روند بازی The Evil Within 2 را در تریلر جدیدش ببینید

استودیوی بازی‌سازی «تانگو گیم‌ورکس» (Tango Gameworks)، تریلر و تصاویر تازه‌ای از دومین بازی‌شان منتشر کرده‌اند. قسمت دوم بازی «شیطان درون»‌ یا همان The Evil Within در طول کنفرانس شرکت بتسدا (Bethesda) در نمایشگاه E3 2017 رونمایی شد. بازی The Evil Within 2 دنباله‌ی مستقیم قسمت اول این بازی است و قصه‌ی «سباستیان کاستیانو» را دنبال می‌کند.

بازی The Evil Within 2 را هم خالق مجموعه بازی‌های «رزیدنت اویل» یعنی «شینجی میکامی» می‌سازد. قرار است The Evil Within 2 بسیار ترسناک‌تر از بازی اول باشد و کاری کند که بازی‌کننده‌ها از نظر روانی، اذیت شوند. اگر قسمت اول را تجربه کرده باشید، احتمالا به خاطر دارید که قسمت اول هم حسابی ترسناک بود؛ در نتیجه نمی‌دانیم چه تجربه‌ی سنگین‌تری انتظارمان را می‌کشد.

تریلر جدید The Evil Within 2 روند بازی را نشان می‌دهد. می‌توانیم در این تریلر ببینیم که از نظر گرافیکی،‌ بازی نسبت به قسمت اول پیشرفت‌های زیادی کرده است.

بازی The Evil Within 2 با اینکه یک ماه پیش رونمایی شد، اما قرار است در مهر ماه وارد بازار شود. می‌توانید روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و کامپیوترهای شخصی سراغ این بازی را بگیرید.

تریلر و تصاویر جدید The Evil Within 2 را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala