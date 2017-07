از همان زمانی که کنسول Nintendo Switch وارد بازار شد، هکرهای مختلفی شروع به کار روی آن کردند. این کنسول همراه، با سخت‌افزار قوی خود، اگر آنلاک شود، می‌تواند کاربردهای زیادی داشته باشد. معمولا زمان زیادی طول می‌کشد تا یک کنسول، هک شود، ولی اخیرا عده‌ای از هکرها ادعا کرده‌اند که توانسته‌اند به کرنل سیستم دسترسی پیدا کنند.

گروه هکری که اسم خودش را BigBlue Box گذاشته، توانسته است داده‌های کارتریج‌های کنسول سوییچ یا همان کارت‌های رام را استخراج کند. رام بازی‌های بزرگ نینتندو مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild یا Mario Kart 8 هم استخراج شده‌اند. البته هنوز نتوانسته‌ایم در فروم‌ها یا سایت‌های مختلف آن‌ها را برای دانلود پیدا کنیم و افراد، فعلا حاضر نیستند این فایل‌های غیرقانونی را به اشتراک بگذارند.

باید به این موضوع اشاره کنیم که این فایل‌ها، فعلا روی هیچ چیز قابل اجرا نیستند و ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد تا کنسول سوییچ برای اجرای رام‌ها، هک شود. با این حال، معمولا اولین قدم در هک کنسول‌ها، استخراج فایل‌های بازی آن‌هاست.

نینتندو بدون شک خیلی جدی مشغول بررسی وضعیت امنیتی کنسول خود است و مطمئنا حفره‌های امنیتی را با بروزرسانی‌ها، خواهد بست.

منبع: Nintendo Life

منبع متن: digikala