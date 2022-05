۱. مت له‌بلانک واقعا دنبال کار بود

زمانی که مت له‌بلانک بازیگر نقش جویی برای سریال تست داد، تنها ۱۱ دلار دارایی داشت و به شدت دنبال کار بود. با اولین حقوق از سریال «دوستان»، او یک شام گرم خرید. این در حالی بود که کورتنی کاکس، بازیگر نقش مونیکا با اولین حقوقش ماشین خرید.

۲. فیلمبرداری سکانس شروع سریال کار سختی بود

سکانس شروع سریال، یا همان مجموعه پلانی که در کنار یک آب‌نما ضبط شده و به عنوان تیتراژ در اول سریال استفاده می‌شد، مراحل عجیبی را برای تولید پشت سر‌گذاشت. برای استفاده از یک محیط بیرونی که خلوت و قابل استفاده باشد، گروه مجبور شدند ساعت ۴ صبح به کنار این آب‌نما بروند. آب سرد گروه را مجبور کرد که مدام تمهیداتی برای گرم نگه‌داشتن آب انجام بدهند. همچنین در زمان ساخت این سکانس، موسیقی سریال ساخته نشده‌بود و بازیگران تنها یک ملودی کوتاه داشتند که باید براساس آن حرکات خود را تنظیم می‌کردند.

۳. پیش از هر اپیزود، ۶ بازیگر اصلی خودشان را در پشت صحنه ایزوله می‌کردند تا با کسی ارتباط نداشته باشند

چند دقیقه قبل از اینکه بازیگران جلوی دوربین بروند، با یکدیگر یک جمع خصوصی تشکیل می‌دادند و هیچ‌کس از اعضای گروه سازنده اجازه ورود نداشت.

۴. بروس ویلیس به صورت رایگان در این سریال بازی کرد

سال ۲۰۰۰ بروس ویلیس و متیو پری، با هم در فیلم «همه نه یارد» (The Whole Nine Yards) بازی کردند. ویلیس با پری شرط‌بندی کرده بود که این فیلم به گزینه‌های اول باکس آفیس آن سال نخواهد رسید. اما ویلیس در شرط‌بندی می‌بازد و فیلم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فروش می‌کند. به همین دلیل ویلیس چکی که برای بازی در سریال «دوستان» دریافت کرد را به صورت کامل در اختیار خیریه‌ها قرار داد.

۵. تام سلک از سوی تماشاگران زیادی مورد تشویق قرار می‌گرفت

تام سلک در نقش ریچارد، دوست پسر مونیکا وارد سریال شد. زمانی که او اجرای اول خود را به پایان رساند بسیار مورد توجه و تشویق تماشاگران استودیو قرار گرفت. این موضوع باعث شد در اجراهای بعدی، زمانی که سلک وارد صحنه می‌شد، صدای تشویق تماشاگران آنقدر زیاد باشد که گروه مجبور به فیلمبرداری دوباره آن صحنه‌ها شوند.

۶. بازیگران اصلی افزایش حقوق بسیار زیاد داشتند

بازیگران اصلی برای بازی در اپیزود اول، ۲۲ هزار دلار دریافت کردند. اما با یک رشد بسیار زیاد در حقوق، برای اپیزود آخر، هر نفر ۱ میلیون دلار دریافت کرد.

۷. جویی تربیانی قرار بود باهوش‌تر باشد

سازندگان سریال تصمیم داشتند شخصیت جویی باهو‌ش‌تر باشد. اما مت لی‌بلانک آن را خیلی خنگ‌تر از چیزی که واقعا بر روی کاغذ بود اجرا کرد. سازندگان راضی نبودند اما شبکه ان بی سی اینقدر از این کاراکتر استقبال کرد که جویی به این شکل نهایی رسید.

۸. حاملگی فیبی واقعی بود

لیزا کودرو بازیگر نقش فیبی در زندگی واقعی حامله شده بود و برای آنکه حضورش در سریال دچار مشکل نشود، خط داستانی برای او نوشته شد که در نهایت به زایمان سه قلو‌های فیبی ختم شد.

۹. فیلمبرداری هر اپیزود نزدیک به ۵ ساعت طول می‌کشید

فیلمبرداری هر اپیزود سریال، کمتر از تایم یک روز کاری طول می‌کشید و نهایت زمانی که برای آن گروه سر کار بودند ۵ ساعت بود.

۱۰. یخچال آشپزخانه، واقعا کار می‌کرد

برخلاف بسیاری از مجموعه‌های سیت‌کام، یخچال آپارتمان مونیکا واقعا روشن بود و کار می‌کرد. معمولا نوشیدنی و خوراکی‌هایی برای افراد گروه در این یخچال گذاشته می‌شد. البته یخچال آپارتمان بغلی که مربوط به جویی و چندلر بود معمولا خاموش بود و تنها اگر داخلش نشان داده می‌شد، آن را به برق وصل می‌کردند.

۱۱. مبل مشهور کافه در یک انباری پیدا شد

مبل قهوه‌ای کافه سنترال پرک که بازیگران بر روی آن می‌نشستند، از یک مبل فروشی تهیه نشد، بلکه برادران وارنر، آن را در انباری زیرزمین خانه خود پیدا کردند. این مبل یکی از مشهورترین اکسسوری‌های این مجموعه بود.

۱۲. بازیگران واقعا قهوه می‌نوشیدند

گروه تدارکات و خدمات پشت صحنه برای بازیگران کاپوچینو و لاته درست می‌کردند. بازیگران هم در صحنه‌هایی که در حال خوردن قهوه دیده می‌شوند، در لیوان‌هایشان قهوه واقعی وجود دارد و آنها واقعا می‌نوشند.

۱۳. اولین بازیگر راس بود و آخری ریچل

اولین بازیگری که با سازندگان سریال برای حضور در این مجموعه قرارداد بست دیوید اشویمر بود. همچنین آخرین بازیگر جنیفر آنیستون در نقش ریچل بود که با گروه به توافق رسید.

۱۴. دیوید شوییمر، ۱۰ اپیزود سریال را کارگردانی کرد

به دلیل برخی مسایل، دیوید شوییمر، بازیگر نقش راس گلر، کارگردانی ۱۰ اپیزود سریال را برعهده داشت. اپیزود ۶ فصل ششم، ایپزودهای ۴، ۷، ۹ و ۱۶ فصل هفتم، اپیزودهای ۲، ۸ و ۱۲ فصل هشتم، اپیزود ۵ فصل نهم و ۹ فصل دهم، به کارگردانی شوییمر ساخته شد.

۱۵. یک تیکه از کافه معروف به عنوان یادگاری، به بازیگران داده شد

پس از پایان سریال، هر کدام از بازیگران به عنوان یادگاری، بخشی از پیاده‌روی روبروی کافه سنترال پارک که در واقع بخشی از دکور بود را به خانه بردند.

۱۶. پنهان کردن حاملگی واقعی مونیکا

کورتنی کاکس در ماه‌های آخر فیلمبرداری فصل نهایی، حامله بود و دخترش چند هفته پس از پایان همیشگی سریال، به دنیا آمد. اما در تمام ایپزودهای فصل آخر، با پوشیدن لباس‌های گشاد و تیره، این بارداری پنهان می‌شد تا به خط داستانی لطمه وارد نشود.

۱۷ . در ابتدا قرار بود چندلر همجنسگرا باشد

سازندگان سریال برای استفاده از هر عقیده‌ای در سریال و شاید اضافه کردن موقعیت‌های طنز بیشتر قصد داشتند که شخصیت چندلر همجنسگرا باشد. موضوعی که در سیت‌کام‌های کمدی بعد از «دوستان» زیاد دیده می‌شود. اما در نهایت به دلیل اینکه روابط میان شخصیت‌های دیگر هم دچار اختلال می‌شد، تصمیم گروه عوض شد.

۱۸. مجسمه‌ی سگ در واقع متعلق به جنیفر آنیستون بود

در اوایل شروع بازی جنیفر آنیستون در سریال، یکی از دوستانش مجسمه سگ را به عنوان هدیه‌ای برای خوش‌شانسی به او داد. اما از قسمتی که جویی پولدار می‌شود و پول‌هایش را صرف خرید چیزهای عجیب و غریب می‌کند، آنیستون پیشنهاد داد که این سگ به بخشی از وسایل جدید خانه جویی تبدیل شود. سازندگان هم از حضور این مجسمه بزرگ استقبال کردند و تا آخر در مجموعه ماند.

۱۹. مونیکا در واقعیت از راس بزرگتر بود

طبق داستانی که برای شخصیت‌های سریال نوشته شده بود، مونیکا خواهر کوچکتر راس بود. اما در واقعیت کورتنی کاکس چند سالی از دیوید اشویمر بزرگتر است.

۲۰. گانتر واقعا باریستا بود

مایکل تایلر در واقع در یک کافه به نام پیگ در هالیوود کار باریستایی می‌کرد. زمانی که نقش کافه‌چی در سریال به او داده شد تا ۴ فصل، کافه واقعی خود را حفظ کرد اما پس از آن دیگر به سمت بازیگری رفت.

