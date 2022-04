برخی از فیلم‌هایی که در این مطلب بررسی می‌شوند، از جادو به معنای دقیق آن بهره می‌برند؛ دقیقا همان نیروهایی که بشر نمی‌تواند توضیحشان بدهد. در این موارد، افسانه‌ها خود را در اختیار هیجان‌انگیزترین و تخیل‌برانگیزترین ماجراجویی‌ها و حتی برخی از هراس‌انگیزترین داستان‌های ترسناک می‌گذارند. اما بعضی دیگر بر جنبه واقعی‌تر جادو تمرکز دارند. مهارت‌های ضروری برای فریب زندگی واقعی و ایجاد توهمی متقاعدکننده، چه برای خیر استفاده شود و چه برای شر، می‌توانند بسیار مفید واقع شوند. سلیقه‌ی شما به هر کدام از این دو که نزدیک‌تر باشد، ما احتمالاً حداقل چند گزینه در این لیست برای شما خواهیم داشت.

۲۵ مجموعه فیلم و سریال فانتزی برتر تمام دوران

۱. هری پاتر و سنگ جادو (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)

سال تولید: ۲۰۰۱

کارگردان: کریس کلمبوس

بازیگران: دنیل ردکلیف، روپرت گرینت، اما واتسون، ریچارد هریس، آلن ریکمن، مگی اسمیت، تام فلتون، ایان هارت

رتبه روتن تومیتو: ۸۱%

رتبه متاکریتیک: ۶۵%

اولین فیلم از مجموعه‌ی هشت قسمتی و اقتباس از سری کتاب های جی. کی. رولینگ با همین عنوان. قطعا نام هری پاتر به‌اندازه نام‌هایی مانند مرلین و گندالف با دنیای جادوگری مترادف شده است. «هری پاتر و سنگ جادو» برای نشان دادن روند تبدیل هری از پسری معمولی به دانش‌آموزی در مدرسه‌ی افسانه‌ای هاگوارتز که مدرسه‌ای است برای جادو و جادوگری، تمام عناصر و المان‌های جادویی را کنار هم قرار داده است.

۱۵ موجود جادویی فیلم‌های هری پاتر از معمولی‌ترین تا جذاب‌ترین

هرچند سایر فیلم‌های این مجموعه جایگاهی بالاتر از فیلم اول دارند اما اگر تا به حال فیلم‌های هری پاتر را ندیده‌اید، جایی بهتر از فیلم اول برای شروع وجود ندارد.

۲. سرگذشت نارنیا: شیر، کمد لباس و جادوگر (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe)

سال تولید: ۲۰۰۵

کارگردان: اندرو آدامسون

بازیگران: ویلیام مسلی، آنا پاپپلول، اسکندر کینس، جورجیا هنلی، لیام نیسون، تیلدا سوئینتون، جیمز مک‌آووی، جیم برودبنت، ری وینستون، داون فرنچ

رتبه روتن تومیتو: ۷۶%

رتبه متاکریتیک: ۷۱%

«شیر، کمد لباس و جادوگر» اولین قسمت از مجموعه فیلم سه قسمتی اقتباس‌شده از رمانی نوشته‌ی سی اس لوئیس با همین عنوان است. در پس‌زمینه عملیات بلیتس لندن، چهار کودک برای فرار از بمباران وحشیانه به حومه روستایی پناه می‌برند. آنها دریچه‌ای مرموز را در داخل کمد لباس کشف می‌کنند که درواقع دروازه ورود به سرزمین نارنیاست، قلمرویی پر از مناظر بکر و موجودات خارق‌العاده. از قضا، بچه‌ها به‌زودی به این مسئله پی می‌برند که دنیای نارنیا هم دقیقا شبیه به دنیای خودشان، گرفتار جنگ است و ناگهان درمی‌یابند علی‌‎رغم بی‌میلی خود، در این درگیری گرفتار شده‌اند. زیرا تنها راه پیش‌گویی‌شده برای برقراری صلح در تمام نارنیا، رسیدن آن‌ها به تاج و تخت است.

با وجود اینکه «شیر، کمد لباس و جادوگر» فیلمی کودکانه است، با وجود تهدید همیشگی جنگ بر سر شخصیت‌های فیلم به اندازه اغلب فیلم‌های فانتزی رایج در این ژانر خوش و خرم نیست.

۳. ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

سال تولید: ۲۰۰۱

کارگردان: پیتر جکسون

بازیگران: الایجا وود، ایان مک‌کلن، لیو تایلر، ویگو مورتنسن، شان آستین، کیت بلانشت، جان ریس-دیویس، کریستوفر لی

رتبه روتن تومیتو: ۹۱%

رتبه متاکریتیک: ۹۲%

قلمرو سرزمین میانه خلق‌شده توسط جی آر آر تالکین در میان علاقه‌مندان به فانتزی حماسی، با مجموعه‌ای از فیلم‌ها، بازی‌ها و رسانه‌های دیگر که همگی از کتاب‌های تالکین اقتباس شده‌اند، تبدیل به افسانه شده. ممکن است برای برخی از طرفداران شگفت‌انگیز باشد که بدانند بسیاری از منابع این مجموعه‌ فیلم معاصر، در حال حاضر بیش از پنجاه سال قدمت دارند. یکی از اولین رمان‌های تالکین در سرزمین میانه به نام «هابیت» در سال ۱۹۳۷ به چاپ رسیده.

«ارباب حلقه ها: یاران حلقه» اولین اثر از حماسه‌ای سه قسمتی است که داستان گروهی از قهرمانان با نژادهای مختلف از سرتاسر زمین میانه را نقل می‌کند که متحد می شوند تا حلقه‌ای قدرتمند را از بین ببرند. حلقه‌ای که قدرت زیادی برای صاحبش به ارمغان می‌آورد و می‌تواند او را تشخیص‌ناپذیر و نامرئی کند. در این مجموعه فیلم دوست‌داشتنی دنیایی وسیع و تخیلی که با تمهیدات فانتزی‌های معمول متفاوت است، انتظار بینندگان را می‌کشد.

۴. داستان بی‌پایان (The Never-ending Story)

سال تولید: ۱۹۸۴

کارگردان: ولفگانگ پترسن

بازیگران: نوآ هاتاوی، برت آلیور، تامی استروناخ، موزز گان، توماس هیل، آلن اوپنهایمر

رتبه روتن تومیتو: ۸۱%

رتبه متاکریتیک: ۴۶%

وقتی به کارنامه‌ی فیلم‌های کارگردان آلمانی، ولفگانگ پترسن، نگاه می‌کنیم، این فیلم کلاسیک محصول سال ۱۹۸۴ ممکن است وصله ناجور به نظر برسد. البته که این فیلم وحشیانه و ماجراجویانه، این غوغای شاد فانتزی با وجود اژدها و دیگر موجودات افسانه‌ای، با واقع‌گرایی تلخ همیشگی او فاصله زیادی دارد. با این حال، در زیر پوسته‌ی فانتزی «داستان بی پایان» افسانه‌ای به‌شکلی باورنکردنی تلخ پنهان است.

روایت از طریق صفحات یک کتاب داستان گفته می‌شود، با زاویه‌ی دیدی که به طور مداوم بین دنیای واقعی پسری که آن را می‌خواند و دنیای فانتزی کتاب جابجا می شود. قهرمان ما خود را در دنیای فانتزی می‌یابد، امپراتوری‌ای در حال فروپاشی و دنیایی در آستانه نابودی. نیرویی مخرب که تحت عنوان «هیچ» شناخته می‌شود، فانتزیا را تهدید به نابودی کامل می‌کند و قهرمان داستان، آتریو، را تشویق می‌کند تا برای نجات قلمرو تلاش کند. در طول مسیر، او دائماً با خطرات متعدد و مرگباری مواجه می‌شود، در حالی که نیروی «هیچ» در تعقیب اوست و در حین این تعقیب و گریز، دنیای اطرافش را از بین ‌می‌برد.

۵.شهر اشباح (Spirited Away)

سال تولید: ۲۰۰۱

کارگردان: هایائو میازاکی

صداپیشگان: رومی هیراگی، ماری ناتسوکی، میو ایرینو، بونتا سوگاوارا

رتبه روتن تومیتو: ۹۷%

رتبه متاکریتیک: ۹۶%

هایائو میازاکی، کارگردان ژاپنی و یکی از بنیانگذاران شرکت افسانه‌ای انیمیشن استودیو گیبلی، به توانایی‌اش در گفتن داستان‌های مسحورکننده‌ و بسیار شیرین هستند، در سراسر جهان شهرت دارد. محصول سال این ۲۰۰۱ استودیو، شهر اشباح (Spirited Away) تا به امروز یعنی حدود دو دهه پس از انتشار آن هنوز هم یکی از بهترین آثار استودیو گیبلی در نظر گرفته می‌شود.

بعد از سفر ناخواسته‌ی خانواده‌ای به قلمرو ارواح، فقط دختر جوانشان، چیهیرو، از تبدیل شدن به خوک توسط جادوگری شیطانی در امان می‌ماند. با این حال، او هم به همین راحتی از این مخمصه بیرون نمی‌رود، چیهیرو که اکنون در دنیای ارواح گرفتار شده است، تا زمانی که نتواند والدینش را از نفرین برهاند نمی‌تواند از آنجا بیرون برود. در طول داستان، چیهیرو با بسیاری از ساکنان دنیای ارواح، از جمله «بی‌چهره» مواجه می‌شود و با زمان مسابقه می‌دهد تا جادوی تاریکی را که خانواده‌اش را رنج می‌دهد از بین ببرد.

۶.حالا می‌تونی منو ببینی (Now You See Me)

سال تولید: ۲۰۱۳

کارگردان: لویی لتریر

بازیگران: جسی آیزنبرگ، مارک رافالو، وودی هارلسون، ملانی لوران، دیو فرانکو، مورگان فریمن

رتبه روتن تومیتو: ۵۰%

رتبه متاکریتیک: ۵۰%

با ترکیب ژانرهای معمایی، علمی-تخیلی و فیلم‌های کلاسیک سرقت در یک مجموعه، می‌توان گفت که فیلم هیجان‌انگیز حالا می‌تونی منو ببینی (Now You See Me) داستانی سرگرم‌کننده مملو از حقه‌های خطرناک است. نام‌های پرآوازه‌ای مانند جسی آیزنبرگ، وودی هارلسون، مارک روفالو و مورگان فریمن هم این مجموعه‌ی جذاب را کامل می‌کنند. در این فیلم، چهار شعبده‌باز که مهارت‌های فریبکارانه به آنها یاری می‌رساند تا به سارقانی ماهر تبدیل شوند، با نام چهار سوار شناخته می‌شوند. این چهار شعبده‌باز، مکرراً دست به دزدی‌های جسورانه و مبتکرانه می‌زنند و غنایم را بین مخاطبانشان تقسیم می‌کنند.

این فیلم به اندازه‌ای در بین تماشاگران محبوب بود که در سال ۲۰۱۶ دنباله‌ای برای این فیلم ساخته شد و حتی فیلم سومی هم در راه است. با وجود چرخش‌های داستان و اتفاقات غیرمنتظره که مخاطبان را تا آخرین صحنه میخکوب نگه می‌دارد، سخت نیست که دلیل سرمایه‌گذاری روی این دنباله‌ها را بفهمیم.

۷.اجی مجی (Hocus Pocus)

سال تولید: ۱۹۹۳

کارگردان: کنی اورتگا

بازیگران: بت میدلر، سارا جسیکا پارکر، کتی ناجیمی، امری کتز، تورا برچ

رتبه روتن تومیتو: ۳۸%

رتبه متاکریتیک: ۴۳%

این کمدی هالووینی که در شهر بدنام «سالم ماساچوست» می‌گذرد، از زمان اکرانش در سال ۱۹۹۳ به یکی از محبوب‌ترین‌های جذاب طرفداران فانتزی تبدیل شده است. سه جادوگر پس از اینکه در شب هالووین از نفرینی چند صد ساله رهایی می‌یابند، سعی می کنند روح کودکان را بربایند تا زنده بمانند. این فیلم سرشار از المان‌های رایج جادوگری از جمله طلسم‌ها و گربه‌های سیاه، دز مناسبی از وحشت و مملو از هیجان است. اگر مشکلی با ماهیت عجیب داستان و پذیرش اجراهای توجیه‌ناپذیر و پرشور این سه نفر نداشته باشید، به سرعت ماهیت محبوب این کلاسیک نامتعارف دیزنی را درک خواهید کرد.

۸.پرستیژ (The Prestige)

سال تولید: ۲۰۰۶

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران: هیو جکمن، کریستین بیل، مایکل کین، اسکارلت جوهانسون، ربکا هال، اندی سرکیس

رتبه روتن تومیتو: ۷۶%

رتبه متاکریتیک: ۶۶%

این فیلم محصول سال ۲۰۰۶ به کارگردانی کریستوفر نولان در لندن قرن نوزدهم رخ می‌دهد. دو شعبده‌باز با بازی هیو جکمن و کریستین بیل در نبردی یک به یک گیر افتاده‌اند. رقابت آنها به اوج ویرانگری تبدیل می‌شود و آن‌ها مدام در این رقابت زندگی خود و اطرافیانشان را به خطر می‌اندازند.

این داستان دراماتیک نگاهی به پشت صحنه شعبده‌بازی و رازآلود بودن از مد افتاده‌ی آن دارد و برخی جزئیات زشت و پیامدهای آن را به طور کامل به تصویر می‌کشد. محیط فیلم نیز به دوره زمانی خاصی برمی‌گردد، دوره‌ای که با مدرن‌سازی فناوری همه‌چیز در تضاد با مفاهیم جادویی دنیای قدیم قرار داشت.

۹.شعبده‌باز (The Illusionist)

سال تولید: ۲۰۰۶

کارگردان: نیل برگر

بازیگران: ادوارد نورتون، پل جیاماتی، جسیکا بیل، روفوس سیول، تام فیشر

رتبه روتن تومیتو: ۷۳%

رتبه متاکریتیک: ۶۸%

داستان عشق ممنوع شعبده‌بازی فقیر که به زودی عضوی از خانواده سلطنتی اتریش می شود. «شعبده‌باز» عشق، جادو و راز قتلی وحشتناک را در داستانی پیچیده به یکدیگر بافته است. از آنجایی که سوفی، دوشس شهر تشن که علی‌رغم خواست خود به‌زودی قرار است با ولیعهد ازدواج کند، قصد دارد با عشق قدیمی‌اش به نام آیزنهایم از این سرنوشت بگریزد. با وجود تهدید دستگیری احتمالی و سابقه‌ی نامزد سوفی در برخورد خشونت‌آمیز، این زوج مجبور می‌شوند برای ماندن در کنار هم به هوش و ترفندهای آیزنهایم به عنوان یک شعبده باز تکیه کنند. این فیلم محصول ۲۰۰۶ که مملو از مضامین فراطبیعی و ترفندهای خارق العاده است، دقیقا همان‌چیزی است که از نامش برمی‌آید.

۱۰.جادوگر (The Witch)

سال تولید: ۲۰۱۵

کارگردان: رابرت اگرز

بازیگران: آنیا تیلور-جوی، رالف اینسون، کیت دیکی، جولیان ریچینگز

رتبه روتن تومیتو: ۹۰%

رتبه متاکریتیک: ۸۳%

برخلاف بسیاری از فیلم‌ها با مضمون جادو که سرشار از افسون و خوش‌بینی هستند، فیلم «جادوگر» تصوری نگران‌کننده و وهم‌انگیز از مفهوم جادو ارائه می‌دهد. در حالی که ترس گسترده از جادوگران در قرن هفدهم از همان زمان کاملاً بی‌اساس بوده، این فیلم ترسناک رویکردی کاملا متفاوت و روشن نسبت به این موضوع دارد.

مزرعه‌ای روستایی در نیوانگلند که به یک خانواده پیوریتن تعلق دارد، با مجموعه‌ای از تراژدی‌ها مواجه است، از کودک‌ربایی گرفته تا مثله کردن حیوانات. این وقایع کابوس‌وار به هرج و مرج منجر شده، اعضای خانواده را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند و پارانویا این خانواده را از بین می‌برد. با این حال که واقعیت ماهیت ماوراء الطبیعه موجودی که خانواده را عذاب می‌دهد، انکارناپذیر است، اما باید دید حرکت بعدی جادوگر چه خواهد بود.

۹ فیلم تماشایی درباره‌ی جادوگران خبیث که کمتر کسی دیده است

۱۱.توهم دکتر پارناسوس (The Imaginarium of Dr. Parnassus)

سال تولید: ۲۰۰۹

کارگردان: تری گیلیام

بازیگران: هیث لجر، جانی دپ، کریستوفر پلامر، جود لا، کالین فارل

رتبه روتن تومیتو: ۶۴%

رتبه متاکریتیک: ۶۵%

یکی دیگر از مدخل‌های فیلم‌شناسی طولانی تری گیلیام با تمرکز بر دنیای عجیب و غریب و ماورایی، «تخیل دکتر پارناسوس» است که یادآور بسیاری از آثار قبلی اوست. فضای علمی-تخیلی/دیستوپیایی فیلم‌ مانند فیلم‌های «برزیل» (Brazil) یا «۱۲ میمون» (۱۲ Monkeys) است، اگرچه فضای تاریک علمی-تخیلی در این فیلم با حس عرفانی‌تر و دنیای قدیمی عوض شده.

فیلم با گروه سیرک سیاری به مدیریت دکتر پارناسوس شروع می‌شود که غریبه‌ای مرموز با گذشته‌ای مبهم را به عنوان یکی از اعضا برمی‌گزیند. در طول راه، بیننده پی خواهد برد که بیشتر شخصیت‌های داستان رازی برای پنهان کردن دارند، حتی خود شیطان در تعقیب گروه است و با دکتر بر سر روح‌ بی‌گناهان دوئل می‌کند.

مرگ ناگهانی و غم‌انگیز هیث لجر در سال ۲۰۰۹ در هنگام بازی در نقش تونی شپرد، روی تولید این فیلم تاثیر گذاشت. جانی دپ، جود لاو و کالین فارل همگی برای کمک به پایان این پروژه برای این نقش انتخاب شدند. این تغییرات مکرر ظاهر شخصیت تونی لایه‌ای از سورئالیسم را هم به این فیلم افزود.

۱۲.جادوگر شهر اُز (The Wizard of Oz)

سال تولید: ۱۹۳۹

کارگردان: ویکتور فلمینگ

بازیگران: جودی گارلند، فرانک مورگان، ری بولگر، برت لار، جک هالی، کلارا بلندیک

رتبه روتن تومیتو: ۹۸%

رتبه متاکریتیک: ۹۲%

« جادوگر شهر اُز» که احتمالاً نیازی به معرفی ندارد، از زمان اکرانش یعنی بیش از ۸۰ سال پیش، تبدیل به یکی از نمادین‌ترین فیلم‌های تاریخ شده، از فیلمی در ژانر فانتزی فراتر رفته و به فیلمی کلاسیک در سینمای فراگیر تبدیل شده است.

در حالی که این فیلم در حیقیقت اقتباسی از رمان کودکان نوشته‌ی فرانک باوم (جادوگر شگفت انگیز شهر اوز) است، اما در فیلم دنیای داستانی اُز به شیوه‌ای بسیار دلپذیرتر از کتاب به تصویر کشیده شده. با تمام این اوصاف، پس از آن گروه بازیگران این فیلم به فرهنگ پاپ نفوذ کردند و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن شدند، چرا که همه‌چیز از دمپایی‌های قرمز دوروتی گرفته تا گروه همراهان سفرش به‌سرعت شهرت یافت،به طوری که حتی میان کسانی که هرگز فیلم را ندیده بودند هم شناخته شده‌ بودند. چه با تماشای هزارباره این فیلم بزرگ شده باشید و چه هرگز موفق به دیدن این کلاسیک نشده باشید، به هرحال ارزش دارد که دوباره نگاهی به آن بیندازید و به دنیای آرام و جادویی باوم سرک بکشید.

۱۳.دکتر استرنج (Doctor Strange)

سال تولید: ۲۰۱۶

کارگردان: اسکات دریکسون

بازیگران: بندیکت کامبربچ، چیویتل اجیوفور، ریچل مک‌آدامز، بندیکت وانگ، مایکل استولبارگ

رتبه روتن تومیتو: ۸۶%

رتبه متاکریتیک: ۷۲%

فیلم «دکتر استرنج» با بازی بندیکت کامبربچ در نقش دکتری که هیچ‌چیز جز واقعیت را باور نداشت، به معرفی این شخصیت به طرفداران دنیای سینمایی مارول کمک کرد، هرچند که در آن زمان برای مخاطبان عمومی نسبتاً ناشناخته بود. محبوبیت کامبربچ در کنار بازی خیره‌کننده‌اش در این نقش کمک کرد دکتر استرنج به یکی از دوست‌داشتنی‌ترین، اگر نگوییم سرکش‌ترین، قهرمان دنیای مارول تبدیل شود.

پس از جراحت شدید دکتر استفان استرنج در تصادف رانندگی، او برای درمان خود به دنبال پزشکی ماهر بود. این سفر او را به یادگیری هنرهای عرفانی سوق داد و درهای قدرتی را به روی او می‌گشاید که در نهایت با بسیاری از قهرمانان و تبهکاران دیگر در MCU رقابت کند. فیلم «دکتر استرنج» با صحنه‌هایی هیجان انگیز و نقاط اوج به‌یادماندنی و منحصربه‌فرد، برای طرفداران کمیک های مارول و جادوگری ارزش دیدن دارد.

۱۴.کریستال تاریک (The Dark Crystal)

سال تولید: ۱۹۸۲

کارگردان: جیم هنسن، فرانک اوز

بازیگران: جیم هنسن، لوئیز گلد، دیو گولز، فرانک اوز، کاترین مولن، استیو ویتمایر، برایان میل

رتبه روتن تومیتو: ۷۶%

رتبه متاکریتیک: ۶۶%

فیلم «کریستال تاریک» که توسط عروسک‌گردان مشهور جیم هنسون ساخته شد، رویکردی سنتی‌تر نسبت به کار قبلی‌ این کارگردان، «نمایش ماپت»، به مضمون فانتزی داشت. استفاده گسترده از جلوه‌های ویژه و نمایش عروسکی بر صفحه در این فیلم ستودنی است و دنیایی پیچیده را می‌آفریند که کاملاً از هر فیلم ساخته‌شده‌ی دیگری قبل یا بعد از آن متمایز است.

در دنیای دورافتاده «ترا» از زمانی که کریستالی جادویی شکسته شده، درگیری بین نژاد گلفینگ‌ها و سککسی‌ها ادامه دارد. سککسی‌ها راهی برای مهار قدرت کریستال پیدا کرده‌اند و از این قدرت در راه شر استفاده می‌کنند. آن‌ها زندگی بی‌گناهان را می‌دزدند تا زندگی خودشان را طولانی کنند. فاش شده است که طبق پیش‌گویی‌های جوانی از گلفلینگ‌ها به نام جن کریستال را تعمیر خواهد کرد و مردمش را از ظلم و ستم سککسی‌ها می‌رهاند. در طول راه، او با یکی دیگر از هم نوعان خود به نام کیرا ملاقات می‌کند. این دو باید با هم سفر کنند تا پیشگویی را برآورده کنند و در عین حال اطلاعات بیشتری در مورد سال‌های درگیری که سپری شده است، بیاموزند.

۱۵.هوگو (Hugo)

سال تولید: ۲۰۱۱

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران: بن کینگزلی، ساشا بارون کوهن، کلویی مورتز، امیلی مورتیمر، جود لا، ری وینستون، ایسا باترفیلد، کریستوفر لی

رتبه روتن تومیتو: ۹۳%

رتبه متاکریتیک: ۸۳%

قطعا مارتین اسکورسیزی را می‌توان به ساخت برخی از جذاب‌ترین و دراماتیک‌ترین فیلم‌های دوران مدرن نسبت داد. فیلم‌های او چه درام‌های جنایی جذاب و چه فیلم‌های هیجان‌انگیز وحشیانه روان‌شناختی، معمولاً حول محور موضوعاتی بسیار سنگینی هستند. اگر به دنبال اثری دلپذیر از این کارگردان سرشناس هستید یا از طرفداران شناخته شده‌ترین آثار او هستید، فیلم ماجراجویی «هوگو» شما را ناامید نخواهد کرد.

هوگو کابره، پسر یک ساعت‌ساز در اوایل قرن بیستم فرانسه، پس از کشته شدن پدرش به طرز غم‌انگیزی یتیم می‌شود. پدرش بعد از مرگ رمز و رازی حل‌نشده در قالب خودکاری مرموز با منشأ ناشناخته برای هوگو به جا می‌گذارد. در طول داستان، هوگو تحت مراقبت ژرژ ملیس، تصویرگر مشهور قرار می‌گیرد و هوگو در مغازه اسباب‌بازی‌فروشی او مشغول به کار می‌شود. تصاویر منحصربه‌فرد در فیلم «هوگو» و دنیای تقریباً رویایی و مکانیزه‌ی اوایل قرن بیستم در کنار مضامین زیربنایی توضیح‌ناپذیر موجود در سراسر این فیلم، آن را از نظر بصری و محتوایی متمایز می‌سازد.

۱۶.علاءالدین (Aladdin)

سال تولید: ۱۹۹۲

کارگردان: ران کلمنتس

بازیگران: اسکات وینگر، جاناتان فریمن، رابین ویلیامز، لیندا لارکین، فرانک ولکر، گیلبرت گوتفرید

رتبه روتن تومیتو: ۹۵%

رتبه متاکریتیک: ۸۶%

صحنه منحصربه‌فرد و موسیقی متن واقعاً به‌یادماندنی انیمیشن «علاءالدین» دیزنی برای هر فیلمی کافی است تا بتواند شایستگی‌ خود را به اثبات برساند. همه‌ی این‌ها وقتی با نقش‌آفرینی کمدی رابین ویلیامز در نقش جن غیرمتعارف افسانه ترکیب شود، فیلم را به جایگاه یکی از بزرگترین فیلم‌های تمام دوران دیزنی ارتقا می‌دهد.

پس از اینکه علاءالدین فقیر به شاهزاده خانم سلطنتی دل می‌بازد، توسط وزیر شیطان‌صفت، جعفر، ماموریت می‌یابد تا فانوسی جادویی را پیدا کند که در اعماق غار نفرین‌شده پنهان شده. علاءالدین بعد از پیدا کردن چراغ جن مدفون در آن را ملاقات می‌کند که به علاءالدین اجازه می‌دهد سه آرزو کند تا او برایش برآورده کند. علاءالدین می‌تواند با یکی از این سه آرزو به جن آزادی‌اش را ببخشد یا از همه آنها برای منافع شخصی بهره ببرد. با وجود لحظات رمانتیک و اعداد آهنگین و جادوی کلاسیک دیزنی، «علاءالدین» توانسته جایگاه خود را در میان دیگر آثار کلاسیک دیزنی به دست آورد.

۱۷.برترین شومن (The Greatest Showman)

سال تولید: ۲۰۱۷

کارگردان: مایکل گریسی

بازیگران: هیو جکمن، میشل ویلیامز، زک افران، ربکا فرگوسن، زندیا، ناتاشا لیو بوردیزو

رتبه روتن تومیتو: ۵۷%

رتبه متاکریتیک: ۴۸%

چه از جنبه‌ی موزیکال فیلم و چه از جنبه‌ی درام، فیلم «برترین شومن» مملو از شکوه و عظمت و اجراهای فوق‌العاده و معمول سیرک بارنوم است. در حالی که پارامترهای ماوراءطبیعی واقعی در این فیلم وجود ندارد، تصاویر بصری دلربا و اجراهای خیره‌کننده مطمئنا بینندگان را مجذوب خود می‌کند.

این فیلم که روایتی رمانتیک از ظهور سیرک بارنوم و به شهرت جهانی رسیدن آن در اواخر دهه ۱۸۰۰ است، چالش‌های بسیاری را که بارنوم با آن روبه‌رو بود را نشان می‌دهد و در عین حال لحن بسیار سبکی و داستان جذابش را حفظ می‌کند. بازی ستاره‌های بااستعدادهای مانند هیو جکمن، زک افرون، زندایا و بسیاری دیگر در نقش‌های اصلی هم به شکوه فیلم می‌افزاید.

۱۸.حیله (Sleight)

سال تولید: ۲۰۱۶

کارگردان: جی. دی. دیلارد

بازیگران: استورم رید، جیکوب لاتیمور، دوله هیل، سیچل گابریل

رتبه روتن تومیتو: ۷۸%

رتبه متاکریتیک: ۶۲%

داستانی غم‌انگیز از فقر، جنایات خیابانی و داستان‌های علمی-تخیلی همه در این درام جذاب ترکیب می‌شوند. فیلم حیله که عمل جادو و همچنین ماهیت نابخشودنی جنایات سازمان‌یافته را به شکلی جسورانه به تصویر می‌کشد، انتخابی حائز تأمل برای تماشاست.

داستان در لس آنجلس امروزی اتفاق می‌افتد. جادوگر خیابانی و مهندس جادوگری، بو ولف، پس از مرگ غم‌انگیز والدینش، به تنها سرپرست خواهر کوچکش تبدیل شده است. هنگامی که درآمد حاصل از حرکت‌های مخصوص او در اجراهای خیابانی نمی تواند هزینه‌ی زندگی‌شان را تامین کند، او شروع به فروش مواد مخدر با عواقب فاجعه بار می‌کند. برای اینکه دوباره اوضاع درست شود و از چرخه مخربی که در آن گرفتار شده است فرار کند، مجبور است به هوش و توانایی‌های جادویی فرضی خود تکیه کند.

۱۹.نجوای درون (A Whisker Away)

سال تولید: ۲۰۲۰

کارگردان: جونیچی ساتو

صداپیشگان: کریستانا وی، کیث سیلوراستین، ناتسوکی هانایی

رتبه روتن تومیتو: ۹۳%

رتبه متاکریتیک: ۷۰%

فیلم‌هایی که جونیچی ساتو آن‌ها را کارگردانی کرده نسبت به برخی از پروژه‌هایی که تصویرگری آن‌ها را انجام داده مانند «پایان اوانجلیون» و «کابوی بی‌باپ» که از برجسته‌ترین آنها هستند، معمولاً بسیار سبک‌تر هستند. انیمیشن سال ۲۰۲۰ او، نجوای درون، نیز از این قاعده مستثنی نیست.

پس از اینکه دختری جوان ماسکی جادویی را می‌یابد که به او اجازه می‌دهد موقتاً به گربه تبدیل شود، او توانایی تبدیل دوباره به انسان را در تلاش برای جلب توجه پسری که عاشقش است، معامله می‌کند. آنچه در ادامه اتفاق می‌افتد ماجراجویی عجیبی در دنیای گربه‌ها است، قبل از اینکه او شکل خود را به عنوان یک انسان برای همیشه از دست بدهد. اگر تماشای شهر اشباح را تمام کرده‌اید و در حسرت ده‌ها گربه دیگر بعد از آن مانده‌اید، این فیلم ممکن است برای شما مناسب باشد.

۲۰.ارباب توهمات (Lord of Illusions)

سال تولید: ۱۹۹۵

کارگردان: کلایو uبارکر

بازیگران: اسکات باکولا، کوین جی اُکانر، فامکه یانسن، دنیل وان بارگن

رتبه روتن تومیتو: ۶۰%

رتبه متاکریتیک: ۶۰%

کلایو بارکر، ذهن خلاق پشت سری فیلم‌های «برپاخیزان جهنم» (Hellraiser) و «کندی من» (Candyman)، استاد ساخت فیلم‌های ترسناک محبوب کالت است. هرچند که ممکن است فیلم «ارباب توهمات» او تأثیر فرهنگی مشابه دیگر فیلم‌هایش نداشته باشد، با این‌ حال ترکیب جادوی تاریک و فرقه‌های آزاردهنده در این فیلم باعث شده تا ارزش بررسی داشته باشد.

پس از گلوله خوردن و کشته شدن شخصیت ویلیام نیکس، رهبر مطرود فرقه‌ای مرموز، تأثیرات او روی افراد فرقه و حتی روحش کاملاً از بین نمی‌رود. هری دامور (اسکات باکولا)، کارآگاه خصوصی، بعد از مرگ وحشتناک نیکس، پرده از مجموعه‌ای از اسرار برمی‌دارد. جلوه‌های بصری گروتسک و مضامین جادوی غیبی و سیاه که مشخصه‌ی کار کلایو بارکر هستند، اینجا هم بارها دیده می‌شود.

۲۱.برت واندراستون باورنکردنی (The Incredible Burt Wonderstone)

سال تولید: ۲۰۱۳

کارگردان: دان اسکاردینو

بازیگران: استیو کارل، استیو بوشمی، اولیویا وایلد، آلن آرکین، جیمز گاندولفینی، جیم کری

رتبه روتن تومیتو: ۳۸%

رتبه متاکریتیک: ۴۴%

این فیلم کمدی از پس‌زمینه‌ی شلوغ لاس‌وگاس استفاده می‌کند تا داستانی مضحک و مزخرف رقابت‌ سه جادوگر را روایت کند. سلطه دو جادوگر معاصر و موفق با بازی استیو بوشمی و استیو کارل بر زندگی شبانه وگاس به‌زودی در معرض خطر قرار می‌گیرد. این دو نفر علی‌رغم تنفرشان از یکدیگر، مجبور می‌شوند برای شکست ستاره‌ی رو به رشد (جیم کری) با هم همکاری کنند. با وجود اینکه امکان دارد برخی از شوخی‌ها لوس باشند، اگر مشکلی با شوخ‌های خارج از ادب ندارید، احتمالا از این فیلم لذت خواهید برد.

۲۲.اُز بزرگ قدرتمند (Oz the Great and Powerful)

سال تولید: ۲۰۱۳

کارگردان: سم رuیمی

بازیگران: جیمز فرانکو، میلا کونیس، ریچل وایس، میشل ویلیامز، زک برف، بیل کوبس، آنتونی کاکس، جوئی کینگ

رتبه روتن تومیتو: ۵۷%

رتبه متاکریتیک: ۴۴%

تعداد زیادی از فیلم‌هایی که از مجموعه‌ی فرانک باوم اقتباس شدند، گواهی ماندگار بر نبوغ خلاق این نویسنده‌اند. «اُز بزرگ و قدرتمند» به کارگردانی سام ریمی و با بازی جیمز فرانکو در نقش جادوگر فریبکار، اسکار دیگز، پیش درآمدی بر فیلم کلاسیک «جادوگر شهر اُز» (The Wizard of Oz) محصول ۱۹۳۹ است.‌ پس از اینکه اسکار به شکلی جادویی از طریق یک گردباد به سرزمین اُز منتقل می‌شود، خود را در مرکز درگیری بین جادوگران و پادشاهی می‌یابد که اخیراً به قتل رسیده است. خیلی از جادوهایی که در همه‌ی داستان‌های از وجود دارد به علاوه‌ی داستانی جدید در این فیلم حضور دارند که عمق بیشتری به داستان این مجموعه می‌بخشد.

۲۳.جادو در مهتاب (Magic in the Moonlight)

سال تولید: ۲۰۱۴

کارگردان: وودی آلن

بازیگران: اما استون، کالین فرث، همیش لینکلیتر، مارسیا گی هاردن، جکی ویور، کاترین مک‌کورمک، آیلین اتکینز

رتبه روتن تومیتو: ۵۱%

رتبه متاکریتیک: ۵۴%

وودی آلن به عنوان کارگردان، اما استون را برای نقش «سوفی بیکر» و کالین فرث را برای نقش استنلی کرافورد این فیلم کمدی رمانتیک برگزیده. توانایی سوفی در برقراری ارتباط با مردگان شک استنلی را برمی‌انگیزد و در نتیجه او در تلاشی مکرر است تا دست او را رو کند و از ماجرا سر دربیاورد. حال و هوای فرانسه دهه ۱۹۲۰ و عشق افزاینده‌ی دو قهرمان داستان به یکدیگر که بر اثر رقابت میانشان می‌شکفد، به تکمیل فضای عجیب و غریب داستان یاری می‌رساند. لحظات عاشقانه‌ی دلچسب و سوالات مداوم درباره ادعای سوفی همراه با لحظات کمدی و کادرهای زیبا کمک می کند تا فیلم «جادو در نور مهتاب» در عین کشش داستانی، تجربه‌ای آرام و لذت‌بخش باقی بماند.

۲۴.زیبای خفته (Sleeping Beauty)

سال تولید: ۱۹۵۹

کارگردان: کلاید جرونیمی

صداپیشگان: مری کاستا، بیل شرلی، النور آدلی، ورنا فلتون، باربارا لودی، باربارا جو آلن، تیلور هولمز، بیل تامپسون

رتبه روتن تومیتو: ۸۹%

رتبه متاکریتیک: ۸۵%

علی‌رغم اینکه زیبای خفته به عنوان یکی از محبوب‌ترین فیلم انیمیشن‌های تولید استودیو انیمیشن والت دیزنی شناخته می‌شود، احتمالا وقتی به این مطلب پی ببرید که مخاطبان در زمان اکران آن کمتر علاقه‌ای این انیمیشن نشان دادند، شگفت‌زده شوید.

«زیبای خفته» که از افسانه‌ای با همین نام با بیش از سه قرن قدمت اقتباس شده، در طول سال‌ها به یک داستان عاشقانه کلاسیک تبدیل شده است. شاهزاده آرورا به نفرینی جادویی گرفتار می‌شود که باعث می شود به خوابی عمیق فرو رود و تنها عشق واقعی‌اش ‌می‌تواند او را نجات دهد. درست است که داستان با استانداردهای مدرن کاملاً کلیشه‌ای به نظر می‌‌رسد اما باید این مساله را در نظر گرفت که بسیاری از همین کلاسیک‌های دیروز دیزنی به تأثیرگذاری بر ژانر فانتزی مدرن امروزی کمک کردند.

۲۵.ماری و گل جادوگر (Mary and the Witch’s Flower)

سال تولید: ۲۰۱۷

کارگردان: هیروماسا یونه‌بایاشی

صداپیشگان: کیت وینسلت، رابی بارن‌هیل، جیم برودبنت، ایون برمنر، هانا سوگیساکی، لوییس جرج سرکیس

رتبه روتن تومیتو: ۸۹%

رتبه متاکریتیک: ۷۵%

طرفداران با این تصور که این هم ماجراجویی شاد دیگری در دنیای جادوگران محصول استودیو گیبلی است، فریب می‌خورند، به‌خصوص که هیروماسا یونبایاشی، کارگردانی‌ست که در طول فعالیت حرفه‌ای‌اش بارها در تولید انیمیشن‌های استودیو گیبلی همکاری داشته و همچنین در سال ۲۰۱۰ انیمیشن «دنیای مخفی آریتی» همین استودیو را کارگردانی کرد. او مطمئناً از پروژه‌های قبلی‌اش الهام گرفته و توانسته چیزی بیافریند که بسیاری از بهترین جنبه‌های یک فیلم کلاسیک گیبلی را در خود جای داده.

مانند همه‌ی داستان‌های کلاسیک قهرمانی، مری پس از این که در تعقیب گربه‌ از مسیر معمولش خارج می‌شود، خود را در مدرسه جادویی جادوگران می‌بیند. هیچ‎کس آن‌قدر که به نظر می‌رسد بی‌گناه نیست. اما مورد هویت اشتباه به زودی به درگیری عمیق‌تری در راستای آدم‌ربایی و آزمایش‌های ناخواسته تبدیل می‌شود. چه از طرفداران قدیمی گیبلی باشید یا صرفاً به مفهوم جادو علاقه‌مند باشید، «مری و گل جادوگر» شما را راضی خواهد کرد.

۲۶.جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

سال تولید: ۲۰۱۶

کارگردان: دیوید یتس

بازیگران: ادی ردمین، کاترین واترستون، آلیسون سودول، دن فوگلر، ازرا میلر، سامانتا مورتون، جن مورای

رتبه روتن تومیتو: ۷۴%

رتبه متاکریتیک: ۶۶%

نویسنده «هری پاتر» جی. کی. رولینگ و کارگردان دیوید یتس برای تولید این فیلم که درواقع پیش‌درآمدی‌ست که در همان جهان هری پاتر اتفاق می‌افتد، با هم همکاری کردند. داستان «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» حدود هفتاد سال قبل از وقایع اولین فیلم «هری پاتر» رخ می‌دهد. این فیلم در عین‌حال که بینندگان جدید را با سری فیلم‌ها بیگانه نمی‌کند، به دنیای جادویی که در آن قرار دارد عمق می‌بخشد.

مدت کوتاهی پس از این که نیوت اسکمندر، جادوگری که در رام کردن جانوران جادویی مهارت دارد، به نیویورک دهه ۱۹۲۰ قدم می‌گذارد، چندین موجود تحت کنترل او می‌گریزند. نیوت خود را در تقابل با شهری می‌بیند که با جادو غریبه‌ است. او در می‌یابد که اگر بخواهد با خیال راحت موجودات جادویی‌اش را پیدا کند، مجبور می شود از ساکنان همین شهر کمک بگیرد. در پس این ماجرا توطئه‌ای عمیق‌تر به تدریج فاش می‌شود که منجر به درگیری بزرگ‌تری بین دنیای جادوگران و دنیای ما خواهد شد.

۲۷.مالیفیسنت (Maleficent)

سال تولید: ۲۰۱۴

کارگردان: رابرت اشترمبرگ

بازیگران: آنجلینا جولی، شارلتو کوپلی، ال فانینگ، ایملدا استنتون، جونو تیمپل، سم رایلی، لزلی من ویل

رتبه روتن تومیتو: ۵۴%

رتبه متاکریتیک: ۵۶%

«مالفیسنت» با بازی آنجلینا جولی در نقش معشوقه همه شرارت‌ها، داستان کلاسیک «زیبای خفته» را از دیدگاه آنتاگونیست داستان یک بار دیگر به تصویر می‌کشد. این تفسیر اکشن هیجان‌انگیز در حالی که بسیاری از نقاط طرح داستان اصلی را دنبال می‌کند، بر انگیزه‌های مالیفیسنت نیز متمرکز است و هم سقوط او از فضل و هم رستگاری نهایی او را نشان می‌دهد.

با توجه به شخصیت اصلی فیلم، انتظار لحنی بدتر از فیلم کلاسیک سال ۱۹۵۹ «زیبای خفته» را داشته باشید. اگرچه منتقدان و تماشاگران در مورد اجرای مالیفیسنت با هم اختلاف نظر دارند، اما این فیلم آنقدر در بین طرفداران محبوب بود که در سال ۲۰۱۹ دنباله‌ای با نتایج قطبی‌تر برای آن ساخته شود.

۲۸.جادوگران (Wizards)

سال تولید: ۱۹۷۷

کارگردان: رالف بکشی

صداپیشگان: باب هالت، جس ولز، ریچارد رمانوس، دیوید پروال، استیو گریورز

رتبه روتن تومیتو: ۶۱%

رتبه متاکریتیک: –

حداقل چیزی که درباره‌ی کارنامه‌ی کارگردانی رالف باکشی می‌توان گفت، بحث‌برانگیز است. فیلم «فریتز گربه» او در سال ۱۹۷۲ اولین انیمیشن آمریکایی بود که درجه X (درجه‌ی مختص فیلم‌هایی با صحنه‌های اروتیک و خشونت جنسی) را دریافت کرد و از همین موضوع هم با افتخار در تبلیغات فیلم استفاده شد. این که آیا هدف فیلم‌های او انتقال پیامی عمیق‌تر از انچه در ظاهر مشخص است بوده یا صرفاً شوکه کردن هرچه بیشتر تماشاگران با مضامین معذب‌کننده‌شان هنوز هم جای بحث دارد.

فارغ از فیلم‌های جنجالی باکشی، فیلم «جادوگران» او تلفیقی عجیب از افسانه‌های فانتزی کلاسیک و فناوری‌های علمی تخیلی آینده‌نگر است. داستان دو میلیون سال پس از آخرالزمانی هسته‌ای اتفاق می‌افتد که سیاره را ویران کرده و حالا گروه متشکل از اجنه، جادوگران و دیگر موجودات فانتزی دوباره در زمین سکنی گزیده‌اند. درست است که «جادوگران» با درجه‌ی PG منتشر شده است، اما همچنان فیلمی ساخته‌ی باکشی است با مضامین بزرگسالانه فراوان، که البته کمتر از سایر آثار او به چشم می‌آید. چه به سبک منحصربه‌فرد انیمیشن های کلاسیک آمریکایی علاقه‌مند باشید، چه از ترکیب جادو و علمی-تخیلی لذت ببرید، به هرحال «جادوگران» ارزش یک بار تماشا را دارد.

۲۹.ویلو (Willow)

سال تولید: ۱۹۸۸

کارگردان: ران هاوارد

بازیگران: وارویک دیویس، وال کیلمر، جوآن ولی، راث گرینفیلد،

رتبه روتن تومیتو: ۵۱%

رتبه متاکریتیک: ۴۷%

این حماسه‌ی فانتزی محصول همکاری کارگردان ران هاوارد و جورج لوکاس، فیلمساز افسانه‌ای، است. برخلاف نظر منتقدان، ثابت شده است که این فیلم هم مثل همه‌ی فیلم‌های کلاسیک فانتزی دهه ۸۰ مانند «کریستال تاریک» و «لابیرنت»، تأثیر ماندگاری در بین مخاطبان داشته است و آن را به خاطر دنیای تخیلی و لحن جذابش تحسین می‌کنند.

داستان از این قرار است که در زمان و آشوب و در میان نبردهای بزرگی که در سرتاسر قلمروی فانتزی فیلم جریان دارد، کودکی متولد می‌شود که در پیش‌گویی‌ها از او به عنوان کسی یاد شده که سلطنت ملکه ظالم را به پایان می‌رساند. این نوزاد که به‌سختی از مرگ می‌گریزد، تحت مراقبت ویلو اوفگود در می‌آید. او و گروهی از قهرمانان در تلاشند کودک را دوباره با مردمش متحد کنند و همین تلاش‌ها زندگی آن‌ها به خطر می‌اندازد. در حالی که ممکن است برخی از جلوه‌های ویژه با استانداردهای امروزی کمی قدیمی به نظر برسند، اما این فیلم هنوز هم برای طرفداران آثار لوکاس و کسانی که می‌خواهند طیف گسترده‌ای از موجودات جادویی و خارق‌العاده را در یک فیلم ببینند ارزش امتحان کردن را دارد.

۳۰.استارداست (Stardust)

سال تولید: ۲۰۰۷

کارگردان: متیو ون

بازیگران: کلر دینز، چارلی کاکس، رابرت دونیرو، میشل فایفر، پیتر اوتول و روپرت اورت

رتبه روتن تومیتو: ۷۷%

رتبه متاکریتیک: ۶۶%

بسیاری از فیلم‌های این فهرست دنیای فانتزی مجزایی را در خود جای داده‌اند که شخصیت‌ها فقط از طریق نوعی پورتال می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. خواه کمد لباس نارنیا باشد یا دمپایی قرمز دوروتی که او را به خانه بازمی‌گرداند. همیشه هم این دو جهان به طور واضح قابل تمایز از هم هستند. با این حال، فیلم «استارداست» استثنایی در این زمینه است: پادشاهی فانتزی استورم هولد به معنای واقعی کلمه با کشورهای دنیای خودمان مرز مشترک دارد.

داستان در اواسط قرن نوزدهم انگلستان اتفاق می‌افتد، مرد جوانی به نام تریستان به دنبال ستاره‌ای سقوط کرده می‌رود که صاحب آن می‌تواند تاج و تخت استورم هولد را به دست آورد. در طول راه، هم‌زمان که تریستان با گروهی از جادوگران که قصد دزدیدن ستاره را دارند، رقابت می‌کند، اسرار گذشته خود و همچنین هویت واقعی ستاره را کشف می‌کند. این فیلم پر از لحظات طنز، عاشقانه و رازآلود است که قطعا در بین فیلم‌های فانتزی دست کم گرفته شده.

۳۱.حیله (The Craft)

سال تولید: ۱۹۹۶

کارگردان: اندرو فلمینگ

بازیگران: رابین تونی، فیروزه بالک، نیو کمبل، ریچل ترو، اسکیت اولریش، کریستین تیلور، برکین میر، برندا استرانگ، هلن شیور

رتبه روتن تومیتو: ۴۷%

رتبه متاکریتیک: ۵۴%

طرفداران قدیمی ژانر فانتزی سیاه احتمالاً با این فیلم کلاسیک کالت آشنا هستند که بر جادوی سیاه متمرکز است. داستان گروهی چهار نفره از دختران نوجوان را به تصویر می‌کشد که بنابه موقعیت مشترک خود به عنوان مطرود از اجتماع با هم آشنا می‌شوند و شروع به مطالعه می‌کنند. آنها وقت خودشان به یادگیری جادوگری اختصاص می‌دهند. این تلاش‌ها خیلی زود به بار می‌نشینند و هر یک از دختران مشغول تقویت کنترل خود بر قدرت‌های ماوراء طبیعی‌شان می‌شوند. همان‌طور که آنها در جادوی تاریک مهارت بیشتری پیدا می‌کنند، پتانسیل آنها برای شرارت افزایش می‌یابد و از برخی توانایی‌های جدید خود برای انجام اقدامات انتقام‌جویانه علیه افرادی که به آنها ظلم کرده‌اند بهره می‌برند.

۳۲.شاگرد جادوگر (The Sorcerer’s Apprentice)

سال تولید: ۲۰۱۰

کارگردان: جان ترتل‌تاب

بازیگران: نیکولاس کیج، جی باروچل، آلفرد مولینا، مونیکا بلوچی، ترسا پالمر

رتبه روتن تومیتو: ۴۰%

رتبه متاکریتیک: ۴۶%

موضوع اصلی این فیلم ماجراجویی فانتزی، همان نبرد کلاسیک بین نیروهای خیر و شر است. «شاگرد جادوگر» با بازی نیکلاس کیج در نقش جادوگر باستانی، بالتازار بلیک، داستان خود را چندان جدی پیش‌ نمی‌برد و شوخی‌ها و کمدی خود را در اولویت قرار می‌دهد. این داستان در شهر نیویورک امروزی اتفاق می‌افتد، نواده جادوگر بزرگ مرلین که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند بالاخره پیدا شده. بالتازار باید او را پیدا کند و از او کمک بگیرد تا در نهایت به یک درگیری چند صد ساله پایان دهد. در حالی که هیچ مضمون عجیب یا جهان‌سازی عمیقی در این فیلم وجود ندارد، با این حال «شاگرد جادوگر» به هدف خود یعنی روایت داستانی لذت‌بخش و پر از جادوگران و جادوگری دست می‌یابد.

۳۳.پرسی جکسون و ساکنان المپ: دزد آذرخش (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)

سال تولید: ۲۰۱۰

کارگردان: کریس کلمبوس

بازیگران: لوگن لرمان، براندن تی. جکسون، الکساندرا داداریو، ملینا کاناکاریدیز، بونیتا فریدریسی، اینی ایلانزا، ماریل جفی

رتبه روتن تومیتو: ۴۹%

رتبه متاکریتیک: ۴۷%

فیلم بر اساس مجموعه رمان ریک ریوردان به همین نام «پرسی جکسون و ساکنان المپیک‌: دزد آذرخش» ساخته شده که خدایان باستانی یونان را در فضایی مدرن به تصویر می‌کشد. پرسی جکسون درحال گذران زندگی روزمره خود است غافل از اینکه او پسر خدای قدرتمند، پوزیدون است. بعد از مرگ احتمالی مادرش، پرسی به حقیقت درباره‌ی اجداد خود پی می‌برد همین امر او را به شرکت‌کننده‌ای ناخواسته در جنگ بین همه خدایان جهان تبدیل می‌کند. او مجبور می‌شود با بسیاری از مشهورترین موجودات اساطیری یونان روبه‌رو شود، در حالی که همزمان تلاش می‌کند با مادرش متحد شود و از یک جنگ فاجعه بار جلوگیری کند.

۳۴.جادوگران ایست‌ویک (The Witches of Eastwick)

سال تولید: ۱۹۸۷

کارگردان: جرج میلر

بازیگران: جک نیکلسون، شر، سوزان ساراندون، میشل فایفر، ورونیکا کارترایت، ریچارد جنکینز، کارل استریکن

رتبه روتن تومیتو: ۷۷%

رتبه متاکریتیک: ۶۷%

جک نیکلسون قبل از اینکه در نقش جوکر در فیلم «بتمن» ظاهر شود، نقش شخصیت دریل ون هورن را بازی کرده بود، شخصیتی مرموز و اغواگر در کمدی تاریک «جادوگران ایست‌ویک» که بی‌شباهت به شیطان نیست. بازی‌های او به‌عنوان یک آنتاگونیست همیشه تماشاگران را به وجد می‌آورد و ماهیت متزلزل و آشفته این شخصیت‌ها را به‌خوبی به تصویر می‌کشد.

سه زن که هرکدام با مشکلات زندگی خود و مشکل نداشتن همسر درگیرند، با هم آشنا می‌شوند و به زودی یاد می‌گیرند که مراقب آرزوهای خود باشند. شخصیت نیکلسون به زندگی آنها راه می‌یابد و همزمان با هر سه زن ملاقات می‌کند و میان آنها و دیگران فاصله می‌اندازد. این سه نفر به سرعت در می‌یابند که تبدیل به خانواده جادوگر شده‌اند و ون هورن با به بازی گرفتن آن‌ها تلاش می‌کند تا از قدرت آنها برای پیشبرد مقاصد خود بهره ببرد.

۳۵.قطار سریع‌السیر قطبی (The Polar Express)

سال تولید: ۲۰۰۴

کارگردان: رابرت زمکیس

صداپیشگان: تام هنکس، داریل سابارا، جاش هاچرسون، نونا گی، پیتر اسکولاری، ادی دیزن، چارلز فلیشر، استیون تایلر، مایکل جیتر

رتبه روتن تومیتو: ۵۶%

رتبه متاکریتیک: ۶۱%

« قطار سریع‌السیر قطبی» از زمان اکرانش به یک فیلم کلاسیک کریسمس تبدیل شده است. این فیلم با بازی تام هنکس در نقش هدایتگر قطار، با استفاده از تکنیک انیمیشن‌ موشن کپچر جان می‌گیرد و در مقایسه با بسیاری از فیلم‌های انیمیشن دیگر، سبکی منحصربه‌فرد به آن می‌دهد. داستان از سوار شدن پسر جوانی شب هنگام به قطار سریع‌السیر قطبی آغاز می‌شود که او را همراه با صدها کودک دیگر به قطب شمال پر جنب و جوش می‌برند. درست است که این ماجراجویی حاوی عناصر جادویی و جادوگران نیست، اما زنگ سورتمه بابانوئل فقط برای کسانی به صدا در می آید که واقعاً به جادوی کریسمس اعتقاد دارند.

۳۶.سرنوشت شگفت انگیز املی پولن (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain)

سال تولید: ۲۰۰۱

کارگردان: ژان پیر ژونه

بازیگران: اودره توتو، متیو کاسوویتس، روفوس، تیکی اُلگادو، سرژ مرلان، آندره دامان، پیر اتکس

رتبه روتن تومیتو: ۸۹%

رتبه متاکریتیک: ۶۹%

بیشتر فیلم‌های موجود در این فهرست مربوط به استفاده از جادوی واقعی یا حداقل کسانی‌ست که خود را جادوگر می‌دانند. با این حال، فیلم فرانسوی «آملی»، داستان زن جوانی به همین نام را دنبال می‌کند که به اندازه همسالانش معمولی است، اما مصمم است برای بهبود زندگی اطرافیانش تلاش‌های خارق‌العاده انجام دهد.

آمیلی دختری است پاریسی با شخصیتی درونگرا که دوران کودکی‌اش با تراژدی‌های زیادی همراه بوده. با وجود این، او رفتاری خوش‌بینانه‌اش نسبت به زندگی حفظ را می‌کند و همین روحیه باعث می‌شود تا راه‌های به ظاهر بی‌پایانی را برای محبت نشان دادن به دیگران بیازماید. در حالی که اقدامات او واقعاً به هیچ‌ ارتباطی به توانایی‌های ماوراء طبیعی و جادو ندارد، روش‌های ابداعی و نیات خالصانه نیکوکارانه‌اش نسبت به افرادی که به آن‌ها کمک می‌کند این احساس را می‌دهد که آن اتفاق چیزی جز جادو نمی‌توانست باشد.

۳۷.خانه‌ای با ساعتی در دیوارهایش (The House With a Clock in its Walls)

سال تولید: ۲۰۱۸

کارگردان: الی راث

بازیگران: جک بلک، کیت بلانشت، اون واکارو، کایل مک‌لاکلن، کالین کمپ، رنی الیس گولدزبری

رتبه روتن تومیتو: ۶۵%

رتبه متاکریتیک: ۵۷%

فیلم با فضای غم و اندوه و سوگواری آغاز می‌شود. پسربچه‌ی یتیمی به نام لوئیس بارناولت بعد از فوت والدینش تحت سرپرستی عموی عجیب و غریب خود، جاناتان، درمی‌آید. جاناتان با بازی جک بلک، مصمم است ساعتی را در جایی در خانه پنهان کند، ساعتی با ویژگی‌های جادویی قدرتمند که تمام بشریت را تهدید می‌کند. توانایی‌های فراطبیعی ساعت درواقع منعکس‌کننده آسیب‌های روحی لوئیس است، در نتیجه او باید بیاموزد برای حل این مسائل بر این آسیب‌ها غلبه کند. تصاویر جالب و مضامین بزرگسالانه باعث می‌شود تماشای این فیلم برای همه سنین لذت بخش بماند. در کنار آن، شیوه روایت غیرمعمولی داستان، آن را از سایر فیلم‌های این ژانر متمایز می‌کند.

