«بچه‌های بد» با در اختیار داشتن ۴۰۰۸ سالن سینما ۲۴ میلیون دلار فروخت و باعث سقوط آزاد عضو تازه‌ی فرنچایز هری پاتر به جایگاه سوم شد. بودجه‌ی ساخت این انیمیشن ۶۹ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد شده و با توجه به فروش بین‌المللی ۶۳ و فروش کل ۸۷.۱ میلیون دلاری، ماجراجویی تازه‌ی دریم ورکس همین حالا هم هزینه‌های ساختش را تامین کرده است. جیمز اور مدیر توزیع داخلی یونیورسال «بچه‌های بد» را این گونه توصیف می‌کند: «بچه‌های بد یک سواری خانوادگی هیجان‌انگیز با شخصیت‌های تازه و داستانی هیجان‌انگیز است که مخاطبان سینما با پایان بهار و ورود به تابستان هفته‌ها و ماه‌ها آن را با آغوش باز می‌پذیرند».

غوغای «بچه‌های بد» در بدو ورود به باکس آفیس همراه با نظرات خوب منتقدان احتمالا دست به دست هم می‌دهد تا این فیلم در هفته‌های آینده هم فروش رویایی را تجربه کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تا زمان اکران «لایت‌یر» (Lightyear) اسپین آف تازه‌ی داستان اسباب‌بازی‌ در ماه ژوئن، پادشاه بلامنازع جذب خانواده‌ها به سالن‌های سینما باشد. داستان «بچه‌های بد» در سرزمینی خیالی اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها و حیوانات کنار هم زندگی می‌کنند. گروهی از حیوانات خلاف‌کار که با اعمالشان شرایط سختی را برای سایر شهروندان رقم زدند، ناگهان متحول می‌شوند و تصمیم می‌گیرند زندگی‌شان را در مسیر تازه‌ای قرار دهند اما همین تحول دردسرهای عجیبی ایجاد می‌کند. چهره‌های شاخصی مثل سم راکول، مارک مارون، آنتونی راموس، کریگ رابینسون و آکوافینا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند و فیلم توسط پیر پریفل کارگردان شده است.

تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای این انیمیشن امتیاز راتن تومیتوز ۸۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که اقبال نسبی «بچه‌های بد» را میان منتقدان نشان می‌دهد. انیمیشن قبلی دریم ورکس یعنی «بچه رئیس: کسب و کار خانوادگی» (The Boss Baby: Family Business) با فروش کل ۱۴۶.۷ میلیون دلاری عملکرد نسبتا موفقی داشت اما فروش ۸۷.۱ میلیون دلاری انیمیشن تازه‌ی دریم ورکس در هفته‌ی نخست اکران، نشان می‌دهد که احتمالا با یکی از فیلم‌های پرمخاطب یونیورسال استودیو در سال ۲۰۲۲ طرف خواهیم شد.

نقدهای اولیه‌ی انیمیشن «سونیک خارپشت ۲»؛ سرگرم‌کننده اما مشابه فیلم اول

اما جایگاه دوم باکس آفیس هفتگی را «سونیک خارپشت ۲» (Sonic The Hedgehog 2) به خود اختصاص داده که به نسبت فیلم‌های اقتباس شده از بازی‌های ویدیویی یک شگفتی تمام‌عیار به حساب می‌آید. قسمت اول ماجراجویی‌های این خارپشت آبی، پیش از همه‌گیری کرونا با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان مواجه شده بود که زمینه را برای ساخت دنباله‌ی سینمایی آن فراهم کرد. «سونیک خارپشت ۲» این آخر هفته ۱۵.۲۲ میلیون دلار فروش داشت و با احتساب فروش بین‌المللی ۱۴۲ میلیون دلاری، در سومین هفته‌ی اکرانش فروش کل ۲۸۷.۸۲ میلیون دلار را به نام خودش ثبت کرده که رقم قابل‌توجهی است. این فیلم به کارگردانی جف فاولر و نقش‌آفرینی جیم کری، ادریس البا، بن شوارتز است و ماجراجویی‌های تازه‌ی سونیک و دوستش تیلز را دنبال می‌کند.

سقوط «جانوران شگفت‌انگیز: اسرار دامبلدور» در دومین هفته‌ی اکرانش به جایگاه سوم جدول فروش هفتگی، نشانه‌ی نگران‌کننده‌ای برای مجموعه‌ی فیلم‌های جادوگری برادران وارنر است. فروش ۱۴ میلیون دلاری و افت شدید ۶۷ درصدی نشان می‌دهد اقبال مخاطبان به دنیای پرزرق‌وبرق جی. کی. رولینگ نسبت به سال‌های قبل به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. سومین قسمت مجموعه‌ی جانوران شگفت‌انگیز به کارگردانی دیوید ییتس و نقش‌آفرینی ادی ردمین، کاترین واترستون، دن فوگلر، آلیسون سودول، ازرا میلر، کلوم ترنر در راستای «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) است و ماجرای دخالت جادوگران در روند جنگ جهانی دوم را بررسی می‌کند.