۲۱. کورتنی کاکس قرار بود ریچل باشد

در ابتدا سازندگان سریال، کاکس را برای نقش ریچل انتخاب کرده بودند. اما این بازیگر درخواست داده که نقش مونیکا را بازی کند چون به نظرش این نقش شخصیت قوی‌تری داشته.

۲۲. جویی روبروی پدر جنیفر انیستون قرارگرفت

پدر واقعی جنیفر انیستون، جان انیستون بازیگر است. او در سریال «روزهای زندگی»، نقشی را برعهده داشت. جویی وقتی در داستان سریال «دوستان» برای بازی در سریال روزهای زندگی انتخاب شد در نقشی قرار گرفت که باید مقابل پدر آنیستون بازی میکرد.

۲۳. پدر روحانی عروسی مونیکا را ریچل انتخاب کرد

ریچل برای عروسی مونیکا و چندلر یک پدر روحانی یونانی را انتخاب کرد. در واقع این پدر روحانی از فرقه‌ای آمده بود که اجداد جنیفر آنیستون مربوط به آن هستند.

۲۴. در ابتدا اسم سریال، دوستان نبود

چند اسم مختلف برای سریال دوستان در ابتدا انتخاب شده بود. اولین اسم تصویب شده «کافه بی‌خوابی» بود. پس از مدتی تصمیم گرفته شد اسم سریال «دوستانی شبیه ما باشد». اما در نهایت عنوان ساده و دوست‌داشتنی «دوستان» برای این مجموعه انتخاب شد.

۲۵. کارگردان‌ها، شاعران ترانه‌‌ی مشهور سریال هم بودند

مارتا کافمن و دیوید کرین، خالقان سریال، شاعر ترانه مشهور «من برای تو آنجا خواهم بود» (I’ll Be There for You) که توسط گروه رامبراندز برای این مجموعه ساخته شد، بودند.

۲۶. شماره‌ی آپارتمان‌ها تغییر کرد

در ابتدا شماره آپارتمان مونیکا ۵ و آپارتمان چندلر ۴ بود. اما پس از چند قسمت سازندگان متوجه شدند که این شماره‌ها برای خانه‌هایی در طبقات بالای یک برج مناسب نیست. به همین دلیل این شماره‌ها به ۲۰ و ۱۹ تغییر پیدا کرد.

۲۷ .لیزا کوردو از پرندگان می‌ترسید

در یکی از اپیزودهای فصل سوم، شخصیت فیبی با بازی لیزا کوردو باید با دو مرغابی در صحنه حاضر می‌شد. اما لیزا از این پرندگان می‌ترسید و برداشت‌های این سکانس طولانی شد.

۲۸. کافه سنترال پرک در ابتدا منظره بیرونی نداشت

در فصل اول، کافه مشهوری که دوستان در آن دور هم جمع می‌شدند، تنها یک فضای داخلی بود. هیچ خیابان یا منظره بیرونی برای این کافه طراحی نشده بود و با دکور و افکت پنجره‌هایش پوشانده می‌شد.

۲۹. در ابتدا قرار بود مونیکا و جویی عاشق هم باشند

با وجود اینکه مونیکا در نهایت با بهترین دوستش یعنی چندلر ازدواج کرد، اما قرار بود او با جویی رابطه عاشقانه برقرار کند. اما سازندگان سریال به دلیل استقبالی که از رابطه مونیکا و چندلر شد، از این تصمیم صرفه‌نظر کردند.

۳۰. شخصیت‌های سریال از روی مجموعه «همه فرزندان من» نام‌گذاری شدند

یک سریال خانوادگی و روتین به نام «همه‌ی فرزندان من» (All My Children) در آمریکا از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ روی آنتن شبکه ای بی سی می‌رفت. این سریال و شخصیت‌های آن میان آمریکایی‌ها بسیار مشهور هستند. زمان انتخاب نام شخصیت‌های سریال دوستان از اسامی کاراکترهای این سریال قدیمی استفاده شد.

۳۱. شبکه ان بی سی در ابتدا نمی‌خواست با جنیفر آنیستون قرارداد امضا کند

جنیفر آنیستون زمانی که برای سریال «دوستان» انتخاب شد در ۱۰ ایپزود مجموعه‌ی سیت‌کام دیگری به نام «مادلینگ ترو» بازی کرده بود. مدیران شبکه ان بی سی نمی‌خواستند با آنیستون قرارداد امضا کنند، چون اگر فیلمبرداری فصل دوم «مادلینگ ترو» شروع می‌شد، تداخل زمانی و فیلبمرداری مجدد نقش ریچل برای این شبکه هزینه زیادی داشت. اما یکی از مدیران پای انتخاب آنیتسون برای نقش ریچل ایستاد. در نهایت هم ساخت «مادلینگ ترو» برای همیشه متوقف شد.

