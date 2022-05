«دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» از نظر خط داستانی در ادامه‌ی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» قرار دارد که با فروش کل ۱.۸۹ میلیارد دلاری از رکوردداران مارول است. سم ریمی مغز متفکر سه‌گانه‌ی اصلی مرد عنکبوتی، کارگرانی این فیلم را هم بر عهده دارد. ماجرا درباره‌ی جراح مغز و اعصابی به نام استیون استرنج (بندیکت کامبربچ) است که پس از انجام یک طلسم خطرناک، به جهان‌های چندگانه سفر می‌کند تا با یک دشمن تازه‌ی مرموز و نسخه‌های دیگر خودش روبه‌رو شود. به جز کامبربچ بازیگران دیگری مثل چیویتل اجیوفور در نقش کارل موردو، الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ، بندیکت وانگ در نقش وانگ و خوچیتل گومز در نقش آمریکا چاوز (نوجوانی که توانایی سفر در جهان‌های چندگانه را دارد) هم حضور دارند. این فیلم تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۷۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۰ از ۱۰۰ را به نام خود ثبت کرده است. نظرات انتقادی متفاوتی نسبت به آخرین فیلم دنیای سینمایی مارول وجود دارد، برای مثال منتقدان ورایتی آن را تجربه‌ای «سرگرم‌کننده و در عین حال طاقت‌فرسا» خواندند.

۹ نقش آفرینی برتر بندیکت کامبربچ؛ از «دکتر استرنج» تا «قدرت سگ»

«بچه‌های بد» (The Bad Guys) به عنوان تازه‌ترین انیمیشن دریم ورکس با فروش داخلی ۶.۸۹ میلیون دلار در چهارمین هفته‌ی اکران جایگاه دومش را حفظ کرد که با احتساب فروش بین‌المللی ۹۹.۲۷ میلیون دلاری، فروش کلی ۱۶۵.۵۵میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرده است. داستان این انیمیشن در سرزمینی خیالی اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها و حیوانات کنار هم زندگی می‌کنند. گروهی از حیوانات خلاف‌کار که با اعمالشان شرایط سختی را برای سایر شهروندان رقم زدند، ناگهان متحول می‌شوند و تصمیم می‌گیرند زندگی‌شان را در مسیر تازه‌ای قرار دهند اما همین تحول دردسرهای عجیبی ایجاد می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای بچه‌های بد امتیاز راتن تومیتوز ۸۷ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس همچنان به «سونیک خارپشت ۲» (Sonic the Hedgehog 2) اختصاص دارد. فیلم تازه‌ی پارامونت پیکچرز در ششمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۴.۵۵ میلیون دلاری را تجربه کرد. «سونیک خارپشت ۲» با احتساب فروش بین‌المللی ۱۷۹.۵۰ میلیون دلاری، فروش کل ۳۵۵.۲۰ میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرد. قسمت اول ماجراجویی‌های این خارپشت آبی، پیش از همه‌گیری کرونا با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان مواجه شده بود که زمینه را برای ساخت دنباله‌ی سینمایی آن فراهم کرد. این فیلم به کارگردانی جف فاولر و نقش‌آفرینی جیم کری، ادریس البا، بن شوارتز است و ماجراجویی‌های تازه‌ی سونیک و دوستش تیلز را دنبال می‌کند.

۱۰ فیلم ترسناک اقتباسی برتر که بر اساس داستان‌های استیون کینگ نیستند!

جایگاه چهارم جدول باکس آفیس هفتگی به فیلم ترسناک تازه نفسی اختصاص دارد که نخستین هفته‌ی اکرانش را با شکست مفتضحانه‌ای پشت سر گذاشت. «آتش‌افروز» (Firestarter) به کارگردانی کیت توماس اقتباسی از رمان دلهره‌آور استیون کینگ است و بازسازی فیلمی به همین نام محصول سال ۱۹۸۴ به حساب می‌آید. بازیگرانی مثل زک افران، رایان کیرا آرمسترانگ، سیدنی لمون و کرتوود اسمیت در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند. آتش‌افروز در بدو ورود با در اختیار داشتن ۳۴۱۲ سالن سینما فروش داخلی ۳.۸۲ و فروش بین‌المللی ۲.۰۵ میلیون دلاری را تجربه کرد.

فیلم ترسناک تازه‌ی زک افران نه به دل منتقدان نشست و نه مخاطبان پر و پا قرص این ژانر را جذب کرد. امتیازهای راتن تومیتوز ۱۲ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۳۲ از ۱۰۰ نشان می‌دهد منتقدان حسابی از آن دل‌زده شدند و امتیاز IMDb 4.6 هم اقبال کم «آتش‌افروز» میان مخاطبان را به اثبات می‌رساند. اوون گلیبرمن منتقد ورایتی در این باره نوشت: «همه چیز مثل «لوگان» (Logan) برگزار می‌شود اما ریتم یکنواخت‌تری دارد که برای پخش استریمی ایجاد شده است».

«آتش‌افروز» توسط یونیورسال پیکچرز توزیع شد و هم زمان با اکران در سالن‌های سینما از طریق سرویس پخش پیکاک هم منتشر شد؛ با این اوصاف مخاطبان اندک دلایلشان برای تماشای این فیلم سینمایی کم‌فروغ در سالن‌های سینما را هم از دست دادند. «آتش‌افروز» ماجرای دختر ۱۱ ساله‌ای به نام چارلی (رایان کیرا آرمسترانگ) را دنبال می‌کند که با توانایی‌های فراطبیعی می‌تواند محیط اطرافش را به آتش بکشد. این توانایی هولناک با مراقبت پدرش اندی (زک افران) تا اندازه‌ای قابل کنترل است اما ماجرا از جایی پیچیده می‌شود که یک سرویس مخفی تصمیم می‌گیرد از چارلی برای تهیه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کند.

«همه چیز همه جا ناگهان» (Everything Everywhere All at Once) به کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت هم این هفته جایگاه پنجمش را حفظ کرد اما با فروش آخر هفته‌ی ۳.۳۰ میلیون دلاری نسبت به هفته‌ی گذشته ۶.۴ درصد افت داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۴.۷۱ میلیون دلاری تا این جای کار ۵۱.۸۲ میلیون دلار فروخته است. فیلم ماجرای یک مهاجر چینی را روایت می‌کند که توانایی سفر میان جهان‌های مختلف و ملاقات با نسخه‌های متفاوت خودش را پیدا می‌کند.

«جانوران شگفت‌انگیز: اسرار دامبلدور» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) این هفته با دو پله سقوط به جایگاه ششم رسید و در پنجمین هفته‌ی اکران ۲.۴۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت. این فیلم به عنوان آخرین قسمت از مجموعه‌ی پیش‌درآمد هری پاتر، با استقبال ناامیدکننده‌ای مواجه شد. سومین قسمت مجموعه‌ی جانوران شگفت‌انگیز به کارگردانی دیوید ییتس و نقش‌آفرینی ادی ردمین، کاترین واترستون، دن فوگلر، آلیسون سودول، ازرا میلر، کلوم ترنر در ادامه‌ی «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) قرار دارد و ماجرای دخالت جادوگران در روند جنگ جهانی دوم را بررسی می‌کند.

«شهر گمشده» (The Lost City) هم با افت ۳۷.۴ درصدی، در هشتمین هفته‌ی اکران با فروش ۱.۷۳ میلیون دلاری جایگاه هفتمش را حفظ کرد. این فیلم به کارگردانی آرون نی و آدام نی و نقش‌آفرینی ساندرا بولاک، برد پیت، دنیل ردکلیف و چنینگ تیتوم توسط پارامونت پیکچرز تولید شده و روایتگر ماجراهای یک رمان‌نویس است که درگیر آدم‌ربایی می‌شود.

«مرد شمالی» (The Northman) در چهارمین هفته‌ی کران با ۱.۷۰ میلیون دلار فروش داخلی و با افت ۴۰.۶ درصدی، دو پله سقوط کرد و به جایگاه هشتم رسید. حماسه‌ی وایکینگی رابرت اگرز در قرن دهم میلادی در ایسلند به وقوع می‌پیوندد و روایتگر داستان شاهزاده‌ی جوانی است که به دنبال انتقام کشته شدن پدرش است.

به جز «آتش‌افروز» یک فیلم دیگر هم نخستین هفته‌ی اکرانش را تجربه کرد؛ «کمپ خانوادگی» (Family Camp) این فیلم کمدی به کارگردانی برایان کیتس و نقش‌آفرینی بازیگرانی مثل تامی وودارد، ادی جیمز، لی آلین بیکر، جی جی اورسیلو و مارک کریستوفر لارنس ماجرای دو خانواده‌ی کاملا متفاوت از هر نظر را دنبال می‌کند که مجبور می‌شوند با هم اردو بزنند و برای پیدا کردن جای بهتر رقابت تنگاتنگی میانشان شکل می‌گیرد. «کمپ خانوادگی» در نخستین هفته‌ی اکران با در اختیار داشتن ۸۴۵ سالن سینما ۱.۴۲ میلیون دلار فروش داخلی را تجربه کرد که به نسبت یک کمدی خانوادگی جمع و جور مبلغ خیلی کمی نیست.

و در نهایت «وزن غیرقابل‌تحمل استعداد عظیم» (The Unbearable Weight of Massive Talent) نیکلاس کیج در چهارمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۱.۰۵ میلیون دلاری، دو پله سقوط و جایگاه دهم را از آن خود کرد. فیلم به کارگردانی تام گورمیکان و نقش‌آفرینی ستارگانی مثل نیکلاس کیج و پدرو پاسکال ماجراهای نیکلاس کیج در دنیایی خیالی را روایت می‌کند؛ او ستاره‌ی در حال افولی است که با پیشنهاد یک میلیون دلاری یک میلیاردر مکزیکی برای شرکت در جشن تولدش مواجه می‌شود، فارغ از این که دردسرهای زیادی در انتظار او و خانواده‌اش است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ۲ ۶۱ ۲۹۱.۸۶ بچه های بد

The Bad Guys ۴ ۶.۸۹ ۶۶.۲۸ سونیک خارپشت ۲

Sonic The Hedgehog 2 ۶ ۴.۵۵ ۱۷۵.۷۰ آتش‌افروز

Firestarter ۱ ۳.۸۲ ۳.۸۲ همه چیز همه جا ناگهان

Everything Everywhere All at Once ۸ ۳.۳۰ ۴۷.۱۰ جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ۵ ۲.۴۲ ۹۰.۰۴ شهر گمشده

The Lost City ۸ ۱.۷۳ ۹۷.۱۵ مرد شمالی

The Northman ۴ ۱.۷۰ ۳۱.۱۵ کمپ خانوادگی

Family Camp ۱ ۱.۴۲ ۱.۴۲ وزن غیرقابل تحمل استعداد عظیم

The Unbearable Weight of Massive Talent ۴ ۱.۰۵ ۱۸.۲۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: boxofficemojo