«بچه‌های بد» ممکن است برتری نسبی بر سایر رقبایش داشته باشد اما نخستین فیلمی نیست که هفته‌ی اول اکرانش را تجربه می‌کند؛ «مرد شمالی» (The Northman) حماسه‌ی وایکینگی رابرت اگرز و «وزن غیرقابل‌تحمل استعداد عظیم» (The Unbearable Weight of Massive Talent) کمدی که نیکلاس کیج در آن ایفاگر نسخه‌ی داستانی خودش است، در بدو ورود به سالن‌های سینما با بازخوردهای متفاوتی روبه‌رو شدند و به ترتیب جایگاه‌های چهارم و پنجم فروش هفتگی را به خود اختصاص دادند. فروش نسبتا متوسط این آثار هنری نشان می‌دهد هالیوود هنوز هم ایده‌های تازه‌ای در سر دارد اما ظاهرا مخاطبان تمایل زیادی برای تماشای آن‌ها ندارند!

«مرد شمالی» با فروش ۱۲ میلیون دلار در ۳۲۳۴ سالن سینما و قرارگیری در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس، نتیجه‌ی فوق‌العاده‌ای را برای یک فیلم هنری در هفته‌ی نخست اکرانش رقم زد اما متاسفانه بودجه‌ی آن اصلا در حد و اندازه‌ی یک اثر هنری نیست و طبق گزارش‌ها ۹۰ میلیون دلار هزینه روی دست سازندگان گذاشته است. البته از هزینه‌های تبلیغاتی سرسام‌آور این فیلم هم نباید چشم‌پوشی کرد؛ مرد شمالی پوسترهایی با عکس الکساندر اسکاشگورد، نیکول کیدمن، اتآن‌هاواک و ویلم دافو در تایمز دارد. حماسه‌ی وایکینگی رابرت اگرز در قرن دهم میلادی در ایسلند به وقوع می‌پیوندد و روایتگر داستان شاهزاده‌ی جوانی است که به دنبال انتقام کشته شدن پدرش است.

«مرد شمالی» تا این لحظه امتیاز راتن تومیتوز ۸۹ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۸۳ از ۱۰۰ را به دست آورده که نشان می‌دهد منتقدان آن را دوست داشتند. لیزا بانل مدیر پخش داخلی فوکس فیچرز این فیلم را یک دستاورد هنری و یک پیروزی بزرگ توصیف و از همکاری با رابرت اگرز در این درام تاریخی ابراز خوشحالی کرده است.

«وزن غیرقابل‌تحمل استعداد عظیم» ساخته‌ی لاینزگیت با فروش ۷.۱ میلیون دلاری در جایگاه پنجم قرار دارد که به نسبت بودجه‌ی ساخت ۳۰ میلیون دلاری‌اش در حال حاضر جایگاه متزلزلی دارد. فیلم به کارگردانی تام گورمیکان و نقش‌آفرینی ستارگانی مثل نیکلاس کیج و پدرو پاسکال ماجراهای نیکلاس کیج در دنیایی خیالی را روایت می‌کند؛ او ستاره‌ی در حال افولی است که با پیشنهاد یک میلیون دلاری یک میلیاردر مکزیکی برای شرکت در جشن تولدش مواجه می‌شود، فارغ از این که دردسرهای زیادی در انتظار او و خانواده‌اش است. این کمدی متفاوت امتیاز راتن تومیتوز ۸۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۷ از ۱۰۰ را کسب کرده است.

جالب است بدانید استقبال مخاطبان مرد در نخستین هفته‌ی اکران از «وزن غیرقابل‌تحمل استعداد عظیم» و «مرد شمالی» خیلی خوب بوده؛ این دو فیلم به ترتیب ۶۸ و ۵۹ درصد از مخاطبان مرد را به سالن‌های سینما کشاندند، این در حالی است که زنان درصد بالاتری از مخاطبان فیلم‌های خانواده محور را تشکیل می‌دهند (میانگین ۵۵ درصد).

«همه چیز همه جا ناگهان» (Everything Everywhere All at Once) به کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت هم این هفته با افت ۱۲.۳ و درصدی فروش ۵.۴۲ میلیون دلار با دو پله سقوط در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت؛ با این اوصاف مخاطبان حتی با گذشت ۵ هفته هم علاقه‌ی زیادی به تازه‌ترین فیلم علمی- تخیلی A24 نشان ندادند. فیلم ماجرای یک مهاجر چینی را روایت می‌کند که توانایی سفر میان جهان‌های مختلف و ملاقات با نسخه‌های متفاوت خودش را پیدا می‌کند.

«شهر گمشده» (The Lost City) هم با افت ۲۹.۴ درصد، سقوط آزاد سه پله‌ای را تجربه کرد و در پنجمین هفته‌ی اکران با فروش ۴.۳۹ میلیون دلاری جایگاه هفتم را به خودش اختصاص داد. این فیلم به کارگردانی آرون نی و آدام نی و نقش‌آفرینی ساندرا بولاک، برد پیت، دنیل ردکلیف و چنینگ تیتوم توسط پارامونت پیکچرز تولید شده و روایتگر ماجراهای یک رمان‌نویس است که درگیر آدم‌ربایی می‌شود

جایگاه هشتم فهرست را «پدر استو» (Father Stu) با فروش ۳.۳۳۲ میلیون دلار به خودش اختصاص داده. امتیاز راتن تومیتوز ۴۳ از ۱۰۰ در هفته‌ی دوم اکران نشان می‌دهد منتقدان اثر تازه‌ی روزالیند راس را نپسندیدند و فروش پایین هم که از استقبال کم مخاطبان پرده برمی‌دارد.

اما نوبتی هم باشد نوبت «موربیوس» (Morbius) مارول است که در چهارمین هفته‌ی اکرانش با افت ۵۲.۴ درصدی نسبت به هفته‌ی گذشته دو پله سقوط را تجربه کرد و در جایگاه نهم قرار گرفت. این فیلم ابرقهرمانی این هفته تنها ۲.۲۵ میلیون دلار فروش داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۸۷.۴ میلیون دلاری تا این جای کار ۱۵۶.۵۷ میلیون دلار فروش داشته و حداقل بودجه‌ی ساخت ۸۳ میلیون دلاری‌اش را بازگردانده. موربیوس سومین فیلم از دنیای عنکبوتی سونی به حساب می‌آید و ماجرای آن درباره‌ی دانشمندی است که به نوعی بیماری خونی نادر مبتلا شده و تلاش می‌کند عطشش به آشامیدن خون را در خودش کنترل کند. این فیلم به کارگردانی دنیل اسپینوزا و نقش‌آفرینی جرد لتو به نسبت سایر آثار مارول تا این جا فروش ناامیدکننده‌ای را تجربه کرده که البته بخشی از آن با محبوبیت کم شخصیت موربیوس بازمی‌گردد. همچنین امتیاز راتن تومیتوز ۱۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۳۵ از ۱۰۰ آن نشان می‌دهد اصلا به مذاق منتقدان خوش نیامده.

در نهایت «آمبولانس» (Ambulance) فیلم اکشن و دلهره‌آور مایکل بی با حضور ستارگانی مثل جیک جیلنهال و یحیی عبدالمتین دوم با ۱.۸ میلیون دلار در جایگاه دهم قرار گرفت و تعقیب و گریز کلیشه‌ای آن چندان به دل مخاطبان نشست. این فیلم درباره‌ی دو برادرخوانده است که برای تامین مخارج جراحی همسر برادر کوچک‌تر وارد ماجرای پیچیده‌ی سرقت از بانک و تعقیب و گریز با یک آمبولانس به همراه یک پلیس مجروح و یک تکنسین اورژانس می‌شوند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بچه های بد

The Bad Guys ۱ ۲۴ ۲۴ سونیک خارپشت ۲

Sonic The Hedgehog 2 ۳ ۱۵.۲۲ ۱۴۵.۸۲ جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ۲ ۱۴.۰۱ ۶۷.۱۲۷ مرد شمالی

The Northman ۱ ۱۲ ۱۲ وزن غیرقابل تحمل استعداد عظیم

The Unbearable Weight of Massive Talent ۱ ۷.۱۷۵ ۷.۱۷۵ همه چیز همه جا ناگهان

Everything Everywhere All at Once ۵ ۵.۴۲ ۲۶.۹۴ شهر گمشده

The Lost City ۵ ۴.۳۹ ۸۵.۴۱ پدر استو

Father Stu ۲ ۳.۳۲ ۱۳.۸۷ موربیوس

Morbius ۴ ۲.۲۵ ۶۹.۱۷ آمبولانس

Ambulance ۳ ۱.۸ ۱۹.۱۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

