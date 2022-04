قطعا مرز باریکی بین یک فیلم گیج کننده که هیچ معنایی ندارد و یک داستان خوب که مدتی طول می‌کشد تا اسرار آن فاش شود وجود دارد. وقتی صحبت از ژانر وحشت به میان می‌آید، گاهی اوقات وقتی یک فیلم به طور کامل با اولین بار دیدن درک نمی‌شود، اتفاق خوبی است. این اغلب معنای عمیق‌تری را نشان می‌دهد، موضوعی که مخاطبان را به تفکر و روایت‌های خلاقانه‌تری وادار می‌کند.

کاربران ردیت فیلم‌های ترسناکی که آن‌ها را به فکر فرو برده و باعث شده از خود بپرسند که این فیلم واقعا چه می‌خواهد بگوید را رتبه‌بندی کرده‌اند. این فیلم‌ها از یک فرنچایز محبوب با جداول زمانی مختلف گرفته تا برخی از فیلم‌هایی که دارای عناصر علمی-تخیلی هستند را شامل می‌شوند.

۱۰. مادر! (Mother!)

کارگردان: دارن آرونوفسکی

بازیگران: جنیفر لارنس، خاویر باردم، اد هریس

محصول: ۲۰۱۷

فیلم‌هایی مثل «مادر!» تمثیلی هستند و توصیف این فیلم محصول ۲۰۱۷ واقعا دشوار است. این یک فیلم نسبتا انتزاعی است و داستانی ندارد که به راحتی توضیح داده شود و همین موضوع آن را به یکی از گیج کننده‌ترین فیلم‌های دهه‌ی گذشته تبدیل کرده است.

کاربران ردیت به چند فیلم ترسناک از جمله «مادر!» اشاره کرده‌اند و می‌گویند: «حالا می‌فهمیم که فیلم‌ها در مورد چه چیزی بودند، اما دقیقا بعد از تماشای آن هیچ سرنخی از موضوع نداشتیم.»

۹. فرنچایزهای هالووین (The Halloween Franchise)

کارگردان: جان کارپنتر، ریک رزنتال، تامی لی والاس، دوایت اچ لیتل، جو شپل، استیو مینر، راب زامبی، دیوید گوردون گرین

بازیگران: جیمی لی کرتیس، دونالد پلزنس، تاک اتکینز، دانیل هریس، دن شنکس، پل راد، جاش هارتنت، باستا رایمز، تایلر مین، جودی گریر

محصول: ۱۹۷۸- ۲۰۲۱

هنگام بحث در مورد فیلم‌های ترسناک گیج کننده، چندین کاربر ردیت به جدول زمانی «فرنچایزهای هالووین» اشاره کردند. آن‌ها می‌گویند: «مجموعه فیلم‌های «هالووین» اکنون دارای جدول زمانی متفاوت‌تری نسبت به «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) است.»

پس از فیلم ۱۹۷۸ که لوری استرود توسط مایکل مایرز شکنجه می‌شود، دنباله‌ی مستقیم آن در سال ۱۹۸۱ منتشر شد، اما پس از آن فیلم‌هایی نیز توسط راب زامبی ساخته شده‌اند که جدول زمانی متفاوتی را دنبال می‌کنند. تداوم‌های مختلفی در این فرانچایز وجود دارد، زیرا «هالووین ۳؛ فصل جادوگر» (Halloween III: The Season Of The Witch) داستان و بازه‌ی زمانی کاملا متفاوتی دارد و فیلم «هالووین» در تلویزیون در یک خط زمانی دیگر پخش می‌شود.

چندین فیلم دیگر دنباله‌های مستقیم «هالووین ۲» (Halloween II) هستند و اکنون سه گانه‌ی جدید «هالووین»، «هالووین می‌کشد» (Halloween Kills) و «هالووین به پایان می‌رسد» (Halloween Ends) وجود دارد که دنباله‌های فیلم اول هستند.

۸. شیون (The Wailing)

کارگردان: نا هانگ جین

بازیگران: کواک دو وان، هوانگ جونگ مین، جون کونبمورا

محصول: ۲۰۱۶

کاربران ردیت در مورد «شیون» می‌گویند: « مجبور شدیم بعد از فیلم کلی مطالعه کنیم. اما فیلم عالی بود!»

در این فیلم، مردم درگیر یک بیماری عفونی می‌شوند که آن‌ها را به قاتل تبدیل می‌کند و افسران پلیس جونگ گو و اوه سونگ‌بوک با مو میونگ ملاقات می‌کنند که باور دارد این اتفاق کار ارواح است. منتقدان این فیلم را دوست داشتند و طرفداران ژانر ترسناک نیز مجذوب فرضیه‌ی آن شدند.

۷. بزرگراه گمشده (Lost Highway)

کارگردان: دیوید لینچ

بازیگران: بیل پولمن، پاتریشیا آرکت، بالتازار گتی

محصول: ۱۹۹۷

فیلم‌های دیوید لینچ همیشه چشمگیر هستند، زیرا همیشه یک پیام قانع‌کننده و چیزی برای فکر کردن در آن‌ها وجود دارد، اما بسیاری موافقند که این فیلم‌ها اغلب نسبتا گیج‌کننده هستند.

این فیلم‌ها به راحتی قابل توضیح یا درک نیستند، و کاربران ردیت معتقدند که این فیلم «واقعا مانند بزرگ‌راه گمشده‌ای بود که باید مغزمان را بیشتر دور آن بگردانیم». «بزرگراه گمشده» داستان زوجی به نام‌های فرد و رنه را روایت می‌کند که پس از اینکه به فرد نوارهای ویدئویی داده می‌شود که او و همسرش را در خانه‌ی خود نشان می‌دهد، به او گفته می‌شود که همسرش را کشته است.

۶. نابودی (Annihilation)

کارگردان: الکس گارلند

بازیگران: ناتالی پورتمن، جنیفر جیسن لی، اسکار آیزاک

محصول: ۲۰۱۸

کاربران ردیت درباره‌ی فیلم «نابودی» گفتند: «این فیلم حسابی ما را گیج کرده است و چند مقاله/پست را خواندند تا سر آخر بتوانند داستان آن را کشف کنند.»

شخصیت‌های اصلی از منطقه‌ای به نام شیمر دیدن می‌کنند که در آن بیگانگان (موجودات فرازمینی) حیوانات و گیاهان را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در حالی که طرح داستان جالب است و قطعا اتفاقات زیادی در این فیلم می‌افتد اما برای اینکه از بار گیج کنندگی‌اش کم شود، باید چند بار آن را تماشا کنید.

۵. مندی (Mandy)

کارگردان: پانوس کاسماتوس

بازیگران: نیکلاس کیج، آندره‌آ ریسبرو، لاینس روچ

محصول: ۲۰۱۸

وقتی صحبت از فیلم‌های ترسناکی می‌شود که درک آن‌ها کمی طول می‌کشد، کاربران ردیت چنین احساسی در مورد «مندی» داشتند: «چند روز فکر و خیال و بعد هم مطالعه درباره‌ی فیلم بالاخره توانست کمک کند تا فیلم را درک کنیم.»

این فیلم در مورد یک زن و شوهر به نام‌های رد و مندی است و اینکه چگونه زندگی آن‌ها با برخورد مندی با فرقه‌ای به نام فرزندان طلوع جدید تغییر می‌کند.

۴. مرد توخالی (The Empty Man)

کارگردان: دیوید پریور

بازیگران: جیمز بج دیل، مارین ایرلند، استیون روت

محصول: ۲۰۲۰

برخی از پیچش‌های داستانی در فیلم‌ها به یاد ماندنی و هوشمندانه هستند و برخی هم به نظر می‌رسند که درکشان عجیب و دشوار باشد.

کاربران ردیت درک «مرد توخالی» را دشوار می‌دانند و می‌نویسند که این فیلم «چنین حسی به ما می‌دهد که یک پازل چهل تکه‌ای است که به شکل دیگری می‌توانست کنار هم قرار گیرد». داستان فیلم به این شرح است: هنگامی که گروهی از دوستان به پیاده‌روی می‌روند، یکی از آن‌ها به نام پل، توسط یک روح تسخیر می‌شود، و همچنین شخصیتی به نام مرد توخالی وجود دارد که یکی دیگر از اعضا به نام جیمز شروع به دیدن او می‌کند.

۳. بد بزرگ (The Big Bad)

کارگردان: برایان انک

بازیگران: جسی گاتا، تیموتی مک‌کاون رینولدز، پاتریک شیرر

محصول: ۲۰۱۱

در فیلم ترسناک «بد بزرگ» یک زن از زمانی که یک هیولا به خانواده‌اش آسیب رساند، روزهای سختی را سپری کرده است و می‌خواهد آن روزها را جبران کند. قطعا این فیلمی است که زیاد درباره‌ی آن صحبت نمی‌شود. فرانکی گرگینه‌ای را پیدا می‌کند که در جستجوی او بوده است و بینندگان ممکن است بخش اعظم داستان را گیج کننده بدانند.

کاربران ردیت معتقدند که کنار هم قرار دادن قطعات این فیلم می‌تواند سخت باشد. «در ۲۷ دقیقه‌ی اول شما مطلقا نمی‌دانید چه اتفاقی در حال رخ دادن است و برای بقیه‌ی داستان هم تقریبا هیچ ایده‌ای ندارید که چه چیزی در حال وقوع است.»

۲. بی‌پایان (The Endless)

کارگردان: جاستین بنسون، آرون مورهد

بازیگران: جاستین بنسون، آرون مورهد، کالی هرناندز

محصول: ۲۰۱۸

«بی‌پایان» هم یک فیلم جالب در مورد برادری است و هم یک داستان ترسناک علمی-تخیلی فوق‌العاده گیج کننده.

یکی از کاربران ردیت که فیلم «بی‌پایان» را دوست داشت، در مورد این فیلم گفت: «من مجبور شدم چند بار دیگر فیلم را تماشا کنم تا واقعا بفهمم چه چیزی را تماشا کردم.» این فیلم داستان دو برادر به نام‌های آرون و جاستین را روایت می‌کند که هر کدام در مورد گروهی که در دوران جوانی به آن‌ تعلق داشتند متفاوت فکر می‌کنند. آرون فکر می‌کند که این گروه فوق‌العاده بود، اما جاستین فکر می‌کند که این گروه یک فرقه در مورد یوفوها (فرازمینی‌ها) بود. وقتی آن‌ها به کمپ آرکادیا برمی‌گردند، چیزی فراطبیعی در آنجا وجود دارد.

۱. کسی که دوستش دارم (The One I Love)

کارگردان: چارلی مک‌داول

بازیگران: مارک دوپلاس، الیزابت ماس، تد دنسن

محصول: ۲۰۱۴

«کسی که دوستش دارم» را می‌توان یک فیلم هیجان‌انگیز یا ترسناک در نظر گرفت، و کاربران ردیت می‌گویند که این فیلم «برای ترسناک بودن بسیار لطیف، اما در عین حال بسیار گیج کننده و بسیار جالب است.» کاربران قبول کردند که این فیلم «بسیار گیج کننده» است و آن را «علمی-تخیلی روانشناختی» نامیدند.

در فیلم «کسی که دوستش دارم» سوفی و اتان مشکلاتی در رابطه دارند و وقتی با هم در یک خانه می‌مانند، همزادهای خود را می‌بینند. «کسی که دوستش دارم» از آن نوع فیلم‌ها است که پایانی دارد که می‌تواند به دو صورت برداشت شود و ممکن است برای درک کامل کل داستان لازم باشد که چند بار تماشا شود.

