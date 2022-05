هرتزوگ نخستین فیلم خود را سال ۱۹۶۱، وقتی ۱۹ سال داشت، ساخت و از آن روز، تا به حال، پنجاه سال است که سینما را رها نکرده. سینمای او اغلب داستان قهرمانی با رویاها و اهداف دشوار و نامحتمل را دنبال می‌کند؛ قهرمان‌هایی با استعدادهای خاص که با طبیعت به مبارزه می‌پردازند.

۱۰ فیلم غیر انگلیسی زبان برتر قرن ۲۱

۴۲ فیلم که پل توماس اندرسون پیشنهاد می‌کند ببینید

۱۰ فیلم تماشایی درباره‌ی فیلمسازی که احتمالا ندیده‌اید

کارگردان مطرح فرانسوی، فرانسوا تروفو، یک‌مرتبه هرتسوک را مهم‌ترین کارگردان زنده‌ی دنیا نامید، چرا که او معمولا، در فیلم‌های خود، به دنبال پاسخ‌های فلسفی برای سخت‌ترین سوال‌های زندگی می‌گردد. همان‌طور که از سبک مخصوص هرتزوگ نمایان است، او علاقه‌ی فراوانی به سینمای مستند دارد و شاید به همین خاطر است که ۸ فیلم محبوب هرتسوک، همه فیلم‌های مستند هستند.

در ادامه ۸ فیلم محبوب ورنر هرتسوک را معرفی می‌کنیم:

۱. وزغ نیشکر: یک تاریخ غیرطبیعی (Cane Toads: An Unnatural History)

محصول: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ کارگردان: مارک لوئیس

مارک لوئیس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

این فیلم مستند، داستان چگونگی آشنا شدن استرالیایی‌ها با وزغ نیشکر است؛ حیوانی که ابتدا برای کنترل کردن میزان رشد نیشکر و مقابله با حشرات نابودکننده‌ی آن به استرالیا وارد شد، اما بعدها خودش، با رشد بی‌رویه، تبدیل به یکی از دشمنان زیست‌بوم استرالیا شد. این فیلم لوئیس توانست نامزد بفتای بهترین فیلم کوتاه شود. برای این فیلم سال ۲۰۱۰ ادامه‌ای هم ساخته شد که لوئیس آن را وزغ نیشکر: پیروزی (Cane Toads: The Conquest) نامید و فیلم توانست از راتن تومیتوز امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ بگیرد.

۲. سریع، ارزان و غیرقابل کنترل (Fast, Cheap & Out of Control)

محصول: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ کارگردان: ارول موریس

ارول موریس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

موریس در این مستند چهار شخصیت با کارنامه‌های حرفه‌ای خارق‌العاده را به مخاطبان خود معرفی می‌کند؛ دیو هوپر رام‌کننده‌ی حیوانات وحشی، جرج مندوزای باغ‌آرا، ری مندز متخصص موش‌های حفار برهنه و رادنی بروکس دانشمند که در علم رباتیک فعالیت می‌کند. در این مستند موریس از سبک مخصوص خودش که آن را ابداع کرده است، استفاده می‌کند؛ سبکی که در آن به مصاحبه‌شونده اجازه داده می‌شود که مستقیم به دوربین نگاه کند، گویی مستقیم با مخاطب حرف می‌زند. در این فیلم موریس علاوه بر تصاویری که خودش ضبط کرده است، از منابع تصویری دیگری هم‌چون فیلم‌های بریده شده از سایر مستندها، کارتون‌ها و فیلم‌ها هم استفاده می‌کند.

۳. جنگل بلیس (Forest of Bliss)

محصول: ۱۹۸۶

۱۹۸۶ کارگردان: رابرت گاردنر

رابرت گاردنر امتیاز راتن تومیتوز: ثبت نشده

رابرت گاردنر، فیلم‌ساز انسان‌شناس آمریکایی، در این مستند به زندگی روزمره‌ی مردم بنارس، شهری در کرانه‌ی چپ رود گنگ، جنوب شرقی ایالت اوتار پرادش هند، پرداخته است. از سایر آثار شاخص این کارگردان می‌توان به فیلم‌های پسران شیوا (Sons of Shiva)، رودخانه‌های شنی (Rivers of Sand) و پرندگان مرده (Dead Birds) اشاره کرد.

۴. اخبار خوب (Good News)

محصول: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ کارگردان: اولریش زایدل

اولریش زایدل امتیاز راتن تومیتوز: ثبت نشده

نام کامل این مستند دو ساعت و یازده دقیقه‌ای، اخبار خوب: فروشنده‌ی روزنامه، سگ‌های مرده و مردم دیگری از وین (Good News: Newspaper Salesman, Dead Dogs and Other People from Vienna) است. در این مستند، این کارگردان اتریشی داستان زندگی روزنامه‌ فروش‌های خیابانی وین را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مردهایی مصری، پاکستانی، هندی و ترکیه‌ای که در تمام وضعیت‌های آب و هوایی، در خیابان می‌مانند تا روزنامه بفروشند.

۵. نامه‌ای از سیبری (Letter from Siberia)

محصول: ۱۹۵۷

۱۹۵۷ کارگردان: کریس مارکر

کریس مارکر امتیاز راتن تومیتوز: ثبت نشده

نامه‌ای از سیبری، چهارمین فیلم کارنامه‌ی هنری کریس مارکر فرانسوی است؛ کارگردانی که از نویسندگان مجله‌ی معروف کایه دو سینما هم بود. در این فیلم مستند، مارکر به سراغ زندگی بعضی از ۸۰۰۰ انسان آزادی رفته است که در سیبری زندگی می‌کردند. او در این مستند، مشاغل این انسان‌ها، آداب و رسومشان و اخلاقیات آن‌ها را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. مارکر سال ۲۰۱۲، در ۹۱ سالگی، دار فانی را وداع گفت.

۶. اربابان دیوانه (The Mad Masters)

محصول: ۱۹۵۵

۱۹۵۵ کارگردان: ژان روش

ژان روش امتیاز راتن تومیتوز: ثبت نشده

این مستند درباره‌ی جنبش هاوکا که از نیجر آغاز شد، است؛ جنبشی که در آن آفریقایی‌ها آن قدر می‌رقصیدند و شکلک‌های دیوانه‌وار در می‌آوردند تا توسط استعمارگران بریتانیایی خود تسخیر شوند. این مستند شامل صحنه‌های دلخراش و عجیبی است؛ صحنه‌هایی که باعث شد، پخش این فیلم ابتدا در نیجر و سپس در کشورهای مستعمره‌ی بریتانیا ممنوع شود. آفریقایی‌ها هم فیلم را نژادپرستانه دانستند، اما آن‌چه هیچکس به آن توجه نکرد، اثر گران‌بهایی بود که روش، با ظرافت و هنرمندی، درباره‌ی آثار استعمار تولید کرده بود.

۷. نانوک شمالی ( Nanook of the North )

محصول: ۱۹۲۲

۱۹۲۲ کارگردان: رابرت فلاهرتی

رابرت فلاهرتی امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

در نانوک شمالی، فلاهرتی به سراغ اسکیموهای کانادایی رفته است و در یک فیلم مستند که از ماندگارترین آثار تاریخ سینما است، به زندگی یک اسکیمو به نام نانوک پرداخته است که با محیط سخت و سرد اطراف خود می‌جنگد تا زنده بماند. فلاهرتی در این فیلم سعی کرده است نقدی هنرمندانه به دنیایی که هر روز بیش‌تر صنعتی می‌شود، از خود ارایه دهد.

۸. همه را خرج کن (Spend It All)

محصول: ۱۹۷۱

۱۹۷۱ کارگردان: اسکیپ گرسون، لس بلنک

اسکیپ گرسون، لس بلنک امتیاز راتن تومیتوز: ثبت نشده

این مستند، داستان زندگی بخشی از جامعه‌ی کیجن‌های فرانسوی زبان ساکن جنوب غربی لوئیزیانا را روایت می‌کند؛ مردمی که با زبانی متفاوت در کشوری متفاوت ساکن شده‌اند و بدون این که زبان خود را تغییر دهند، توانسته‌اند در آن کشور ریشه بدوانند. آن‌چه با آن مواجه هستید، روایتی شاعرانه از آمریکایی‌های اصیل است که از اولین‌ها هستند.

منبع: faroutmagazine

نوشته ۸ فیلم موردعلاقه‌ی ورنر هرتزوگ که احتمالا ندیده‌اید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala