۱۲ فیلم نمادین که هرگز نباید بازسازی شوند

تنها کافی است یک نگاه سریع در میان آخرین اخبار سینما بیاندازید تا متوجه شوید در حال خواندن مقالاتی در مورد بازسازی جدید بالیوودی «دختری در قطار» (The Girl on the Train) یا احیای چندگانه‌ی فیلم کلاسیک «طاووس» (Peacock)، یا «نجات یافته با زنگ» (Saved by the Bell) و «پانکی بروستر» (Punky Brewster) و «بی‌سرنخ» (Punky Brewster) هستید.

چرا بازسازی سریال‌های محبوب همیشه جواب نمی‌دهد؟

از آنجایی که نوستالژی در موفقیت بازسازی‌های گذشته بسیار حیاتی بوده است، جای تعجب نیست که شاهد هجوم فیلم‌هایی باشیم که کلاسیک‌های قدیمی‌تر را برای ساخت نسخه‌های امروزی انتخاب می‌کنند. اما در حالی که راه‌اندازی‌های مجدد بسیاری از آثار محبوب می‌تواند سرگرم کننده باشد، به نظر می‌رسد که هالیوود با انتخاب‌های آن‌ها شروع به قدم زدن در قلمرو بسیار خطرناکی کرده است.

به بیان ساده، فیلم‌های نمادین خاصی وجود دارند که باید دست نخورده باقی بمانند، زیرا برای بازسازی بیش از حد مقدس هستند. از «کلوپ صبحانه» (The Breakfast Club) تا فارست گامپ (Forrest Gump)، در این مطلب ۱۲ فیلم ماندگار را نام بردیم که هرگز نباید بازسازی شوند.

۱. کار درست را بکن (Do the Right Thing)

کارگردان: اسپایک لی

بازیگران: اسپایک لی، دنی آیلو، رزی پیرز

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

تأثیر فرهنگی این فیلم تا به امروز همچنان بسیار عمیق است، برای همین درک اینکه روزی کسی سعی در بازسازی این گوهر کمیاب داشته باشد دشوار است. «کار درست را بکن» که تنش‌های نژادی را در طول یک روز گرم تابستانی در بروکلین بررسی می‌کند، به‌طور هوشمندانه طنز را با موضوعات تیره‌تر و مرتبط‌تر متعادل می‌کند و البته بازی‌ها نیز درجه یک هستند. هر تلاشی برای تقلید از این فیلم اتلاف وقت کامل خواهد بود و حتی کارگردان، اسپایک لی نیز با آن موافق است.

در پرسش و پاسخی که در گاردین منتشر شد، لی تایید کرد: «تا زمانی که من زنده هستم، هیچ بازسازی وجود نخواهد داشت و اگر بعد از مرگم هم تلاش کنند، من از دنیای مردگان برمی‌گردم تا جلوی آن را بگیرم. به شما قول می‌دهم، از دروازه‌های بهشت برمی‌گردم تا این بازسازی را متوقف کنم.»

با توجه به صحبت‌های اسپایک لی درباره‌ی بازسازی این فیلم، که ظاهرا فکر همه جایش را هم کرده! به نظر نمی‌رسد کسی جرات بازسازی آن را داشته باشد.

۲. فارست گامپ (Forrest Gump)

کارگردان: رابرت زمیکس

بازیگران: تام هنکس، رابین رایت، پری سیناپس

محصول: ۱۹۹۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۸ از ۱۰

همانطور که می‌دانید عامر خان و کارینا کاپورخان در بازسازی بالیوودی این فیلم که از سال ۲۰۲۰ تا کریسمس ۲۰۲۱ پخش شد، بازی کردند. هر چقدر این نسخه جذاب به نظر برسد، مانند نسخه‌ی اصلی یعنی کلاسیک ۱۹۹۴ که برنده‌ی شش جایزه‌ی اسکار چشمگیر از جمله یکی برای بهترین فیلم، نخواهد بود.

در این فیلم، تام هنکس نقش مردی کندذهن را بازی می‌کند که زندگی خارق‌العاده‌ای دارد. نه تنها بازی او فوق‌العاده است، بلکه داستان واقعی به رمان وینستون گروم که الهام‌بخش فیلم است، وفادار می‌ماند. قطعا اقتباسی بهتر از این ممکن نبود ساخته شود.

۳. انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)

کارگردان: پیتر وبر

بازیگران: رابین ویلیامز، جاش چارلز، ایتن هاک

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

آیا حتی می‌توان آقای کیتینگ دیگری مانند رابین ویلیامز را با انرژی و کاریزمای درخشانش تصور کرد؟ قطعا نه. در این فیلم قدرتمند، این بازیگر فقید معلم انگلیسی به نام جان کیتینگ را به تصویر می‌کشد که دانش‌آموزانش را تشویق می‌کند در برابر قواعد و رسوم تکراری مقاومت کنند و «دم را غنیمت بشمارند». این پیامی است که ما بیش از سه دهه بعد از این فیلم دیدنی با آن زندگی می‌کنیم.

۴. عشق جونز (Love Jones)

کارگردان: تئودور ویچر

بازیگران: لارنتس تیت، نیا لانگ، برنادت ال کلارک

محصول: ۱۹۹۷

امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

«عشق جونز» خیلی بیشتر از یک فیلم عاشقانه است. این فیلم در واقع راه را برای فیلم‌های بیشتری هموار کرد تا عشق سیاه‌پوستان را در نوری جدید به تصویر بکشند. برای کسانی که هنوز آن را ندیده‌اند، لارنتس تیت و نیا لانگ در نقش دارو و نینا بازی می‌کنند، دو هنرمند سیاه‌پوست که پس از یک برخورد تصادفی در شیکاگو عاشق می‌شوند. اگرچه همه‌ی ما مشتاق یک دنباله‌ی جدید هستیم (تیت در واقع این ایده را در اینستاگرام خود در سال ۲۰۱۹ مطرح کرد)، تصور یک راه‌اندازی مجدد که بتواند انتظارات ما را از این فیلم پرمعنی و عمیق برآورده کند، دشوار است.

انتقاد تیریون لنیستر از بازسازی سفیدبرفی؛ آیا ویژگی‌های فیزیکی تعیین کننده‌ی نقش بازیگران است؟

۵. کلوپ صبحانه (The Breakfast Club)

کارگردان: جان هیوز

بازیگران: امیلیو استیوز، پال گیلسون، آنتونی مایک هال

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این کمدی جاودان مسلما یکی از بهترین فیلم‌های دهه‌ی ۸۰ است. «کلوپ صبحانه» بر روی گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی متمرکز است که در بازداشت گیر افتاده‌اند، و به فراز و نشیب‌های زندگی نوجوانان، از فشار همسالان و گروه‌های اجتماعی گرفته تا بی‌توجهی والدین می‌پردازد. این فیلم بسیار هوشمندانه، همیشه بکر و به یاد ماندنی است و مطمئنا نیازی به تکرار ندارد.

۶. عروس شاهزاده (The Princess Bride)

کارگردان: راب رینر

بازیگران: کری الویس، رابین رایت، مندی پتینکین

محصول: ۱۹۸۷

امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

دیدن همکاری بازیگران مشهور، از جمله جنیفر گارنر، تیفانی هادیش و هیو جکمن، و ارائه‌ی برداشتی تازه از این داستان کلاسیک بسیار سرگرم کننده بود. اما البته، ساخت این فیلم به عنوان یک بازسازی «رسمی» به حساب نمی‌آید. اگر هالیوود تلاش خود را برای بازسازی جدی این فیلم، که داستان یک کشاورز جوان در ماموریت نجات شاهزاده خانم است، امتحان کرده بود، مطمئنا نصف احساس خوشایندی که با این فیلم داشتیم به ما دست نمی‌داد.

۷. پدرخوانده (The Godfather)

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران: مارلون براندو، آل پاچینو، جیمز گان

محصول: ۱۹۷۲

امتیاز متاکریتیک: ۱۰۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۹.۲ از ۱۰

برخی ممکن است استدلال کنند که ساخته شدن یک دنباله می‌تواند به نفع این سری باشد، اما وقتی نوبت به بازسازی‌های احتمالی می‌رسد، چیزهای زیادی وجود دارد که ممکن است اشتباه پیش برود، از بازیگران بد گرفته تا نویسندگی متوسط. چرا خطر از بین بردن چنین فیلم نمادینی وجود دارد؟ چرا روی ریبوتی کار کنیم که طرفداران «پدرخوانده» هرگز آن را نخواسته‌اند؟

کل این سه‌گانه‌ی جنایی یکی از بهترین‌ها در تمام دوران‌ها محسوب می‌شود و روابط خانوادگی و جنایت در آن واقعا به شکل بی‌بدیلی به تصویر کشیده شده است. بهتر است آن را به همین شکل حفظ کنیم.

۸. تایتانیک (Titanic)

کارگردان: جیمز کامرون

بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت، بیلی زین

محصول: ۱۹۹۷

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

حتی تصور اینکه یک بازسازی بهتر از نسخه‌ی اصلی این فیلم نمادین ممکن است ساخته شود سخت است. شیمی بین لئوناردو دی‌کاپریو و کیت وینسلت باورنکردنی است، جلوه‌های ویژه خیره‌کننده هستند و آن صحنه‌های فاجعه باعث می‌شود احساس کنیم که واقعا در کنار مسافران هستیم. دلیلی وجود ندارد که با عاشقانه‌ی حماسی جیمز کامرون دست به یقه شویم. به هر حال هر چه نباشد اغلب به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده از آن یاد می‌شود.

۱۰ بازسازی مدرن برتر فیلم‌های کلاسیک از بدترین تا بهترین

۹. بازگشت به آینده (Back to the Future)

کارگردان: رابرت زمیکس

بازیگران: مایکل جی فاکس، کریستوفر لوید، توماس ویلسون

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

شاید پس از دیدن تریلر تقلبی که چند وقت پیش پخش شد، تام هالند را به عنوان مارتی مک فلای جدید تصور کرده باشید (که در این صورت اصلا جای سرزنش وجود ندارد)، اما از آنجایی که این کلاسیک محبوب بسیار خوب ساخته شده است، واقعا نیازی به راه‌اندازی مجدد ندارد.

در واقع، هر گونه تلاش برای بازسازی این فیلم یک ریسک بزرگ خواهد بود، زیرا چندین طرفدار با تماشای مارتی و این فیلم عجیب بزرگ شده‌اند. چه کسی می‌خواهد پاسخگوی هزاران طرفدار که از خراب شدن فیلم‌های مورد علاقه‌ی دوران کودکی‌شان شکایت دارند، باشد؟

۱۰. ماتریکس (The Matrix)

کارگردان: واچوفسکی‌ها

بازیگران: کیانو ریوز، لارنس فیشربن، کری‌آن ماس

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۷ از ۱۰

اگر به خاطر داشته باشید، ماتریکس توماس اندرسون برنامه‌نویس کامپیوتر (با بازی کیانو ریوز)، با نام مستعار نئو را دنبال می‌کند که پس از کشف یک راز بزرگ مجبور به مقابله با یک دشمن خطرناک می‌شود. «ماتریکس ۴» (Matrix 4) که در سال گذشته اکران شد، طرفداران را حسابی ناامید و غافلگیر کرد. تنها نکته‌ی مثبت آن شخصیت‌های اصلی بودند که دوباره در این قسمت شاهدش بودیم. به هر حال، کیانو ریوز نئو است (و همیشه خواهد بود).

۱۱. جمعه (Friday)

کارگردان: اف گری گری

بازیگران: آیس کیوب، کریس تاکر، جان ویترسپون

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«جمعه» داستان کریگ (با بازی آیس کیوب) تازه بیکار شده و بهترین دوستش، اسموکی (با بازی کریس تاکر) را روایت می‌کند که یک جمعه‌ی نسبتا پر حادثه را با هم می‌گذرانند. این کمدی نه تنها بسیار قابل ارجاع است، بلکه شیمی بین کیوب و تاکر نیز به طور جدی بی‌بدیل است. تصور یک جفت بازیگر دیگری که بتواند همین انرژی را ارائه دهد و طرفداران را هر پنج دقیقه یکبار بخنداند بسیار دشوار است. به علاوه، هیچ کس علاقه‌ای به دیدن بازسازی فیلمی که تا امروز محبوبیتش را حفظ کرده نیست.

۱۲. بی‌سرنخ (Clueless)

کارگردان: ایمی هکرلینگ

بازیگران: آلیسیا سیلورستون، نیکول بیلدربک، بریتانی مورفی

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

راه‌اندازی مجدد تلویزیونی با پیچ و تابی مرموز از این فیلم در حال ساخت است، که تمام طرفداران آن احساسات متفاوتی درباره‌اش دارند. اما چیزی که ما مطلقا نباید صورت بگیرد، بازسازی مستقیم این فیلم کلاسیک نوجوانانه است. از لباس‌های شیک دهه‌ی ۹۰ گرفته تا موسیقی‌های نوستالژیک، هیچ چیز نمی‌تواند جایشان را بگیرد. آلیشیا سیلورستون برای ما برای همیشه شِر هورویتز باقی خواهد ماند.

از گودزیلا تا تل‌ماسه؛ ۱۹ بازسازی برتر فیلم‌های علمی‌-تخیلی

منبع: pure wow

نوشته ۱۲ فیلم نمادین که هرگز نباید بازسازی شوند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala