درخشش «دانتون ابی ۲» در روزهای سلطنت دکتر استرنج

درباره‌ی دومین قسمت «دانتون ابی» نگرانی‌های تجاری زیادی وجود داشت؛ نه به این دلیل که طرفداران پروپاقرص این مجموعه از تماشای دسیسه‌های کاخ و درام‌های اشرافی خسته شدند بلکه به این خاطر که به جز فیلم‌هایی مثل «خاندان گوچی» (House of Gucci) و «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die) بسیاری از آثار مخصوص بزرگ‌سالان که در دوره‌ی همه‌گیری کرونا اکران شدند، علیرغم نظرات انتقادی خوب نتوانستند در گیشه آن طور که باید و شاید بفروشند. از جمله‌ی این آثار ناکام می‌توان به بازسازی «داستان وست ساید» (West Side Story) اثر استیون اسپیلبرگ و درام ورزشی تحسین‌شده‌ی ویل اسمیت «شاه ریچارد» (King Richard) اشاره کرد؛ پس این که تقریبا ۵۰ درصد از خریداران بلیت «دانتون ابی: عصر جدید» بیش از ۵۵ سال سن داشتند، اتفاق شکوهمندی است که نشان می‌دهد فیلم در جذب مخاطبان مسن تا چه اندازه خوب عمل کرده است.

لیزا بانل مدیر توزیع داخلی فوکس فیچرز درباره‌ی اسپین آف‌های سریال محبوب «دانتون ابی» می‌گوید: «پس از نمایش اولین فیلم متوجه شدیم، این تجربه مثل رفتن به دیدار خانواده است». او همچنین درباره‌ی مخاطبان عمدتا بزرگ‌سال قسمت دوم می‌گوید: «تنها راهی که می‌توانید مخاطبان مسن را به سالن‌های سینما بکشانید این است که به آن‌ها فیلم‌هایی پیشنهاد دهید که می‌خواهند ببینند».

وضعیت «دانتون ابی: عصر جدید» در باکس آفیس بین‌المللی هم خوب بود و با ۳۵ میلیون دلار، فروش جهانی خود را به ۵۱.۷ میلیون دلار رساند. ساخت این دنباله‌ی سینمایی بیش از ۴۰ میلیون دلار هزینه روی دست سازندگان گذاشته که تقریبا دو برابر هزینه‌ی ساخت فیلم اصلی است. علت این افزایش بودجه را می‌توان به پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا و البته لوکیشن‌های بیش‌تر ربط داد؛ با این اوصاف فیلم برای سوددهی هنوز راه زیادی در پیش دارد.

جولین فلوز خالق «دانتون ابی»، فیلم‌نامه‌ی قسمت دوم را نوشته و سیمون کورتیس کارگردانی آن را بر عهده دارد. قسمت نخست سال ۲۰۱۹ اکران شد و با فروش داخلی ۳۱ میلیون دلار، ۹۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۱۹۲ میلیون دلار در سطح جهانی، از نظر تجاری به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های آن سال تبدیل شد.

داستان «دانتون ابی: عصر جدید» در ادامه‌ی قسمت اول می‌گذرد و ماجرای خانواده‌ی کرالی و کارکنان دانتون ابی را دنبال می‌کند که به دیدار پادشاه و ملکه‌ی بریتانیا می‌روند. از جمله بازیگران فیلم می‌توان به هیو بونویل، الیزابت مک گاورن، میشل داکری، جیم کارتر، جوان فروگات و برندن کویل اشاره کرد. تا لحظه‌ی نوشتن این مقاله برای «دانتون ابی ۲» امتیاز راتن تومیتوز ۸۵ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۳ از ۱۰۰ ثبت شده است.

اما با همه‌ی این‌ها بازگشت خاندان کرالی به سالن‌های سینما هم نتوانست سلطنت مارول بر گیشه را پایان دهد و «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) همچنان رتبه‌ی نخست جدول باکس آفیس هفتگی را در اختیار دارد. آخرین فیلم مارول که برای سه هفته‌ی متوالی صدرنشین است، با در اختیار داشتن ۴۵۳۴ سالن سینما، ۳۱.۶ میلیون دلار فروش داخلی هفتگی را تجربه کرد. «دکتر استرنج ۲» تا امروز ۳۴۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۴۶۱ میلیون دلار در سطح بین‌الملل فروخته است؛ با این اوصاف فروش کل ماجراهای تازه‌ی دکتر استرنج از مرز ۸۰۰ میلیون دلار گذشت.

