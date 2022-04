موربیوس سومین فیلم در دنیای مرد عنکبوتی سونی به شمار می‌رود و داستان دانشمندی (موربیوس) را روایت می‌کند که به یک اختلال خونی نادر مبتلا شده و تلاش‌هایش برای یافتن درمانی قطعی او را گرفتار نفرینی ماوراءطبیعی می‌کند. قسمت اعظم این فیلم روی کاراکتر موربیوس تمرکز دارد که سعی می‌کند عطش دیوانه کننده‌اش به خون انسان‌ها را کنترل کند و این در حالی‌‌ست که همزمان باید از دست افرادی که می‌خواهند او را شکار کنند نیز جان سالم به در ببرد.

موربیوس؛ هر آنچه از فیلم جدید مارول می‌دانیم

موربیوس در نخستین آخر هفته‌ی اکران خود در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۳۹ و ۴۴.۹ میلیون دلار فروخته تا ۸۳.۹ میلیون دلار به حساب کلمبیا پیکچرز واریز کند. شاید این رقم در مقایسه با دو فیلم مارولی دیگر در دوران کرونا یعنی «مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست» و «ونوم ۲» که افتتاحیه‌هایی ۲۶۰ و ۹۰ میلیونی داشتند کمی ناامید کننده به نظر برسد، اما در نظر داشته باشید که میزان محبوبیت این شخصیت به هیچ وجه با ونوم و مردعنکبوتی قابل مقایسه نیست و نقدهای بسیار منفی منتقدان نیز سبب شده فروش فیلم جدید جرد لتو نسبت به برخی از آثار ابرقهرمانی کم‌تر باشد، ولی همچنان این افتتاحیه برای یک فیلم با بودجه‌ی ۷۵ میلیون دلاری فوق‌العاده است.

برای موربیوس در راتن تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۲۰۰ و ۵۱ بررسی امتیازات بسیار پایین ۱۶ از ۱۰۰ و ۳۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده تا این فیلم به بدترین اثر دنیای سینمایی مارول از نظر منتقدان تبدیل شود. رابرت دنیلز منتقد لس آنجلس تایمز موربیوس را فیلمی خالی از عمق توصیف کرده و آن را نماینده سبکی از فیلم‌سازی می‌داند که در آن سرگرمی و جلوه‌های ویژه بر قصه‌گویی، شخصیت‌پردازی و ذات هنری سینما مقدم‌تر است.

«شهر گمشده» (The Lost City) به کارگردانی آرون نی و آدام نی این هفته که توانسته در جایگاه دوم جدول باکس آفیس هفتگی و یک رتبه بالاتر از بتمن قرار بگیرد. این فیلم با بازی ساندرا بولاک، برد پیت، دنیل ردکلیف و چنینگ تیتوم در دومین هفته‌ی نمایشش در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۱۴.۷ و ۳.۳ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمدش به ۶۱.۴ میلیون دلار برسد.

داستان شهر گمشده از این قرار است که یک نویسنده‌ی رمان‌های عاشقانه (بولاک) همراه مدل روی جلد کتابش (تیتوم) وارد یک آدم‌ربایی و ماجراجویی جنگلی می‌شود. این فیلم از بازیگران محبوب و سرشناسی بهره می‌برد و داستان آن هم عام‌پسند و درگیر کننده است و کمپین تبلیغاتی خوب پارمونت پیکچرز سبب شده قدم اول در گیشه را محکم بردارد.

بتمن به کارگردانی مت ریوز و با بازی رابرت پتینسون توانسته رضایت اغلب سینمادوستان جدی و منتقدان را به دست آورد و در گیشه نیز عملکردی قابل قبول از خود برجای گذاشته است. هرچند در چین و بازارهای بین‌المللی استقبال پایین‌تر از انتظاری از شوالیه‌ی تاریکی صورت گرفته و این فیلم در خارج از خاک آمریکا پس از ۳۲ روز نمایش ۳۶۲ میلیون دلار فروخته، اما عملکرد بتمن در آمریکا بسیار عالی بوده و این فیلم با احتساب درآمد ۱۱ میلیون دلاری هفته‌ی گذشته‌اش فروش خود را به ۳۴۹.۲ میلیون دلار رسانده است تا یک قدم جلوتر از جوکر، «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» و «نگهبانان کهکشان» قرار بگیرد. این فیلم‌ها همگی طی مدت زمان اکران‌شان در آمریکا حدود ۳۳۵ میلیون دلار فروختند.

انتظار داریم بتمن تا زمان پایان نمایش‌اش بین ۳۹۰ تا ۴۲۰ میلیون دلار در آمریکا بفروشد و در بازارهای بین‌المللی نیز با درآمدی ۴۰۰ میلیون دلاری به کار خود پایان دهد تا ماجراجویی‌های جدید ناجی گاتهام به فیلمی پرسود برای برادران وارنر تبدیل شود و پشت سر «زن شگفت‌انگیز» با فروشی ۸۲۱ میلیون دلاری به عنوان دومین فیلم ابرقهرمانیِ غیردنباله‌ای تاریخِ دی‌سی قرار بگیرد. بتمن در نخستین آخر هفته‌ی اکرانش هم عملکرد چشمگیری داشت و با کسب ۱۳۴ میلیون دلار از بازار آمریکا کار خود را آغاز کرد تا در این زمینه عملکرد بهتری نسبت به «بتمن آغاز می‌کند» با یک افتتاحیه‌ی پنج روزه و ۷۵ میلیون دلاری داشته باشد و در رده‌ی پنجم فهرست بزرگ‌ترین افتتاحیه‌های تاریخ فیلم‌های برادران وارنر جای بگیرد. همچنین بتمن تا به امروز بهترین شروع در گیشه را طی سال ۲۰۲۲ به نام خود ثبت کرده و پس از «مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست» به دومین فیلمی تبدیل شده است که از زمان آغاز دنیاگیری کروناویروس در نخستین آخر هفته‌ی اکرانش در ایالات متحده بیش از ۱۰۰ میلیون دلار می‌فروشد.

به واسطه‌ی تفاوت‌های ساختار قصه‌گویی در دنیای بازی‌های ویدیویی و سینما اغلب فیلم‌های ساخته شده بر اساس بازی‌ها یا برعکس، آثار چندان قابل اعتنایی نیستند؛ فیلم‌ها و بازی‌هایی کلیشه‌ای که هرگز موفق نمی‌شوند از زیر سایه‌ی منبع اقتباس‌شان خارج شوند و در راضی کردن طرفداران خود ناکام می‌مانند. اما اوضاع برای آنچارتد کمی متفاوت است و اگرچه عده‌ای از سینمادوستان و علاقه‌مندان به این سری بازی‌ها را ناامید کرده، اما شروع خوبی در جدول فروش داشته و طی هفته‌ی گذشته در آمریکا ۳.۶ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمد آن در سراسر جهان پس از ۴۶ روز به ۳۷۳.۱ میلیون دلار برسد.

فیلم آنچارتد به‌سراغ ریشه‌های دوستی نیتن دریک و ویکتور سالیوان می‌رود و با پرداختن به گذشته‌ی آن‌ها چگونگی شکل‌گیری شخصیت این دزدهای حرفه‌ای را نشان می‌دهد تا ضمن روایت داستانی مستقل و قابل فهم برای همه نکات جالب توجه‌ای را هم برای بازیکنان و دوست‌داران قدیمی سری آنچارتد در خود جای داده باشد. سونی پیکچرز بیش از ۱۲۰ میلیون دلار برای ساخت و بازاریابی آنچارتد هزینه کرده و امیدوار است این فیلم همانند «سونیک خارپشت» خوش بدرخشد و حتی با عبور از آن به موفق‌ترین اقتباس سینما از دنیای ویدیو گیم در بحث فروش تبدیل شود.

برای این فیلم در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز بر اساس ۴۱ و ۱۸۶ بررسی امتیاز ۴۷ از ۱۰۰ و ۳۹ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد ماجراجویی‌های نیتن دریک در سینما رضایت منتقدان را به دست نیاورده است. برایان تالریکو منتقد سایت راجر ایبرت در بخشی از یادداشت خود برای آنچارتد نوشته: «چگونه فیلمی که بر اساس یک بازی ویدیویی ساخته شده بی‌روح‌تر از خود بازی است؟ نقطه ضعف دنیای بازی‌‌ها که مدت‌هاست مورد مناقشه بوده فقدان عناصر انسانی است، اما فیلم روبن فلیشر حتی پوچ‌تر و بی‌روح‌تر از مجموعه بازی‌ای به نظر می‌رسد که بر اساس آن ساخته شده است!»

انیمه «جوجوتسو کایسن ۰» (Jujutsu Kaisen 0) این هفته هم فروش خوبی داشته و با کسب ۱.۹ میلیون از سینماهای آمریکا دوباره در رتبه‌ی پنجم جدول قرار گرفته است. ماجرای این انیمه سینمایی درباره‌ی یوتا اوکوتسو، دانش‌آموز دبیرستانی است که کنترل روح نفرین شده بسیار قدرتمندی را به دست می‌آورد و توسط جادوگران جوجوتسو در دبیرستان جوجوتسوِ توکیو ثبت نام می‌شود تا به او در کنترل قدرتش کمک کنند. فیلم جوجوتسو کایسن ۰ پیش‌درآمدی برای مانگای محبوب «جوجوتسو کایسن» به شمار می‌رود که تاکنون ۶۰ میلیون نسخه از آن در ژاپن به فروش رفته است.

فیلم هندی آرآرآر (RRR) به کارگردانی س. س. راجامولی یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های هندی سال‌های اخیر در آمریکاست که طی روزهای گذشته با نمایش در ۱۲۰۰ سالن ۱.۶ میلیون دلار فروخته است. فیلم قبلی این کارگردان، «باهوبالی ۲: فرجام» در سراسر جهان ۲۵۴.۱ میلیون دلار فروخت و پس از «دنگل» به عنوان دومین فیلم هندی پرفروش تاریخ شناخته می‌شود. «باهوبالی ۲: فرجام» در آمریکای شمالی بیش از ۲۰ میلیون دلار فروخت و انتظار می‌رود میزان درآمد آرآرآر از بازار ایالات متحده نیز حدود ۲۰ میلیون دلار باشد.

داستان این فیلم در دهه‌ی ۱۹۲۰ رقم می‌خورد و بخشی از زندگی دو قهرمان خیالیِ هندی را به تصویر می‌کشد که برای استقلال کشورشان و رهایی از چنگ ارتش بریتانیا تلاش می‌کنند. از میان بازیگران آرآرآر می‌توان به ان.تی راما رائو جونیور، رام چاران، آلیا بات و اولیویا موریس اشاره کرد.

«مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» طی هفته‌ی گذشته در آمریکا ۱.۴ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمد خود در این کشور را به ۸۰۲.۷ میلیون دلار برساند. باکس آفیس موجو رقم فروش «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» در بازارهای بین‌المللی را هم پس از ۱۰۹ روز اکران ۱ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار اعلام کرده تا مجموع درآمد آن فراتر از ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار برود. با این حساب «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» با گذر از فیلم‌های «شیرشاه» و «دنیای ژوراسیک» به ششمین فیلم پرفروش تاریخ تبدیل شده است؛ این دو فیلم به ترتیب ۱ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار و ۱ میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار فروخته‌اند. هم‌اکنون ۵ فیلم «آواتار»، «انتقام‌جویان: پایان بازی»، «تایتانیک»، «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» رتبه‌های اول تا پنجم فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ را در اختیار دارند.

پس از اینکه رسانه‌ها متوجه می‌شوند مرد عنکبوتی همان پیتر پارکر است، او تصمیم می‌گیرد به کمک استیون وینسنت طلسمی را اجرا کند که به‌واسطه‌ی آن همه هویت وی را فراموش کنند و این امر ارتباط پیتر با نزدیکانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما این طلسم به درستی اجرا نمی‌شود و پایداری زمان و مکان برهم می‌خورد. در ادامه عواقب اجرای طلسم را می‌بینیم و دکتر استرنج و پارکر درمی‌یابند با انجام این کار بازدیدکنندگان (افراد شرور) از دنیاهای دیگر به دنیای «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» راه پیدا کرده‌اند و این سرآغاز اتفاقات هیجان‌انگیز فیلم است.

از میان بازیگران فیلم جدید مرد عنکبوتی می‌توان به تام هالند، جیمی فاکس، زندیا کلمن، بندیکت کامبربچ، آلفرد مولینا، جیکوب باتالون جی. بی اسموو، تونی ریوولوری و مریسا تومِی اشاره کرد. کریس مک‌کنا و اریک سامرز فیلم‌نامه‌ی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» را نوشته‌اند و مانند دو نسخه‌ی قبلی مرد عنکبوتی، مایکل جاکینو موسیقی متن ماجراجویی‌های تازه پیتر پارکر را ساخته است. برای فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» تا به این ساعت در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز بر اساس ۵۸ و ۲۹۹ بررسی امتیاز ۷۱ از ۱۰۰ و ۹۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

«سگ» (Dog) به کارگردانی چنینگ تیتوم و رید کرلین با بازی چنینگ تیتوم، جین آدامز، کوین نش، کیوریانکا کیلچر و اتان سوپلی با یک پله سقوط در قیاس با هفته‌ی گذشته در جایگاه هشتم جدول قرار گرفته است. سگ طی هفته‌ی گذشته در آمریکا در ۲۰۳۵ سالن روی پرده رفته و ۱.۳ میلیون دلار فروخته است.

سگ از آن فیلم‌هایی است که بر رابطه‌ی دوستانه میان انسان و حیوان تاکید دارد و در این میان با صحنه‌های خنده‌دارش جذاب‌تر از اکثر فیلم‌های این‌چنینی به نظر می‌رسد. بریگز، تکاور ارتش ایالات متحده وظیفه دارد تا یک سگ کارگر نظامی شپرد به نام لولو را به موقع از پایگاه شکاری لوئیس-مک‌کرود در واشینگتن به سواحل اقیانوس آرام در نوگالس آریزونا برساند تا در مراسم تشییع جنازه سرپرستش شرکت کند، اما این سفر چندان ساده نخواهد بود. برای سگ تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۸۷ و ۲۸ بررسی امتیاز ۷۶ از ۱۰۰ و ۶۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

فیلم علمی و تخیلی «همه‌چیز همه‌جا ناگهان» (Everything Everywhere All at Once) به نویسندگی و کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت در دومین هفته‌ی اکران و پس افزایش تعداد سالن‌های نمایش دهنده‌اش ۱.۰۷ میلیون دلار فروخته تا در کنار «ایکس» فیلم‌های جدید و موفق کمپانی A24 در گیشه باشد. همه‌چیز همه‌جا ناگهان بخشی از زندگی یک مهاجر سالخورده چینی را به تصویر می‌کشد که وارد یک ماجرارجویی جنون‌آمیز می‌شود. او این قابلیت را به دست می‌آورد تا در میان جهان‌های مختلف سفر کرده و نسخه‌های متفاوتی از خودش را ملاقات کند.

فیلم اسلشر «ایکس» (X) هفته گذشته در ۱۷۹۹ سالن روی پرده رفت و ۱.۰۲ میلیون دلار فروخت تا مجموع درآمد خود در آمریکا را به ۱۰.۳ میلیون دلار برساند. این فیلم پس از ۱۸ روز نمایش در بازارهای بین‌المللی تنها ۶۰۳ هزار دلار فروخته تا آغازی پایین‌تر از انتظار داشته باشد. اتفاقات ایکس در سال ۱۹۷۹ رقم می‌خورد و داستان چند جوان فیلمساز را روایت می‌کند که به منظور ساخت فیلم‌های بزرگسالانه در یک دهکده خانه‌ای را اجاره می‌کنند. صاحبان پیر این خانه در ابتدا از قصد و نیت جوان‌ها اطلاعی ندارد و زمانی که از ماهیت فعالیت‌های آن‌ها آگاه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند که این ۵ جوان سبک سر را مجازات کنند.

ایکس رضایت منتقدان و سینمادوستان را به همراه داشته و بسیاری آن را در حد و اندازه‌های «کشتار با اره برقی در تگزاس» توصیف کرده‌اند؛ فیلمی که زیرسبک اسلشر را متحول کرد و بخشی از سنگ بنای آن را تشکیل داد. تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک برای ایکس به ترتیب بر اساس ۱۷۴ و ۳۲ امتیاز ۹۶ از ۱۰۰ و ۷۹ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی موربیوس

Morbius ۱ ۳۹ ۳۹ شهر گمشده

The Lost City ۲ ۱۴.۷ ۵۴.۴ بتمن

The Batman ۵ ۱۱ ۳۴۹.۲ آنچارتد

Uncharted ۷ ۳.۶ ۱۳۸.۹ جوجوتسو کایسن ۰: فیلم سینمایی

Jujutsu Kaisen 0: The Movie ۳ ۱.۹ ۲۹.۶ آرآرآر

RRR ۲ ۱.۶ ۱۱.۱ مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست

Spider-Man: No Way Home ۱۶ ۱.۴ ۸۰۲.۷ سگ

Dog ۷ ۱.۳ ۶۰.۱ همه‌چیز همه‌جا ناگهان

Everything Everywhere All at Once ۲ ۱.۰۷ ۱.۸ ایکس

X ۳ ۱.۰۲ ۱۰.۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

