۳۳ فیلم مهم که برای اسکار ۲۰۲۳ شانس دارند

پس از کن، جشنواره‌ی فیلم ونیز از راه می‌رسد که بلوند (Blonde) اندرو دومینیک ممکن است پیش از پخش شدن در نت‌فلیکس، در آن به نمایش در بیاید. آیا آنا دی آرماس که دومینیک او را شگفت‌انگیز خوانده است، می‌تواند یک نامزدی اسکار به دست آورد؟

و بیایید گروه بازیگران خارق‌العاده‌ای که در داستان حماسی وایکینگ‌های رابرت ایگرز نقش‌آفرینی کرده‌اند را فراموش نکنیم؛ در مردشمالی (The Northman)، الکساندر اسکاشگورد نقش اصلی را ایفا می‌کند و توانسته‌ است تا به امروز ستایش فراوانی از منقدان دریافت کند.

فیلم زندگی‌نامه‌ای فبلمنز (The Fabelmans) هم که درامی دوره‌ای مربوط به دهه‌ی پنجاه میلادی است، با بازی میشل ویلیامز، پل دینو، ست روگن و دیوید لینچ، از همین حالا یکی از فیلم‌های موردعلاقه‌ی اسکار لقب گرفته‌ است.

آیا اشاره کردیم که فیلم اسکورسیزی-دی‌کاپریوی جدیدی در راه است و کارگردان برنده‌ی اسکار لا لا لند (La La Land) قرار است با فیلم جدیدی به نام بابیلون (Babylon) به سینماها بازگردد؟ در ادامه به ۳۳ فیلم سینمایی اشاره می‌کنیم که از مدعیان اصلی اسکار ۲۰۲۳ هستند.

۱. مرد شمالی

سومین فیلم سینمایی رابرت ایگرز تلاش کم‌نظیری کرده‌است تا بتواند درام حماسی به‌شدت دقیقی درباره‌ی وایکینگ‌ها را روایت کند. ستاره ی فیلم الکساندر اسکاشگورد که در فیلم نقش شاهزاده آلمث را ایفا می‌کند، عهد می‌بندد که انتقام پدر به قتل رسیده‌ی خود، با بازی ایتن هاک، را بگیرد و مادر دزدیده‌ شده‌ی خود، با بازی نیکول کیدمن، را نجات دهد.

ایگرز فیلم‌نامه‌ی فیلم را به همراه رمان‌نویس و شاعر ایسلندی، شیون، نوشته‌است. داستان براساس همان قصه‌ی محلی اسکاندیناویایی‌ای نوشته‌شده‌است که هملت تحت تاثیر آن نوشته شده. آنیا تیلور جوی، ویلم دفو، رالف اینسون و بیورک از دیگر بازیگران این درام دوره‌ای هستند که طی ۸۷ روز خسته‌کننده فیلم‌برداری شده‌است.

مرد شمالی با بودجه‌ای ۹۰ میلیون دلاری ساخته شده‌و از آن‌جایی که هاک مرد شمالی را با اینک آخرالزمان (Apocalypse Now) کوپولا مقایسه کرده‌است، بعید نیست که در اسکار سال بعد، مرد شمالی یکی از نامزدهای اصلی کسب جوایز باشد.

۲. قرمز شدن ( Turning Red )

این فیلم پیکسار که توانسته‌است نظر مثبت منتقدان را جلب نماید، داستان دختر جوانی اهل تورنتو را روایت می‌کند که هروقت عصبی می‌شود، تبدیل به پاندای قرمزی بزرگ می‌گردد. این فیلم را دمی شی کارگردانی کرده‌است و صداپیشه‌ی نقش اصلی آن روزالی چیانگ است.

