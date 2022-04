در نتیجه مکان‌هایی در ژاپن هستند که علاقه‌مندان می‌توانند برای تجربه‌ی فضای انیمه‌های استودیو گیبلی به بازدید آن‌ها بروند که بعضی از آن‌ها دقیقا همان‌چیزی هستند که در انیمه‌های میازاکی نشان داده شده. البته که میازاکی در مورد مکان‌هایی که از آن‌ها برای انیمه‌هایش الهام گرفته چندان صادق نبوده. او یک بار در پاسخ به سوال درباره‌ی فضای فیلم‌هایش اینطور پاسخ داد: «…جنگلی که از زمان‌های قدیم در قلب ژاپنی‌ها وجود داشته». البته موزه‌ی اختصاصی استودیو گیبلی بهترین جا برای آغاز تجربه سفری با حال و هوای فیلم‌های گیبلی قبل از افتتاح پارک گیبلی است، با این حال، در این مقاله تعدادی از مکان‌های واقعی دیگر را هم به شما معرفی خواهیم کرد که به نظر می‌رسد با ساخته‌های استودیو گیبلی مرتبطند و ارزش دیدن را دارند.

۱. در موزه‌ی گیبلی زمان را فراموش کنید

در حومه سرسبز توکیو در منطقه‌ی میتاکا جایی که پارک اینوکاشیرا در آن قرار می‌گیرد، یک ساختمان رنگارنگ وجود دارد که درختان انگور بر دیوارهای آن خزیده‌اند. از بیرون، موجود جنگلی افسانه‌ای، توتورو را می‌توان دید که در مقابل پنجره‌ی گیشه‌ی موزه ایستاده. روی پشت بام، ربات استیم‌پانک فیلم قلعه‌ای در آسمان با بازوی دراز خود دیده می‌شود.

این مکان موزه گیبلی است و زیارت آن برای ژاپن‌دوستان ضروری است. در داخل ساختمان می‌توانید دنیای انیمه‌های گیبلی را ببینید که از طریق زئوتروپ‌های چرخان، انیمیشن‌های دستی و دیگر تکنیک‌های جذاب جان می‌گیرند. نور از طریق شیشه‌‌های رنگارنگ پنجره‌ی پلکان مارپیچ که به پلی که از یک طرف ساختمان به طرف دیگر امتداد می‌یابد، می‌رسد به داخل سالن مرکزی جریان می‌یابد.

همانطور که از طبقات بالا می روید و به اتاق‌های مختلف سرک می‌کشید، بچه‌هایی را خواهید دید که با یک نسخه بزرگ و پشمالو از گربه اتوبوسی (catbus) از انیمه‌ی همسایه‌ی من توتورو بازی می‌کنند.

البته تهیه بلیط این موزه نیاز به کمی برنامه‌ریزی قبلی دارد و پیش فروش بلیط‌‌ها در تاریخ ۱۰ام هر ماه آغاز می‌شود.

۲. مسیر «نجوای درون» را در تاما دنبال کنید

گذشته از هرچیز ساخته‌ی گیبلی در سال ۱۹۹۵، یعنی نجوای درون (Whisper of the Heart)، فیلمی است که به معروف شدن آهنگ جان دنور “Take Me Home, Country Roads” در ژاپن کمک کرد. در خط کییئو، خارج از خروجی غربی ایستگاه «سیسکی- ساکوراگائوکا»، نقشه‌ای را خواهید دید که یک مسیر پیاده‌روی بیست دقیقه‌ای را با برخی از مکان‌های انیمیشنی این فیلم نشان می‌دهد.

در کنار نقشه هم یک صندوق پستی به چشم می‌خورد که از شکل مینیاتوری مغازه عتیقه‌فروشی فیلم الگوبرداری شده است، جایی که قهرمان فیلم، شیزوکو، با مجسمه‌ی گربه انسان نما، بارون، روبه‌رو می شود. افسوس که چنین مغازه عتیقه‌فروشی در زندگی واقعی وجود ندارد. با این حال، اگر نقشه را دنبال کنید، شما را از شیب پر پیچ و خم «ایروهازاکا-دوری» بالا می‌برد، جاده‌ای که شیزوکو از پله‌های آن پایین می‌رود و در مسیر دسترسی به کتابخانه در ترافیک گیر می‌کند.

در طول راه، کنپیراگو، معبد کوچک شینتو را خواهید دید که معبد انیمه از آن الگو گرفته شده؛ جایی که در آن هم‌مدرسه‌ای شیزوکو، سوگیمورا، از احساسات خود نسبت به او پرده برمی‌دارد. همانطور که در فیلم دیده می‌شود، این مسیر دارای چند نقطه مرتفع با چشم‌اندازی از افق تاما است. یک میدان ترافیکی با درختی در مرکز آن، مانند همان جایی که عتیقه‌فروشی خیالی در آن قرار دارد.

از تپه‌های تاما همچنین در صحنه‌ی «جنگ سگ‌های راکون» در انیمه‌ی نبرد راکون‌ها (Pom Poko) استفاده شده. در این فیلم از زیارتگاه کینچو توکوشیما هم استفاده شد که بعدها خبر جایگزینی این زیارتگاه با پارکینگ خبرساز شد.

۳. به تماشای ساعت خودکار در برج نیتل بنشینید

در برج نیتل (Nittele)، مقر تلویزیون نیپون (Nippon TV) در شیدومه توکیو، ساعتی اتوماتیک قرار دارد که طراحی آن کسی نبوده جز خود هایائو میازاکی. این ساعت عجیب که در طبقه دوم قرار دارد و طراحی‌ای زیبا به سبک استیم‌پانک دارد، تا حدودی شبیه به سرباز روبات پشت بام موزه گیبلی است و یا اینطور به نظر می‌رسد که از «قلعه‌ی متحرک هاول» یا «قلعه‌ای در آسمان» بیرون افتاده.

چهار تا پنج بار در روز این سازه‌ی مسی و پنجه‌دار، با مجسمه های در حرکت، چرخش‌های مکانیکی و صدای کوبش پتک‌ها بر روی فلز انگار زنده می‌شود. احتمالا در نزدیکی این ساعت برنامه‌ی زمان نمایش روزانه مشخص می‌شود و با شروع موسیقی که چهار-پنج دقیقه قبل از شروع نمایش پخش می‌شود، جمعیت برای تماشا جمع می‌شوند. اما حتی اگر زمان دیدن این نمایش را ندارید، دیدن خود ساعت به تنهایی هم خالی از لطف نیست.

۴. وارد دنیای «همسایه‌ی من توتورو» شوید

حتی قبل از اینکه برنامه‌ی پارک اختصاصی آینده گیبلی معرفی شود، در نقشه‌ی استان آیچی مکانی تحت عنوان سفر به گیبلی داشت. آن هم به این خاطر که در این مکان بازسازی‌ای از خانه ساتسوکی و می از کتاب کلاسیک همسایه‌ی من توتورو (My Neighbor Totoro) وجود دارد. یک نظر سنجی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که ۹۶ درصد از مردم ژاپن این فیلم گیبلی را تماشا کردند که بالاترین آمار میان همه‌ی فیلم‌های گیبلی بود. در نتیجه تعجبی ندارد که اولین سازه‌ی سرزمین گیبلی، همین خانه باشد. دولت محلی بسیار امیدوار است تا در آینده بتواند با جذب سرمایه‌گذاران و حامیان گسترده، جاذبه‌ها و سرزمین‌های دیگری با موضوع دیگر فیلم‌های گیبلی بسازد.

بخشی از این محبوبیت فیلم همسایه‌ی من توتورو به دلیل محیط طبیعی بسیار عالی و تقریبا واقعی آن است. در واقع، این انیمیشن از منطقه Sayama Hills Saitama که درست خارج از توکیو واقع است، الهام گرفته شده. این منطقه در کل برای طرفداران میازاکی بسیار قابل احترام است، نه به این دلیل که جزو مناطقی‌ست که در معروف‌ترین انیمه او نشان داده شده، بلکه چون این منطقه مکانی‌ست که این هنرمند افسانه‌ای انیمه در آن رشد یافته.

نزدیکی این منطقه با شهر بزرگی چون توکیو که هرلحظه بزرگ‌تر می‌شود، باعث شده که به بودجه‌ی کلانی برای نگهداری و حفظ نیاز داشته باشد. خود میازاکی مسئول حفظ محیط زیست طبیعی منطقه است و بنیاد توتورو نو فوروساتو از آن حمایت می‌کند.

۵. با سفر به این جزیره روحتان به پرواز در‌می‌آید

با توجه به محل موزه گیبلی و پارک موضوعی گیبلی، جزیره مرکزی هونشو و مناطق کانتو و چوبو آن، نقطه شروع خوبی برای تور گیبلی در ژاپن است. با این وجود نقاط بسیار دیگری در مجمع الجزایر ژاپن وجود دارد که مرتبط با فیلم‌های گیبلی است. طرفداران شهر ارواح (Spirited Away) و پرنسس مونوموکه (Princess Mononoke)، دو ساخته‌ی موفق استودیو که در ایالات متحده هم حسابی گل کرد، احتمالا دوست داشته باشند از مکان‌هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم بازدید کنند.

در سواحل نیگاتا، در جزیره سادو، می‌توانید با سوار شدن بر تارای بونه (قایق سنتی وان حمام) روی آب‌های فیروزه‌ای صحنه‌ای از شهر ارواح را با چشمان خود ببینید. دوگو اونسن در اهیمه در جزیره شیکوکو شبیه به حمام عمومی‌ای است که شخصیت اصلی فیلم، چیهیرو، در آنجا به خدمتکار جادوگر، یوبابا، تبدیل می‌شود.

طبیعت‌نوردان جزیره جنگلی یاکوشیما، گاهی اوقات طلسم‌های روح درخت را پشت سر خود به‌جا می‌گذارند که نشانه‌ی ارتباط این مکان با فیلم پرنسس مونونوکه است. درواقع دره‌ای سرسبز در این جزیره به نام Shiratani Unsuikyo الهام‌بخش انیماتورهای فیلم بوده است.

۶. قلعه‌های روی زمین که «قلعه‌ای درآسمان» را ساختند

بعد از توتورو رتبه دوم در نظرسنجی طرفداران گیبلی فیلم قلعه‌ای در آسمان (Castle in the Sky) بود. این انیمه‌‌ی محبوب سکوی پرتابی برای استودیو گیبلی بود و بعد از این فیل بود که رونق گرفتن گیبلی شروع شد. درواقع این فیلم همان کاری را برای میازاکی انجام داد که فانتزیا (Fantasia) برای همتای آمریکایی او، والت دیزنی انجام داده بود. با این حال، موفقیت هر دو انیمیشن تنها نقطه‌ی شباهت آن‌هاست، هرچه فانتزیا یک دنیای فانتزی و رنگی شگفت‌انگیز بود، قلعه‌ای در آسمان نگاهی تلخ و شیرین به دنیایی بود که از جنگ رنج می برد.

توموگاشیما و واکایاما، نسخه‌های واقعی جزایر فیلم هم به اندازه‌ی کافی سهم خود را از خشونت دیده‌اند. این جزایر و قلعه‌های ساخته شده در آن‌ها به عنوان دژهایی برای محافظت در برابر حمله‌های هوایی از جنوب استفاده می‌شدند. قدم زدن میان راهروهای تنگ و دیواره‌های ویران این منطقه به شما کمک خواهد کرد تا خیلی زود به آن‌چه منبع الهام میازاکی برای ساخت قلعه‌ای در آسمان شده پی ببرید: «حس قدرت تاریخ و شرایط سخت مردم در زمان جنگ»

۷. صخره‌هایی که محل زندگی پونیو بود

در حالی که همه‌جا همواره صحبت از توتورو و قلعه‌ای در آسمان است، از پونیو اغلب (به نظر من به طور غیرمنصفانه‌ای) کمتر حرفی به میان می‌آید و از فیلم‌های کمتر دیده‌شده‌ی گیبلی است. پونیو در حالی که داستان حماسی شاهزاده خانم مونونوکه را ندارد، ولی باز هم انیمیشنی قابل‌توجه و دوست‌داشتنی است که بخش بزرگی از این زیبایی به لطف موقعیت مکانی آن است. از جاده‌های پرپیچ و خم و خانه‌های کوچک با سقف قرمز گرفته تا بنادر ماهیگیری و خانه خیالی پونیو و سوسوکه همگی دقیقا همان مکان خاصی هستند که انتظار اتفاق ماجراهای جادویی را در آن داریم.

یکی از صحنه‌های به‌یادماندنی فیلم زمانی است که پونیو در شهر به سمت فانوس‌های دریایی می‌رود. کلبه‌هایی با سقف قرمزی که او از کنار آن می‌گذرد، یکی از جاذبه‌های محبوب تومونورا در هیروشیما است، جایی که تیم میازاکی ماه‌ها در طول تولید اولیه فیلم در آنجا اقامت داشتند. در نتیجه، شهر را وفادارانه در انیمیشن بازسازی می‌کنند و به‌عنوان یک امتیاز، فانوس دریایی تومونورا (هیروشیما) نیز در چند صحنه‌ی کلیدی دیده می‌شود.

۸. باغ مخفی اریتی هم واقعی‌ است!

دنیای مخفی آریتی (The Secret World of Arrietty) یکی از بین‌المللی‌ترین فیلم‌های گیبلی است. میازاکی در این فیلم از منابع اروپایی، به ویژه شاهکار مری نورتون، «امانت‌ بگیرها»، استفاده کرده. در داستان، میازاکی همه‌ی الهامات اروپایی و ژاپنی را می‌گیرد و آنها را به ترکیبی جادویی و منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند. در زمان ساخت این انیمیشن، میازاکی زمان زیادی را در باغ‌های Seibien در Aomori گذراند، که حاصل آن ترکیبی از الهامات شرقی و غربی در انیمیشن بود.

طبقه اول ساختمان معروف این باغ‌ها به سبک ژاپنی است، در حالی که طبقه دوم سبکی کاملا غربی دارد و در باغ‌های کاملا ژاپنی به میزها و صندلی‌های عجیب و غریب اروپایی برمی‌خوریم که تنها در درام معروف بریتانیا، Downtown Abbey، ممکن است از آن استفاده کنند. دیدن همه‌ی این‌ها باعث ساخت فیلمی منحصربه‌فرد توسط میازاکی شده است که سال‌هاست محبوبیت خود را حفظ کرده.

یکی از نکات جذاب در بازدید از مکان‌هایی که الهام‌بخش میازاکی بوده‌اند، این است که بسیاری از آنها شبیه به خود انیمیشن‌ها هستند، از چهره‌ی دوگانه باغ های Seibien گرفته تا خرابه‌های جنگ‌زده توموگاشیما. بنابراین با بازدید از این‌ مکان‌ها نه تنها می‌توانید جادو را در زندگی واقعی تجربه کنید، بلکه درک عمیق‌تری از انیمیشن‌هایی به دست آورید که از این مکان الهام گرفته شده‌اند.

