در جشنواره‌ی کن امسال که هفتاد و پنجمین دوره‌ای است که برپا می‌شود، فری‌مو دبیر هنری جشنواره، وعده‌ی رقابت ۴۷ فیلم را داده است که از هفته‌ی آینده رونمایی می‌شوند. در رقابت‌های اصلی امسال ۱۸ فیلم حضور دارند. ایران هم در این دوره با فیلم «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی در بخش اصلی حضور خواهد داشت. فیلم «عنکبوت مقدس» هم که روایت‌گر داستان قاتل زنجیره‌ای مشهد است، به کارگردانی علی عباسی و بازی زهرا امیرابراهیمی در بخش اصلی حضور دارد.

مجموعه‌ی فیلم‌های امسال مملو از کارگردانانی است که بازگشته‌ و دوباره وارد رقابت شده‌اند؛ دیوید کراننبرگ، کلی رایکارد، کلر دنیس، آرنو دپلشن، برادران داردن، جیمز گری، هیروکازو کوره دا، روبن اوسلند، پارک چان ووک و غیره. عناوینی هم هستند که حضورشان در بخش‌های مختلف رقابت‌های امسال از پیش تایید شده بود. مانند فیلم بیوگرافی الویس پریسلی به کارگردانی باز لورمن با نام «الویس» (Elvis) با بازی آستین باتلر در نقش الویس و دنباله‌ی «تاپ گان» (Top Gun) با نام «تاپ گان؛ ماوریک» (Top Gun: Maverick) با بازی تام کروز که مدت‌ها در انتظار آن بودیم، خارج از رقابت حضور خواهند داشت.

از نکات قابل توجه جشنواره‌ی کن این است که معمولا به «حضور قوی‌تر» فیلمسازان زن می‌پردازد، اما میزان حضور زنان در جشنواره‌ی ۲۰۲۲ به نسبت کمتر است.

به عنوان یادآوری، ریاست هیات داوران سال گذشته‌ بر عهده‌ی اسپایک لی بود که گروهش نخل طلایی را به فیلم ترسناک «تیتان» (Titane) به کارگردانی ژولیا دوکورنو اهدا کرد. جایزه‌ی بزرگ را اصغر فرهادی برای «قهرمان» (A Hero) و جوهو کاسمانن برای «کوپه‌ی شماره‌ی ۶» (Compartment No. 6) به طور مشترک دریافت کردند. بهترین کارگردانی به لئوس کاراکس برای «آنت» (Annette) رسید، در حالی که جوایز بازیگری به رنته رینزو برای «بدترین فرد جهان» (The Worst Person in the World) و کالب لندری جونز برای «نیترام» (Nitram) تعلق گرفت. بهترین فیلمنامه به ریوسکه هاماگوچی و تاکاماسا اوه برای «ماشین من را بران» (Drive My Car) رسید که برنده‌ی بهترین فیلم بین‌المللی در اسکار شد. جوایز هیات داوران به «زانوی احد» (Ahed’s Knee) اثر ناداو لاپید و «خاطرات» (Memoria) اثر آپیچاتپونگ ویراستاکول تعلق گرفت.

در ادامه فهرست کامل فیلم‌های جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲ در بخش‌های مختلف را ببینید.

نامزد‌های بخش مسابقه‌ی اصلی جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲

«Holy Spider»- علی عباسی

«The Stars at Noon»- کلر دنی

«Leila’s Brothers»- سعید روستایی

«Close»- لوکاس دونت

«Triangle of Sadness»- روبن اوستلند

«Tori and Lokita»- برادران داردن

«Showing Up»- کلی رایکارد

R.M.N- کریستین مونجیو

«Crimes of the Future»- دیوید کراننبرگ

«Frere et Soeur»- آرنو دپلشین

«Armageddon Time»- جیمز گری

«Broker»- هیرو کازو کوره-ادا

«Decisions to Leave»- پارک چان-ووک

«Nostalgia»- ماریو مارتونه

«Les Amandiers»- والریا برونی تدسکی

«Boy from Heaven»- طارق صالح

«Hi-Han (Eo)»- یژی اسکولیموفسکی

«Tchaikovsky’s Wife»- کیریل سربنیکوف

فیلم‌های بخش نوعی نگاه جشواره‌ی کن ۲۰۲۲

«Retour a Seoul»- دیوی چو

«Beast»- رایلی کیئو، و جینا گامل- آمریکا

«Burning Days»- امین الپر- ترکیه

«Butterfly Vision»- ماکسیم ناکونچنی- اوکراین

«Corsage»- ماری کورتز- استرالیا

«Domingo y La Niebla» – آریل اسکالانته مزا- کاستا ریکا

«Joyland»- سایم صادک،- پاکستان

«Metronom»- آلکساندر بلک- رومانی

«Plan 75»- هایاکاوا چی- ژاپن

«Rodeo»- لولا کی ورون- فرانسه

«The Silent Twins»- آنژیکا اسموسینسکا-لهستان

«The Stranger»- توماس رایت

«Sick of Myself»- کریستفر بورگلی

«Volada Land»- هلینور پالماسون- ایسلند

«Les Pires»- لیزا آکورا،رومن گی‌ره- فرانسه

فیلم‌های خارج از مسابقه‌ی اصلی جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲

«Top Gun: Maverick»- جوزف کازینسکی- آمریکا

«Elvis»- باز لورمان، محصول مشترک آمریکا و استرالیا

«Masquerade»- نیکلا بدوس- فرانسه

«November»- سدریک خیمنز- فرانسه

«Three Thousand Years of Longing»- جورج میلر- استرالیا

فیلم بخش اکران نیمه‌شب جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲

«Hunt»- لی جونگ-جائه- کره جنوبی

«Moonage Daydream»- برت مورگان- آمریکا

«Smoking Makes You Cough»- کوئنتین دوپیو- فرانسه

فیلم‌های بخش اکران ویژه‌ی جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲

«All That Breathes»- شانک سن- هند

«The Natural History of Destruction»- سرگئی لوزنیستا- اوکراین

مستند «Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind»- ایتن کوئن- آمریکا

فیلم‌های بخش نخستین اکران در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲

«Outside Night»- مارکو بلوکیو- ایتالیا

«Nos Frangins»- رشید بوشارب- فرانسه

«Irma Vep»- الیویه آسایاس- فرانسه

«Dodo» – پانوس، کوتراس- یونان