یکی از منتقدان، قرمز شدن را این‌گونه توصیف کرده‌است: «فیلم احساسی، خیره‌کننده و لذت‌بخش است. پندهایی که می‌دهد، همان همیشگی‌ها هستند؛ چگونه با خودتان روراست باشید، چگونه به دوستان و خانواده‌ی خود افتخار کنید، ارزشمند بودن فرهنگ در تمام شکل‌های موجود و نیاز به خنده در زندگی. همه‌ی این پندها اما در قالبی جدید و تازه ارائه می‌شوند. پیکسار یکی از بهترین فیلم‌های خود را تولید کرده‌است که تنها درباره‌ی درد و رنج زیستن نیست، بلکه درباره‌ی لذت این رنج است.»

۳. آتش عشق (Fire of Love)

آتش عشق سارا دسا یک رویای مستندگونه است، با تصاویری شوکه‌کننده که یک زوج آتشفشان‌شناس به نام‌های مائورسی و کاتیا کرافت گرفته‌اند. فیلم در واقع از پیش آماده بوده و به فیلم‌ساز تحویل داده شده‌است. اگرچه کنار هم قرار دادن تصاویر گرفته‌شده به گونه‌ای که بتوانند تا این اندازه ضربان قلب مخاطب را بالا ببرند، کار آسانی نیست.

سازندگان، تصاویر و فیلم‌های بی‌شماری را از بین منابعی که به دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی مربوط بودند، جمع آوری کردند و از بین آن‌ها بعضی را انتخاب نمودند و کیفیت آن‌ها را بهبود بخشیدند و با کنار هم قرار دادن درست آن‌ها، توانستند پرتره‌ی جذاب خلق نمایند و تمام داستان خود را در زمان کوتاه ۹۰ دقیقه روایت کنند.

۴. الویس

آستین باتلر در این فیلم زندگی‌نامه‌ای باز لورمن، نقش الویس افسانه‌ای را ایفا می‌کند. فیلم در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۰ به نمایش در خواهدآمد و داستان مشهور شدن این خواننده را در کنار مدیربرنامه‌های بدنامش، کلنل تام پارکر که تام هنکس نقش آن را ایفا می‌کند، روایت می‌نماید.

ستاره‌ی روزهای اخیر سینما که با قدرت سگ (The Power of Dog) به شهرت رسید، کودی اسمیت-مک‌فی، در نقش ستاره‌ی موسیقی کانتری، جیمی راجرز، مقابل دوربین لورمن رفته‌است و اولیویا دی‌جانگ نقش همسر الویس را در این فیلم ایفا می‌کند. سم برومل، جرمی دونر و کریگ پیرس به همراه لورمن فیلم‌نامه را نوشته‌اند و لورمن در سرزمین مادری خود، استرالیا، آن را ضبط کرده‌است.

۵. سه هزار سال اشتیاق

جرج میلر برنده‌ی اسکار، برای فیلم جدید خود، اکثر گروهی که با آن‌ها در مد مکس: جاده خشم (Mad Max: Furry Road) همکاری کرده‌بود، دوباره دور هم جمع کرده‌است. در این فیلم تیلدا سوئینتن نقش محققی را ایفا می‌کند که با یک جن، با بازی ادریس آلبا، روبه‌رو می‌شود. جن پیشنهاد می‌کند که در ازای آزادی خود، سه آرزوی محقق را برآورده سازد.

این مکالمه‌ی آن‌ها که در هتلی در استانبول صورت می‌گیرد به نتایج غیرمنتظره‌ای ختم می‌شود. میلر سه هزار سال اشتیاق خود را که بسیار وابسته به دیالوگ‌هایش است، فیلم ضدمد مکس نامیده‌است. فیلم قرار بود در سپتامبر ۲۰۲۱ اکران شود، اما کرونا برنامه‌ها را بهم ریخت و اکران آن تا سال ۲۰۲۲ عقب افتاد.

۶. تیل (Till)

چینونی چوکوو نویسندگی و کارگردانی فیلم زندگی‌نامه‌ای درباره‌ی زندگی مامی تیل-مابلی، فعال حقوق بشر آمریکایی، را انجام داده‌است که در آن او، با بازی دنیل ددویلر، به دنبال به قتل رسیدن پسر ۱۴ ساله‌ی خود امت تیل، با بازی جالین هال، به دنبال عدالت می‌گردد.

