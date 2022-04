این فیلم که در ایران با عنوان «قاتلی برفراز آیگر» بیشتر شناخته می‌شود، از نگاه منتقدان سینمایی بهترین نمونه تصویری و داستانی از زندگی و شرایط سخت حرفه‌ی صخره‌نوردی است. کلینت ایستوود، به عنوان کارگردان و بازیگر نقش اصلی فیلم، تصمیم می‌گیرد برای ساخت این اکشن به رشته کوه‌های آلپ و کوه آیگر در سوییس برود. داستان درباره‌ی قاتلی است که برای جنایت جدیدش، باید به آمادگی جسمانی لازم برسد. به همین دلیل تمرین‌های سختی را در پیش می‌گیرد. ایستوود، می‌خواست صحنه‌های سخت صخره‌نوردی را زودتر فیلمبرداری کند و برای این کار، گروه را به سمت شمال کوه آیگر برد که به دیواره قاتل مشهور است.

در آنجا بخشی از کوه فرو ریخت و دیوید نولز، کوهنوردی که همراه با گروه بود کشته شد. ایستوود پس از این حادثه، توقف ساخت فیلم را اعلام کرد، اما کمی بعد به اصرار دوستان نولز، فیلمبرداری را ادامه داد. خود کلینت ایستوود به عنوان کارگردان و بازیگر اصلی اصرار داشت که همه صحنه‌های اکشن را خود بدون استفاده از بدل انجام دهد. این موضوع باعث شد، بارها برخوردهای سختی با بدنه کوه داشته باشد و در جایی هم به دلیل لیز خوردن، در ارتفاع ۴۰۰۰ پایی، با یک طناب آویزان بماند. البته این سختی‌هایی که ایستوود به جان خریده بود، تنها برای خودش دردسرساز نبود و فیلمبردار را هم با مشکل روبرو کرد. فرانک استنلی، فیلمبردار فیلم «تحریم آیگر»، به شدت زمین خورد و تا مدتی مجبور بودند برای ادامه کار او را به ویلچر طناب پیچ کنند تا در آن ارتفاع بتواند تعادل خود را حفظ کند و سقوط نکند.

«بازگشته» تنها فیلمی است که دی‌کاپریو پس از بارها نامزدی اسکار، بلاخره با بازی در آن، به این جایزه رسید. این فیلم چندین‌بار دست به دست شد تا بلاخره قرعه کارگردانی آن به نام الخاندرو گونسالس اینیاریتو افتاد. این کارگردان بداخلاق و خودرای شرایط سختی را برای ساخت فیلمش در نظر گرفته بود و به دلیل داستان فیلم که در کوهستان‌های برفی می‌گذشت، تصمیم گرفته بود بدون هیچ جلوه کامپیوتری و با نور طبیعی اکثر سکانس‌های آن را فیلمبرداری کند. این تصمیم باعث شد پروژه‌ی ساخت این فیلم ۹ ماه طول بکشد.

۹ ماهی که لئوناردو دی‌کاپریو، این مدت را سخت‌ترین روزهای زندگی خود می‌داند. اما یکی از اتفاقات عجیبی که در این فیلم برای بازیگر اصلی «بازگشته» افتاد، خطر یخ‌زدگی و پایین آمدن دمای بدن او در زمان فیلمبرداری بود. دی‌کاپریو در مصاحبه‌ای گفته طاقت‌فرسا‌ترین بخش فیلمبرداری، ورود و خروج از رودخانه یخ‌زده بوده. مخصوصا که پوست گوزن و پوست خرس به تن داشته و در زمان ورود به آب، وزن این پوشش به حدود ۵۰ کیلو می‌رسیده. در این شرایط یک دستگاه غول پیکر به لوکیشن فیلبمرداری آورده بودند که شبیه یک اختاپوس بوده که هر پای آن سشواری داغ داشته. دی‌کاپریو پس از فیلمبرداری هر پلان، از رودخانه خارج می‌شده و جلوی این دستگاه قرار می‌گرفته تا دست و پاهایش گرم شود و از افت دمای بدن آن جلوگیری شود.

