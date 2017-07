ممکن است مدل کلاسیک Nintendo 64 ساخته شود

شرکت نینتندو به تازگی گواهی ثبت تازه‌ای برای دسته‌ی کنسول Nintendo 64 به ثبت رسانده است. اینترنت هم از یکی دو روز گذشته که این گواهی ثبت کشف شده، از هم پاشیده است و تصور می‌کند که نینتندو می‌خواهد مدل کلاسیک Nintendo 64 را عرضه کند.

قرار است تا چند ماه دیگر، کنسول کلاسیک دوم نینتندو یعنی SNES Classic وارد بازار شود. پیش از رونمایی کنسول SNES Classic هم یک گواهی ثبت جدید از دسته‌ی SNES پیدا شده بود. نینتندو اوایل هفته‌ی پیش، چند گواهی ثبت را به سازمان EUIPO در اروپا ارسال کرده است.

در کنار گواهی دسته‌ی کنسول Nintendo 64، شرکت نینتندو هم‌چنین گواهی‌های دیگری برای دسته‌های NES، SNES و Switch به ثبت رسانده است.

سال گذشته بود که نینتندو اولین کنسول خود یعنی Nintendo Entertainment System را در قالب یک کنسول کلاسیک به اسم NES Classic عرضه کرد. قرار است امسال این شرکت کنسول SNES Classic را عرضه کند. کاملا منطقی است که قدم بعدی برای نینتندو، عرضه‌ی مدل کلاسیک Nintendo 64 باشد.

کنسول Nintendo 64 رقیب پلی‌استیشن وان بود و به همراه این کنسول، گرافیک سه‌بعدی را در صنعت بازی همه‌گیر کرد.

بازی‌های بسیار خوبی برای Nintendo 64 عرضه شده است؛ بازی‌هایی مثل GoldenEye، Perfect Dark، Duke Nukem 64، Doom، The Legend of Zelda: Ocarina of Time، Super Mario 64، Star Fox 64، The Legend of Zelda: Majora’s Mask و Resident Evil 2 و Mario Kart 64.

بازی‌های این کنسول آن‌قدر بزرگ و خفن هستند که تصور نمی‌کنیم واقعا یک کنسول کلاسیک با این همه بازی خوب عرضه شود. فعلا تا انتشار اخبر بیشتر صبر می‌کنیم.

منبع: VG247

منبع متن: digikala