۳۸.سوسپریا (Suspiria)

سال تولید: ۲۰۱۸

کارگردان: لوکا گوادانینو

بازیگران: داکوتا جانسون، کلویی گریس مورتس، میا گاث، تیلدا سوئینتن، سیلوی تستود، جسیکا هارپر، فابریتسیا ساکی

رتبه روتن تومیتو: ۶۵%

رتبه متاکریتیک: ۶۴%

یکی از قدیمی‌ترین انتخاب‌های این فهرست، فیلم ایتالیایی «سوسپریا» است که پس از گذشت حدود ۴۵ سال هنوز به‌عنوان یکی از کابوس‌وارترین و دلهره‌آورترین آثار ژانر وحشت باقی مانده است. پس از ورود یک دانش آموز برای تحصیل در یک مدرسه معروف باله، به تدریج مشخص می‌شود که رویدادهای شومی پشت صحنه اتفاق می‌افتد که تعداد آن‌ها هم رو به افزایش است. نیروهای غیبی، جادوی سیاه و فداکاری انسان همه در این فیلم مطرح می‌شود. فیلم به قدری در میان سینما دوستان محبوب بود که فروش نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی خود در سال ۲۰۱۸ را تضمین کند.

علاوه بر این تصاویر «سوسپریا» از پالت رنگ‌های ترسناک معمول و تصاویر تیره و غم‌انگیز فاصله دارد. در عوض مجموعه‌ای پر جنب و جوش از رنگ‌های قرمز و صورتی را در بر می‌گیرد و نمایشی بصری را برای بینندگان به ارمغان می‌آورد که به یک اندازه که چشم‌نواز و الهام‌بخش است.

۳۹.ماجراهای اسپایدرویک (The Spiderwick Chronicles)

سال تولید: ۲۰۰۸

کارگردان: مارک واترز

بازیگران: فردی هایمور، مری-لوئیز پارکر، سارا بولگر، نیک نولتی، جوآن پلورایت، دیوید استراترن، ست روجن، مارتن شورت

رتبه روتن تومیتو: ۸۱%

رتبه متاکریتیک: ۶۲%

مارک واترز، کارگردان «دختران بدجنس»، بیشتر به خاطر فیلم‌های کمدی‌اش شناخته می‌شود و «ماجراهای اسپایدرویک» تا به امروز تنها ساخته‌ی او در ژانر ماجراجویی-فانتزی است. علی‌رغم اینکه این فیلم از پروژه‌های معمولی او فاصله دارد، اما در بین طرفداران موفق بوده و کاملا وفادار به منبع اصلی خود، فیلمی ماجراجویی و تماشایی را ساخته است.

در روزگار کنونی، جرد گریس جوان، کتاب راهنمای میدانی موجودات جادویی را در جنگل‌های اطراف خانه‌اش زندگی می‌کنند، می‌یابد. جرد از این کتاب به عنوان ابزاری برای تعامل با این دنیای جدید بهره می‌جوید ولی به سرعت به این مطلب پی می‌برد که اگر دانش موجود در کتاب به دست افراد اشتباه بیفتد بسیار خطرناک خواهد بود و در حال حاضر غولی شیطانی به نام مولگارت به دنبال آن است. جرد گریس در طول مسیرش با موجودات جادویی زیادی روبه‌رو می‌شود که به او در ماموریت محافظت از کتاب و همچنین نویسنده اصلی آن کمک می‌کنند.

۴۰.افسانه (Legend)

سال تولید: ۱۹۸۵

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: تام کروز، مایا سارا، تیم کوری، دیوید بنت، آلیس پلایتن، بیلی بارتی، کورک هابرت

رتبه روتن تومیتو: ۴۰%

رتبه متاکریتیک: ۳۰%

وقتی ریدلی اسکات کارگردان باشد، تام کروز جوان نقش اصلی فیلم و داستان فیلم روایتی از جنگ بر سر سرزمین تک‌شاخ‌ها، مگر می‌شود فیلم را دوست نداشت؟ ریدلی اسکات در این فیلم با فاصله گرفتن از فضاهای علمی-تخیلی‌ همیشگی‌اش و آشنا کردن تماشاگران با دنیایی کاملاً جدید، با جهان‌سازی و سینماتوگرافی فوق‌العاده‌اش در این فیلم ماجراجویی فانتزی تاریک می‌درخشد. شخصیت شیطانی معروف به ارباب تاریکی تلاش می‌کند همه تک‌شاخ‌های این سرزمین جادویی را از دم تیغ بگذراند و کروز و نقش نقابلش، میا سارا تنها کسانی هستند که بر سر راه او می‌ایستند و به سفری عاشقانه اما پر خطر می‌رود تا از زمین در برابر سقوط در تاریکی ابدی محافظت کنند.

۴۱.شوالیه‌ سبز (The Green Knight)

سال تولید: ۲۰۲۱

کارگردان: دیوید لاوری

بازیگران: دو پتل، آلیسیا ویکاندر، جوئل اجرتون، ساریتا چودری، شان هریس، بری کیوگن، رالف اینسون

رتبه روتن تومیتو: ۸۹%

رتبه متاکریتیک: ۸۵%

یک داستان دراماتیک دیگر از دنیای کملوت. «شوالیه سبز» از نبردهای فانتزی حماسی و نمایش‌های پر زرق و برق جادویی چشم می‌پوشد تا اقتباسی آرام‌تر و البته غم‌انگیزتر از نمونه‌های قبلی خود باشد. گاوین، برادرزاده‌ی سرسخت و بی‌پروای شاه آرتور بزرگ، برای مقابله با موجودی مرموز به نام شوالیه سبز راهی سفری پیشگویی‌شده می‌شود که احتمالا به نابودی او منجر خواهد شد. او در طول مسیر با موجودات جادویی زیادی از مرده‌ها گرفته تا حیوانات ناطق روبه‌رو می‌شود. سفر او برای کشف خود چالش‌های زیادی به همراه دارد که با امتحان نهایی‌اش در روزی که به عنوان روز مرگش پیش‌بینی شده است، به اوج می رسد. توجه داشته باشید که نباید انتظار سفرهای فانتزی معمولی در این ماجراجویی داشته باشید. علی‌رغم استقبال نه چندان گرم برخی از تماشاگران، فیلم پس از اکران مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و «شوالیه سبز» توانست یکی از آثار تاثیرگذار ژانر فانتزی در چند سال اخیر باشد.

۴۲.کتاب‌های شبانه (Nightbooks)

سال تولید: ۲۰۲۱

کارگردان: دیوید یاروسکی

بازیگران: کریستن ریتر، وینزلو فگلی، لیدیا جوئت، کیلا آین، استفن.آر هارت، جس براون، تیلور بل

رتبه روتن تومیتو: ۸۷%

رتبه متاکریتیک: ۶۵%

این فیلم فانتزی ترسناک که در سال ۲۰۲۱ اکران شد، دروازه‌ای عالی جهت ورود به این ژانر برای بینندگان جوان‌تر است، با این‌حال هنوز هم می‌تواند به اندازه کافی برای طرفداران مسن‌تر این ژانر جذاب باشد. الکس موشر ناچار می‌شود اشتیاق خود برای نوشتن داستان‌های ترسناک را به دلیل نارضایتی والدینش کنار بگذارد و آثار خلاقانه خود را مخفی کند. اما یک شب الکس کاملا اتفاقی به آپارتمان جادوگری شرور به نام ناتاشا می‌رود. الکس زندانی او می‌شود و مجبور می‌شود به نوشتن ادامه دهد یا با مرگ حتمی روبه‌رو شود. همه اینها در حالی است که سعی می‌کند راز آپارتمان ماوراء الطبیعه جادوگر و همچنین سر از سرنوشت کسانی درآورد که قبل از او زندانی شده بودند تا بتواند راهی برای فرار بیابد.

۴۳.جومانجی (Jumanji)

سال تولید: ۱۹۹۵

کارگردان: جو جانستون

بازیگران: رابین ویلیامز، بانی هانت، کیرستن دانست، برادلی پیرز، جاناتان هاید، بی‌بی نیوورتس

رتبه روتن تومیتو: ۵۵%

رتبه متاکریتیک: ۳۹%

از آنجا که در سال‌های اخیر فیلم‌های زیادی با نام «جومانجی» ساخته شده، طرفداران جوان‌تر احتمالا از دانستن اینکه نسخه‌ی اصلی فیلم محصول سال ۱۹۹۵ است شگفت‌زده خواهند شد. «جومانجی» با بازی رابین ویلیامز، بازیگر و کمدین فقید، صحنه‌های اکشن کمتری نسبت به فیلم دواین جانسون داشت ولی المان‌های ماورالطبیعیه خیلی بیشتری داشت.

بازی رومیزی خطرناک و جادویی به نام جومانجی زندگی بازیکنانش را تهدید می‌کند. آن‌ها موفق می‌شوند مردی به نام آلن پریش را که ده‌ها سال در بازی گرفتار شده بود آزاد کنند و به این حقیقت پی می‌برند که شاید او تنها راه نجات آن‌ها از این بازی باشد.

۴۴.کونان بربر (Conan the Barbarian)

سال تولید: ۱۹۸۲

کارگردان: جان میلیوس

بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، جیمز ارل جونز، ساندال برگمن، بن دیویدسون، جری لوپز، ماکو ایواماتسو، ویلیام اسمیت

رتبه روتن تومیتو: ۶۶%

رتبه متاکریتیک: ۴۳%

آرنولد شوارتزنگر، ستاره سینمای اکشن و سیاستمدار سابق، با بیش از ۵۰ فیلم، به جایگاهی افسانه‌ای در دنیای سینما دست یافته است. یکی از اولین نقش‌های اصلی او در سال ۱۹۸۲ در فیلم «کونان بربر» بود. خانواده کونان در یک قلمرو تحت سلطه جنگ‌سالاران و جادوگران شیطانی زندگی می‌کردند و در سنین جوانی جلوی چشمان او سلاخی شدند. بعدها او تبدیل به یک جنگجویی بزرگ می‌شود که مصمم است انتقام مرگ پدر و مادرش را بگیرد. این داستان انتقامی فانتزی به همان اندازه جادو دارد که خشونت بالا و محتوای جنسی لجام‌گسیخته، در نتیجه‌ می‌تواند تجربه‌ی جدید برای بزرگسالان علاقه‌مند به فانتزی باشد.

۴۵.هودینی (Houdini)

سال تولید: ۱۹۵۳

کارگردان: جرج مارشال

بازیگران: تونی کرتیس، جنت لی، تورین تاچر، ایان ولف، زیگ رومان، مایکل پتی، استفان اشنابل، کانی گیلکریست

رتبه روتن تومیتو: ۸۵%

رتبه متاکریتیک: ۶۸%

زندگی واقعی هری هودینی که این فیلم بر اساس آن ساخته شده است، کم از افسانه‌ای در دنیای جادو ندارد. هودینی توهم‌پردازی مشهور و هنرمندی فراری بود که تأثیر فرهنگی او در سراسر جهان تا مدت‌ها پس از درگذشتش نزدیک به یک قرن پیش، باقی مانده بود. در حالی که فیلم زندگی‌نامه «هودینی» بیشتر نگاهی عاشقانه به زندگی او می‌اندازد، اما جزئیات زیادی از زندگی واقعی او را نیز در خود جای داده است.

در جریان روایت داستان ازدواج هودینی و در ادامه‌ی آن، حرکتش به‌سوی شهرت، او خود را غرق‌شده در کارش می‌یابد. در کمال آشفتگی اطرافیانش، اجراهای نوآورانه و مرگبار او تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بخت از او رو برمی‌گرداند. سرشار از بدل‌کاری‌هایی که سابقاً غیرممکن می‌نمود و نمایش‌گر به‌جهت آن‌ها شهرت یافت، «هودینی» به‌رغم قدمتش موفق شد همچنان دراماهای شخصیتی جالب‌توجهی را نشان دهد.

۴۶.شعبده‌بازی (Magic)

سال تولید: ۱۹۷۸

کارگردان: ریچارد اتنبرا

بازیگران: آنتونی هاپکینز، آن مارگرت، بورگس مریدیت، اد لاتر، دیوید اوگدن استایرس، جری هاوسر، لیلیان رندولف

رتبه روتن تومیتو: ۸۶%

رتبه متاکریتیک: ۴۹%

آنتونی هاپکینز نقش شخصیت چارلز ویترز را در این فیلم ترسناک که مدت‌ها قبل از تولید مجموعه کلاسیک «پارک ژوراسیک» اکران شد، ایفا می‌کند. ویترز، شعبده‌بازی دمدمی‌مزاج و ناموفق است که تلاش می‌کند راهی برای نجات حرفه‌ی خود بیابد. هنگامی که او عروسک ماپت خود به نام «چربی‌ها» را معرفی می‌کند، از شکست می‌گریزد و در همین حین در تلاش است حقیقت آزاردهنده آدمک را هم از اطرافیانش پنهان کند. «جادو» با فرورفتن دیوانه‌وار در هذیان و گرایش‌های خشونت‌آمیز خودش، به شما اجازه نخواهد داد تا آخرین پلان‌های فیلم متوجه شوید که چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست.

۴۷.به پیش (Onward)

سال تولید: ۲۰۲۰

کارگردان: دن اسکنلون

بازیگران: تام هالند، کریس پرت، جولیا لوئی درایفوس، اکتاویا اسپنسر

رتبه روتن تومیتو: ۸۶%

رتبه متاکریتیک: ۴۹%

در دنیایی که جادو برای مدت‌ها فراموش شده است، دو برادر، یان و بارلی، سفری را آغاز می‌کنند تا هم جادوی کوچکی را که در دنیا باقی مانده احیا کنند و هم با پدری که مدت‌هاست مرده است ارتباط برقرار کنند. از آنجایی که حواس ایان در میانه‌ی خواندن طلسم بازگرداندن پدرشان برای یک روز پرت می‌شود، طلسم به شکلی خنده‌دار تنها نیمه پایینی پدرشان را به زندگی برمی‌گرداند. این دو باید قبل از اینکه زمانشان به انتها برسد و تنها شانس خود را برای برقراری ارتباط مجدد با پدرشان از دست بدهند، سعی کنند ابزارهای مورد نیاز برای ادامه طلسم را بیابند.

در کنار حس ماجراجویانه و لحظات طنزی معمول این قبیل فیلم‌ها، «به پیش» در نشان دادن درس مهمی در مورد روند سوگواری و پذیرش آن هم موفق عمل می‌کند.

۴۸.هزارتو (Labyrinth)

سال تولید: ۱۹۸۶

کارگردان: جیم هنسن

بازیگران: دیوید بویی، کریستوفر مالکوم، جنیفر کانلی، برایان هنسون

رتبه روتن تومیتو: ۷۸%

رتبه متاکریتیک: ۵۰%

وقتی سارا ویلیامز نوجوان با عصبانیت آرزو کرد که برادر کوچکش را اجنه بدزدند، احتمالاً انتظار نداشت که دیوید بووی، در نقش جارت، پادشاه گابلین‌ها، از پنجره باز پروازکنان وارد شود و آرزویش را به واقعیت تبدیل کند. سارا تا او را می‌بیند فوراً از خواسته‌های قبلی‌اش پشیمان می‌شود. ولی جارت او را به چالش می‌کشد تا اگر می‌خواهد برادرش دوباره برگردد، هزارتوی پیچیده‌اش را پشت‌سر بگذارد که پر از موجودات دوست و دشمن است

این فیلم یکی از چندین فیلمی است که جیم هنسون، خالق «ماپت ها» کارگردانی کرده و از تخصص و نبوغ هنری خود برای خلق موجودات هزارتو بهره برده. در سال‌های پس از انتشار این فیلم، «هزارتو» برای طرفداران جادوی سیاه، عروسک‌های هنسون و طرفداران دیوید بووی به یک کلاسیک تبدیل شده است.

۴۹.برادران گریم (The Brothers Grimm)

سال تولید: ۲۰۰۵

کارگردان: تری گیلیام

بازیگران: مت دیمون، هیث لجر، پیتر استرمر، مونیکا بلوچی، لینا هیدی، میروسلاو تابورسکی

رتبه روتن تومیتو: ۳۸%

رتبه متاکریتیک: ۵۱%

تری گیلیام در این فیلم سبک نمادین خود را با افسانه‌های کلاسیک به همین نام همراه می‌کند. ماهیت تاریک و پوچ فیلمسازی او در اینجا کاملاً با مضمون جفت شده و ذات تلخ منبع اصلی را کاملا به نمایش می‌گذارد.

در آلمان قرن هجدهم، برادران عنوان‌دار گریم درواقع یک جفت شارلاتان هستند که ضمن سفر از شهری به شهر دیگر از خرافات مردم در مورد دنیای ماوراء الطبیعه سوءاستفاده می‌کنند. ولی پیامد حقه‌بازی آنها به زودی گریبان خودشان را می‌گیرد و آن‌ها را با جادوی بی‌چون‌وچرای معتبری مواجه می‌سازد. اگرچه این داستان به اندازه داستان‌های اصلی برادران گریم ترسناک نیست، اما آن‌قدری ترسناک هست که فیلم آن با درجه‌ی سنی PG-13 اکران شود. فیلم همچنین مملو از اتفاقات عجیب و غریب برای طرفداران داستان‌های پریان کلاسیک کمتر شاد است.

۵۰.ماتیلدا (Matilda)

سال تولید: ۱۹۹۶

کارگردان: دنی دویتو

بازیگران: رئا پرلمان، امبت دیویتس، پم فریس، مارا ویلسون، دنی دویتو، پل روبنس، جان لاویتس، تریسی والتر

رتبه روتن تومیتو: ۹۰%

رتبه متاکریتیک: ۷۲%

داستان‌های کودکانه رولد دال همیشه می‌تواند حس شگفتی و معصومیت دوران کودکی را که بیشتر ما در بزرگسالی از یاد می‌بریم، به تصویر بکشد. بسیاری از اقتباس‌های سینمایی از آثار دال در طول سال‌ها تا حد زیادی در انتقال این احساسات روی پرده بزرگ موفق بوده‌اند، اقتباس سال ۱۹۹۶ از رمان او «ماتیلدا» هم یکی از این نمونه‌های موفق است. علاوه بر نمایش خلاقیت و روح کلام دال، کارگردان فیلم، دنی دویتو به تکمیل ساخت این شاهکار کمک کرد و استعداد کمدی تا حدی تاریک خود را به پروژه نهایی افزود.

ماتیلدا دختری کرم کتاب است که اشتیاقش به ادبیات اغلب او را در معرض تمسخر خانواده غافل خود قرار می‌دهد. پس از اینکه او متوجه شد که دارای قدرت‌های تله‌کینتیک ابتدایی است، وقت خود را صرف تشدید قدرتش می‌کند صحنه‌هایی را پدید می‌آورد که مانند کلاس‌های درسی ابتدایی هری پاتر است. ممکن است که مضامین بزرگسالانه در داستان وجود نداشته باشد، با این‌حال «ماتیلدا» جذابیت داستان‌سرایی دال را برای همه سنین ثابت می‌کند.