اگر دکتر استرنج با همین فرمان ادامه دهد می‌تواند دومین فیلم دوره‌ی همه‌گیری کرونا باشد که پس از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) بیش از یک میلیارد دلار فروخته است. البته از آن جایی که این فیلم در چین و روسیه نمایش داده نمی‌شود، رسیدن به این رقم قطعا دشوار خواهد بود.

«دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» از نظر خط داستانی در ادامه‌ی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» است. سم ریمی مغز متفکر سه‌گانه‌ی اصلی مرد عنکبوتی، کارگرانی این فیلم را هم بر عهده دارد. ماجرا درباره‌ی جراح مغز و اعصابی به نام استیون استرنج (بندیکت کامبربچ) است که پس از انجام یک طلسم خطرناک، به جهان‌های چندگانه سفر می‌کند تا با یک دشمن تازه‌ی مرموز و نسخه‌های دیگر خودش روبه‌رو شود. به جز کامبربچ بازیگران دیگری مثل چیویتل اجیوفور در نقش کارل موردو، الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ، بندیکت وانگ در نقش وانگ و خوچیتل گومز در نقش آمریکا چاوز (نوجوانی که توانایی سفر در جهان‌های چندگانه را دارد) هم حضور دارند. این فیلم تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۷۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۰ از ۱۰۰ را به نام خود ثبت کرده است.

«بچه‌های بد» (The Bad Guys) به عنوان تازه‌ترین انیمیشن دریم ورکس با فروش داخلی ۶.۰۹ میلیون دلار در پنجمین هفته‌ی اکران با افت ۱۳.۳ درصدی به جایگاه سوم سقوط کرد. این انیمیشن با احتساب فروش بین‌المللی ۱۰۷.۸۰ میلیون دلاری، فروش کلی ۱۸۲.۱۶میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرده است. داستان این انیمیشن در سرزمینی خیالی اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها و حیوانات کنار هم زندگی می‌کنند. گروهی از حیوانات خلاف‌کار که با اعمالشان شرایط سختی را برای سایر شهروندان رقم زدند، ناگهان متحول می‌شوند و تصمیم می‌گیرند زندگی‌شان را در مسیر تازه‌ای قرار دهند اما همین تحول دردسرهای عجیبی ایجاد می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای بچه‌های بد امتیاز راتن تومیتوز ۸۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس به «سونیک خارپشت ۲» (Sonic the Hedgehog 2) اختصاص دارد. فیلم تازه‌ی پارامونت پیکچرز در هفتمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۳.۹۴ میلیون دلاری را تجربه کرد. «سونیک خارپشت ۲» با احتساب فروش بین‌المللی ۱۹۴ میلیون دلاری، فروش کل ۳۷۵ میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرد. قسمت اول ماجراجویی‌های این خارپشت آبی، پیش از همه‌گیری کرونا با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان مواجه شده بود که زمینه را برای ساخت دنباله‌ی سینمایی آن فراهم کرد. این فیلم به کارگردانی جف فاولر و نقش‌آفرینی جیم کری، ادریس البا، بن شوارتز است و ماجراجویی‌های تازه‌ی سونیک و دوستش تیلز را دنبال می‌کند.

اما «دانتون ابی: عصر جدید» تنها فیلمی نبود که نخستین هفته‌ی اکرانش را تجربه کرد؛ «مردان» (Men) فیلم ترسناک و علمی- تخیلی A24 هم با در اختیار داشتن ۲۲۱۲ سالن سینما ۳.۲۹ میلیون دلار فروخت و در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس هفتگی قرار گرفت. این فیلم توسط الکس گارلند کارگردان اکس ماکینا (Ex Machina) ساخته شده و بازیگرانی مثل جسی باکلی، روری کینیار و گیل رانکین در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زن جوانی است که پس از مرگ همسر سابقش به یک تعطیلات انفرادی در حومه انگلستان می‌رود. برای فیلم «مردان» تا این لحظه امتیاز راتن تومیتوز ۷۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که استقبال نسبی منتقدان از این اثر علمی- تخیلی را نشان می‌دهد.

«همه چیز همه جا ناگهان» (Everything Everywhere All at Once) به کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت هم این هفته به جایگاه ششم سقوط کرد و با فروش آخر هفته‌ی ۳.۱۳ میلیون دلاری نسبت به هفته‌ی گذشته ۵.۵ درصد افت داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۴.۷۱ میلیون دلاری تا این جای کار ۵۶.۹۸ میلیون دلار فروخته است. فیلم ماجرای یک مهاجر چینی را روایت می‌کند که توانایی سفر میان جهان‌های مختلف و ملاقات با نسخه‌های متفاوت خودش را پیدا می‌کند.

«جانوران شگفت‌انگیز: اسرار دامبلدور» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) این هفته با یک پله سقوط به جایگاه هفتم رسید و در ششمین هفته‌ی اکران ۱.۹۰میلیون دلار فروش داخلی داشت. این فیلم به عنوان آخرین قسمت از مجموعه‌ی پیش‌درآمد هری پاتر، با استقبال ناامیدکننده‌ای مواجه شد. سومین قسمت مجموعه‌ی جانوران شگفت‌انگیز به کارگردانی دیوید ییتس و نقش‌آفرینی ادی ردمین، کاترین واترستون، دن فوگلر، آلیسون سودول، ازرا میلر، کلوم ترنر در ادامه‌ی «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) قرار دارد و ماجرای دخالت جادوگران در روند جنگ جهانی دوم را بررسی می‌کند.

«آتش‌افروز» (Firestarter) زک افران هم در هفته‌ی دوم اکران با چهار پله سقوط و افت ۵۰.۴ درصدی، جایگاه هشتم را به خودش اختصاص داد. فیلم با در اختیار داشتن ۳۴۱۳ سالن سینما فروش داخلی ۱.۹ میلیون دلاری را تجربه کرد که با احتساب فروش بین‌المللی ۳.۶۳ میلیون دلاری در مجموع ۱۰.۵۹ میلیون دلار فروخت.

«آتش‌افروز» به کارگردانی کیت توماس اقتباسی از رمان دلهره‌آور استیون کینگ است و بازسازی فیلمی به همین نام محصول سال ۱۹۸۴ به حساب می‌آید و ماجرای دختر ۱۱ ساله‌ای به نام چارلی (رایان کیرا آرمسترانگ) را دنبال می‌کند که با توانایی‌های فراطبیعی می‌تواند محیط اطرافش را به آتش بکشد. این توانایی هولناک با مراقبت پدرش اندی (زک افران) تا اندازه‌ای قابل کنترل است اما ماجرا از جایی پیچیده می‌شود که یک سرویس مخفی تصمیم می‌گیرد از چارلی برای تهیه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کند. فیلم ترسناک تازه‌ی زک افران نه به دل منتقدان نشست و نه مخاطبان پر و پا قرص این ژانر را جذب کرد. امتیازهای راتن تومیتوز ۱۱ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۳۲ از ۱۰۰ نشان می‌دهد منتقدان حسابی از آن دل‌زده شدند.

«شهر گمشده (The Lost City) هم با افت ۱۱.۶ درصدی، در نهمین هفته‌ی اکران با فروش ۱.۵ میلیون دلاری جایگاه نهم را از آن خود کرد. این فیلم به کارگردانی آرون نی و آدام نی و نقش‌آفرینی ساندرا بولاک، برد پیت، دنیل ردکلیف و چنینگ تیتوم توسط پارامونت پیکچرز تولید شده و روایتگر ماجراهای یک رمان‌نویس است که درگیر آدم‌ربایی می‌شود.

«مرد شمالی» (The Northman) در پنجمین هفته‌ی کران با ۱.۰۱ میلیون دلار فروش داخلی آخر هفته به جایگاه دهم رسید. حماسه‌ی وایکینگی رابرت اگرز در قرن دهم میلادی در ایسلند به وقوع می‌پیوندد و روایتگر داستان شاهزاده‌ی جوانی است که به دنبال انتقام کشته شدن پدرش است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ۳ ۳۱.۶۰ ۳۴۲.۰۸ دانتون ابی: عصر جدید

Downton Abbey: A New Era ۱ ۱۶.۰۲ ۱۶.۰۲ بچه های بد

The Bad Guys ۵ ۶.۰۹ ۷۴.۳۶ سونیک خارپشت ۲

Sonic The Hedgehog 2 ۷ ۳.۹۴ ۱۸۱ مردان

Men ۱ ۳.۲۹ ۳.۲۹ همه چیز همه جا ناگهان

Everything Everywhere All at Once ۹ ۳.۱۳ ۵۲.۲۶ جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ۶ ۱.۹۰ ۹۳.۰۶ آتش‌افروز

Firestarter ۲ ۱.۹۰ ۶.۹۶ شهر گمشده

The Lost City ۹ ۱.۵۰ ۹۹.۲۶ مرد شمالی

The Northman ۵ ۱.۰۱ ۳۳.۰۴

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