۳۲. یک باستان‌شناس واقعی با نام دیوید اشویمر وجود دارد

راس در سریال یک دکترای باستان‌شناسی‌ است. شغلی که چنان مورد توجه دوستانش نیست و حتی گاهی مورد تمسخر قرار می‌گیرد. اما در واقعیت یک دکتر دیوید اشویمر وجود دارد که اتفاقا باستان‌شناس مشهوری است. این موضوع پس از به شهرت رسیدن راس و رشته‌ای که در آن کار می‌کرد مشخص شد.

۳۳. گانتر تا فصل دوم هیچ اسمی نداشت

گانتر همان کافه‌چی که کم‌کم به شخصیت‌های اصلی نزدیک شد، تا اواسط فصل دوم این سریال، هیچ اسمی نداشت و تنها یکی از سیاهی لشکر‌های صحنه بود. اما بعد از آن به یک کاراکتر مستقل در سریال تبدیل شد.

۳۴. هر ۶ شخصیت، نام‌های کامل جالبی داشتند

در آمریکا همه‌ی افراد علاوه بر نام کوچک و نام فامیلی، یک نام وسط هم دارند. با وجود اینکه هر ۶ شخصیت نام‌های کامل همراه با نام فامیل و نام وسط خود را استفاده می‌کردند و مخاطب آن‌ها می داسنت، اما نام وسط فیبی و مونیکا تا آخرین قسمت بازگو نشد. این یکی از رازهای سریال «دوستان» است.

۳۵. تنها یک فصل بدون مراسم روز‌شکرگزاری در سریال وجود دارد

روز شکرگزاری یکی از مراسم مورد علاقه سازندگان سریال «دوستان» بود. در تمام فصل‌های این سریال یک قسمت به این مراسم اختصاص پیدا می‌کرد. اما فصل دوم تنها فصلی بود که در هیچ‌کدام از ایپزودها به این مراسم پرداخته نشد.

۳۶. مت له‌بلانک با یک دماغ شکسته در تست اولیه شرکت کرد

مت له‌بلانک، بازیگر نقش جویی، روزی که قرار بود برای تست اولیه در استودیو فیلمبرداری سریال حاضر شود، طی یک حادثه در دستشویی زمین خورد و با دماغی شکسته و باد کرده در تست حاضر شد.

۳۷. میمون راس در واقع دختر بود

راس در چند اپیزود، میمونی داشت به نام مارسل. در سریال مارسل یک میمون دستیار پسر بود که مورد توجه بیننده‌ها هم قرار گرفت. اما در واقعیت مارسل یک میمون دختر به نام کتی بود.

۳۸. فیبی و چندلر قرار بود فقط بازیگر مکمل باشند

در ابتدا و در زمان طراحی شخصیت‌های داستان‌های سریال دوستان، فیبی و چندلر به عنوان کاراکترهای فرعی که گاهی در ارتباط با شخصیت‌های صالی وارد داستان می‌شدند، خلق شدند. اما با گذشت چند قسمت، آنقدر استقبال مخاطبان از این دو شخصیت زیاد بود، نویسندگان جای بیشتری به این دو کاراکتر در داستان‌ها دادند و آنها هم تبدیل به بازیگر نقش اصلی شدند.

۳۹. مرد دانشمند، قرار بود نقش جویی را بازی کند

هنک آزاریا، بازیگر نقش دیوید که یک دانشمند بود، در زمان پیش‌تولید سریال، دوبار برای بازی در نقش جویی تست داده بود. اما هر بار رد شده. اما در نهایت یکی از نقش‌های مکمل را در فصل‌های بعد به او داده‌اند.

۴۰. کورتنی کاکس، تنها بازیگری است که هیچگاه نامزد جایزه امی نشد

کاکس، تنها بازیگر سریال «دوستان» است که در تمام فستیوال‌های برگزار شده امی در طول ده سال پخش سریال، هیچ‌گاه برای هیچ جایزه‌ای کاندید نشد. این در حالی است که سایر بازیگران این سریال در این جشنواره‌ توانستند نامزد و یا برنده جایزه امی باشند.

منبع: RANKER

نوشته ۴۰ نکته درباره‌ی سریال «دوستان» (فرندز) که ممکن است ندانید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala