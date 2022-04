دریم ورکس با بیش از ۴۰ فیلم بلند، ۱۶ فیلم تلویزیونی و ۳۵ فیلم کوتاه در همه‌ی این سال ها شخصیت‌های ارزشمندی را برای مخاطبان تولید کرده؛ از گربه‌ی چکمه‌پوش انیمیشن «شرک» (Shrek) با چشم‌های درشت و مظلوم و البته با شخصیتی تندمزاج گرفته تا بلتِ «غارنشینان» (The Croods) و بی‌دندان «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» (How to Train Your Dragon).

۹- اسمیج شخصیتی کوچک اما قوی با صدایی مردانه

نام انیمیشن: ترول‌ها (Trolls)

ترول‌ها (Trolls) سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: مایکل میچل، والت دورن

مایکل میچل، والت دورن صداپیشه: والت دورن

والت دورن امتیاز IMDb فیلم: ۶.۴ از ۱۰

۶.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

اسمیج ترول زرد کوچکی که به طور بالقوه بانمک‌ترین هم هست اما چیزی که او را جذاب‌تر می‌کند پارادوکس جالب و غیرمنتظره‌ای است که بین ظاهر ظریف و صدای خشن و مردانه‌اش وجود دارد. عبارت «خدای من» یکی از پرکاربردترین نقل‌قول‌های اسمیج و البته از معروف‌ترین دیالوگ‌های ترول‌ها است.

اسمیج کوچولو رگه‌هایی از خشونت را درون خودش دارد و گاهی به شدت تهاجمی رفتار می‌کند اما به صورت متضادی دوست دارد دلپذیر هم به نظر برسد. او علیرغم جثه‌ی ریزه‌میزه‌اش از قدرت بدنی زیادی برخوردار است و به خاطر استحکام شگفت‌انگیز موهایش به عنوان یکی از قوی ترین ترول‌ها شناخته می‌شود

این انیمیشن ماجرای موجودات کوچک و شادی به نام ترول است که خطر گیر افتادن در چنگال موجودات عبوسی به نام برگنس همیشه در کمین آن‌ها است.

از شرک تا بچه رییس؛ ۷ انیمیشن دنباله‌دار دریم‌ورکس که باید ببینید

۸- ارتباط دوست‌داشتنی پیگ با شخصیت «اوه»

نام انیمیشن: خانه (Home)

خانه (Home) سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: تیم جانسون

تیم جانسون صداپیشه: فرانک ولکر

فرانک ولکر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۲ از ۱۰۰

پیگ یکی از گربه های چاق، پشمالو و بانمک دریم ورکس است که به خاطر شکل دمش این نام که در انگلیسی به معنی «خوک» است را یدک می‌کشد. او در انیمیشن خانه محصول سال ۲۰۱۵ حضور داشت و به موجود بیگانه‌ای به نام «اوه» کمک می‌کرد همدلی بیش‌تری با مردم کره ی زمین داشته باشد و دست از آزار و اذیت آن‌ها بردارد.

پیگ گربه ای چاق با موهای سفید به همراه لکه های نارنجی و قهوه‌ای است که مثل سایر گربه های ملوس کره ی زمین، دوست دارد از سر و کول آدم‌ها بالا برود و به هات داگ هم علاقه‌ی ویژه ای دارد. پیک در سراسر فیلم دیالوگ خاصی ندارد اما تماشای تعامل او با «اوه» واقعا بانمک و تماشایی است و بیگانه‌ی عجیب داستان معمولا از حرکات این گربه چاق و پشمالو گیج می‌شود.

۷- بلت کمربند بانمک غارنشینان

نام انیمیشن: غارنشینان (The Croods)

غارنشینان (The Croods) سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: کرک دمیکو، کریس سندرز

کرک دمیکو، کریس سندرز صداپیشه: کریس سندرز

کریس سندرز امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۲ از ۱۰۰

بلت تنبل دست‌آموز گای (رایان رینولدز) در انیمیشن غارنشینان است که از آن برای بالا نگه داشتن شلوارش استفاده می‌کند و به همین دلیل هم به نام Belt یا کمربند شناخته می‌شود. چشم‌های فیروزه‌ای درشت و درخشان، لبخند دلنشین و دست های دراز تنها بخش کوچکی از جذابیت‌های این موجود پشمالوی بانمک است. بلت در غارنشینان دیالوگ خاصی ندارد اما از طریق یک آوای بسیار محبوب یعنی «دان داان دااان» رضایت و هیجانش نسبت به تصمیمات گای را نشان می‌دهد.

انیمیشن «غارنشینان ۲: عصر جدید» (The Croods 2: A New Age) به سرنوشت بلت و آشنایی او با گای اشاره‌ی کوچکی می‌کند. وقتی گای از خانواده‌اش دور می‌شود در یک درخت میوه به صورت کاملا اتفاقی بچه تنبلی را پیدا می‌کند که تصمیم می‌گیرد در ماجراجویی‌ها با خودش همراهش کند و از آن جایی که از آن به عنوان کمربند هم استفاده می‌کند نام بلت را بر او می‌گذارد.

بلت بعدها به رفیق جدانشدنی گای تبدیل می‌شود و در همه‌ی لحظه‌هایی که به دنبال بهشت موعود که نامش را آینده گذاشته، می‌گردد پسر ماجراجوی قصه را تنها نمی‌گذارد.

۳۷ فیلم رایان رینولدز از بدترین تا بهترین

۶- تئودور تمپلتون، نوزاد کت و شلوار پوش دریم ورکس

نام انیمیشن: بچه رئیس (The Boss Baby)

بچه رئیس (The Boss Baby) سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: تام مک گراث

تام مک گراث صداپیشه: الک بالدوین

الک بالدوین امتیاز IMDb فیلم: ۶.۳ از ۱۰

۶.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۳ از ۱۰۰

تقریبا هر زمان که یک نوزاد مدل‌های کوچک لباس های بزرگ‌سالان از جمله کت و شلوار را به تن می‌کند، شایان ستایش و قربان صدقه است، تئودور تمپلتون یا همان بچه رئیس معروف هم از این قاعده مستثنا نیست. تئودور یک کت و شلوار ایتالیایی مشکی به تن دارد که در ترکیب با موهای بلوند و چشم‌های درشت سبزش او را به یکی از شخصیت‌های بانمک دریم ورکس تبدیل کرده است.

اما یکی از جذابیت‌های شخصیت او مثل اسمیج ترول ها پارادوکسی است که بین چهره‌ی کودکانه‌ی معصوم و صدایش وجود دارد که دقیقا شبیه یک مرد بالغ است! البته گاهی بچه رئیس به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد و به جای دستور دادن و لجبازی مدام در نقش یک کودک معصوم فرو می رود که با قهقهه‌های دوست‌داشتنی و چشمان درشتش دل می‌برد.

۵- بی‌دندان؛ شخصیتی سریع، باهوش و ستودنی

نام انیمیشن: چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (How To Train Your Dragon)

چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (How To Train Your Dragon) سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: کریس سندرز، دین دبلوا

کریس سندرز، دین دبلوا صداپیشه: رندی تام

رندی تام امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۹ از ۱۰۰

بی‌دندان اژدهای دوست‌داشتنی و ستودنی هیکاپ بزرگ، باهوش و خشن است و با یک زخم بزرگ روی شانه‌اش ابتدا کمی ترسناک به نظر می‌رسد. این اژدها به دلیل توانایی‌اش در جمع کردن دندان‌هایش لقب بی‌دندان را یدک می‌کشد اما با همه‌ی این ویژگی‌ها یکی از بانمک‌ترین شخصیت‌های دریم ورکس است.

بی‌دندان عادت دارد هنگام احساس خطر چشم‌هایش را تنگ کند و مردمک هایش را به صورت خط نازک مشکی درآورد اما امان از وقتی که خوشحال است و می‌خواهد خودش را لوس کند، آن موقع است که مردمک هایش تا جایی که می‌شود گشاد می‌شود و با چشم‌های مشکی درخشانش مثل یک توله سگ کوچولو و معصوم به هیکاپ زل می‌زند.

بی‌دندان به عنوان موجودی که زمانی تصور می‌شد فرزند نامشروع «رعد و مرگ» است بیش از حد بامزه و دوست‌داشتنی است.

۱۳ اژدهای برتر سینما؛ از سیسو در «رایا و آخرین اژدها» تا اسماگ در «هابیت»

۴- جوجه آلباتروس، چهره‌ای از معصومیت

نام انیمیشن: بیلبی(Bilby)

بیلبی(Bilby) سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: پیر پریفل، جی پی سانس، لیرون توپاز

پیر پریفل، جی پی سانس، لیرون توپاز صداپیشه: دی بردلی بیکر

دی بردلی بیکر امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: اطلاعاتی در دسترس نیست

این انیمیشن کوتاه بر موجود ترسویی به نام بیلبی که از خانواده‌ی موش‌ها است تمرکز دارد. او در تلاش برای یافتن غذا و بقا به صورت اتفاقی جوجه ی پرنده‌ای به نام آلباتروس را پیدا می‌کند و او را از دست شکارچیان استرالیایی نجات می‌دهد. از این جا به بعد شاهد همراهی دلنشین او و این جوجه ی پشمالوی سفید هستیم.

چهره‌ی جوجه آلباتروس به اندازه‌ی دوست‌داشتنی و معصوم است که احتمالا همه‌ی مخاطبان کاری که بیلبی انجام می‌دهد را تایید از صمیم قلب آرزو می‌کنند جوجه در آرامش زندگی کند و هیچ وقت خطری تهدیدش نکند. بیلبی ابتدا علاقه‌ی چندانی به جوجه آلباتروس ندارد؛ چون باید با پیدا کردن غذا به بقای خودش کمک کند اما پس از تلاش ناموفق برای ترک جوجه، متوجه می‌شود نمی‌تواند از این موجود کوچولو دل بکند و تصمیم می‌گیرد از او مراقبت کند.

۳- استاد شیفو به اندازه‌ی خردمندی‌اش بانمک هم هست

نام انیمیشن: پاندای کونگ‌فوکار (Kung Fu Panda)

پاندای کونگ‌فوکار (Kung Fu Panda) سال انتشار: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: جان استیونسن

جان استیونسن صداپیشه: داستین هافمن

داستین هافمن امتیاز IMDb فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

چیزی که استاد شیفو را به یکی از بانمک‌ترین شخصیت‌های دریم ورکس تبدیل می‌کند این است که علیرغم این که بسیار کوچک و پیر است می‌تواند ضربات مهلک و سنگینی را به رقبایش وارد می‌کند. این پاندای قرمز، استاد ارشد کاخ جید است که به جنگجوی اژدها پو و بسیاری از جنگجوهای دیگر از جمله تای لانگ، کنگ‌فو آموزش می‌دهد.

استاد شیفو رفتاری عاقلانه، جدی و تا اندازه‌ای طعنه‌آمیز دارد. او همیشه خودش را درگیر مزخرفات پو نمی‌کند و گاهی به او کاملا بی اهمیت است؛ مثل ابتدای فیلم که هیچ علاقه‌ای نداشت به پاندای چاق داستان، هنرهای رزمی آموزش دهد.

۱۳ شخصیت شرور برتر در انیمیشن‌های دهه‌ی گذشته

۲- مورت یک دوست بامزه با اخلاق‌های عجیب و غریب

نام انیمیشن: ماداگاسکار (Madagascar)

ماداگاسکار (Madagascar) سال انتشار: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: اریک دارنل، تام مک گرت

اریک دارنل، تام مک گرت صداپیشه: اندی ریکتر

اندی ریکتر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۹ از ۱۰

۶.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۵ از ۱۰۰

مورت یک شخصیت مکمل در مجموعه فیلم‌های ماداگاسکار است که در مجموعه‌ی تلویزیونی «زنده باد شاه جولین» (All Hail King Julien) حضور بیش‌تری دارد زیرا این لمور موشی بزرگترین طرفدار شاه جولین در دنیای ماداگاسکار است. مورت با چشمان درشت، تک دندان بزرگ، خنده‌های هیستریک و صدای بلندش یکی از بانمک‌ترین شخصیت‌های مجموعه‌ی ماداگاسکار است.

البته این لمور موشی گاهی اوقات رفتارهای عجیب و غریبی هم از خودش نشان می‌دهد اما این موارد هم جذابیت‌های مورت را کم نمی‌کند.

۱- گربه‌ی چکمه‌پوش، بانمک و تندخو

نام انیمیشن: شرک ۲ (Shrek 2)

شرک ۲ (Shrek 2) سال انتشار: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: اندرو آدامسون، کلی ازبری

اندرو آدامسون، کلی ازبری صداپیشه: آنتونیو باندراس

آنتونیو باندراس امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۹ از ۱۰۰

گربه‌ی چکمه‌پوش نخستین بار سال ۲۰۰۴ در شرک ۲ ظاهر شد و مخاطبان را مجذوب کرد. این گربه‌ی بامزه با صدای آنتونیو باندراس کم‌کم به اندازه‌ای محبوب شد که سال ۲۰۱۱ صاحب فیلم اختصاصی خودش به نام «گربه‌ی چکمه‌پوش» (Puss in Boots) شد.

گربه‌ی چکمه‌پوش شخصیتی تندخو و بیش از حد دراماتیک دارد و خودش را خیلی خیلی جدی می‌گیرد. همه‌ی این ویژگی‌های رفتاری به طرز خنده‌داری با ظاهر این موجود کوچولو و پشمالو در تضاد است و به همین دلیلی هم به راحتی عنوان یکی از بانمک‌ترین شخصیت‌های دریم ورکس را به خودش اختصاص می‌دهد. نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که گربه‌ی چکمه‌پوش با چشمان درشت و معصومش می‌تواند هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار دهد.

فهرست ما با گربه‌ی چکمه‌پوش به پایان رسید و البته می‌دانیم که هنوز شخصیت‌های زیادی باقی ماندند. شما دوست دارید چه گزینه‌ای را به فهرست اضافه کنید؟

منبع: cbr

نوشته ۹ شخصیت بامزه انیمیشن‌های دریم ورکس اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala