیم و این در حالی است که به جبر روزگار از هم جدا شدند و زندگی مستقل خودشان را دارند اما هنوز هم گهگاه به هم برمی‌گردند و زمان کمی را با یکدیگر می‌گذرانند. مخاطب در رنج و دل‌شکستگی که انیس و جک تجربه می‌کنند با آن‌ها همراه می‌شود. کوهستان بروکبک به یک پایان تلخ و غم‌انگیز ختم می‌شود که تاثیرگذاری آن را دو چندان می‌کند.

این فیلم هنجارشکن با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان مواجه شد و ۸ نامزدی اسکار از جمله بهترین بازیگر نقش اول و مکمل مرد را برای هیث لجر و جیک جیلنهال به ارمغان آورد. کوهستان بروکبک در نهایت موفق شد جوایز اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی و بهترین موسیقی متن را از آن خود کند.

۴- تایتانیک (Titanic)

سال انتشار: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ کارگردان: جیمز کامرون

جیمز کامرون بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، کیت وینسلت، بیلی زینف کتی بیتس، برنارد هیل

لئوناردو دی کاپریو، کیت وینسلت، بیلی زینف کتی بیتس، برنارد هیل امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۵۳ از ۱۰۰

فهرست غم‌انگیزترین فیلم‌های عاشقانه‌ی تمام دوران بدون تایتانیک کامل نمی‌شود. جیمز کامرون در این فیلم داستان عاشقانه‌ای را در بستر ماجرای واقعی غرق شدن کشتی تایتانیک روایت می‌کند. جک (لئوناردو دی کاپریو) نقاش جوان و فقیری است که بلیت سفر با کشتی تایتانیک را در مسابقه‌ی پوکر می‌برد و سفر دریایی‌اش را آغاز می‌کند. این در حالی است که دختر ثروتمند و اشراف‌زاده‌ای به نام رز (کیت وینسلت) هم با این کشتی راهی آمریکا است تا به اجبار با مرد ثروتمندی ازدواج کند. جک و رز در اولین دیدار یک دل نه صد دل عاشق یکدیگر می‌شوند اما همان طور که مشخص است سرنوشت این عشق به غرق شدن کشتی و جدا شدن ابدی آن‌ها از یکدیگر ختم می‌شود.

تایتانیک یکی از غم‌انگیزترین و صد البته عجیب‌ترین پایان‌های فیلم‌های عاشقانه را به نام خود ثبت کرده و هنوز هم برای بسیاری از مخاطبان سوال است که چرا جک هم به همراه رز روی تخته نماند و خودش را نجات نداد!

تایتانیک با ۱۴ نامزدی از رکوردداران اسکار هم به حساب می‌آید که در نهایت موفق شد ۱۱ جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌برداری و بهترین ترانه را از آن خودش کند. ترانه‌ی «قلبم ادامه خواهد داد» (My Heart Will Go On) سلین دیون را می‌توان یکی از معروف‌ترین ترانه‌های فیلم‌های عاشقانه دانست که بعید است تا به حال آن را نشنیده باشید.

۱۰ فیلم‌ عاشقانه‌ی برتر دهه‌ی ۹۰ میلادی به تفکیک سال

۳- ولنتاین غمگین (Blue Valentine)

سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: درک سیانفرانس

درک سیانفرانس بازیگران: رایان گاسلینگ، میشل ویلیامز، مایک ووگل

رایان گاسلینگ، میشل ویلیامز، مایک ووگل امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۶ از ۱۰۰

ولنتاین غمگین نگاه واقع‌گرایانه‌ای به دو نقطه‌ی اصلی یک رابطه‌ی عاشقانه دارد؛ آغاز و پایان. دین (رایان گاسلینگ) و سیدنی (میشل ویلیامز) دو جوان پر شر و شور و در عین حال پیچیده هستند که عاشق یکدیگر می‌شوند. فیلم از این عشق پر حرارت کم کم به سال‌های آینده می‌رود که علاقه‌ی میان آن‌ها به طور فزاینده‌ای کاهش پیدا کرده است.

ولنتاین غمگین یک داستان غم‌انگیز درباره‌ی سیر تحول انسان‌ها است و نشان می‌دهد یک روابط عاشقانه‌ی پر حرارت چطور کم کم محو می‌شود. این فیلم داستانی بسیار واقع‌گرایانه و در عین حال دل‌خراش از یک رابطه‌ی مدرن را به تصویر می‌کشد.

عملکرد رایان گاسلینگ و میشل ویلیامز در ولنتاین غمگین بازخوردهای مثبتی دریافت کرد به طوری که هر دو در رشته‌های بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد نامزد جایزه‌ی گلدن گلوب شدند. همچنین ویلیامز موفق شد به خاطر این فیلم یک نامزدی اسکار را هم در کارنامه‌ی هنری‌اش ثبت کند.

۲- داستان عشق (Love Story)

سال انتشار: ۱۹۷۰

۱۹۷۰ کارگردان: آرتور هیلر

آرتور هیلر بازیگران: الی مک گرو، رایان اونیل، جان مارلی

الی مک گرو، رایان اونیل، جان مارلی امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

۶.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۶۸ از ۱۰۰

نوبتی هم باشد نوبت داستان عشق به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های عاشقانه‌ی تمام دوران است.، فیلمی که خیلی بعید است تا به حال آن را تماشا نکرده باشید یا حداقل موسیقی متن بی‌نظیرش به آهنگسازی فرانسیس له را نشنیده باشید که از قضا جوایز اسکار و گلدن گلوب را هم از آن خود کرد.

ماجرا درباره‌ی دانشجوی ثروتمند دانشگاه هاروارد الیور (رایان اونیل) و دختر موزیسینی از طبقه‌ی کارگر به نام جنی (الی مک گرو) است که عاشق یکدیگر می‌شوند. آن‌ها علیرغم اختلاف طبقاتی رابطه‌ی زیبایی با هم دارند اما این خوشی خیلی دوام نمی‌آورد و زندگی‌شان با ابتلای جنی به یک بیماری لاعلاج دستخوش تغییر می‌شود. داستان عشق روایت تلاش‌های این زوج عاشق برای پشت سر گذاشتن بحران‌ها و ادامه دادن است که در نهایت با شکست مواجه می‌شود و به مرگ جنی و غم اندوه بی‌پایان الیور می‌رسد.

جالب است بدانید اریک سیگال فیلم‌نامه‌نویس داستان عشق پس از استقبال بی‌نظیر از این فیلم سینمایی تصمیم می‌گیرد رمانی هم بر اساس آن بنویسد و راهی بازار نشر کند که اتفاقا با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه می‌شود اما به باور بسیاری از منتقدان مطرح مثل راجر ایبرت فیلم سینمایی داستان عشق به دلیل نگاه متفاوت آرتور هیل از کتابش جذاب‌تر است.

این داستان غم‌انگیز درباره‌ی عشق و از دست دادن یکی از بهترین فیلم‌های عاشقانه‌ی تمام دوران است و هنوز هم بعضی از دیالوگ‌هایش مثل «معنی عشق اینه که هرگز نگی متاسفم» در ذهن مخاطبان زنده است.

۵ فیلم سینمایی برای گذر از ۵ مرحله‌ی اندوه جدایی

۱- دفترچه خاطرات (The Notebook)

سال انتشار: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: نیک کاساوتیس

نیک کاساوتیس بازیگران: رایان گاسلینگ، ریچل مک آدامز، جیمز گارنر، جنا رولندز، جوآن آلن

رایان گاسلینگ، ریچل مک آدامز، جیمز گارنر، جنا رولندز، جوآن آلن امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۵۳ از ۱۰۰

بدون شک دفترچه خاطرات یکی از نمادین‌ترین فیلم‌های عاشقانه‌ی تمام دوران است. ماجرا درباره‌ی نوآ (رایان گاسلینگ) و الی (ریچل آدامز) است که در یک تابستان عاشق یکدیگر می‌شوند اما به دلیل مخالفت والدین الی و آغاز جنگ جهانی دوم از هم جدا می‌شوند. سال‌ها بعد دوباره یکدیگر را پیدا می‌کنند و داستان عاشقانه‌ی دیگری را به ما هدیه می‌دهند.

دفترچه خاطرات به نوآ و الی مسن بازمی‌گردد که حالا در کنار هم زندگی می‌کنند اما الی به آلزایمر مبتلا شده و چیزی از عشق بزرگشان به خاطر نمی‌رود. این فیلم به یکی از غم‌انگیزترین پایان‌های فیلم‌های عاشقانه ختم می‌شود و در بسیاری از لحظات اشکتان را درمی‌آورد.

پیشنهاد‌های ما با دفترچه خاطرات به پایان رسید، شما دوست دارید چه گزینه‌ی دیگری را به فهرست اضافه کنید؟