فیلم بخش زیادی از اطلاعات خود را مدیون مستندی به نام داستان ناگفته‌ی امت تیل (The Untold story of Emmett Till) از کیث بوچامپ است که سال ۲۰۰۴ باعث شد دیوان عدالت آمریکا یک‌بار دیگر پرونده‌ی این نوجوان ۱۴ ساله را باز کند.

بوچامپ در این فیلم هم در نوشتن فیلم‌نامه همکاری کرده‌است. ووپی گلدبرگ، فرانکی فیسون و هلی بری از دیگر ستارگان این فیلم هستند که قرار است در ۲۱ ماه اکتبر اکران شود.

۷. فبلمنز

اسپیلبرگ برنده‌ی اسکار این‌بار داستان زندگینامه‌ی خودش را مقابل دوربین می‌برد. داستان فیلم در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی به وقوع می‌پیوندد. میشل ویلیامز و پل دینو نقش والدین اسپیلبرگ و ست روگن نقش عموی محبوب او را ایفا می‌کنند. دیوید لینچ و جولیا باتر هم در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند. اسپیلبرگ فیلم‌نامه‌ی کار را همراه با یکی از همکاران همیشگی خود، تونی کاشنر، نوشته‌است. فبلمنز ۲۳ نوامبر اکران خواهد شد.

۷. نخیر (Nope)

جردن پیل همین حالا هم برای فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی برو بیرون (Get Out) سال ۲۰۱۸ که نخستین تجربه‌ی کارگردانی‌اش بود، توانسته‌است اسکار را به خانه ببرد. فیلم دوم او هم توانست با جوایزی برای بازیگرانش همراه باشد و بی‌شک هواداران او منتظرند تا این افتخارات در فیلم سوم او نیز تکرار شود. داستان فیلم هنوز به طور کامل مشخص نشده‌است. در سومین فیلم پیل، دنیل کالویا، کک پالمر و استیون یون نقش‌آفرینی می‌کنند. نخیر در ۲۲ جولای اکران خواهد شد.

۸. بلوند

آیا نت‌فلیکس به اوج می‌رسد؟ اندرو دامینیک فیلم‌نامه را از رمان جویس کارول اوتس اقتباس کرده‌است. اوتس پس از دیدن فیلم تبدیل به یکی از طرفداران آن شد و از اقتباس دامینیک راضی بود. در فیلم هم مانند کتاب هفتصد صفحه‌ای اوتس، افرادی که در زندگی مونرو حضور دارند، تنها با نام مستعار معرفی می‌شوند.

دی آرماس در مصاحبه‌ای گفته است که برای نزدیک کردن صدای خود به مونرو، کاملا شکنجه شده‌است. دامینیک هم در مصاحبه‌ای پس از این که دی آرماس را شگفت‌انگیز نامیده‌است، افزوده: «تنها چیزی که هیچ‌کس قرار نیست از آن شکایت کند، بازی آنا دی آرماس در نقش مرلین مونرو است.»

۹. ستاره‌ها هنگام ظهر ( The Stars at Noon )

اقتباس مورد انتظار کلیر دنیس از رمان دنیس جانسون، برای نخستین‌بار در جشنواره ی فیلم کن به نمایش در خواهدآمد. داستان فیلم هنگام انقلاب ۱۹۸۴ نیکاراگوئه روایت می‌شود که در آن جو آلوین در نقش یک تاجر انگلیسی مرموز با یک روزنامه‌نگار آمریکایی با بازی مارگارت کوآلی که در حال گزارش کردن انقلاب است، آشنا می‌شود.

رابرت پتینسون هم قرار بود یکی از ستاره‌های فیلم کلیر باشد که به خاطر حضور در بتمن، نتوانست به این پروژه برسد. فیلم‌برداری فیلم کلیر در دسامبر ۲۰۲۱ در پاناما به اتمام رسید و تاریخ اکران آن، پس از به نمایش در آمدن در کن، اعلام خواهد شد.

۱۰. خیال‌بافی مونیج ( Moonage Daydream )

دیوید بویی یکی از محدود ستارگان راکی است که طی چند سال اخیر، مستند مناسبی از زندگی‌اش ساخته نشده‌است، اما این حقیقت به زودی تغییر خواهد کرد. برت مورگان پنج سال صرف کار کردن روی این فیلم کرده‌است، فیلمی که تمرکز آن بر گذار بویی از چهارچوب‌های هنری مختلف می‌باشد؛ از موفق‌ترین موسیقی او از نظر اقتصادی تا تلاش‌های او در سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی. مورگان پیش از این هم در سال ۲۰۰۰ نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم مستند شده‌است و بعید نیست که یک‌بار دیگر بتواند چنین کند.

۱۱. منو (The Menu)

نام آدام مک‌کی در بین تهیه‌کنندگان فیلم منو به چشم می‌خورد و مارک میلود که سابقه‌ی درخشانی در تلویزیون دارد، آن را کارگردانی کرده‌است. آنا تیلور جوی و نیکولاس هولت در نقش زوج جوانی در این فیلم حضور پیدا می‌کنند که برای بازگشایی یک رستوران در جزیره‌ای دورافتاده، برای تست غذاهای یک سرآشپز معروف با بازی رالف فاینس، به آن‌جا می‌روند. پس از این‌که میل آن‌ها توسط بعضی غذاهای خاص با مواد اولیه‌ی عجیب برطرف می‌شود، داستان پیچش‌های غیرمنتظره‌ی خود را رو می‌کند.

۱۲. کارگزار بازار سهام (Broker)

کارگردان دزدان فروشگاه (Shoplifters) هیروکازو کوره-ادا درامی درباره‌ی یک کارگزار با نیات خوب با بازی ستاره‌ی فیلم انگل (Parasite) را روی پرده‌ی نقره‌ای خواهد آورد. این فیلم در جشنواره‌ی کن به نمایش در خواهدآمد و با رقیبان بر سر نخل طلا به رقابت خواهد پرداخت. دزدان فروشگاه پیش از این توانست نامزدی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را به دست آورد و بعید نیست که این فیلم امسال نماینده‌ی ژاپن در اسکار باشد.

۱۳. قاتلان ماه گل ( Killers of the Flower Moon )

نخستین همکاری اسکورسیزی با کمپانی اپل یک وسترن ۲۰۰ میلیون دلاری است که دی‌کاپریو، دنیرو و فریزر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. جسی پلمونز هم، پس از قدرت سگ، در وسترنی دیگر نقش‌آفرینی خواهد کرد. داستان فیلم در دهه‌ی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی به وقوع می‌پیوندد.

فیلم اقتباسی است از کتاب غیرداستانی دیوید گران به نام قاتلان ماه گل: قتل‌های اساگا و تولد اف‌بی‌آی. دنیرو در این فیلم نقش ویلیام هیل، مظنون اصلی پرونده‌ی تحقیقاتی اف‌بی‌آی در قتل‌های اساگا را ایفا می‌کند و دی‌کاپریو در نقش خواهرزاده‌ی او که با یک زن اساگایی ازدواج کرده‌است به نقش‌آفرینی می‌پردازد. پلمونز در نقشی ظاهر می‌شود که در اصل برای دی‌کاپریو در نظر گرفته شده‌بود؛ کارآگاه اف‌بی‌آی، تام وایت.

۱۴. او گفت (She Said)

کری مولیگان نامزد اسکار و زویی کازان نامزد امی در کنار هم در نقش خبرنگاران نیویورک‌تایمز در درام پیش‌رو نقش‌آفرینی می‌کنند. این فیلم براساس داستان واقعی چگونگی شکل‌گیری جنبش من نیز (MeToo) براساس کتاب پرفروش او گفت: پخش کردن داستان آزار و اذیت جنسی که باعث شعله‌ورشدن یک جنبش شد، ساخته شده‌است.

تمرکز فیلم بیش از این که بر هاروی واینشتاین یا رسوایی باشد، بر گروه زنان روزنامه‌نگاری است که پیش از پخش کردن این داستان توسط مراجع قانونی تهدید می‌شوند. او گفت روندی شبیه به فیلم برنده‌ی اسکار، اسپات‌لایت (Spotlight)، دارد. این فیلم را ماریا شریدر کارگردانی کرده‌است و فیلم‌نامه‌ی آن را ربکا لنکیویز نوشته‌است.

۱۵. بابیلون

دیمین شزل وقتی با لا لا لند اسکار بهترین کارگردانی را برد، تبدیل به جوان‌ترین هنرمندی شد که توانسته است این اسکار را به خانه ببرد. حالا شزل قرار است فیلمی پرستاره را به سینماها بیاورد که بزرگ‌ترین ستارگانش برد پیت و مارگو رابی هستند.

اگرچه شزل هیچ سرنخی از داستان پخش نکرده است، اما به نظر می‌رسد فیلم او درامی دوره‌ای است، من باب گذار هالیوود از سینمای صامت به سمت سینما صدادار. رابی در این فیلم جایگزین اما استونی شد که به دنبال برنامه‌های دیگر، نتوانست نقش اصلی این فیلم را برعهده بگیرد.

۱۶. لایتیر (Lightyear)

انیمیشن مشترک دیزنی و پیکسار تمرکز خود را بر یکی از دوست‌داشتنی‌ترین شخصیت‌های انیمیشن داستان اسباب‌بازی‌ (Toy Story) یعنی بازلایتیر گذاشته‌است. در این فیلم با فضانوردی آشنا می‌شویم که باعث شد عروسک بازلایتیر ساخته شود.

برای ساخته شدن این انیمیشن، کارگردان آن، آنگس مک‌لین، چیزی را گردهم آورده‌است که به آن تیم رویایی می‌گوید. کریس اوانز در این انیمیشن نقش فضانوردی را ایفا می‌کند که برای نجات دادن همکاران خود که بر سیاره‌ای دیگر فرود آمده‌اند، اقدام می‌کند.

۱۷. می‌خوام با کسی برقصم ( I Wanna Dance with Somebody )

این فیلم زندگی‌نامه‌ای به داستان زندگی ویتنی هیوستون از زمان شروع کارش در آلمان تا موفقیت‌های بین‌المللی وی می‌پردازد. نایومی آکی نقش هیوستون را ایفا می‌کند و اشتن سندرز در نقش همسر سابق هیوستون مقابل دوربین رفته‌است.

فیلمنامه‌ی فیلم و تهیه‌کردن آن برعهده‌ی نویسنده‌ی فیلم‌های برنده‌ی اسکار حماسه‌ی کولی (Bohemian Rhapsody)، نظریه همه‌چیز (The Theory of Everything) و تاریک‌ترین ساعت (Darkest Hour)، آنتونی مک‌کارتن، بوده‌است. کسی لمونز کارگردانی فیلم را انجام داده‌است.

۱۸. جهان عجیب (Strange World)

جهان عجیب دیزنی داستان خانواده‌ی کلید را روایت می‌کند که به سرزمینی کشف‌نشده سفر می‌کنند و در آن‌جا موجودات خیالی‌ای را می‌بینند که هنوز کشف نشده‌اند. یکی از کارگردان‌های این انیمیشن، کارگردان نامزد اسکار، دان هال، است که با رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon) توانست نامزد اسکار شود. فیلم‌نامه‌ی این انیمیشن را هم کویی گوین نوشته‌است. جهان عجیب در ۲۳ نوامبر اکران خواهد شد.

۱۹. حاضر شدن ( Showing Up )

میشل ویلیامز نامزد اسکار و برنده‌ی امی با کارگردان نخستین گاو (First Cow) هم‌تیمی شده‌است تا چهارمین همکاری او با کلی ریچاردت رقم بخورد. نخستین اکران این فیلم در حشنواره‌ی کن خواهد بود. در خلاصه داستان فیلم آمده‌است که یک مجسمه‌ساز سعی دارد بین زندگی خلاقانه‌ی خود و درام‌های روزانه‌ی خانواده و دوستانه‌ی خود اعتدال ایجاد کند.

ریچاردت فیلم‌نامه‌ی فیلم را با جان ریموند نوشته‌است. ویلیامز و ریچاردت، پیش از این، در فیلم‌های وندی و لوسی (Wendy & Lucy)، میان‌بر میک (Meek’s Cutoff) و برخی زنان (Certain Women) با هم همکاری کرده‌اند. تاریخ دقیق اکران این فیلم هنوز مشخص نیست.

۲۰. پینوکیو (Pinocchio)

گی‌یرمو دل‌توروی برنده‌ی اسکار این‌بار به سراغ انیمیشن رفته است تا تصورات خود از پینوکیو را در نت‌فلیکس به مخاطبان ارایه کند. دل تورو این فیلم را همراه با مارک گاستافسون کارگردانی کرده‌است و موسیقی آن را الکساندر دسپلات ساخته است.

ایوان مک‌گرگور در این موزیکال، نقش سباستین جی. کریکت، راوی این داستان خیالی را ایفا می‌کند. سایر بازیگران این فیلم ستاره‌های دیگری مانند کریستوفر والتز، تیلدا سوئینتون و کیت بلانشت هستند. این فیلم در ماه دسامبر از نت‌فلیکس پخش خواهد شد.

۲۱. بتمن (The Batman)

بتمن مت ریوز قرار است اولین قسمت از مجموعه فیلم‌های جدیدی باشد که در آن‌ها رابرت پتینسون در نقش بتمن حضور پیدا خواهد کرد. اگرچه بتمن به اندازه ی شوالیه‌ی تاریکی خوب نیست، اما می‌تواند از نامزدهای اصلی بخش جلوه‌های ویژه، تصویربرداری و سایر بخش‌های فنی باشد. گریگ فریزر که مدیر تصویربرداری فیلم است، پیش از این توانسته‌است با فیلم تل‌ماسه (Dune) یک اسکار رابه کارنامه ی خود اضافه کند.

۲۱. آپولو ۱۰ و نیم: دوران کودکی در فضا (Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood)

تمرکز انیمیشن ریچارد لینکلیتر بر یک کودک ۱۰ ساله است که در هیوستون ۱۹۶۹، در اوج رقابت‌های فضایی، زندگی می کند و آرزو دارد زندگی خود را ترک کند و به ماه برود. این فیلم از سبک انیمیشن‌سازی خاصی بهره می‌برد و جیک بلیک، میلو کوی، گلن پاول و زکری لوی از صداپیشگان آن هستند. لینکلیتر با این فیلم می‌تواند نخستین نامزدی اسکار خود در رشته‌ی انیمیشن را به دست آورد.

۲۲. پادشاه زن (The Woman King)

وایولا دیویس برنده‌ی اسکار در این فیلم که بر اساس داستان واقعی است در نقش ژنرال نانیسکا مقابل دوربین رفته‌است؛ کسی که در قرن هجدهم، در قلمرو پادشاهی داهومی، ارتشی که کاملا متشکل از زنان بود را رهبری می‌کرد. این حماسه‌ی تاریخی توسط جینا پرینس-بیته‌وود کارگردانی شده‌است و فیلم‌نامه‌ی نهایی آن را هم پرینس-بیته‌وود به همراه دانا استیونز نوشته‌است. تاریخ اکران این فیلم ۱۶ سپتامبر اعلام شده‌است.

۲۳. نویز سفید (White Noise)

آدام درایور پس از این که برای داستان ازدواج (Marriage Story) توانست نامزد اسکار شود، حالا در فیلمی دیگر به کارگردانی نوا بامباخ نقش‌آفرینی کرده‌است. این درام که از نت‌فلیکس پخش خواهدشد، درایور را در نقش یک استاد دانشگاه به نام جک گلادنی به مخاطب نشان خواهد داد که به مقابله با سمومی که بر اثر تصادف یک قطار در هوای شهر پخش شده‌است می رود.

گرتا گرویگ در این فیلم نقش همسر درایور را بازی می‌کند. بامباخ نویز سفید را براساس رمانی با همین نام از دن دلیلو که سال ۱۹۸۵ منتشر شده‌است نوشته و تاریخ اکران فیلم هنوز مشخص نیست.

۲۴. زمان آرماگدون ( Armageddon Time )

در این درام جیمز گری که یک خودزندگی‌نامه است، جرمی استرانگ، آن هاتاوی و آنتونی هاپکینز به عنوان خانواده‌ی او نقش‌آفرینی می‌کنند. گری پیش از این با فیلم‌های محوطه ( The Yards )، شب مال ماست (We Own the Night)، دو عاشق (Two Lovers) و مهاجر ( The Immigrant ) در رققابت نخل طلای کن حاضر بوده‌است.

آخرین فیلم او، به سوی ستارگان (Ad Astra)، برای نخستین‌بار، سال ۲۰۱۹، ۲۵ سال پس از این که او برای نخستین فیلم خود اودسای کوچک (Little Odessa) توانست شیر نقره ای را از این جشنواره بگیرد، در جشنواره‌ی فیلم ونیز به اکران درآمد.

۲۵. پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد ( Black Panther: Wakanda Forever )

رایان کوگلر نویسندگی و کارگردانی دومین قسمت از فیلمی را برعهده دارد که قسمت نخست آن رکوردهای فراوانی را جابه‌جا کرد. داستان فیلم مخفی نگه داشته شده‌است، اگرچه یکی از بازیگران فیلم، لوپیتا نیونگ، پیش‌تر اعلام کرده‌است که قسمت دوم از اساس با قسمت نخست متفاوت است، به‌خصوص که نقش اصلی فیلم، چادویک بوزمن، فوت کرده‌است.

قسمت قبلی پلنگ سیاه توانست هفت نامزدی اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم را به دست آورد و دو اسکار بهترین طراحی لباس و بهترین موسیقی متن را به خانه ببرد. تاریخ اکران فیلم ۱۱ نوامبر اعلام شده‌است.

۲۶. بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

نویسنده و کارگردان فیلم‌های در بروژ ( In Bruges ) و هفت روانی (Seven Psychopaths)، مارتین مک‌دونا، دوباره با کالین فارل در یک تیم قرار گرفته‌است تا داستان دو دوست قدیمی با بازی کالین فارل و برندان گلیسن را روایت کند که دوستی آن‌ها طی بحرانی از هم می‌پاشد.

از آن‌جایی که مک‌دونا، پیش از این، برای کارگردانی و نویسندگی فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) نامزد اسکار شده‌است و ستارگان اصلی فیلم او، فرانسیس مک‌دورمند و سم راکول، توانستند اسکار را به خانه ببرند، فیلم جدید او هم می‌تواند یکی از شرکت‌کنندگان اصلی اسکار باشد. مک‌دونا هم‌چنین، پیش از این، توانسته است، سال ۲۰۰۶، اسکار را برای فیلم کوتاه شش تیرانداز (Six Shooter) به دست آورد.

۲۷.باردو (Bardo)

فیلم کمدی الخاندرو اینیاریتو با بازی دنیل خیمنز در نقش یک مستندساز و روزنامه‌نگار مکزیکی که به سرزمین مادری خود بازمی‌گردد تا با هویت حقیقی، روابط خانوادگی و گذشته و حال کشور زادگاهش روبه‌رو شود، اواخر امسال از طریق نت‌فلیکس پخش خواهد شد.

باردو فیلمی است که در آن اینیاریتو، پس از ۲۰ سال، دوباره به زادگاهش بازگشته و تمام فیلم را در آن‌جا ضبط نموده‌است. اینیاریتو که تاکنون پنج مرتبه برنده‌ی اسکار شده‌است، بی‌شک یکی از شرکت‌کنندگان اصلی این جشنواره است. مدیر فیلم‌برداری این فیلم داریوش خنجی است.

۲۸. مسیر باد (The Way of the Wind)

ترنس مالیک این‌بار به سراغ زندگی‌نامه‌ی مسیح رفته‌ است. گیزا روریگ، ستاره‌ی فیلم پسر شائول (Son of Saul)، نقش مسیح را در این فیلم ایفا می‌کند و مارک رایلنس در نقش شیطان در این فیلم حضور خواهد داشت. بن کینگزلی، جوزف فاینس و تافیک بارهم از دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلم مالیک که پیش‌تر با نام سیاره‌ی پیشین (The Last Planet) شناخته می‌شد، دو سال است که در مراحل پس‌تولید قرار دارد.

۲۹. شوالیه (Chevalier)

این فیلم یک موزیکال زندگی‌نامه‌ای خواهد بود و در آن کلوین هریسون نقش یک ویالونیست و آهنگساز را ایفا می‌کند که توسط رقیبان کنار زده شده‌است. لوسی بوینتون، سامارا ویوینگ و مینی درایور از دیگر بازیگران این فیلم هستند. استفن ویلیامز این فیلم را کارگردانی کرده‌است و فیلم‌نامه‌ی آن را استفانی رابینسن نوشته‌ است.

۳۰. موفق باشی لیو گرانده (Good Luck to You, Leo Grande)

این فیلم که در جشنواره‌ی ساندنس غوغا به پا کرد، قرار است در ۱۷ ژوئن از شبکه‌ی اینترنتی هولو (Hulu) پخش شود. در این فیلم اما تامپسون نقش یک معلم مدرسه‌ی بازنشسته را ایفا می‌کند که وارد روابطی پیچیده با مردی جوان می‌شود. کارگردان و تهیه‌کننده‌ی این فیلم سوفی هید است و درخشش دریل مک‌کورمک در این فیلم به دل هواداران نشسته‌است.

۳۱. پسر (The Son)

اگرچه این فیلم یک قسمت دوم نیست، اما آنتونی هاپکینز که در فیلم پدر (The Father) فلوریان زلر درخشید و توانست دومین اسکار بازیگری خود را به‌دست آورد، باز هم در فیلمی دیگر با او همکاری کرده‌است. زلر باز هم اقتباسی از یکی از نمایشنامه‌های خود انجام داده‌است.

هیو جکمن، ونسا کربی و لارا درن از دیگر بازیگران این فیلم هستند. زلر برای پدر که نخستین فیلمش به عنوان کارگردان بود، توانست اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به دست آورد. تاریخ اکران فیلم هنوز مشخص نشده‌است.

۳۲. تار (TÁR)

کیت بلانشت در فیلم زندگینامه‌ای تاد فیلد، نقش لیدیا تار، نخستین زنی که توانست در آلمان رهبری یک ارکسترای بزرگ را برعهده بگیرد، را ایفا می‌کند. فیلد علاوه بر کارگردانی، نوبیسندگی و تهیه‌کنندگی فیلم را هم برعهده دارد.

هیلدور گودنادوتیر، نخستین زنی که توانست اسکار بهترین موسیقی متن را برای فیلم جوکر (Joker) به دست‌آورد، آهنگسازی این فیلم را برعهده دارد. فیلد با این فیلم، پس از بیش از ۱۵ سال، دوباره به سینما بازگشته‌است؛ آخرین فیلم او، بچه‌های کوچک (Little Children)، که سال ۲۰۰۶ اکران شد، توانست سه نامزدی اسکار به دست‌آورد.

۳۳. آواتار ۲ (Avatar 2)

بعد از گذشتن ۱۳ سال از اکران شدن نخستین قسمت آواتار، بالاخره قسمت دوم آن منتشر خواهد شد. این فیلم همین حالا با اخباری که از ستارگان آن، سیگورنی ویور و کیت وینسلت، منتشر شده‌است، توانسته هیاهوی فراوانی به پا کند. آن‌گونه که از کامرون انتظار می‌رود، آواتار ۲ قرار است درهای جدیدی را به روی سینما و تکنیک‌های سینمایی بگشاید.

منبع: indiewire

