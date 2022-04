جانی دپ بیشتر عمرش را مقابل انظار عمومی گذرانده است. او که ابتدا سال ۱۹۸۷ با سریال «خیابان جامپ شماره‌ی ۲۱» (۲۱ Jump Street) از شبکه‌ی فاکس به شهرت رسید، مسیر حرفه‌ای موفقی را در هالیوود با مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» (Pirates of the Caribbean)، «دانی براسکو» (Donnie Brasco) و «ترس و نفرت در لاس‌وگاس» (Fear and Loathing in Las Vegas) ادامه داد.

در سال‌های اخیر اما دپ بعد از ازدواج با هرد درگیر جنجال‌ها و حاشیه‌هایی شد که تا به امروز که هرد را متهم به هتک حرمت کرده است، ادامه دارد.

در جلسات دادگاه دپ از کودکی‌اش گفته است و رابطه‌ی پرتلاطمی که با مادر و پدرش است؛ اینکه آن فضای خشن تا چه اندازه بر او و خواهران و برادرانش تأثیر گذاشت. او نهم ژوئن ۱۹۶۳ در اوِنزسبرگ کنتاکی به دنیا آمد، کوچک‌ترین عضو میان چهار خواهر و برادر دیگر بود. مادرش بتی سو ولز، پیشخدمت و پدرش جان کریستوفر دپ، مهندس راه و ساختمان بود.

خانواده‌ی جانی زمانی که هنوز او خیلی بچه بود، زیاد از یک جا به جایی دیگر می‌رفتند. او یک بار در گفت‌وگویی با اپرا وینفری گفت که تا پیش از پانزده سالگی در چهل خانه مختلف زندگی کرده بود.

دپ گفته است: «مادرم خیلی دوست داشت هی خانه عوض کند. یک بار از خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم رفتیم خانه‌ی بغلی.» دپ تقریباً هفت ساله بود که خانواده‌اش به فلوریدای جنوبی نقل مکان کردند. و دپ این وضعیت را برای خودش و خواهر و برادرهایش «طبیعی» توصیف می‌کند و می‌گوید که جز این، شکل دیگری از زندگی را نمی‌شناختند.

سال ۱۹۹۷، او در گفت‌وگویی با نشریه‌ی سلام (Hello!) به یاد آورد که وقتی دوازده ساله بود مادر و پدرش دائم در حال دعوا بودند و او در واقع هیچ تماسی با دنیای بیرون نداشت.

او گفت: «به محض اینکه صاحب گیتار شدم خودم را هر روز بعد مدرسه در اتاقم حبس می‌کردم و هیچ کاری نمی‌کردم جز گیتار زدن تا وقتی که بخوابم.»

سال ۱۹۸۷ وقتی دپ پانزده ساله بود، مادر و پدرش از هم جدا می‌شوند. بتی سو با مردی به نام رابرت پامر ازدواج می‌کند و دپ بعدها در یو‌اس‌ای‌ تودی او را «مردی واقعاً خونسرد» توصیف کرد که «نیمی از زندگی‌اش را در زندان گذراند.»

دپ سال ۱۹۸۳ کالیفرنیا را ترک می‌کند تا حرفه‌ی موسیقی‌اش را دنبال کند، و در نهایت به توصیه‌ی نیکلاس کیج جوان وارد دنیای بازیگری می‌شود.

در جریان دعوای حقوقی‌اش با امبر هرد، دپ از کودکی‌اش گفت و مدعی شد که او و برادر و خواهرهایش در کودکی به دست مادرشان مورد آزار و اذیت واقع می‌شدند.

او در این باره گفت: «او این توانایی را داشت که خیلی ظالم باشد، به اندازه‌ی هر آدم دیگری. و او بسیار خشن و تقریباً بی‌رحم بود.» و این به گفته‌ی دپ روی خواهر و برادر و پدرش تأثیر گذاشت.

دپ درباره‌ی میزان خشونت مادرش گفته است که ممکن بود هر لحظه یک «زیرسیگاری» به سمتت پرتاب شود و همچنین مدعی شد که مادرش گاهی با دست می‌زد تو سر بچه‌هایش و گاهی این کار را با «کفشی پاشنه‌بلند یا تلفن یا هر آنچه دم دست بود» می‌کرد.

این بازیگر ادعا کرد که تمام خانواده‌‌اش دائم دچار در یک حالت وحشت بودند و خواهر و برادرهایش خود‌به‌خود وقتی مادرش داشت از کنارشان رد می‌شد، چیزی را جلو خودشان سپر می‌کردند؛ چرا که هیچ‌کس نمی‌دانست هر آن چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

دپ در اظهاراتش در دادگاه اما پدرش را «مهربان»، «خجالتی» و «پرهیزکارانه» توصیف کرد. البته در دادگاه ادعا شده است که پدر دپ یک بار به دستور مادرش او را با کمربند کتک زده بود. وقتی پدرش خانواده را ترک کرد و مادرش وارد یک «افسردگی تاریک عمیق» شد، و یک‌بار از خودکشی‌ای که در سال‌های بلوغ او کرده بود، جان سالم به در برد. مادر دپ سال ۲۰۱۶ از دنیا رفت.

